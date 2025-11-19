 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à 381 dollars contre 343

dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre

515 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 275 dollars

contre 200 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une

note d'achat

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à

240 dollars contre 195 dollars

Voici un résumé des notes de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 381 dollars contre 343

dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à

44 dollars contre 23 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève l'objectif de cours à 52 dollars

contre 45 dollars

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 159 dollars contre 157

dollars

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 dollars

contre 45 dollars

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 4,20 dollars contre 5,05

dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre

515 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 228

dollars contre 235 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève la recommandation de "conserver" à "acheter";

augmente l'objectif de cours à 260 dollars contre 220 dollars

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 20

dollars contre 29 dollars

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 dollars

contre 28 dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 48 dollars contre

50 dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia relève la recommandation de

"performance sectorielle" à "surperformance sectorielle"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours à 47

dollars contre 51 dollars

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 430 dollars

contre 475 dollars

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 400 dollars contre 445

dollars

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 438 dollars contre

474 dollars

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 423 dollars contre

444 dollars

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours à 376 dollars contre 401

dollars

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 430

dollars contre 455 dollars

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 120 dollars contre 102

dollars

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 100 dollars

contre 115 dollars

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit l'objectif de cours à 46 dollars contre

52 dollars

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40 dollars contre

48,5 dollars

* Mbia Inc MBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 8,5 dollars contre 8 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 dollars contre

90 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 275 dollars

contre 200 dollars

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 12 dollars

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55

dollars contre 32 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note

d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un

objectif de cours de 424 dollars

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC réduit la recommandation de "conserver" à "réduire"

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC augmente l'objectif de cours à 10,5 dollars contre

5,3 dollars

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note

d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de

cours de 47 dollars

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de

cours de 50 dollars

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à

35 dollars contre 28 dollars

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120

dollars contre 125 dollars

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 240

dollars contre 195 dollars

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 77 dollars

contre 60 dollars

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 40 dollars

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la recommandation à "surperformance"

de "performance sectorielle"

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève l'objectif de cours à 302 dollars

contre 262 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève la recommandation de

"conserver" à "acheter"

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60

dollars contre 55 dollars

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 dollars contre

23 dollars

