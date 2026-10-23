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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Lockheed Martin, Norfolk Southern
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 21:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Lockheed Martin et Norfolk Southern.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 à 480 dollars

* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 250 dollars

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à

730 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics, Inc. AARD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 6 $ à 2,5 $

* Abbott ABT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 117 $ à 120 $

* Abbott Laboratories ABT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 119 $ à 120 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49 $

* Aecom ACM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 84 $ à 79 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 88 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 8,50 $

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 351 $ à 355 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 34 $ à 25 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 21,25 $ à 20 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève son objectif de cours de 58,00 $ à 60,00 $

* American Airlines AAL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 14,5 $

* American Airlines AAL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 480 $

* Amgen, Inc. AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 480 $

* Amplitude, Inc. AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16,5 $ à 19 $

* Appfolio, Inc. APPF.O : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Armour Residential Reit, Inc. ARR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14,50 $

* Asana, Inc. ASAN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 10,75 $ à 12,75 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Astronics Corporation ATRO.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 58 $ à 10 $

* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 34 $ à 22 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : BMO relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 112 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : RBC relève son objectif de cours de 162 $ à 187 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 150 $ à 168 $

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Banner Corp BANR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $

* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève son objectif de cours de 38,00 $ à 40,00 $

* Bar Harbor Bankshares BHB.A : Piper Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Barclays BARC.L : Alphavalue passe de « réduire » à « ajouter »

* Beacon Financial Corporation BBT.N : KBW relève son objectif de cours de 36,00 $ à 38,00 $

* Beacon Financial Corporation BBT.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Bentley Systems Incorporated BSY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Blackstone BX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 149 $ à 138 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 135 $

* Blackstone BX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 121,00 $ à 119,00 $

* Blackstone BX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 164 $ à 168 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 126 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 146 $

* Blackstone BX.N : UBS relève son objectif de cours de 116 $ à 118 $

* Block, Inc. XYZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 93 $ à 89 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 295 $ à 250 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 289 $ à 242 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 314 $ à 292 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 310 $ à 335 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $

* Boston Beer Company SAM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 176 $ à 184 $

* Boyd Gaming BYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Boyd Gaming BYD.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 99 $ à 96 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 111 $ à 107 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 102 $ à 103 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 92 $ à 80 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Bread Financial Holdings, Inc. BFH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 107 $

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 66 $

* Brunswick Corp BC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 94 $ à 81 $

* Caci International Inc CACI.N : Stifel relève son objectif de cours de 892 $ à 925 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat fort »

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Raymond James lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 10 $

* Carpenter Technology CRS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 555 $ à 361 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 620 $ à 470 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Cass Information Systems Inc CASS.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Cathay General Bancorp CATY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 358,00 $ à 450,00 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 164,00 $ à 158,00 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 207 $ à 150 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : la CIBC relève son objectif de cours à 133,00 $ contre 125,00 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 93 $ à 110 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29,5 $ à 30 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Comcast CMCSA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Comcast Corporation CMCSA.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Comcast Corporation CMCSA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 39 $ à 36 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 99 $ à 70 $

* CSX Corporation CSX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 665 $ à 586 $

* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Darling Ingredients Inc. DAR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $

* Datadog Inc DDOG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 335 $

* Deckers Brands DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 100 $

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Deckers Brands DECK.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 184 $ à 122 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Deckers Brands DECK.N : Needham abaisse son objectif de cours de 125 $ à 96 $

* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Deckers Brands DECK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 105 $ à 92 $

* Deckers Brands DECK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 133 $ à 113 $

* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Deckers Outdoor Corporation DECK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Diodes Incorporated DIOD.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 110 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* Dorman Products, Inc. DORM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Dover DOV.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 217 $ à 219 $

* Dover Corporation DOV.N : BMO relève son objectif de cours de 236 $ à 238 $

* Dover Corporation DOV.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 219 $

