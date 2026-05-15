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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, NVIDIA, Thermo Fisher Scientific
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, NVIDIA et Thermo Fisher Scientific.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 545 $ à 575 $

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 425 $ à 675 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC réitère sa note « en ligne avec le secteur »;

objectif de cours: 490 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 356 $ à 435 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Aardvark Therapeutics AARD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 7,00 $ à 3,00 $

* Aardvark Therapeutics AARD.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 92 $

* Aep AEP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 141 $ à 148 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 22,04 $ à 86 $

* Agilon Health Inc AGL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 31 $

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Alumis Inc. ALMS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 17 $

* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Anteris Technologies Global AVR.O : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 545 $ à 575 $

* Applied Materials AMAT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 465 $ à 540 $

* Applied Materials AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 520 $ à 550 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 415 $ à 510 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 515 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 410 $ à 500 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 454 $ à 502 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 500 $ à 520 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 435 $ à 520 $

* Atrium Therapeutics RNA.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 25 $

* Avantor Inc AVTR.N : RBC reprend la couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de

cours 9 $

* Aveanna Healthcare AVAH.O : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif

de cours de 10 $ à 11 $

* Bandwidth Inc BAND.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : RBC reprend sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours de 320 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 214 $ à 225 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours 62 $

* Boot Barn BOOT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 224,00 $ à 206,00 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 230 $ à 226 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 405 $ à 500 $

* BWX Technologies BWXT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 205 $ à 255 $

* BWX Technologies BWXT.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Cabaletta Bio, Inc. CABA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 2 $ à 4 $

* Celcuity, Inc. CELC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 183 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 425 $ à 675 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Needham relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Cisco CSCO.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 77 $ à 137 $

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève son objectif de cours de 76 $ à 121 $

* Cognizant CTSH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 58 $ à 51 $

* Crane Nxt CXT.N : Northland Capital relève sa recommandation à « surperformer »; abaisse son

objectif de cours de 62 $ à 52 $

* Crescent Capital Bdc, Inc. CCAP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Danaher Corp DHR.N : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 200 $

* Digimarc Corp DMRC.O : Needham relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Dominion Energy, Inc. D.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Doximity DOCS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 20 $

* Doximity DOCS.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Doximity Inc DOCS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : D.A. Davidson attribue une note d'achat; objectif de cours: 24 $

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 177 $ à 156 $

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 44 $ à 38 $

* Figma Inc FIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* FirstEnergy FE.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours

de 56 $ à 53 $

* Fiserv Inc FISV.O : BMO relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 56 $

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* GPGI Inc GPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $

* Heartflow, Inc. HTFL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 421 $ à 387 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 322 $ à 320 $

* Humana Inc HUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 146,00 $ à 217,00 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein relève son objectif de cours de 186 $ à 202 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 170 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à 41 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Clear Street relève son objectif de cours de 25 $ à 44 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver

»

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 268,00 $ à

305,00 $

* Kyverna Therapeutics, Inc KYTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 63 $ à 103 $

* Legence Corp LGN.O : BMO relève son objectif de cours de 63 $ à 100 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $

* Lineage Inc. LINE.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Marriott MAR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 400 $ à 402 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 180 $

* Mongodb Inc MDB.O : BMO relève son objectif de cours de 285 $ à 360 $

* Niq Global Intelligence NIQ.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Olin Corp OLN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $

* Optimum Communications Inc OPTU.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* Optimum Communications Inc OPTU.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1,50 $ à 0,50 $

* Phreesia PHR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 10 $

* Phreesia PHR.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 86 $ à 72 $

* Primerica Inc PRI.N : BMO relève son objectif de cours de 290 $ à 295 $

* Regenxbio RGNX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 12 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 14 $

* Repligen Corp RGEN.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 160

$

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 337 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 165 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Stephens relève son objectif de cours de 18 $ à 27 $

* Staar Surgical Company STAA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 25 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Sutro Biopharma, Inc. STRO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 28 $ à 50 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 28 $ à 55 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* target TGT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 119 $ à 123 $

* target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 145 $ à 148 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève son objectif de cours de 117 $ à 127 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC réitère sa note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours:

490 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours:

68 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 370 $ à 440 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 356 $ à 435 $

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 345 $ à 412 $

* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Viper Energy, Inc. VNOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 61 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18

