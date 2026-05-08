TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, McDonald's, McKesson
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, McDonald's et McKesson.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $

* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aaon, Inc. AAON.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 118 $ à 145 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Affirm Holdings Inc. AFRM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 83 $ à 87 $

* AIG AIG.N : KBW relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $

* Airbnb Inc ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Baird relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Benchmark relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Airbnb Inc ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Airbnb Inc ABNB.O : UBS relève son objectif de cours de 153 $ à 157 $

* Airjoule Technologies AIRJ.O : Seaport Research Partners attribue une note d'achat;

objectif de cours: 7 $

* Akamai Technologies AKAM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 130 $ à 180 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 100 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 156

$

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 120 $ à 140

$

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 120 $ à

180 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 135 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 160

$

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 264 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : UBS relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Apollo Global Management Inc APO.N : UBS relève son objectif de cours de 138 $ à

158 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 54 $ à 129 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 72,5 $

à 160 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de

140 $ à 220 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 165 $ à 220 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève son objectif de cours de

80 $ à 90 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 48 $ à 36 $

* Artivion Inc AORT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 50 $ à 38 $

* Atara Biotherapeutics Inc ATRA.O : Canaccord Genuity passe de « conserver » à «

acheter »

* Atara Biotherapeutics Inc ATRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours

de 6 $ à 13 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : B. Riley relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 74 $

* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Blacksky Technology BKSY.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 31 $ à 50 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de 26 $ à 42,5 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 35 $

* Block Inc XYZ.N : KBW relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 100 $ à 114 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 100 $ à 98

$

* Cabot Corp CBT.N : UBS relève son objectif de cours de 81 $ à 86 $

* Cargurus Inc CARG.O : Needham relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $

* Cargurus Inc CARG.O : UBS relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $

* Cars.com Inc CARS.N : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Cencora COR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 419 $ à 382 $

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan lance la couverture avec une note neutre; objectif de cours de

30 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève son objectif de cours de 200

$ à 213 $

* Chemours Co CC.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Chevron Corp CVX.N : Argus Research relève son objectif de cours de 203 $ à 206 $

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 204 $ à 205 $

* Citigroup C.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150 $ à 170

$

* Citigroup C.N : KBW relève son objectif de cours de 140 $ à 153 $

* Citigroup Inc. C.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 144 $ à 154 $

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 144 $ à 145 $

* Clearpoint Neuro Inc CLPT.O : Stifel reprend la couverture avec une recommandation «

acheter »; objectif de cours de 16 $

* Cloudflare NET.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 222 $ à 250 $

* Cloudflare NET.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Cognex Corp CGNX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Coinbase Global COIN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 227 $ à 224 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 206 $ à 205 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 181 $ à 198 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours

de 115 $ à 110 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* Corpay Inc CPAY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $

* Corpay, Inc. CPAY.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 378 $ à 388 $

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à

« conserver »

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel relève son objectif de cours de 723 $ à 724 $

* CVS Health Corp CVS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Benchmark relève son objectif de cours de 150 $

à 230 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Bernstein relève son objectif de cours de 167 $

à 180 $

* Datadog Inc (Pré-réincorporation) DDOG.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 170 $ à 225 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : BTIG relève son objectif de cours de 170 $

à 212 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 215 $

à 250 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours

de 225 $ à 250 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de

170 $ à 210 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de

200 $ à 320 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Raymond James relève son objectif de cours

de 170 $ à 220 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à

219 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Rosenblatt Securities relève son objectif

de cours de 178 $ à 220 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Stifel relève son objectif de cours de 160

$ à 305 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

190 $ à 235 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : UBS relève son objectif de cours

de 195 $ à 220 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 62 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Doordash DASH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $

* Doordash DASH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Edgewell Personal Care Co EPC.N : UBS relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 27,25 $ à 29 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 183 $ à 142 $

* Evergy Inc EVRG.O : UBS relève son objectif de cours de 88 $ à 91 $

* Expedia Group EXPE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Expedia Group EXPE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 266 $ à 262 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : UBS relève son objectif de cours

de 166 $ à 175 $

* Fastly Inc FSLY.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché »

à « surperformer »

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 199 $ à

167 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 67 $

à 63 $

* Genius Sports Limited GENI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 148,00 $ à 146,00 $

* Green Plains Inc. GPRE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $

* GXO Logistics GXO.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 70 $ à 66 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : UBS relève son objectif de

cours de 44 $ à 50 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 55 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* Howmet Aerospace Inc HWM.N : UBS relève son objectif de cours de 260 $ à 290 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 463 $ à 381 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « sous-performer

»

* Hubspot Inc HUBS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 300 $

à 180 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 350 $ à 335 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 325 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 350 $ à 275 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 325 $ à 275 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 124 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : UBS relève son objectif de cours de 4,25 $ à

4,75 $

* Innovex International Inc. INVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 90 $ à

75 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec

le marché » à « surperformer »

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 185 $

* Insmed Inc INSM.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 228 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC relève sa recommandation de « sous-performance

» à « performance sectorielle »

* International Seaways Inc INSW.N : B. Riley relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 66 $ à 78 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Stifel relève son objectif de cours de 52 $ à 75 $

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 63 $ à 80 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 42 $ à 27 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »

* Kopin Corp KOPN.O : Canaccord Genuity initie la couverture avec une

recommandation « acheter »; objectif de cours: 5,5 $

* Kraft Heinz Co KHC.O : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 128 $ à 153 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Lifestance Health Group Inc LFST.O : UBS relève son objectif de cours de 12 $ à

13 $

* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève son objectif de 240 $ à 345

$

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $

à 400 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève son objectif de cours de

295 $ à 450 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

285 $ à 380 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 340 $ à 310 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 325 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 315 $ à 290 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 330 $ à 300 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 1 010 $ à 941 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 1 085 $ à 970 $

* McKesson Corp MCK.N : UBS relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 050 $

* Medline Inc MDLN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* Microchip Technology MCHP.O : BofA Global Research relève son objectif de cours

de 112 $ à 122 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève son objectif de cours de 84 $ à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 125 $

* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 115 $

à 120 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 105 $

* Microchip Technology Inc MCHP.O : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 130

$

* MKS Incorporated MKSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 365 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 84 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 499 $ à 503 $

* Motorola MSI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 515 $ à 530 $

* MP Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 268 $ à 280 $

* National Energy Services Reunited NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à

34 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 177 $ à 185

$

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Nov Inc. NOV.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Oceaneering International OII.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 123 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 136 $ à 144 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : UBS relève son objectif de cours de 143 $ à 152 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 38 $

* Owens Corning OC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140

$

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 165 $ à 145 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : UBS relève son objectif de cours de 114 $ à 115 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108

$

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à

12 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW passe de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 122 $ à 80

$

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 133 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 105 $ à 60 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Macquarie abaisse son objectif de cours de 90 $ à 45

$

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 117 $ à 47 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 101 $ à 54 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 55 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 130 $ à

166 $

* Prologis Inc PLD.N : BMO relève son objectif de cours de 137 $ à 162 $

* Prologis Inc PLD.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Prysmian PRY.MI : Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Realreal Inc REAL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Ridgepost Capital Inc. RPC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* RingCentral RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 38 $ à 50 $

* RingCentral Inc RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 55 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 350 $ à 345 $

* RXO Inc RXO.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de

58 $ à 65 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 125 $ à 85 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 76 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif

de cours de 105 $ à 85 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105 $ à 76 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 67 $ à 60 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 26 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Stifel relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* SLB SLB.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 66 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS relève son objectif de cours de 87 $

à 88 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 105 $

à 95 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 110 $ à

105 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 72 $ à

81 $

* Spire Inc SR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $

* Starz Entertainment Corp STRZ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 20 $ à 29

