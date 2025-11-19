La valeur du jour à Wall Street - Target réduit son objectif de bénéfice annuel

(AOF) - Target se replie de 0,95% à 87,69 dollars. Le groupe de distribution a dévoilé des ventes trimestrielles en baisse de 1,6% à 25,27 milliards de dollars, ressortant inférieures aux attentes. En revanche, le bpa s'affiche à 1,78 dollar au cours du troisième trimestre, clos le 1er novembre, là où le consensus ciblait 1,72 dollar. Le bénéfice net enregistre une baisse de 19%, à 689 millions de dollars. La firme américaine a réitéré ses prévisions, tablant sur un repli des ventes à un chiffre faible. Les analystes s'attendent à 30,66 milliards de dollards.
Les ventes comparables ont chuté de 2,7%, pour un troisième trimestre consécutif de baisse, la fréquentation reculant de 2,2% et le panier moyen de 0,5%.
Pour l'exercice fiscal 2025, Target cible désormais un bpa compris entre 7 et 8 dollars contre une fourchette précédente de 7 à 9 dollars et un consensus de 7,24 dollars. Il était de 8,86 dollars en 2024.
"Grâce au travail incroyable et au dévouement de l'équipe Target, la performance de notre troisième trimestre a été conforme à nos attentes, malgré de multiples défis auxquels notre activité est confrontée", a commenté son futur CEO Michael Fiddelke.
La société prévoit par ailleurs d'investir un milliard de dollars supplémentaires en 2026 afin de soutenir sa croissance, dans le cadre d'un redressement avec de nouveaux magasins, des remodelages et une amélioration de ses activités numériques.
