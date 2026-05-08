Les Bourses européennes terminent la semaine dans le rouge

Evolution de l'action BP à la Bourse de Londres le 28 avril 2026. ( AFP / JUSTIN TALLIS )
Les marchés boursiers européens ont fini la séance dans le rouge vendredi, gagnés par l'incertitude face à la situation du conflit au Moyen-Orient, où Washington et Téhéran s'accusent mutuellement de nouvelles attaques malgré le cessez-le-feu.
Francfort a cédé 1,32%, Paris 1,09% et Londres 0,43%. Milan est restée stable (-0,00%).
Euronext CAC40
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