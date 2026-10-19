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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, IBM, Qualcomm
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 20:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, IBM et Qualcomm.

POINTS FORTS

* Analog Devices ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 à 475 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 à 206 dollars

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Company MMM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 191 $ à 187 $

* A. O. Smith AOS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 70 $ à

59 $

* Aardvark Therapeutics AARD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Abacus Global Management ABX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Adm ADM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 89 $

* Aep AEP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $

* AEP AEP.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Agco AGCoN : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $

* Agnico Eagle Mines AEM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Agree Realty ADC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 86 $ à 72 $

* Agree Realty ADC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 79 $

* Allegro Microsystems ALGM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Alto Neuroscience ANRO.N : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* AMC Entertainment Holdings AMC.N : B. Riley relève son objectif de cours de 2,50 $ à 3,25 $

* Ameren AEE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 117 $ à 109 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* American Water Works Company AWK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 127 $

* Ameriprise Financial AMP.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

sous-performer »

* Ameriprise Financial AMP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 570 $ à 445 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 40 $

* Analog Devices ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $

* Annexon ANNX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 14 $ à 25 $

* Apollo APO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 159 $ à 145 $

* Applovin APP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $

* Ares Management ARES.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 150 $ à 143 $

* Arhaus ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Arista Networks ANET.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $

* Arko Petroleum APC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Array Technologies ARRY.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Arteris AIP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 25 $

* Asbury Automotive Group ABG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 260 $ à 198 $

* Astera Labs ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 375 $ à 300 $

* Autonation AN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 182 $

* Axcelis Technologies ACLS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 198 $ à 165 $

* B2Gold BTG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 7,50 $ à 7,25 $

* Badger Meter BMI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 165 $ à 150 $

* Baker Hughes BKR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* Ball BALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $

* Bank of New York Mellon BNY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 157 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Bkv BKV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Blue Owl Capital OWL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Booking Holdings BKNG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Boyd Gaming BYD.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Boyd Gaming BYD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 89 $ à 83 $

* Boyd Gaming BYD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 86 $

* Brhc Holdings BEPC.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Bridgebio Pharma BBIO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Bridgebio Pharma BBIO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $

* Brinker International EAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 282 $ à 270 $

* Brinker International EAT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 285 $ à 265 $

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Broadstone Net Lease BNL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $

* Brookfield Asset Management BAM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* BXP BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $

* BXP BXP.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 103 $

* Camping World Holdings CWH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5,30 $

* Caredx CDNA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Caretrust Reit CTRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Caris Life Sciences CAI.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Carlyle Group CG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $

* Carter's CRI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Caterpillar CAT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 989 $ à 850 $

* Centerpoint Energy CNP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 53 $

* Centuri Holdings CTRI.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Cerebras Systems CBRS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 275 $ à 175 $

* Ceva CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Cheniere Energy LNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 335 $ à 340 $

* Chesapeake Utilities CPK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 134 $

* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Chiron Real Estate XRN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Choice Hotels International CHH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $

* Churchill Downs CHDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 117 $ à 119 $

* Cinemark Holdings CNK.N : B. Riley relève son objectif de cours de 37 $ à 42 $

* Citizens Financial CFG.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Citizens Financial CFG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $

* Clean Energy Fuels CLNE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,80 $ à 1,60 $

* Cleveland-Cliffs CLF.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Cleveland-Cliffs CLF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Clorox CLX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 98 $ à 95 $

* Cms Energy CMS.N : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $

* Coherent COHR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 395 $ à 275 $

* Commercial Metals CMC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research passe de « acheter » à « neutre »

* Cooper-Standard Holdings CPS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 53 $ à 32 $

* Coreweave CRWV.O : Goldman Sachs relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Coreweave CRWV.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 139 $ à 106 $

* Coty COTY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 2,40 $ à 2,95 $

* Cousins Properties CUZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* Crown Castle CCI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Crown Holdings CCK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 127 $ à 126 $

* Cummins CMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 760 $ à 675 $

* Curtiss-Wright CW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 700 $ à 518 $

