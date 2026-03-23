Apple organise sa conférence annuelle des développeurs à partir du 8 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 5)

Apple AAPL.O a déclaré lundi qu'elle organiserait sa conférence annuelle des développeurs mondiaux (WWDC) en ligne du 8 au 12 juin, présentant les mises à jour de sa plateforme, y compris les avancées en matière d'intelligence artificielle et les nouveaux logiciels et outils de développement.

Les développeurs et les étudiants seront invités à assister en personne à l'Apple Park le jour de l'ouverture, a indiqué le fabricant de l'iPhone dans un communiqué.

Apple a essuyé une série de revers dans la course à l'intelligence artificielle, avec le report de la mise à niveau de l'assistant vocal Siri, des changements au niveau de la direction et des débuts mitigés pour le déploiement initial de ses outils d'IA générative.

Les présentations faites lors de la dernière conférence des développeurs d'Apple ont davantage porté sur des développements progressifs , notamment la traduction en direct des appels téléphoniques, qui améliorent la vie quotidienne, plutôt que sur les grandes ambitions en matière d'IA que ses rivaux mettent en avant.

Apple a tenu ses promesses conservatrices en matière d'IA aux consommateurs, en affirmant que la technologie pourrait les aider dans des tâches telles que trouver où acheter une veste similaire à celle qu'ils ont vue en ligne.

Par ailleurs, Bloomberg News a rapporté lundi qu'Apple se préparait à introduire de la publicité dans son application Maps, dans le cadre d'une initiative plus large visant à accroître les revenus de ses services.

Une annonce pourrait être faite dès ce mois-ci, selon le rapport, citant des personnes ayant connaissance du dossier. Les détaillants et les marques pourraient faire des offres pour des emplacements publicitaires en fonction des requêtes de recherche, de la même manière que la publicité fonctionne dans Google Maps.

Apple a l'intention de lancer des publicités dans Maps dès cet été, avec un déploiement sur l'iPhone, d'autres appareils et des plates-formes web, ajoute le rapport.

L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le chiffre d'affaires du segment des services d'Apple, qui comprend Apple Music, iCloud et d'autres logiciels, a atteint le chiffre record de 30,01 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui correspond aux attentes des analystes.