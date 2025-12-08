information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 15:45

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.

FAITS MARQUANTS

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit l'objectif de cours de 440 à 400 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 199 à 178 dollars

* 3M MMM.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays augmente le prix cible de 176 $ à 181 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies réduit le cours cible à 189 $ contre 193 $

* Aig Inc AIG.N : Barclays réduit le cours cible à 88 $ contre 95 $

* Aig Inc AIG.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Alamos Gold Inc AGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 49 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 124 à 152 dollars

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $, contre 42 $ auparavant

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Morgan Stanley réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 7$ contre 8

* Ametek AME.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 235 à 240 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : RBC ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du secteur"

* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le prix cible de 56 $ à 60 $

* Analog Devices Inc ADI.O : UBS relève le cours cible de 280 $ à 320 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 44 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 13 à 19 dollars

* Apa Corporation APA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 à 26 dollars

* Api Group Corp APG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Aptiv Plc APTV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de sous-pondération à égalité de pondération

* Aptiv Plc APTV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 60 à 84 dollars

* Autonation AN.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 233 $ contre 225 $ auparavant

* Autonation Inc. AN.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 225,00 $ à 233,00 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Morgan Stanley réduit la pondération du titre de "surpondéré" à "égal"

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 115 à 142 dollars

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 235$ contre 240

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève le cours cible de 46 à 55 dollars

* BHP Group BHP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 57 $

* BorgWarner BWA.N : Morgan Stanley passe de "surpondéré" à "pondération égale"; augmente le cours cible de 42 $ à 49 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Brunswick Corp BC.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 90 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays réduit le prix cible de 124 $ à 123 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 8 $ à 56 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 64 $

* Campbell's Co CPB.O : Stephens réduit le cours cible de 40 à 38 dollars

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 22 $ à 54 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève le prix cible de 79 $ à 100 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $ auparavant

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre

* Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O : UBS relève le cours cible de 78 $ à 82 $

* Commercial Metals Co CMC.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 68 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 190

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève le prix cible de 9 $ à 13 $

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève la note à surpondérer de égal à égal

* Confluent Inc CFLT.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; augmente le cours cible à 31 $ contre 28 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan réduit le cours cible de 112 $ à 102 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 88 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : Citigroup augmente le prix cible de 259 $ à 311 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Barclays relève le prix cible de 110 à 132 dollars

* D.R. Horton Inc DHI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 180 $ de 190

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 44$ de 49

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève le cours à surpondérer de neutre

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 159 $, contre 166 $ auparavant

* Disc Medicine Inc IRON.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 100 à 115 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 130,00 $ contre 105,00 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies réduit le prix cible à 126$ de 138

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours à 60 $ contre 46 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Bernstein relève le prix cible à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 88 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 26 $

* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33$ contre 37

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 131 $ à 121 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à 64 $

* Equifax Inc EFX.N : BMO ramène le cours cible de 245 $ à 234 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de "performer" à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 132 dollars

* Expeditors International of Washington I EXPD.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 95,00 $ contre 90,00 $

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 290 $ contre 280 $

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 190,00 $ à partir de 160,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible à 216 $ à partir de 179 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho passe de neutre à sous-performance; augmente la prévision à 15 $ contre 9 $

* Ford F.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 14$ de 11

* Fortive Corp FTV.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 59 $ contre 57 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $

* Franco-Nevada Corp FNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 228 $ contre 215 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 8,00 $ contre 9,00 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 17$ de 15

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 25$ contre 18

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 24$ contre 20

* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève l'objectif de cours à 100 $ contre 87 $ auparavant

* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 90,00 $ contre 54,00 $

* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley relève le prix cible à surpondérer

* Globus Medical Inc GMED.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 106$ de 91

* GM GM.N : Morgan Stanley relève la pondération à surpondérer de égale à égale; augmente le prix cible à 90 $ de 54 $

* Gxo Logistics Inc GXO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 58,00 $ à 70,00 $

* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 90 $ contre 75 $ auparavant

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : UBS relève l'objectif de cours à 155 $ contre 151 $ auparavant

* Heartbeam Inc BEAT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 2,5

* Hertz Global HTZ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 3 à 5,50

* Idex Corp IEX.N : Citigroup relève le cours cible de 197 $ à 202 $

* Incyte INCY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 114 à 118 dollars

* Incyte INCY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 128 $ contre 103 $

* Incyte INCY.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; augmente le prix cible de 90 $ à 121 $

* Incyte INCY.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 86,00 $ à 92,00 $

* Incyte INCY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 97 $ à 116 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup augmente le prix cible de 91 $ à 94 $

* Inspire Medical INSP.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Inspire Medical INSP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 135 $ à 165 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours cible de 170 à 215 dollars

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 21

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 74,00 $ à 78,00 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 74,00 $ à 78,00

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 3 à 2,5 dollars

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 7,00 $ contre 8,00

* KB Home KBH.N : Barclays augmente le prix cible de 49 $ à 71 $

* KB Home KBH.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Knife River Corp KNF.N : RBC relève le cours cible de 105 à 106 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 67,00 à 70,00

* Kroger Co KR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 76,00 $ à 72,00 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : UBS augmente l'objectif de cours à 68 $ contre 67 $

* Lear LEA.N : Morgan Stanley réduit la pondération à égalité de la surpondération; réduit le prix cible à 112 $ de 115 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : UBS réduit le prix cible de 54 $ à 48 $