* Cytokinetics, CYTK.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $

* Datadog DDOG.O : Bernstein relève son objectif de cours de 237 $ à 350 $

* Datadog DDOG.O : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Datadog DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 280 $

* Dauch DCH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Delek Logistics Partners LP DKL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Delek US Holdings DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Diamondback Energy FANG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 255 $ à 256 $

* Dominion Energy D.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65 $

* Douglas Emmett DEI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Dow DOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* Dow DOW.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Doximity DOCS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 29 $

* Draftkings DKNG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 36 $ à 31 $

* DraftKings DKNG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Duolingo DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* E.L.F. Beauty ELF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 132 $

* Eaglerock Land EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 341 $ à 1 397 $

* Ellington Credit EARN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,50 $

* Enlight Renewable Energy ENLT.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Enliven Therapeutics ELVN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Enphase Energy ENPH.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Entergy ETR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 115 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 61 $ à 56 $

* Equifax EFX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 210 $ à 185 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 64 $

* Erock Inc EROC.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Esab ESAB.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 132 $ à 114 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Essex Property Trust ESS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 297 $ à 279 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Etsy ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Evergy EVRG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $

* Evergy EVRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 93 $

* Eversource Energy ES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49 $

* Eversource Energy ES.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Exagen XGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Exelon EXC.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $

* Exelon EXC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $

* Expedia Group EXPE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 206 $

* Exxon Mobil XOM.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 166 $ à 186 $

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 187 $

* Fair Isaac FICoN : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 344 $ à 1 063 $

* Fervo Energy FRVO.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $

* First Horizon FHN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* First Solar FSLR.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 256 $ à 252 $

* FirstEnergy FE.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Floor & Decor Holdings FND.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Flowserve FLS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $

* Fluence Energy FLNC.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Formfactor FORM.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 165 $ à 150 $

* Four Corners Property Trust FCPT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Four Corners Property Trust FCPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Freeport-McMoRan FCX.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 84 $

* Frontview Reit FVR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Gaming and Leisure Properties GLPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Gcm Grosvenor GCMG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $

* Gentherm THRM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 59 $ à 48 $

* Global Net Lease GNL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 970 $ à 950 $

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 6,60 $ à 4,40 $

* Graphic Packaging Holding GPK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Green Plains GPRE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Greif GEF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Group 1 Automotive GPI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $

* H2O America HTO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $

* H2O America HTO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Hadron Energy HDRN.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Hadron Energy HDRN.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 4,50

dollars

* Healthcare Realty Trust HR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Healthpeak Properties DOC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Healthpeak Properties DOC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Hecla Mining HL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Helios Technologies HLIO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 78 $

* HF Sinclair DINO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 382 $ à 383 $

* Hudson Pacific Properties HPP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Hudson Pacific Properties HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Hudson Pacific Properties HPP.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Hyatt Hotels H.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 184 $ à 189 $

* IAMGOLD IAG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20,50 $

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Ichor Holdings ICHR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $

* Idex IEX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 268 $ à 267 $

* Illumina ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 205 $ à 300 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Indie Semiconductor INDI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 2 $

* Ingersoll Rand IR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 101 $ à 93 $

* Innio NV INIO.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* Intel INTC.O : J.P. Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95 $

* Invitation Homes INVH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $

* Itron ITRI.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 117 $ à 107 $

* ITT ITT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 265 $ à 256 $

* Janus Living JAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* JetBlue Airways JBLU.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,50 $

* JetBlue Airways JBLU.O : UBS relève sa recommandation de « vendre » à « neutre »

* Kinetik Holdings KNTK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Kinross Gold KGC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* KKR KKR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 121 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Noble Capital abaisse son objectif de cours de 145 $ à 100 $

* Ladder Capital LADR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 390 $ à 338 $

* Lam Research LRCX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 375 $

* Lam Research LRCX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 375 $

* Landbridge LB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $

* Las Vegas Sands LVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Las Vegas Sands LVS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 61 $ à 55 $

* Las Vegas Sands LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $

* LCI Industries LCII.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 130

$ à 80 $

* Legence LGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $

* Ligand Pharmaceuticals LGND.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 388 $ à 406 $