$

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : Stifel relève son objectif de cours de 490 $ à 884 $

* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Sweetgreen Inc SG.N : UBS relève son objectif de cours de 6,5 $ à 7 $

* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Tapestry Inc TPR.N : UBS relève son objectif de cours de 142 $ à 187 $

* Tapestry Inc TPR.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Targa Resources Corp TRGP.N : Stifel relève son objectif de cours de 243 $ à 268 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 215 $ à 192 $

* Tidewater Inc TDW.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 86 $

* Toast Inc TOST.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 39 $ à 36 $

* Toast Inc TOST.N : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Keybanc passe de « surpondérer » à « pondération

sectorielle »

* Trade Desk Inc TTD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en

ligne avec le marché »

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Scotiabank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 20 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Stifel relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $

* Trex Company Inc TREX.N : UBS relève son objectif de cours de 58 $ à 59 $

* Unity Software Inc U.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 18 $

* Upwork Inc UPWK.O : Roth MKM passe de « acheter » à « neutre »

* Upwork Inc UPWK.O : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $

* Upwork Inc UPWK.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 30 $ à 13 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif

de cours de 34 $ à 10 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 26 $ à 11

$

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group passe de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Warby Parker Inc WRBY.N : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève son objectif de cours de 367 $ à 379 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 156 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Ziprecruiter Inc ZIP.N : UBS relève son objectif de cours de 2,5 $ à 3,5 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 130 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 127 $ à 95 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 130 $ à 105 $

* Zoetis Inc ZTS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 130 $ à 99 $

