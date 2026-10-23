Wall Street finit dans le rouge une semaine mouvementée autour de l'IA

PHOTO D'ARCHIVES : Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, ‌au terme d'une semaine mouvementée pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA) alors que les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur de nouveaux résultats d'entreprises ​et la décision prochaine de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 652,82 points, soit 1,23%, à 52.215,16.

Le S&P-500, plus large, a perdu 39,75 points, soit 0,51%, à 7.623,68.

Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé de 53,51 points, soit 0,20%, à 25.955,34, affichant ​ainsi une certaine stabilité au lendemain de sa plus forte baisse quotidienne enregistrée depuis juin.

Le Nasdaq a pâti cette semaine des inquiétudes concernant les coûts de financement nécessaires pour soutenir les dépenses ​d'investissement massives dans l'IA.

La plupart des secteurs du S&P 500 ont terminé ⁠la séance dans le rouge, les biens de consommation courante et les groupes financiers accusant les plus fortes baisses. A contrario, ‌l'indice Philadelphia Semiconductor a rebondi de 0,44%, au lendemain d'un important repli. Le secteur technologique sur le S&P 500 a, lui, progressé de 0,35%.

Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 et le Nasdaq ont reflué respectivement de 0,47% ​et 0,71%, tandis que l'indice Dow Jones a ‌grappillé 0,41%, soutenu notamment par les valeurs défensives.

La semaine prochaine, environ un tiers des entreprises du S&P ⁠500 publieront leurs résultats trimestriels, notamment Alphabet (-1,23%), Microsoft (+0,65%) et Amazon (-0,95%), trois géants de l'IA dont les prévisions de dépenses d'investissement seront suivies de près à Wall Street.

"Les remous liés aux interrogations sur le secteur de l'IA se font encore sentir", a souligné Kristina Hooper, cheffe stratège marchés chez ⁠Man Group.

"Il est tout à fait ‌possible que les investissements dans la construction de centres de données dédiés à l'IA soient l'année prochaine inférieurs aux ⁠prévisions. Je pense donc que cela donne matière à réflexion", a-t-elle dit.

LE SECTEUR TÉLÉCOMS BOUSCULÉ PAR SPACEX

Aux valeurs, les groupes télécoms ont reculé ‌après une information selon laquelle SpaceX est à la recherche de milliers de sites de téléphonie mobile.

AT&T, Verizon et T-Mobile ont ⁠cédé respectivement 7,95%, 1,26% et 7,71%, tandis que SpaceX a progressé de 1,89%. Les opérateurs de gestion ⁠des infrastructures mobiles comme Crown Castle ‌et American Tower ont bondi respectivement de 9,13% et 4,07%.

Le secteur de l'énergie a pris 2,51%, touchant en séance un niveau record à 1.071,51 ​points alors que le baril de pétrole Brent a grimpé dans les ‌échanges à un sommet depuis fin avril, à 117,45 dollars, à la suite des attaques des Houthis en Arabie saoudite. Cela a ravivé les craintes d'une nouvelle perturbation des ​approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient.

Sur le marché obligataire, le rendement deq bons du Trésor à dix ans a pris 4,7 points de base, à 5,00%, au lendemain de sa plus forte baisse quotidienne depuis près de quatre ans, en lien avec les inquiétudes concernant le ⁠caractère durable du redressement des actions liées à l'IA.

Aux changes, le dollar affiche une hausse de 0,19% face à un panier de devises de référence alors que les investisseurs sont à l'affût d'indices quant à l'orientation future de la politique monétaire de la Fed.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux montrent que les opérateurs ont réduit leurs paris sur une hausse des taux directeurs en décembre après la chute jeudi des marchés boursiers, mais ils évaluent toujours à 81% la probabilité d'une telle mesure, selon les données de LSEG.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution ​de Lewis Krauskopf, Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur)