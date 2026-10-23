TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Lockheed Martin, Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Lockheed Martin et Norfolk Southern.
POINTS FORTS
* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 à 480 dollars
* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 250 dollars
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à
730 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics, Inc. AARD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 6 $ à 2,5 $
* Abbott ABT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 117 $ à 120 $
* Abbott Laboratories ABT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 119 $ à 120 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49 $
* Aecom ACM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 84 $ à 79 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 88 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 8,50 $
* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 351 $ à 355 $
* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 34 $ à 25 $
* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 21,25 $ à 20 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève son objectif de cours de 58,00 $ à 60,00 $
* American Airlines AAL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 14,5 $
* American Airlines AAL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 480 $
* Amgen, Inc. AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 480 $
* Amplitude, Inc. AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16,5 $ à 19 $
* Appfolio, Inc. APPF.O : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Armour Residential Reit, Inc. ARR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14,50 $
* Asana, Inc. ASAN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 10,75 $ à 12,75 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Astronics Corporation ATRO.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 58 $ à 10 $
* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 34 $ à 22 $
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : BMO relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 112 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : RBC relève son objectif de cours de 162 $ à 187 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 150 $ à 168 $
* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* Banner Corp BANR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $
* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève son objectif de cours de 38,00 $ à 40,00 $
* Bar Harbor Bankshares BHB.A : Piper Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Barclays BARC.L : Alphavalue passe de « réduire » à « ajouter »
* Beacon Financial Corporation BBT.N : KBW relève son objectif de cours de 36,00 $ à 38,00 $
* Beacon Financial Corporation BBT.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $
* Bentley Systems Incorporated BSY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Biohaven Ltd. BHVN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $
* Biohaven Ltd. BHVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $
* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $
* Blackstone BX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 149 $ à 138 $
* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 135 $
* Blackstone BX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 121,00 $ à 119,00 $
* Blackstone BX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 164 $ à 168 $
* Blackstone BX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 126 $
* Blackstone BX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 146 $
* Blackstone BX.N : UBS relève son objectif de cours de 116 $ à 118 $
* Block, Inc. XYZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 93 $ à 89 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 295 $ à 250 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 289 $ à 242 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 314 $ à 292 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 310 $ à 335 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $
* Boston Beer Company SAM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 176 $ à 184 $
* Boyd Gaming BYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* Boyd Gaming BYD.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 99 $ à 96 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 111 $ à 107 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 102 $ à 103 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 92 $ à 80 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Bread Financial Holdings, Inc. BFH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 107 $
* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 66 $
* Brunswick Corp BC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 94 $ à 81 $
* Caci International Inc CACI.N : Stifel relève son objectif de cours de 892 $ à 925 $
* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat fort »
* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Raymond James lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 10 $
* Carpenter Technology CRS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 555 $ à 361 $
* Carpenter Technology Corporation CRS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 620 $ à 470 $
* Carvana CVNA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Cass Information Systems Inc CASS.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec
le marché »
* Cathay General Bancorp CATY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $
* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 358,00 $ à 450,00 $
* CBRE Group, Inc. CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 164,00 $ à 158,00 $
* Centrus Energy Corp. LEU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 207 $ à 150 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : la CIBC relève son objectif de cours à 133,00 $ contre 125,00 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 93 $ à 110 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $
* Civista Bancshares Inc CIVB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Civista Bancshares Inc CIVB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29,5 $ à 30 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Comcast CMCSA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Comcast Corporation CMCSA.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Comcast Corporation CMCSA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 39 $ à 36 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 99 $ à 70 $
* CSX Corporation CSX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 665 $ à 586 $
* Danaher Corporation DHR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Darling Ingredients Inc. DAR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $
* Datadog Inc DDOG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 335 $
* Deckers Brands DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 100 $
* Deckers Brands DECK.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Deckers Brands DECK.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 184 $ à 122 $
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Deckers Brands DECK.N : Needham abaisse son objectif de cours de 125 $ à 96 $
* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $
* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Deckers Brands DECK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 105 $ à 92 $
* Deckers Brands DECK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 133 $ à 113 $
* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $
* Deckers Outdoor Corporation DECK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Diodes Incorporated DIOD.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 110 $
* Docusign, Inc. DOCU.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $
* Dorman Products, Inc. DORM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Dover DOV.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 217 $ à 219 $
* Dover Corporation DOV.N : BMO relève son objectif de cours de 236 $ à 238 $
* Dover Corporation DOV.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 219 $
* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 229 $ à 233 $
* Dow Inc. DOW.N : BMO relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $
* Dow Inc. DOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Dow Inc. DOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Dow Inc. DOW.N : RBC relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Dow Inc. DOW.N : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Draftkings Inc. DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 44 $ à 40 $
* Dropbox Inc DBX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Dynatrace, Inc DT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 65 $ à 78 $
* Dynatrace, Inc DT.N : UBS relève son objectif de cours de 74 $ à 80 $
* Eagle Bancorp, Inc. EGBN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $
* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 245 $ à 241 $
* Element Solutions Inc ESI.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $
* Element Solutions Inc. ESI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $
* Elevance Health ELV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 488 $ à 520 $
* Elevance Health ELV.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 492 $ à 493 $
* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 476 $ à 515 $
* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 470 $ à 490 $
* Elevance Health ELV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 465 $ à 495 $
* Energizer Holdings, Inc. ENR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Enova International, Inc. ENVA.N : Stephens relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Enova International, Inc. ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 224 $
* Estée Lauder EL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 126 $ à 119 $
* First American Financial FAF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 79 $ à 75 $
* First American Financial FAF.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 96 $ à 91 $
* First American Financial Corp FAF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 86 $ à 71 $
* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à «
surperformer »
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 265 $ à 250 $
* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $
* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $
* FTI Consulting, Inc. FCN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 180 $ à 158 $
* GE Aerospace GE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 421 $ à 376 $
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 3,50 $
* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 303 $ à 279 $
* Gentherm Incorporated THRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $
* Gentherm Incorporated THRM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* Gitlab Inc. GTLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 54 $ à 64 $
* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 95 $ à 86 $
* Globe Life Inc. GL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 200 $ à 165 $
* Globe Life Inc. GL.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Globe Life Inc. GL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $
* Graco Inc. GGG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Graco Inc. GGG.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $
* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW relève son objectif de cours de 75,00 $ à 76,00 $
* Hexcel Corporation HXL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Honeywell Technologies HON.O : Bernstein relève son objectif de cours de 254 $ à 256 $
* Honeywell Technologies HON.O : BMO abaisse son objectif de cours de 262 $ à 261 $
* Honeywell Technologies HON.O : Citigroup relève son objectif de cours de 270 $ à 271 $
* Honeywell Technologies HON.O : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 277 $ à 250 $
* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies relève son cours cible de 235 $ à 240 $
* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 241 $
* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 270 $ à 269 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : BTIG relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Huntington Bancshares Inc. HBAN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $
* Huron Consulting Group Inc. HURN.O : Truist Securities relève son objectif de 175 $ à 220 $
* Inspired Entertainment, Inc. INSE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 13 $ à 8,75 $
* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $
* ITG Inc ITG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 9 $
* Jacobs Solutions Inc J.N : Citigroup relève son objectif de cours de 181 $ à 188 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 125 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 59 $
* KBR Inc KBR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif
de cours: 105 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
* Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 61 $
* Lci Industries LCII.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 114 $ à 85 $
* Liberty Energy Inc. LBRT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Lightpath Technologies Inc LPTH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Lindsay Corporation LNN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 121 $ à 119 $
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 375 $ à 345 $
* Live Oak Bancshares, Inc. LOB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 44,00 $ à 42,00 $
* LKQ Corp LKQ.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* LKQ Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $
* Lockheed Martin LMT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 568 $ à 616 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Barclays relève son objectif de cours de 554 $ à 560 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 691 $ à 706 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : UBS relève son objectif de cours de 653 $ à 692 $
* Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Malibu Boats Inc MBUU.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $
* Marten Transport, Ltd. MRTN.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12,5 $
* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 408 $ à 308 $
* Mastercard MA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 633 $ à 674 $
* Mastercraft Boat Holdings Inc MCFT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 28 $ à 22 $
* Maxlinear, Inc. MXL.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Maxlinear, Inc. MXL.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 78 $ à 70 $
* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 560 $ à 600 $
* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 700 $ à 730 $
* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 492 $ à 673 $
* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 609 $ à 633 $
* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : UBS relève son objectif de cours de 673 $ à 700 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 131 $ à 107 $
* Meta META.O : Mizuho relève son objectif de cours de 750 $ à 950 $
* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $
* Molina Healthcare MOH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 180 $ à 178 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 220 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC relève son objectif de cours de 218 $ à 222 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS relève son objectif de cours de 202 $ à 225 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 500 $
* Monro, Inc. MNRO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Mosaic Co MOS.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $
* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Stephens relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Stephens passe de « pondération neutre » à « surpondération »
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays relève son objectif de cours de 109 $ à 121 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 118 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 122 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW relève son objectif de cours de 102,00 $ à 112,00 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 118,00 $ à 132,00 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 107 $ à 122 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 84 $ à 79 $
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 376 $ à 379 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* NVR, Inc. NVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 6 725 $ à 5 900 $
* NVR, Inc. NVR.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « sous-performer »
* NVR, Inc. NVR.N : UBS relève son objectif de cours de 7 400 $ à 7 425 $
* Oceaneering International OII.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 38 $ à 30 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 111 $
* Omnicom Group Inc. OMC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 97 $
* Onewater Marine Inc ONEW.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* P&G PG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 180 $ à 187 $
* P&G PG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 162 $ à 176 $
* P&G PG.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 166 $ à 180 $
* P&G PG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 177 $ à 188 $
* P&G PG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 162 $ à 180 $
* P&G PG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 166 $ à 185 $
* P&G PG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* P&G PG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 166 $
* Packaging Corp of America PKG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 270 $ à 298 $
* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 320 $ à 322 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 280 $ à 294 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 231 $
* Patrick Industries, Inc. PATK.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 108 $ à 88 $
* Paylocity Holding PCTY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $
* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $
* Pershing Square Inc PS.N : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $
* PG&E Corporation PCG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 14 $
* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : KBW relève son objectif de cours de 110,00 $ à 115,00 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Stonex relève son objectif de cours de 130 $ à 131 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $
* Pool Corp POOL.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 167 $ à 183 $
* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $
* Pool Corporation POOL.O : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $
* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Procter & Gamble PG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 162 $ à 176 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 105 $ à 102 $
* Pultegroup Inc PHM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 145 $ à 130 $
* Quest Diagnostics DGX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 232 $ à 245 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 275 $
* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $
* Regency Centers Corporation REG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 88 $ à 84 $
* Reliance Inc RS.N : BMO relève son objectif de cours de 415 $ à 430 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 133 $ à 137 $
* RingCentral RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $
* RingCentral, Inc. RNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 75 $
* RingCentral, Inc. RNG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 85 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41 $ à 91 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 94 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 115 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 105 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 105 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $
* Robert Half Inc RHI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 33 $
* Robert Half Inc RHI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $
* Rollins Inc ROL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $
* Rollins Inc ROL.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $
* Rollins Inc ROL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Roper Technologies, Inc. ROP.O : BMO relève son objectif de cours de 393 $ à 462 $
* Roper Technologies, Inc. ROP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $
* Roper Technologies, Inc. ROP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $
* Roper Technologies, Inc. ROP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $
* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $
* Ryder System, Inc. R.N : Baird relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $
* Ryder System, Inc. R.N : Barclays relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $
* Ryder System, Inc. R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 315 $
* Ryder System, Inc. R.N : Stephens relève son objectif de cours de 280 $ à 305 $
* Ryder System, Inc. R.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $
* Sallie Mae SLM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Sallie Mae SLM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 23,00 $
* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Scienture Holdings Inc SCNX.O : Maxim Group ajuste son objectif de cours de 37,5 $ à 6 $ pour tenir compte d'un
regroupement d'actions à raison de 1 pour 25
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 97 $ à 99 $
* Sentinelone Inc S.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 42 $
* Skydance SKYD.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 9 dollars
* SLM Corp. SLM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $
* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* Sonoco Products Company SON.N : Baird abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $
* Sonoco Products Company SON.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 59 $
* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 193 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $
* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 185 $ à 145 $
* Spotify Technology S.A. SPOT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $
* SS&C Technologies Holdings, Inc. SSNC.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* SS&C Technologies Holdings, Inc. SSNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 112 $ à 110 $
* Starbucks SBUX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : KeyBanc relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $
* Steel Dynamics Inc. STLD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 285 $ à 280 $
* Stride Inc LRN.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Teledyne Technologies Incorporated TDY.N : Needham relève son objectif de cours de 760 $ à 775 $
* The Boston Beer Company, Inc. SAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* The Boston Beer Company, Inc. SAM.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 204 $
* The Procter & Gamble Company PG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 164 $ à 180 $
* The Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Piper Sander relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 685 $ à 800 $
* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Mizuho relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 75,00 $ à 72,00 $
* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 84 $ à 86 $
* Triumph Financial, Inc. TFIN.N : Stephens relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 205 $ à 165 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 231 $ à 170 $
* Uipath Inc PATH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 670 $ à 730 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 338 $ à 348 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 324 $ à 329 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 322 $ à 321 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 328 $
* United Rentals, Inc. URI.N : Bernstein relève son objectif de cours de 1 215 $ à 1 258 $
* United Rentals, Inc. URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 175 $ à 1 255 $
* United Rentals, Inc. URI.N : RBC relève son objectif de cours de 1 323 $ à 1 392 $
* United Rentals, Inc. URI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 395 $ à 1 450 $
* Unusual Machines Inc UMAC.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 38 $ à 29 $
* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 441 $ à 443 $
* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 485 $ à 489 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 15,5 $ à 16 $
* Valley National Bancorp VLY.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Valley National Bancorp VLY.O : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Valvoline Inc. VVV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Verisign, Inc. VRSN.O : Baird relève son objectif de cours de 355 $ à 380 $
* Verisign, Inc. VRSN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 345 $
* Visa Inc. V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 406 $ à 443 $
* Visteon VC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 118 $ à 112 $
* Visteon Corporation VC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 135 $
* VSE Corp VSEC.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Barclays relève son objectif de cours de 187 $ à 189 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Bernstein relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : BMO relève son objectif de cours de 202 $ à 206 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : la CIBC relève son objectif de cours de 184,00 $ à 207,00 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 191 $ à 205 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 225 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 193 $ à 200 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 189 $ à 210 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : RBC relève son objectif de cours de 218 $ à 221 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 193 $ à 201 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 187 $ à 211 $
* Wayfair Inc. W.N : RBC relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 740 $ à 660 $
* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 590 $ à 490 $
* Western Digital Corp WDC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 643 $ à 668 $
* Western Digital Corp WDC.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 800 $ à 650 $
* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $
* Wingstop Inc. WING.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 200 $
* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $
* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de 104 $ à 105 $
* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 108 $ à 95 $
* York Space Systems Inc YSS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Zeta Global Holdings ZETA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
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