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 229 $ à 233 $

* Dow Inc. DOW.N : BMO relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Dow Inc. DOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Dow Inc. DOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Dow Inc. DOW.N : RBC relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Dow Inc. DOW.N : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 44 $ à 40 $

* Dropbox Inc DBX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Dynatrace, Inc DT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 65 $ à 78 $

* Dynatrace, Inc DT.N : UBS relève son objectif de cours de 74 $ à 80 $

* Eagle Bancorp, Inc. EGBN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 245 $ à 241 $

* Element Solutions Inc ESI.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Element Solutions Inc. ESI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $

* Elevance Health ELV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 488 $ à 520 $

* Elevance Health ELV.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 492 $ à 493 $

* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 476 $ à 515 $

* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 470 $ à 490 $

* Elevance Health ELV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 465 $ à 495 $

* Energizer Holdings, Inc. ENR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Enova International, Inc. ENVA.N : Stephens relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Enova International, Inc. ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 224 $

* Estée Lauder EL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 126 $ à 119 $

* First American Financial FAF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 79 $ à 75 $

* First American Financial FAF.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 96 $ à 91 $

* First American Financial Corp FAF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 86 $ à 71 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à «

surperformer »

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 265 $ à 250 $

* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $

* FTI Consulting, Inc. FCN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 180 $ à 158 $

* GE Aerospace GE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 421 $ à 376 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 3,50 $

* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 303 $ à 279 $

* Gentherm Incorporated THRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $

* Gentherm Incorporated THRM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 54 $ à 64 $

* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 95 $ à 86 $

* Globe Life Inc. GL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 200 $ à 165 $

* Globe Life Inc. GL.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Globe Life Inc. GL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Graco Inc. GGG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Graco Inc. GGG.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW relève son objectif de cours de 75,00 $ à 76,00 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Honeywell Technologies HON.O : Bernstein relève son objectif de cours de 254 $ à 256 $

* Honeywell Technologies HON.O : BMO abaisse son objectif de cours de 262 $ à 261 $

* Honeywell Technologies HON.O : Citigroup relève son objectif de cours de 270 $ à 271 $

* Honeywell Technologies HON.O : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 277 $ à 250 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies relève son cours cible de 235 $ à 240 $

* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 241 $

* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 270 $ à 269 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : BTIG relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Huntington Bancshares Inc. HBAN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Huron Consulting Group Inc. HURN.O : Truist Securities relève son objectif de 175 $ à 220 $

* Inspired Entertainment, Inc. INSE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 13 $ à 8,75 $

* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* ITG Inc ITG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 9 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : Citigroup relève son objectif de cours de 181 $ à 188 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 125 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 59 $

* KBR Inc KBR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 105 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 61 $

* Lci Industries LCII.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 114 $ à 85 $

* Liberty Energy Inc. LBRT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Lightpath Technologies Inc LPTH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Lindsay Corporation LNN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 121 $ à 119 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 375 $ à 345 $

* Live Oak Bancshares, Inc. LOB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 44,00 $ à 42,00 $

* LKQ Corp LKQ.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* LKQ Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $

* Lockheed Martin LMT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 568 $ à 616 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Barclays relève son objectif de cours de 554 $ à 560 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 691 $ à 706 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : UBS relève son objectif de cours de 653 $ à 692 $

* Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $

* Marten Transport, Ltd. MRTN.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12,5 $

* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 408 $ à 308 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 633 $ à 674 $

* Mastercraft Boat Holdings Inc MCFT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 28 $ à 22 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 78 $ à 70 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 560 $ à 600 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 700 $ à 730 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 492 $ à 673 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 609 $ à 633 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : UBS relève son objectif de cours de 673 $ à 700 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 131 $ à 107 $

* Meta META.O : Mizuho relève son objectif de cours de 750 $ à 950 $

* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 180 $ à 178 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 220 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC relève son objectif de cours de 218 $ à 222 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS relève son objectif de cours de 202 $ à 225 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 500 $

* Monro, Inc. MNRO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Mosaic Co MOS.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $

* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Stephens relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Stephens passe de « pondération neutre » à « surpondération »

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays relève son objectif de cours de 109 $ à 121 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 118 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 122 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW relève son objectif de cours de 102,00 $ à 112,00 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 118,00 $ à 132,00 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 107 $ à 122 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 84 $ à 79 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 376 $ à 379 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* NVR, Inc. NVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 6 725 $ à 5 900 $

* NVR, Inc. NVR.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « sous-performer »

* NVR, Inc. NVR.N : UBS relève son objectif de cours de 7 400 $ à 7 425 $

* Oceaneering International OII.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 38 $ à 30 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 111 $

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 97 $

* Onewater Marine Inc ONEW.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* P&G PG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 180 $ à 187 $

* P&G PG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 162 $ à 176 $

* P&G PG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 166 $ à 180 $

* P&G PG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 177 $ à 188 $

* P&G PG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 162 $ à 180 $

* P&G PG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 166 $ à 185 $

* P&G PG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* P&G PG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 166 $

* Packaging Corp of America PKG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 270 $ à 298 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 320 $ à 322 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 280 $ à 294 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 231 $

* Patrick Industries, Inc. PATK.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 108 $ à 88 $

* Paylocity Holding PCTY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $

* Pershing Square Inc PS.N : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $

* PG&E Corporation PCG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 14 $

* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : KBW relève son objectif de cours de 110,00 $ à 115,00 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Stonex relève son objectif de cours de 130 $ à 131 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Pool Corp POOL.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 167 $ à 183 $

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Pool Corporation POOL.O : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Procter & Gamble PG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 162 $ à 176 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 105 $ à 102 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 145 $ à 130 $

* Quest Diagnostics DGX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 232 $ à 245 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 275 $

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $

* Regency Centers Corporation REG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 88 $ à 84 $

* Reliance Inc RS.N : BMO relève son objectif de cours de 415 $ à 430 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 133 $ à 137 $

* RingCentral RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* RingCentral, Inc. RNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 75 $

* RingCentral, Inc. RNG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 85 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41 $ à 91 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 94 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 115 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 105 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 105 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $

* Robert Half Inc RHI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 33 $

* Robert Half Inc RHI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Rollins Inc ROL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Rollins Inc ROL.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Rollins Inc ROL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Roper Technologies, Inc. ROP.O : BMO relève son objectif de cours de 393 $ à 462 $

* Roper Technologies, Inc. ROP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Roper Technologies, Inc. ROP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

* Roper Technologies, Inc. ROP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Ryder System, Inc. R.N : Baird relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

* Ryder System, Inc. R.N : Barclays relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 315 $

* Ryder System, Inc. R.N : Stephens relève son objectif de cours de 280 $ à 305 $

* Ryder System, Inc. R.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $

* Sallie Mae SLM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Sallie Mae SLM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 23,00 $

* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Scienture Holdings Inc SCNX.O : Maxim Group ajuste son objectif de cours de 37,5 $ à 6 $ pour tenir compte d'un

regroupement d'actions à raison de 1 pour 25

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 97 $ à 99 $

* Sentinelone Inc S.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 42 $

* Skydance SKYD.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 9 dollars

* SLM Corp. SLM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Sonoco Products Company SON.N : Baird abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Sonoco Products Company SON.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 59 $

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 193 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 185 $ à 145 $

* Spotify Technology S.A. SPOT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* SS&C Technologies Holdings, Inc. SSNC.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* SS&C Technologies Holdings, Inc. SSNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 112 $ à 110 $

* Starbucks SBUX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : KeyBanc relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $

* Steel Dynamics Inc. STLD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 285 $ à 280 $

* Stride Inc LRN.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Teledyne Technologies Incorporated TDY.N : Needham relève son objectif de cours de 760 $ à 775 $

* The Boston Beer Company, Inc. SAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* The Boston Beer Company, Inc. SAM.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 204 $

* The Procter & Gamble Company PG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 164 $ à 180 $