* Lincoln Electric Holdings LECoO : Stifel abaisse son objectif de cours de 275 $ à 271 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 490 $ à 380 $

* Ltc Properties LTC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* M&T Bank MTB.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 262 $ à 258 $

* M&T Bank MTB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 270 $

* M&T Bank MTB.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245 $

* M&T Bank MTB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $

* Madison Air Solutions MAIR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 543 $ à 533 $

* Manpowergroup MAN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 445 $ à 560 $

* Marcus MCS.N : B. Riley relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Marriott International MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 425 $ à 426 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 101 $ à 100 $

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : KBW relève son objectif de cours de 186 $ à 201 $

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Mastec MTZ.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 369 $ à 303 $

* Mastec MTZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Matador Resources MTDR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 71 $

* Maze Therapeutics MAZE.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»

* Maze Therapeutics MAZE.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 75 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève son objectif de cours de 172 $ à 175 $

* Meta META.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 775 $ à 820 $

* MGM Resorts International MGM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43 $ à 29 $

* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48,30 $ à 29 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 146 $ à 131 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 850 $ à 1 700 $

* Murphy Oil MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Natera NTRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 375 $ à 500 $

* National Cinemedia NCMI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 3,75 $ à 2,50 $

* National Health Investors NHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $

* National Healthcare Properties NHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Netstreit NTST.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Netstreit NTST.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Netstreit NTST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Newmark Group NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Newmark Group NMRK.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Newmont Mining NEM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 123 $

* Nextera Energy NEE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 91 $ à 84 $

* Nextpower NXT.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 152 $ à 136 $

* Nike NKE.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 42 $

* NiSource NI.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Nisource NI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Nnn Reit NNN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Northrim Bancorp NRIM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* NRG Energy NRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 131 $

* Nucor NUE.N : Barclays relève son objectif de cours de 295 $ à 306 $

* Occidental Petroleum OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Occidental Petroleum OXY.N : Stephens relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Oge Energy OGE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Oge Energy OGE.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* O-I Glass OI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Oklo OKLO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Onto Innovation ONTO.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 390 $ à 340 $

* Ormat Technologies ORA.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 98 $

* Ovintiv OVV.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Par Pacific Holdings PARR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 104 $ à 117 $

* Parker-Hannifin PH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 1 075 $ à 1 002 $

* Pattern Group PTRN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* PDF Solutions PDFS.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Stifel relève son objectif de cours de 21,25 $ à 22 $

* Penn Entertainment PENN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21,50 $ à 19 $

* Penn Entertainment PENN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Penn Entertainment PENN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $

* Phreesia PHR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Plains GP Holdings PAGP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 252 $ à 248 $

* Polaris PII.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Postal Realty Trust PSTL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Primo Brands PRMB.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Prudential Financial PRU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 96 $ à 94 $

* Pseg PEG.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Quest Diagnostics DGX.N : UBS relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $

* Realty Income O.N : BMO abaisse son objectif de cours de 66 $ à 61 $

* Realty Income O.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Realty Income O.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 64 $ à 59 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Regions Financial RF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Regions Financial RF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Repligen RGEN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Restaurant Brands International QSR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79 $

* Revolution Medicines RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 241 $

* Rollins ROL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $

* Rollins ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $

* Sabra Health Care Reit SBRA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* SEI Investments SEIC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $

* Servicenow NOW.N : Stonex relève son objectif de cours de 130 $ à 165 $

* Shoals Technologies Group SHLS.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Silgan Holdings SLGN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* Simmons First National SFNC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* Skinhealth Systems SKIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 0,85 $ à 11 $

* SL Green Realty SLG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $

* SL Green Realty SLG.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $

* Slb SLB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Solv Energy MWH.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $

* Sonic Automotive SAH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Sonoco Products SON.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 53 $

* Southern Copper SCCoN : Barclays relève son objectif de cours de 166 $ à 168 $

* Steel Dynamics STLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 285 $

* Strive ASST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 44 $ à 56 $

* Sun Communities SUI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 141 $ à 136 $