$

* Yelp Inc YELP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28,00 $ à 24,00 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 106 $ à 122 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AARDVARK THERA
6,7300 USD NASDAQ +2,12%
ABERCROMBIE FT RG-A
72,300 USD NYSE +0,58%
ADDUS HOMECARE
92,4100 USD NASDAQ -2,34%
AGILON HEALTH
78,585 USD NYSE +9,32%
ALTRIA GROUP
72,405 USD NYSE +1,14%
ALUMIS
24,6300 USD NASDAQ -1,08%
AM ELECTRIC
128,6000 USD NASDAQ +0,51%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
15,520 USD NYSE +0,71%
AMRICLD RLTY REITRG
14,590 USD NYSE -2,15%
ANAPTYSBIO
62,1900 USD NASDAQ -0,79%
ANTERIS TECH
7,2500 USD NASDAQ +11,03%
APPLIED MATERIALS
440,5600 USD NASDAQ +0,90%
ATRIUM THERAP
13,2700 USD NASDAQ -0,23%
AVANTOR
7,940 USD NYSE +0,83%
AVEAN HLTHC HLDG
7,4400 USD NASDAQ +9,90%
BANDWIDTH-A
52,1000 USD NASDAQ +2,14%
BIO-RAD LAB-A
246,260 USD NYSE +1,19%
BIO-TECHNE
44,7400 USD NASDAQ -0,33%
BIOGEN
191,3700 USD NASDAQ -6,43%
BOOT BARN HLDGS
146,540 USD NYSE +0,90%
BROADCOM
439,7900 USD NASDAQ +5,52%
BWX TECHNOLOGIES
210,690 USD NYSE +1,86%
C.H.ROBINSON WLD
159,7800 USD NASDAQ -2,13%
CABALETTA BIO
3,6050 USD NASDAQ +0,42%
CELCUITY
134,7200 USD NASDAQ +8,23%
CHARLES SCHWAB
89,450 USD NYSE -1,87%
CIENA
591,560 USD NYSE +2,36%
CIPHER DIGITAL
22,2900 USD NASDAQ +4,97%
CISCO SYSTEMS
115,5300 USD NASDAQ +13,41%
COGNIZANT TECH SO-A
46,0500 USD NASDAQ +0,17%
CRANE NXT
39,780 USD NYSE -3,91%
CRESCENT CAP
11,9900 USD NASDAQ -8,26%
DANAHER
164,580 USD NYSE -0,83%
DIGIMARC
9,8300 USD NASDAQ -6,91%
DOMINION ENERGY
62,980 USD NYSE +0,41%
DOXIMITY RG-A
18,000 USD NYSE -22,81%
EASTERN BANKSHAR
19,4400 USD NASDAQ +0,52%
EMERSON ELECTRIC
137,880 USD NYSE +0,09%
EXPONENT
53,6500 USD NASDAQ -1,63%
FIRSTENERGY
44,495 USD NYSE +0,85%
FISERV INC
53,4600 USD NASDAQ +2,06%
FORTUNE BRANDS
36,140 USD NYSE +0,98%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
HEARTFLOW
32,2400 USD NASDAQ +3,27%
HILTN WRLD HLDGS
316,560 USD NYSE +1,67%
HUMANA
301,260 USD NYSE -1,14%
HUNTGTN INGLS IN
336,880 USD NYSE +0,84%
HYATT HOTELS RG-A
170,030 USD NYSE +1,64%
ILLUMINA
143,2400 USD NASDAQ -1,21%
INTUITIVE MACH RG-A
36,5200 USD NASDAQ +2,44%
JASPER THERAPEU
0,9590 USD NASDAQ +5,91%
KEYSIGHT TECHNOL
361,530 USD NYSE +0,08%
KYVERNA THERAP
10,7400 USD NASDAQ -0,56%
LEGENCE RG-A
89,0000 USD NASDAQ -11,04%
LINEAGE
39,4000 USD NASDAQ -1,03%
LUCID GROUP
6,2700 USD NASDAQ -1,88%
MARRIOTT INTL RG-A
353,4700 USD NASDAQ +0,94%
MARVELL TECH
182,5800 USD NASDAQ +2,59%
MONGODB-A
303,0900 USD NASDAQ +0,05%
NVIDIA
235,7400 USD NASDAQ +4,39%
OLIN
27,710 USD NYSE -2,40%
PHREESIA
8,760 USD NYSE -4,68%
PRESTIGE CONSMER
45,920 USD NYSE -11,27%
PRIMERICA
269,490 USD NYSE +0,90%
Pétrole Brent
108,34 USD Ice Europ +1,64%
Pétrole WTI
104,08 USD Ice Europ +1,87%
REGENXBIO
6,2450 USD NASDAQ -37,80%
REPLIGEN
103,3800 USD NASDAQ -3,41%
ROLLINS
53,415 USD NYSE +1,15%
RYL CARIBBEAN CR
265,380 USD NYSE +0,41%
SEMTECH
141,1600 USD NASDAQ +1,11%
STAAR SURGICAL
32,0100 USD NASDAQ +8,88%
SUTRO BIOPHARMA
38,4200 USD NASDAQ -2,98%
TANGO THERAPETCS
24,8700 USD NASDAQ -2,51%
TARGET
123,100 USD NYSE +1,33%
THERMO FISHER SC
448,140 USD NYSE +0,43%
TIMKEN
116,770 USD NYSE +0,92%
UNITY BANCORP
52,5600 USD NASDAQ +0,96%
VERTV HOLDINGS RG-A
376,170 USD NYSE +1,67%
VESTIS
12,150 USD NYSE +8,00%
VIPER ENERGY
47,6850 USD NASDAQ -1,40%
WOLVERINE WORLDW
15,205 USD NYSE -2,09%
YELP
21,080 USD NYSE -7,79%
ZOOM VIDEO COM.
98,2300 USD NASDAQ -4,10%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 13:29:54.

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