* The Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Piper Sander relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 685 $ à 800 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Mizuho relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 75,00 $ à 72,00 $

* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 84 $ à 86 $

* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : Stephens relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 205 $ à 165 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 231 $ à 170 $

* Uipath Inc PATH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 670 $ à 730 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 338 $ à 348 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 324 $ à 329 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 322 $ à 321 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 328 $

* United Rentals, Inc. URI.N : Bernstein relève son objectif de cours de 1 215 $ à 1 258 $

* United Rentals, Inc. URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 175 $ à 1 255 $

* United Rentals, Inc. URI.N : RBC relève son objectif de cours de 1 323 $ à 1 392 $

* United Rentals, Inc. URI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 395 $ à 1 450 $

* Unusual Machines Inc UMAC.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 38 $ à 29 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 441 $ à 443 $

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 485 $ à 489 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 15,5 $ à 16 $

* Valley National Bancorp VLY.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Valley National Bancorp VLY.O : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Valvoline Inc. VVV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Verisign, Inc. VRSN.O : Baird relève son objectif de cours de 355 $ à 380 $

* Verisign, Inc. VRSN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 345 $

* Visa Inc. V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 406 $ à 443 $

* Visteon VC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 118 $ à 112 $

* Visteon Corporation VC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 135 $

* VSE Corp VSEC.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Barclays relève son objectif de cours de 187 $ à 189 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Bernstein relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : BMO relève son objectif de cours de 202 $ à 206 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : la CIBC relève son objectif de cours de 184,00 $ à 207,00 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 191 $ à 205 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 225 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 193 $ à 200 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 189 $ à 210 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : RBC relève son objectif de cours de 218 $ à 221 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 193 $ à 201 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 187 $ à 211 $

* Wayfair Inc. W.N : RBC relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 740 $ à 660 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 590 $ à 490 $

* Western Digital Corp WDC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 643 $ à 668 $

* Western Digital Corp WDC.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 800 $ à 650 $

* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $

* Wingstop Inc. WING.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 200 $

* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $

* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de 104 $ à 105 $

* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 108 $ à 95 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Zeta Global Holdings ZETA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

Valeurs associées

AARDVARK THERA
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ABBOTT LABORATOR
103,710 USD NYSE +1,16%
ADVANCE AUTO PAR
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AECOM
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AFFIRM HLDG RG-A
70,0800 USD NASDAQ -3,20%
AGNC INVEST REIT
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AIR PROD&CHEMICA
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AL INM PROP REIT
16,200 USD NYSE -7,11%
ALPHA & OMEGA
21,9100 USD NASDAQ -1,75%
AMALGAMATED FIN
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AMERICAN AIRLINE
12,1100 USD NASDAQ -3,89%
AMGEN
439,2600 USD NASDAQ -1,79%
AMPLITUDE RG-A
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APPFOLIO RG-A
210,6200 USD NASDAQ -3,09%
ASANA RG-A
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ASSD BANC-CORP
30,200 USD NYSE +1,24%
ASTRONICS CORP
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AVALO THERAP
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AVEAN HLTHC HLDG
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AXOGEN
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BADGER METER
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BANK OZK
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BARCLAYS
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BENITEC BIOPHRM
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BENTLEY SYSTMS RG-B
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BLOCK RG-A
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DRAFTKINGS RG-A
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DROPBOX-A
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EAGLE BANCORP
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ELEVANCE HEALTH
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ENERGIZER HLDGS
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ENOVA INTL
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ESTEE LAUDER RG-A
108,720 USD NYSE +0,91%
FD RLTY INV-SBI
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FIDELITY NATIONAL INF. SER.
37,530 USD NYSE -1,95%
FIRST IND RT T R
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FIRSTCASH HLDGS
172,7500 USD NASDAQ -6,51%
FISERV INC
49,8600 USD NASDAQ -1,89%
FORTINET
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FRST AMER FINCL
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FTI CONSULTING
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GEMINI SPACE RG-A
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GENERAC HLDGS
186,950 USD NYSE -0,49%
GENTHERM
28,6000 USD NASDAQ +9,37%
GITLAB RG-A
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GLOBAL PAYMENTS
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GLOBE LIFE
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GRACO
66,990 USD NYSE -3,33%
GREAT SOUTHERN B
80,9300 USD NASDAQ +2,53%
Gaz naturel
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HEXCEL
79,595 USD NYSE -2,02%
HONEYWELL TECH
221,1500 USD NASDAQ +1,30%
HUBSPOT
271,080 USD NYSE +1,47%
HUNTINGTON BANCS
15,7300 USD NASDAQ +0,45%
HURON CONSULTING
195,6900 USD NASDAQ +1,21%
INSPIRED ENTRTMN
3,1700 USD NASDAQ -2,76%
INTEGRA LIFE HLD
11,9100 USD NASDAQ -3,37%
INVENTRUST REIT
30,100 USD NYSE -0,13%
ITG RG-A
5,0700 USD NASDAQ +2,84%
JACOBS SOLUTIONS
145,040 USD NYSE -0,83%
JFROG
100,6200 USD NASDAQ +7,17%
KAISER ALUM
107,2800 USD NASDAQ -6,70%
KBR
39,235 USD NYSE -0,80%
KIMBERLY-CLARK
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KITE REALTY REIT
24,675 USD NYSE -0,40%
KRATOS DEF&SEC
38,6800 USD NASDAQ +1,07%
LCI INDUSTRIES
84,890 USD NYSE -1,85%
LIBERTY ENER RG-A
15,580 USD NYSE +1,30%
LIGHTPATH TECH-A
7,2900 USD NASDAQ +3,85%
LINDSAY
