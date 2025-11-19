Schneider Electric signe un contrat pour 1,9 milliard de dollars dans l'IA et les centres de données aux Etats-Unis

( AFP / JOEL SAGET )

Schneider Electric a signé avec l'opérateur américain Switch un contrat d'un montant de 1,9 milliard de dollars pour la fourniture de solutions pour accompagner l'essor des centres de données liés à l'intelligence artificielle (IA) aux Etats-Unis, a-t-il annoncé mercredi.

Le contrat porte sur "le plus grand projet de refroidissement de centre de données en Amérique du Nord (et) marque le premier déploiement des refroidisseurs +Uniflair+ de Schneider Electric aux États-Unis", a indiqué le géant des équipements électriques à l'occasion de son "Innovation Summit" à Las Vegas.

Il comprend des modules d'alimentation préfabriqués et le déploiement de refroidisseurs.

Cet accord, qui permet aux deux partenaires d'approfondir leur partenariat, "représente le plus important engagement de Schneider Electric en matière de services de refroidissement à ce jour", a-t-il ajouté. "Cette capacité supplémentaire positionne davantage Switch comme un concepteur, constructeur et exploitant de campus de centres de données de premier plan".

Les centres de données dits "hyperscalers", de grande capacité de calcul, "connaissent une croissance rapide pour répondre à la demande croissante en IA, qui devrait représenter plus de 35% des charges de travail des centres de données mondiaux d'ici 2030, entraînant une augmentation de 160 % de la consommation énergétique de ces centres", selon Schneider Electric.

L'Innovation Summit réunit plus de 2.500 dirigeants d'entreprise et acteurs du marché.