* Sunrun RUN.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Talen Energy TLN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 449 $ à 442 $

* Teladoc Health TDOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $

* Texas Instruments TXN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 340 $ à 330 $

* The Progressive PGR.N : UBS relève son objectif de cours de 234 $ à 238 $

* The Travelers Companies TRV.N : UBS relève son objectif de cours de 383 $ à 405 $

* The Travelers Companies TRV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 341 $ à 377 $

* Toast TOST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Tractor Supply TSCoO : Piper Sandler relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Tractor Supply TSCoO : Truist Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Tractor Supply TSCoO : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* TransUnion TRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 74 $

* Travel + Leisure TNL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* Travelers TRV.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 363 $ à 384 $

* Travelers TRV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 351 $ à 365 $

* Travelers TRV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 430 $ à 450 $

* Travelers TRV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 425 $ à 435 $

* Tripadvisor TRIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Truist Financial TFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $

* Truist Financial TFC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $

* UDR UDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* United Therapeutics UTHR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 685 $ à 725 $

* Valero Energy VLO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 530 $

* Valmont Industries VMI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 678 $ à 623 $

* Varonis Systems VRNS.O : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Varonis Systems VRNS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49,75 $

* Varonis Systems VRNS.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Veeva Systems VEEV.N : Barclays relève son objectif de cours de 315 $ à 360 $

* Ventas VTR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 96 $

* Veralto VLTO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 114 $ à 113 $

* Verisign VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 341 $ à 351 $

* VF VFC.N : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Vici Properties VICI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Victoria's Secret & Company VSXY.N : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Victoria's Secret & Company VSXY.N : Morgan Stanley relève son objectif de 101 $ à 104 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Virtus Investment Partners VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de 172 $ à 146 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* W. P. Carey WPC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $

* W. P. Carey WPC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Wafd WAFD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Watts Water Technologies WTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 447 $ à 445 $

* Waystar Holding WAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Weatherford International WFRD.O : Citigroup abaisse son cours cible de 115 $ à 112 $

* WEC Energy Group WEC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 117 $ à 108 $

* WEC Energy Group WEC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 121 $ à 115 $

* Welltower WELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 266 $ à 268 $

* Western Digital WDC.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 715 $ à 600 $

* Wynn Resorts WYNN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 131 $ à 125 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* X-Energy XE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Xylem XYL.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 118 $

* Xylem XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 160 $ à 141 $

* Yelp YELP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Zillow Group Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 62 $ à 56 $

Valeurs associées

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AARDVARK THERA
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AGNICO EAGLE MIN
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AM ELECTRIC
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AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
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AMER HOME REIT RG-A
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AMEREN
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AMERIPRISE FINCL
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ANALOG DEVICES
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ANNEXON
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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
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ARCHER-DANIELS M
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IDEX CORP
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ILLUMINA
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ITRON
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2,9118 USD NASDAQ -0,62%
KINETIK HLDGS RG-A
54,870 USD NYSE -0,81%
KINROSS GOLD
23,715 USD NYSE -1,23%
KKR & CO
86,980 USD NYSE +0,88%
KRATOS DEF&SEC
39,3900 USD NASDAQ -2,55%
LAM RESEARCH
273,1600 USD NASDAQ +3,49%
LANDBRIDGE RG-A
78,995 USD NYSE -3,00%
LAS VEGAS SANDS
37,865 USD NYSE -0,38%
LATTICE SEMICOND
107,1875 USD NASDAQ +3,41%
LCI INDUSTRIES
81,283 USD NYSE -3,13%
LEGENCE RG-A
43,2200 USD NASDAQ -0,71%
LIGAND PHARMA
298,9000 USD NASDAQ +1,14%
LITHIA MOTORS
293,050 USD NYSE -0,72%
LTC PROP REIT
42,625 USD NYSE -2,44%
M&T BANK
213,755 USD NYSE -0,69%
MACOM TECHNOLOGY
266,5500 USD NASDAQ +1,64%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
446,0950 USD NASDAQ -0,81%
MANPOWERGROUP
41,410 USD NYSE -0,19%
MARATHON PETRO
474,510 USD NYSE -0,77%
MARRIOTT INTL RG-A
390,8300 USD NASDAQ +0,72%
MARRIOTT VCT WLD
110,285 USD NYSE -0,53%
MASTEC
188,845 USD NYSE -1,16%
MATADOR RES
57,595 USD NYSE +0,10%
MAZE THERA
30,3000 USD NASDAQ +10,06%
MERCK
144,340 USD NYSE -1,12%
META PLATFORMS
703,2800 USD NASDAQ -0,85%
MGM RESORTS ITL
28,100 USD NYSE -1,68%
MICROCHIP TECH
74,0600 USD NASDAQ +0,28%
MID-AMER AP REIT
115,940 USD NYSE -0,60%
MODERNA
227,2200 USD NASDAQ +4,22%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 251,7200 USD NASDAQ +3,37%
MURPHY OIL
42,470 USD NYSE +1,75%
NATERA
402,1200 USD NASDAQ +2,21%
NATIONAL CINE
2,0150 USD NASDAQ -2,18%
NATIONAL HEAL RG-A
15,1100 USD NASDAQ 0,00%
NATL HEALTH REIT
65,015 USD NYSE -1,91%
NETSTREIT REIT
16,665 USD NYSE -3,11%
NEWMARK GROUP-A
11,3450 USD NASDAQ -4,34%
NEWMONT
118,570 USD NYSE -0,02%
NEXTERA ENERGY
78,285 USD NYSE -1,89%
NEXTPOWER
79,2800 USD NASDAQ -0,89%
NIKE
37,115 USD NYSE -0,03%
NISOURCE
42,105 USD NYSE -1,35%
NNN REIT
40,650 USD NYSE -2,12%
NORTHRIM BANCORP
23,4300 USD NASDAQ -0,51%
NRG ENERGY
99,600 USD NYSE -4,00%
NUCOR
262,530 USD NYSE +2,42%
O-I GLASS
5,950 USD NYSE +2,06%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,700 USD NYSE +0,50%
OGE ENERGY
46,755 USD NYSE -1,62%
OKLO RG-A
26,850 USD NYSE -4,07%
OMEGA HLTH REIT
45,010 USD NYSE -1,40%
ON SEMICONDUCTOR
71,8100 USD NASDAQ -0,29%
ONTO INNOVATION
226,200 USD NYSE +2,52%
ORMAT TECHNOLOGI