* Lennar Corp LEN.N : Barclays réduit la pondération de l'action d'égal à égal à sous-pondéré

* Lennar Corp LEN.N : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 98 $

* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 100 $

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100

* Lucid Group Inc LCID.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 30,00 $ à 10,00 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Morgan Stanley réduit le prix à sous-pondérer

* Lucid Group Inc LCID.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 30 $ à 10 $

* Magna International MGA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 38 à 54 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 24 $, contre 27 $ auparavant

* Marker Therapeutics MRKR.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC augmente le prix cible de 525 $ à 605 $

* Marvell Technology MRVL.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 114 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark passe d'une note d'achat à une note de maintien

* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 76 $ à 71 $

* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 180 à 250 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 300 $ contre 200 $ auparavant

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 17 à 19 dollars

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Citigroup réduit le cours cible de 35 à 33 dollars

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 122 $ auparavant

* Netflix NFLX.O : Bernstein réduit le prix cible à 125 $ contre 139 $

* Netflix NFLX.O : Pivotal Research passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 160 à 105 dollars

* Netflix NFLX.O : TD Cowen ajuste le prix cible de 1 425 $ à 142 $ pour tenir compte du fractionnement d'actions à raison de 10

pour 1

* Netflix NFLX.O : Rosenblatt Securities passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 152 $ à 105 $

* Newmont NEM.N : Jefferies augmente le prix cible de 113 $ à 120 $

* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 8,25 $ à 9,5 $

* Nisource Inc NI.N : Barclays ramène le cours cible de 46 à 45 dollars

* Nucor Corp NUE.N : BMO augmente le prix cible de 168 $ à 175 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 44 $, contre 51 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 30 $

* Oklo Inc OKLO.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Morgan Stanley augmente le PT à 190,00 $ de 165,00 $

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Morgan Stanley relève la valeur à surpondérer

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 51 $ contre 46 $ auparavant

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 75

* OR Royalties Inc OR.N : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 38 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 400 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 19 à 25 dollars

* Owens Corning Inc OC.N : Barclays ramène le cours cible de 131 à 130 dollars

* Pan American Silver Corp PAAS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $ contre 42 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 1006 $ contre 960 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90 $ contre 100 $

* Pasithea Therapeutics Corp KTTA.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible à 118$ de 130

* Pennant Group Inc PNTG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Permian Resources Corp PR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 18$ contre 19

* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse l'objectif de cours à 30 $ contre 34 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : Wedbush réduit le cours à neutre de surperformant

* PPL Corp PPL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 44 $ auparavant

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Needham relève l'objectif de cours de 304 à 315 dollars

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Truist Securities relève le prix cible de 360 à 500 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen relève le prix cible de 251 $ à 353 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 143 $ contre 145 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan ramène le prix à neutre de surpondéré

* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 153 $ auparavant

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 171 $ contre 176 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 115 $ contre 98 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Barclays relève le cours cible de 98 à 115 dollars

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève le PT à 515 $ contre 457 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Quantumscape QS.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération égale; PT 12 $

* Ralliant Corp RAL.N : Citigroup passe de neutre à achat; PT de 53 $ à 61 $

* Rio Tinto RIO.N : Jefferies augmente le prix cible de 67 $ à 76 $

* Rivian RIVN.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup relève le cours cible de 439 à 466 dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 261 à 270 dollars

* Ryder System Inc. R.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 190,00 $ à 250,00 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 235

* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna augmente le prix cible de 250 $ à 300 $

* Science Applications International SAIC.O : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 110 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : UBS relève le prix cible de 110 à 113 dollars

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James relève le prix cible de 33 $ à 35 $

* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le PT de 25 $ à 16 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays augmente le prix cible de 120 à 134 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 54 $ à 47 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 300 $ de 310

* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 38,00 $ à 48,00 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO augmente le prix cible de 167 $ à 180 $

* Stratégie MSTR.O : Bernstein réduit le prix cible de 600 $ à 450 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève le cours cible à 71 $ contre 69 $

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley réduit le cours à égalité de pondération de surpondération à surpondération

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 425 $ contre 410 $ auparavant

* the Cooper Companies COO.O : Barclays relève le cours cible de 85 à 91 dollars

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* TKO Group TKO.N : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 245 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush réduit le prix cible de 50 $ à 40 $

* Trex Company Inc TREX.N : Barclays abaisse le cours cible à 32 $, contre 35 $ auparavant

* Uber Technologies Inc UBER.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 110,00 $ contre 115,00 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 600$ contre 530

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 640,00 $ à partir de 600,00

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen augmente le prix cible à 725 $ à partir de 600 $; TD Cowen augmente le prix cible à 725 $ à

partir de 600 $

* Vale SA VALE.N : Jefferies augmente le prix cible de 15 $ à 16,5 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 220 $, contre 198 $ auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $ auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la valeur de l'action de neutre à surpondérer

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 45 à 50 dollars

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : UBS relève l'objectif de cours à 60 $ contre 46 $ auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74$ contre 73

* Visteon Corp VC.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 114 $, contre 95 $ auparavant

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC relève le cours cible de 278 $ à 316 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Argus Research augmente le prix cible de 27 $ à 28 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 85 à 95 dollars

* Welltower Inc WELL.N : BMO relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le cours cible à 145 $ contre 137 $

* WP Carey Inc WPC.N : RBC réduit le cours de l'action de "surperformer" à "performer" à "performer dans le secteur

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* XPO Logistics Inc XPO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 90,00 $ contre 83,00 $