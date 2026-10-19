La Bourse de Paris finit dans le rouge après les violences en France

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a nettement reculé lundi, les violences du week-end ayant ravivé les craintes des investisseurs quant à la dette publique française et fait flamber à nouveau les taux d'emprunt.

L'indice parisien CAC 40 a cédé 1,11% à 7.868,05 points, soit un recul de 88,65 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait fini en légère hausse de 0,28 %, à 7.956,70 points.

Samedi, dans le sillage de la mobilisation nationale pour le pouvoir d’achat et les revendications lycéennes, de nombreuses villes ont été le théâtre de pillages, de destructions et d'émeutes.

"Ces violences mettent de l'huile sur le feu d'une situation déjà tendue pour la France, entre finances publiques dégradées, difficultés à adopter un budget et perspectives de croissance très faibles", explique à l'AFP Charlotte de Montpellier, économiste à ING.

Les investisseurs doutent déjà depuis plusieurs semaines de la situation budgétaire française, avec une dette et un déficit publics parmi les plus hauts en Europe, sur fond de débat politique tendu autour du projet de budget 2027 et d'incertitudes liées à l'élection présidentielle.

Ils "se disent désormais qu'il y a peu de marge de manœuvre d'un point de vue social pour faire accepter des réformes visant à réduire l'endettement, et ne voient aucune perspective d'amélioration", explique Charlotte de Montpellier.

Après plusieurs séances d'accalmie, les taux d'emprunt à échéance dix ans de la France ont à nouveau flambé.

L'écart entre le rendement à échéance dix ans français et allemand, qui mesure la confiance des investisseurs envers la dette hexagonale, a atteint 1,48 point de pourcentage, contre 1,37 vendredi. Il s'approche de son plus haut de 2012, à 1,50 point de pourcentage. Le taux français est monté à 4,92 %, contre 4,80 % vendredi soir.

Ces tensions interviennent alors que l'agence Moody's doit réexaminer vendredi la note de la France, déjà assortie d'une perspective négative.

A la cote parisienne, les entreprises des secteurs de la distribution et du tourisme ont souffert, à l'image du groupe hôtelier Accor (-3,03 % à 45,48 euros) et de Carrefour (-2,17 % à 16,25 euros).

Les groupes bancaires et financiers, qui possèdent en masse des titres de dette française, ont eux aussi reculé. BNP Paribas a perdu 2,48 % à 87,33 euros, Société Générale a reculé de 3,41 % à 62,27 euros et Crédit Agricole de 2,64 % à 15,30 euros. L'assureur Axa a lâché 1,28 % à 42,42 euros.

Euronext CAC40