86,020 USD NYSE -3,76%
OVINTIV
69,890 USD NYSE +0,81%
PAR PACIFIC HLDN
83,040 USD NYSE -1,14%
PARKER-HANNIFIN
970,690 USD NYSE +0,74%
PATTERN GRP RG-A
17,5900 USD NASDAQ +2,03%
PDF SOLUTIONS
41,1400 USD NASDAQ +4,90%
PEBBLEB REIT-SBI
19,975 USD NYSE +2,57%
PENN ENTMT
14,6450 USD NASDAQ -1,97%
PHILLIPS 66
290,890 USD NYSE -0,77%
PHREESIA
11,130 USD NYSE +1,83%
PLAINS ALL-AMERN LP
25,0900 USD NASDAQ -0,63%
PLAINS GP HLDG RG-A
27,1350 USD NASDAQ -1,15%
PNC FINL SER
217,115 USD NYSE -0,14%
POLARIS
51,525 USD NYSE -1,21%
POSTAL REIT RG-A
21,270 USD NYSE -3,41%
PROGRESSIVE (OHI
218,780 USD NYSE +0,09%
PRUDENTIAL WEALT
113,950 USD NYSE -1,65%
PUBL SVCS ENTERP
70,360 USD NYSE -1,59%
Pétrole Brent
109,40 USD Ice Europ +3,51%
Pétrole WTI
103,52 USD Ice Europ +1,72%
QUALCOMM
173,4750 USD NASDAQ +0,79%
QUEST DIAGNOSTIC
235,000 USD NYSE +0,03%
REALTY INCOME REIT
55,590 USD NYSE -0,87%
RED ROCK RESOR RG-A
49,4850 USD NASDAQ +0,42%
REDDIT RG-A
154,540 USD NYSE -1,00%
REGIONS FINANCIA
27,270 USD NYSE -0,62%
REPLIGEN
175,7050 USD NASDAQ +0,16%
RESTAURANT BRANDS INTL
74,380 USD NYSE -0,57%
REVOLUTION MEDIC
182,0100 USD NASDAQ +2,28%
ROLLINS
32,800 USD NYSE -1,93%
SABRA HC REIT
19,0700 USD NASDAQ -1,40%
SEI INVESTMENTS
104,9100 USD NASDAQ +0,49%
SERVICENOW
144,590 USD NYSE +1,86%
SHOALS TECH RG-A
7,0750 USD NASDAQ -1,32%
SILGAN HLDGS
40,980 USD NYSE +8,41%
SIMMONS FIRST N -A-
22,2300 USD NASDAQ +0,72%
SKINHEALTH SYS RG-A
10,2900 USD NASDAQ -2,56%
SL GREEN REIT
45,470 USD NYSE -3,26%
SLB
48,925 USD NYSE -1,16%
SOLV ENERGY RG-A
23,7800 USD NASDAQ -0,75%
SONIC AUTOMOTIVE-A
62,890 USD NYSE -0,96%
SONOCO PRODUCTS
50,005 USD NYSE +0,43%
STEEL DYNAMICS
245,3200 USD NASDAQ +1,99%
STRIVE RG-A
25,1700 USD NASDAQ +4,48%
SUN COMMUN REIT
117,650 USD NYSE -0,39%
SUNRUN
6,9150 USD NASDAQ -5,27%
TALEN ENERGY
348,4900 USD NASDAQ -1,78%
TELADOC HEALTH
5,620 USD NYSE -0,88%
TEXAS INSTRUMENT
275,6700 USD NASDAQ -0,29%
THE CARLYLE GRP
36,2800 USD NASDAQ -0,27%
TOAST RG-A
31,710 USD NYSE +0,38%
TRANSUNION
72,660 USD NYSE -1,92%
TRAVEL+LEISURE
65,145 USD NYSE +0,85%
TRAVELERS COS
387,180 USD NYSE -0,53%
TRIPADVISOR
9,2750 USD NASDAQ -0,48%
TRUIST FINL
46,563 USD NYSE -1,12%
UDR REIT
33,975 USD NYSE -0,77%
UNITED THERAPEUT
548,9700 USD NASDAQ +2,97%
VALERO ENERGY
436,185 USD NYSE -1,93%
VALMONT IND
448,445 USD NYSE +0,86%
VARONIS SYSTEMS
48,7150 USD NASDAQ -0,01%
VEEVA SYSTEMS RG-A
315,810 USD NYSE +1,71%
VENTAS REIT
84,910 USD NYSE -1,09%
VERALTO
100,700 USD NYSE -0,31%
VERISIGN
307,3200 USD NASDAQ +1,65%
VF
17,175 USD NYSE +1,93%
VICI PROPER REIT
23,070 USD NYSE -2,20%
VIPER ENERGY
45,1600 USD NASDAQ +0,31%
VIRTUS INVSTMT
119,140 USD NYSE -3,73%
VOR RLT REIT-SBI
32,185 USD NYSE -2,26%
W.P. CAREY REIT
63,750 USD NYSE -2,16%
WAFD
28,4050 USD NASDAQ -2,56%
WATTS WATER TECH-A
356,920 USD NYSE -0,08%
WAYSTAR HOLDING
27,8200 USD NASDAQ +1,68%
WEATHERFORD INT
76,5400 USD NASDAQ +0,46%
WEC ENERGY GROUP
107,050 USD NYSE -1,52%
WELLTOWER REIT
234,440 USD NYSE -0,21%
WESTERN DIGITAL
346,2600 USD NASDAQ +4,30%
WYNN RESORTS
75,7550 USD NASDAQ +0,21%
X-ENERGY RG-A
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XYLEM
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 20:13:51.

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