Les valeurs cryptographiques chutent alors que la vente massive du bitcoin s'accentue
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 17:57

Le bitcoin continue à perdre du terrain (crédit : Unsplash / André François McKenzie )

** Les actions américaines liées aux crypto-monnaies s'affaiblissent alors que l'effondrement prolongé du bitcoin entraîne le secteur à la baisse

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 3,17% à 89 530,85 $

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O ont perdu 3,3%

** Le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, en baisse de 8,6%

** Les mineurs de crypto-monnaie Riot Platforms RIOT.O en baisse de 4,3%, MARA Holdings MARA.O chute de 6,2%, CleanSparkn CLSK.O glisse de 3,7%, Hut 8 HUT.O en baisse de 3,9%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.N et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O baissent tous deux d'environ 3%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
88 974,8054 USD CryptoCompare -4,47%
CLEANSPARK
10,3100 USD NASDAQ -4,63%
COINBASE GLB RG-A
250,6600 USD NASDAQ -4,25%
HUT 8
37,3900 USD NASDAQ -3,31%
ISHARES BIT TRST
50,5950 USD NASDAQ -3,92%
MARA HLDGS
11,0200 USD NASDAQ -7,24%
RIOT PLATFORMS
13,2950 USD NASDAQ -4,63%
ROBINHOOD MARKETS
115,4730 USD NASDAQ +1,03%
STRATEGY RG-A
184,5375 USD NASDAQ -10,77%
