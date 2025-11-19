Les Bourses européennes terminent en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, prudentes à quelques heures de la publication des résultats du mastodonte technologique américain Nvidia , première capitalisation boursière dans le monde.

La Bourse de Paris a légèrement reculé de 0,18%, Londres a cédé 0,47%, tandis que Francfort a terminé proche de son point d'équilibre (-0,08%).

