TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des notes de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 381 dollars contre 343
dollars
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à
44 dollars contre 23 dollars
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève l'objectif de cours à 52 dollars
contre 45 dollars
* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 159 dollars contre 157
dollars
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 dollars
contre 45 dollars
* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 4,20 dollars contre 5,05
dollars
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre
515 dollars
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 228
dollars contre 235 dollars
* Doordash DASH.O : Jefferies relève la recommandation de "conserver" à "acheter";
augmente l'objectif de cours à 260 dollars contre 220 dollars
* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 20
dollars contre 29 dollars
* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 dollars
contre 28 dollars
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 48 dollars contre
50 dollars
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia relève la recommandation de
"performance sectorielle" à "surperformance sectorielle"
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours à 47
dollars contre 51 dollars
* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 430 dollars
contre 475 dollars
* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 400 dollars contre 445
dollars
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 438 dollars contre
474 dollars
* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 423 dollars contre
444 dollars
* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours à 376 dollars contre 401
dollars
* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 430
dollars contre 455 dollars
* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 120 dollars contre 102
dollars
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 100 dollars
contre 115 dollars
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit l'objectif de cours à 46 dollars contre
52 dollars
* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40 dollars contre
48,5 dollars
* Mbia Inc MBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 8,5 dollars contre 8 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 dollars contre
90 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 275 dollars
contre 200 dollars
* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat;
objectif de cours de 12 dollars
* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55
dollars contre 32 dollars
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note
d'achat
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un
objectif de cours de 424 dollars
* Quantumscape Corp QS.N : HSBC réduit la recommandation de "conserver" à "réduire"
* Quantumscape Corp QS.N : HSBC augmente l'objectif de cours à 10,5 dollars contre
5,3 dollars
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note
d'achat
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de
cours de 47 dollars
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de
cours de 50 dollars
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à
35 dollars contre 28 dollars
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120
dollars contre 125 dollars
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 240
dollars contre 195 dollars
* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 77 dollars
contre 60 dollars
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat;
objectif de cours de 40 dollars
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la recommandation à "surperformance"
de "performance sectorielle"
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève l'objectif de cours à 302 dollars
contre 262 dollars
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève la recommandation de
"conserver" à "acheter"
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60
dollars contre 55 dollars
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 dollars contre
23 dollars
