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Apple pourrait dévoiler un MacBook Pro tactile le 28 octobre
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 20:24

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Apple a annoncé un événement baptisé "Pro and tell", prévu le 28 octobre à Los Angeles, dans le cadre de sa stratégie d'élargissement de son offre de produits et de développement de l'intelligence artificielle. Selon Bloomberg, cette présentation pourrait être l'occasion de dévoiler le premier MacBook Pro équipé d'un écran tactile, une évolution majeure pour la gamme d'ordinateurs du groupe. Ce rendez-vous intervient après plusieurs lancements récents, dont l'iPhone pliable Duo en septembre et le concentrateur domestique HomeView, intégrant Siri, présenté la semaine dernière.

Cette multiplication des annonces traduirait la volonté du directeur général John Ternus d'accélérer les cycles de développement et de rationaliser l'organisation d'Apple. Le groupe cherche ainsi à renouveler plus rapidement son catalogue tout en renforçant sa présence dans les appareils connectés et les technologies d'intelligence artificielle. L'événement du 28 octobre viendrait compléter le calendrier habituel d'Apple, marqué par sa conférence des développeurs en juin et ses présentations de nouveaux produits à l'automne.

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