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LITHIA MOTORS
295,430 USD NYSE +1,46%
LIVE OAK BANKSHA
34,930 USD NYSE -2,39%
LKQ
17,4200 USD NASDAQ -22,47%
LOCKHEED MARTIN
604,510 USD NYSE +2,42%
MALIBU BOATS RG-A
22,0300 USD NASDAQ -2,78%
MARTEN TRANS LTD
11,7800 USD NASDAQ -4,23%
MASTEC
171,140 USD NYSE -0,23%
MASTERCARD RG-A
623,490 USD NYSE -1,46%
MAXLINEAR
63,4600 USD NASDAQ -2,79%
MEDPACE HOLDINGS
669,1950 USD NASDAQ +2,33%
MERCURY SYSTEM
74,8700 USD NASDAQ -0,91%
META PLATFORMS
642,6200 USD NASDAQ -0,96%
MOLINA HEALTHCAR
209,120 USD NYSE -3,46%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 140,1200 USD NASDAQ -2,38%
MONRO
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MOSAIC
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MSC INDL DIRECT-A
113,860 USD NYSE +1,42%
MSTRCRFT BT HLDG
19,7000 USD NASDAQ -2,91%
NASDAQ
102,5600 USD NASDAQ -0,72%
NEXTERA ENERGY
82,110 USD NYSE +0,24%
NICOLET BANKSHAR
171,520 USD NYSE +1,16%
NORFOLK SOUTHERN
329,970 USD NYSE -2,30%
NORW CRS LINE
15,090 USD NYSE -2,83%
NVR
5 982,680 USD NYSE -1,95%
OCEANEERING INTL
39,270 USD NYSE +7,27%
OMNICOM GROUP IN
82,685 USD NYSE +0,10%
ONEWATER MARIN RG-A
9,3700 USD NASDAQ -1,58%
OVINTIV
72,275 USD NYSE +4,28%
PACKAGING CORP A
247,335 USD NYSE -0,62%
PALANTIR TECHNOLOGIES
196,7500 USD NASDAQ +0,29%
PATRICK INDUSTR.
68,8600 USD NASDAQ -2,01%
PAYLOCITY HOLDIN
177,1900 USD NASDAQ -0,27%
PAYPAL HOLDINGS
57,0200 USD NASDAQ -0,90%
PG&E
12,625 USD NYSE -2,70%
PHLS EDISON REIT
38,3600 USD NASDAQ +0,18%
POOL
199,0800 USD NASDAQ +0,95%
PROCTER&GAMBLE
161,120 USD NYSE -2,71%
PRUDENTIAL WEALT
115,000 USD NYSE -2,67%
PULTEGROUP
121,160 USD NYSE +1,36%
Pétrole Brent
116,75 USD Ice Europ +3,39%
Pétrole WTI
103,36 USD Ice Europ +4,33%
QUEST DIAGNOSTIC
241,820 USD NYSE -0,63%
RED CAT HOLDINGS
4,4300 USD NASDAQ +1,37%
REGENCY CENT REITRG
73,9800 USD NASDAQ -0,54%
RELIANCE
415,750 USD NYSE -0,54%
RHYTHM PHARM
89,2700 USD NASDAQ -1,79%
RINGCENTRAL RG-A
83,400 USD NYSE +5,04%
ROBERT HALF
45,900 USD NYSE +21,78%
ROLLINS
34,815 USD NYSE -1,35%
ROPER TECHNOLOGI
438,1400 USD NASDAQ +0,44%
RYDER SYSTEM
270,590 USD NYSE +1,78%
SCIENTURE HLDGS
2,8800 USD NASDAQ +3,97%
SELECTIVE INSURA
96,6100 USD NASDAQ +5,31%
SENTINELONE RG-A
23,995 USD NYSE +6,60%
SERVICENOW
158,980 USD NYSE +1,22%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
38,760 USD NYSE -3,49%
SLM
19,4150 USD NASDAQ -10,78%
SOFI TECH
14,6150 USD NASDAQ -1,05%
SONOCO PRODUCTS
50,100 USD NYSE -0,26%
SOUTHERN COPPER
184,940 USD NYSE +0,81%
SOUTHWEST AIRLIN
41,745 USD NYSE -0,65%
SPHERE ENTMT RG-A
108,990 USD NYSE -2,47%
SPOTIFY TECH
583,910 USD NYSE +0,05%
SS&C TECH HLDGS
82,9600 USD NASDAQ -7,35%
STARBUCKS
100,8000 USD NASDAQ -1,09%
STEEL DYNAMICS
241,5300 USD NASDAQ +0,68%
STRIDE
79,410 USD NYSE -1,59%
TELEDYNE TECH
625,535 USD NYSE +0,86%
THERMO FISHER SC
673,740 USD NYSE -0,42%
TRACTOR SUPPLY
33,4200 USD NASDAQ -3,77%
TTM TECHNOLOGIES
80,1100 USD NASDAQ +8,42%
UIPATH RG-A
14,135 USD NYSE +1,33%
ULTA BEAUTY
624,4600 USD NASDAQ -1,66%
UNION PACIFIC
292,890 USD NYSE -1,79%
UNITED RENTALS
1 099,100 USD NYSE -1,13%
VALERO ENERGY
419,350 USD NYSE -1,57%
VALLEY NATL BANC
14,0600 USD NASDAQ +1,81%
VALVOLINE
31,610 USD NYSE -2,56%
VERISIGN
300,3200 USD NASDAQ -1,40%
VISA RG-A
407,995 USD NYSE -1,52%
VITA COCO CO
56,5300 USD NASDAQ -4,19%
VSE
142,1700 USD NASDAQ -4,04%
WASTE CONNECTION
186,570 USD NYSE +0,94%
WAYFAIR RG-A
112,530 USD NYSE -0,85%
WESTERN DIGITAL
343,6700 USD NASDAQ -2,97%
WINGSTOP
119,5400 USD NASDAQ -1,10%
WYNDHAM HOTELS
72,390 USD NYSE -3,58%
ZETA GLBL HLDG RG-A
33,990 USD NYSE +1,34%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 21:11:34.

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