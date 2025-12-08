Mamdani va quitter son modeste logement pour la résidence officielle du maire de New York

Gracie Mansion, la résidence officielle du maire de New York à Manhattan, lors d'une perquisition menée par la police le 26 septembre 2024, sous la mandature du maire Eric Adams, un temps soupçonné de corruption ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

Après avoir laissé planer le doute, le maire élu de New York Zohran Mamdani a annoncé lundi qu'il allait quitter le modeste appartement au loyer encadré qu'il occupe dans le Queens pour la luxueuse résidence officielle du maire, à Manhattan.

Le démocrate, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, rejoindra le même mois Gracie Mansion, une maison d'un millier de mètres carrés construite en 1799 dans le très chic Upper East Side, au bord de l'East River, nichée dans un parc verdoyant, devenue résidence officielle en 1942.

Aucune obligation d'y habiter n'est faite aux édiles même si la plupart y ont vécu, à l'exception notable de Michael Bloomberg (2002-2013).

Dans un communiqué, Zohran Mamdani dit avoir pris cette décision avec sa femme, l'illustratrice Rama Duwaji, principalement pour des raisons de "sécurité" et quitter à regret le deux pièces que le couple occupe à Astoria, quartier du Queens peuplé d'immigrés, brassant des dizaines de nationalités différentes.

"Beaucoup de choses dans notre logement d'Astoria vont nous manquer. Préparer le dîner côte à côte dans notre cuisine, partager en soirée un trajet en ascenseur encore ensommeillé avec nos voisins, entendre la musique et les éclats de rire vibrer à travers les murs de l'appartement", écrit-il.

Zohran Mamdani a fait de la question du coût de la vie le coeur de sa campagne, promettant notamment plus de logements aux loyers encadrés.

Le fait qu'il habite lui-même habite l'un de ces appartements, pour un montant de 2.300 dollars par mois, lui a été reproché par ses opposants, qui estiment que son salaire d'élu à l'assemblée de l'Etat de New York et les revenus de sa femme permettaient au couple de s'offrir un appartement hors de ce cadre.

"Même lorsque je ne vivrai plus à Astoria, Astoria continuera de vivre en moi et dans le travail que je fais", promet encore l'élu.