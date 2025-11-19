Les valeurs cryptographiques chutent alors que la vente massive du bitcoin s'accentue

Le bitcoin continue à perdre du terrain (crédit : Unsplash / André François McKenzie )
** Les actions américaines liées aux crypto-monnaies s'affaiblissent alors que l'effondrement prolongé du bitcoin entraîne le secteur à la baisse
** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 3,17% à 89 530,85 $
** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O ont perdu 3,3%
** Le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, en baisse de 8,6%
** Les mineurs de crypto-monnaie Riot Platforms RIOT.O en baisse de 4,3%, MARA Holdings MARA.O chute de 6,2%, CleanSparkn CLSK.O glisse de 3,7%, Hut 8 HUT.O en baisse de 3,9%
** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.N et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O baissent tous deux d'environ 3%
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