Valeurs associées

AAON
138,6244 USD NASDAQ +7,25%
AFFIRM HLDG RG-A
66,0500 USD NASDAQ -1,94%
AIRBNB
143,9400 USD NASDAQ +2,48%
AIRJOULE TECH RG-A
3,5900 USD NASDAQ +3,16%
AKAMAI TECHNOLOG
139,7200 USD NASDAQ +19,74%
ALBEMARLE
200,080 USD NYSE +0,86%
ALLEGRO MICRO
48,3750 USD NASDAQ +0,93%
AMERICAN INTL GR
76,700 USD NYSE +0,36%
APA
35,9800 USD NASDAQ -0,72%
APOLLO GLB MGMT
130,615 USD NYSE +2,23%
APPLIED MATERIALS
433,7986 USD NASDAQ +5,64%
APPLIED OPTOELEC
146,5000 USD NASDAQ -7,01%
ARROWHEAD PHRMCT
73,5300 USD NASDAQ -5,67%
ARTIVION
25,920 USD NYSE -26,90%
ATARA BIOTHER
7,9895 USD NASDAQ -19,54%
ATLAS ENER
18,780 USD NYSE +2,79%
AXCELIS TECHS
160,3400 USD NASDAQ +1,06%
BAKER HUGHES RG-A
64,3100 USD NASDAQ +1,23%
BENTLEY SYSTMS RG-B
32,8700 USD NASDAQ -2,23%
BLACKSKY TECH RG-A
36,795 USD NYSE +14,29%
BLOCK RG-A
74,940 USD NYSE +6,87%
BRIDGEBIO PHARMA
66,6450 USD NASDAQ -1,19%
CABOT CORP
84,320 USD NYSE +3,75%
CARGURUS-A
34,9200 USD NASDAQ -8,49%
CARS.COM
11,585 USD NYSE -6,04%
CENCORA
263,275 USD NYSE +2,98%
CEVA
35,5700 USD NASDAQ +5,49%
CHARLES RIV LAB
178,040 USD NYSE -2,01%
CHEMOURS
22,790 USD NYSE +1,72%
CHEVRON
182,260 USD NYSE -0,13%
CITIGROUP
128,985 USD NYSE -0,08%
CLEARPOINT NEURO
11,7800 USD NASDAQ +0,86%
CLOUDFLARE RG-A
194,770 USD NYSE -24,15%
COGNEX
65,6800 USD NASDAQ -0,36%
COINBASE GLB RG-A
191,8000 USD NASDAQ -0,60%
CORE SCIENTIFIC
22,5650 USD NASDAQ +0,92%
CORPAY RG-B
338,965 USD NYSE +10,87%
CROSS CTRY HLTHC
13,1200 USD NASDAQ +0,23%
CURTISS-WRIGHT
725,270 USD NYSE +0,31%
CVS HEALTH
89,510 USD NYSE +2,53%
DATADOG RG-A
192,5100 USD NASDAQ +2,00%
DEVON ENERGY
45,875 USD NYSE +1,16%
DOORDASH RG-A
165,3600 USD NASDAQ -3,50%
DRAFTKINGS RG-A
26,1200 USD NASDAQ +3,57%
EDGEWELL PRSCR
21,500 USD NYSE -0,69%
EPAM SYSTEMS
100,340 USD NYSE -3,81%
EVERGY
82,1300 USD NASDAQ -0,73%
EXPEDIA GROUP
236,1100 USD NASDAQ -6,60%
EXPEDIT INTL WAS
155,610 USD NYSE +2,49%
FASTLY RG-A
19,9050 USD NASDAQ +2,08%
FLUENCE ENERGY RG-A
24,6100 USD NASDAQ +29,73%
FLUTTER ENTMT
102,780 USD NYSE +1,64%
FORTUNE BRANDS
38,690 USD NYSE -0,93%
GILEAD SCIENCES
131,6500 USD NASDAQ -1,80%
GREEN PLAINS
18,0500 USD NASDAQ +9,66%
GUARDANT HEALTH
92,4300 USD NASDAQ +0,18%
GXO LOGISTICS
52,040 USD NYSE +0,37%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
HA SUSTAIN REIT
41,050 USD NYSE -3,34%
HALLIBURTON
40,195 USD NYSE +2,72%
HELMERICH&PAYNE
37,540 USD NYSE +1,76%
HOWMET AEROSPACE
274,630 USD NYSE +0,74%
HUBSPOT
193,625 USD NYSE -20,75%
HUT 8
98,8200 USD NASDAQ -2,33%
INDIE SMICNDCT RG-A
4,2250 USD NASDAQ -5,90%
INSIGHT ENTERPRI
81,8900 USD NASDAQ +16,37%
INSMED
101,4400 USD NASDAQ -3,39%
INSTALLED BLDN P
220,720 USD NYSE +1,73%
INTRNTNL SEAWAYS
92,075 USD NYSE +2,04%
JANUX THERAPEUTS
14,2100 USD NASDAQ -2,27%
JFROG
69,9500 USD NASDAQ +22,68%
KALVISTA PHARMAC
26,7200 USD NASDAQ 0,00%
KOPIN
5,2100 USD NASDAQ +8,09%
LAMARADVTSREIT RG-A
155,7550 USD NASDAQ +3,01%
LIBERTY ENER RG-A
32,660 USD NYSE +3,13%
LIFESTANCE HLTH
7,8050 USD NASDAQ -11,81%
LYFT RG-A
14,5150 USD NASDAQ +2,51%
MACOM TECHNOLOGY
354,2750 USD NASDAQ +2,85%
MCDONALD'S
280,380 USD NYSE -1,19%
MCKESSON
741,750 USD NYSE -1,52%
MEDLINE RG-A
39,2150 USD NASDAQ -6,32%
MICROCHIP TECH
96,9870 USD NASDAQ -4,52%
MKS
318,4350 USD NASDAQ +5,87%
MONSTER BEVERAGE
87,1900 USD NASDAQ +14,77%
MOTOROLA SOLTN
389,800 USD NYSE -10,06%
MP MATERIALS RG-A
67,110 USD NYSE -2,80%
NATERA
197,3650 USD NASDAQ -10,22%
NATL ENERGY SVC
23,5400 USD NASDAQ