TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Carmax, Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Carmax et Pfizer.
POINTS FORTS
* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 464 $
* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $
* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 47 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 180 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Accel Entertainment ACEL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Adapthealth AHCO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Addus Homecare ADUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $
* Adm ADM.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Adm ADM.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 250 $ à 207 $
* Adtran Holdings ADTN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $
* Adtran Holdings Inc ADTN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 14 $
* Adtran Holdings Inc ADTN.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 6,25 $
* Adtran Holdings Inc ADTN.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 720 $ à 650 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 705 $ à 610 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 510 $ à 550 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 641 $ à 649 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 594 $ à 605 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 730 $ à 700 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 700 $ à 650 $
* Alkermes Plc ALKS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $
* Alphatec Holdings ATEC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8,5 $
* Alphatec Holdings ATEC.O : UBS abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* American Well AMWL.N : Stifel relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* American Well AMWL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Ametek AME.N : BMO relève son objectif de cours de 282 $ à 302 $
* Ametek AME.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $
* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 291 $ à 308 $
* Amgen AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 328 $ à 347 $
* Amgen AMGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 384 $ à 440 $
* Amgen AMGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 425 $
* Amgen AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 395 $ à 464 $
* Amgen AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 359 $ à 410 $
* Amgen AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 480 $ à 520 $
* Amgen AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 470 $
* Amgen AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 500 $ à 530 $
* Amgen AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 452 $ à 531 $
* Amgen AMGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 380 $ à 398 $
* Amgen AMGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 430 $ à 460 $
* Amgen Inc AMGN.O : BMO relève son objectif de cours de 415 $ à 442 $
* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 405 $ à 465 $
* Amgen Inc AMGN.O : UBS relève son objectif de cours de 470 $ à 530 $
* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Apollo APO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 157 $
* Apollo APO.N : KBW abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146 $ à 138 $
* Apollo APO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 154 $ à 136 $
* Apollo Global Management APO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $
* Apple AAPL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 370 $ à 380 $
* Aptiv Plc APTV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $
* Arista Networks ANET.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 289 $ à 236 $
* Arista Networks ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Arista Networks ANET.N : Melius Research relève son objectif de cours de 275 $ à 305 $
* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $
* Arista Networks ANET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 234 $ à 240 $
* Arista Networks ANET.N : UBS relève son objectif de cours de 259 $ à 291 $
* Arista Networks ANET.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $
* Arvinas ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Astera Labs ALAB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $
* Astera Labs ALAB.O : Needham abaisse son objectif de cours de 425 $ à 300 $
* Astera Labs ALAB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 500 $ à 400 $
* Astera Labs ALAB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 460 $ à 370 $
* Astera Labs ALAB.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 310 $ à 258 $
* Astera Labs ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $
* Astera Labs ALAB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 300 $ à 290 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley relève son cours-cible de 382 $ à 389 $
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Atricure ATRC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $
* Atricure ATRC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 62 $
* Atricure ATRC.O : Needham relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $
* Atricure ATRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Atricure ATRC.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Axsome Therapeutics AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 284 $ à 272 $
* Ball BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Ball BALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $
* Ball BALL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $
* Ball BALL.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $
* Beam Therapeutics BEAM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 41 $ à 49 $
* Beam Therapeutics BEAM.O : Wedbush relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Beta Technologies BETA.N : Needham abaisse son objectif de cours de 34 $ à 28 $
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 87 $ à 86 $
* Block XYZ.N : BMO relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $
* Block XYZ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $
* Block XYZ.N : Clear Street relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $
* XYZ.N s sur les blocs: Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $
* Block XYZ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $
* Block XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 103 $
* Analys XYZ.N s: la Banque Scotia relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $
* Block XYZ.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Block XYZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $
* Block, Inc. XYZ.N : Macquarie relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Bloom Energy BE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 316 $ à 289 $
* Bloom Energy BE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 97 $ à 86 $
* Booking Holdings BKNG.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 274 $ à 265 $
* Booking Holdings BKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 210 $ à 170 $
* Booking Holdings BKNG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245 $
* Booking Holdings BKNG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 232 $ à 219 $
* Booking Holdings BKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 236 $ à 220 $
* Booking Holdings BKNG.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $
* Booking Holdings BKNG.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 301 $ à 240 $
* Booking Holdings BKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 248 $ à 205 $
* Booking Holdings BKNG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 205 $
* Booking Holdings BKNG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 200 $
* Booking Holdings BKNG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 200 $
* Booking Holdings BKNG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Booking Holdings BKNG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $
* Booking Holdings BKNG.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $
* Booking Holdings BKNG.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 240 $ à 200 $
* Booking Holdings BKNG.O : UBS relève son objectif de cours de 265 $ à 267 $
* Booking Holdings BKNG.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 247 $ à 210 $
* Booking Holdings BKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 190 $ à 179 $
* Brc Inc BRCC.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 25 $ à 13 $
* Broadridge Financial Solutions BR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 201 $
* Broadridge Financial Solutions BR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 176 $ à 181 $
* Broadridge Financial Solutions BR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* Cabot CBT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Cabot CBT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 86 $ à 80 $
* Calix CALX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $
* Camping World Holdings CWH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Carmax KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Carmax KMX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $
* Celanese CE.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $
* Celanese CE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $
* Celanese CE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Celanese CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $
* Ceribell CBLL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $
* Ceribell CBLL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* Cinemark Holdings CNK.N : Stonex relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Cinemark Holdings CNK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Wedbush relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $
* Cleanspark CLSK.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 24 $ à 11 $
* Clorox CLX.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 95 $ à 99 $
* Coastal Financial (Everett) CCB.O : Stephens relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Coca-Cola Europacific Partners CCEP.O : UBS relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $
* Columbus Mckinnon CMCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Community Health Systems CYH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 2 $
* Corcept Therapeutics CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 165 $ à 173 $
* Core & Main Inc CNM.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 53
$
* Core Scientific Inc CORZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 32 $ à 19 $
* Coreweave CRWV.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 159 $ à 128 $
* Coreweave CRWV.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $
* Coupang CPNG.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Coupang CPNG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Crown Holdings CCK.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* CubeSmart CUBE.N : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $
* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $
* Datadog Inc DDOG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 289 $ à 260 $ -
* Denali Therapeutics DNLI.O : Wedbush relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Diamondback Energy FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 253 $ à 263 $
* Diamondback Energy FANG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 224 $ à 232 $
* Diamondback Energy FANG.O : UBS relève son objectif de cours de 256 $ à 260 $
* Diamondback Energy FANG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 263 $ à 244 $
* Diamondrock Hospitality DRH.O : Stifel relève son objectif de cours de 13,50 $ à 15 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Baird abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 161 $ à 140 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Dominion Energy D.N : BMO relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $
* Driven Brands Holdings DRVN.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $
* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »
* Dt Midstream DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 144 $ à 142 $
* Duolingo DUOL.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 133 $
* Duolingo DUOL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 152 $
* Duolingo DUOL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $
* Duolingo DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $
* Duolingo DUOL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Duolingo DUOL.O : Needham relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $
* Duolingo DUOL.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Duolingo DUOL.O : UBS relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $
* Duolingo DUOL.O : Wedbush relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Duolingo DUOL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 120 $
* Duolingo DUOL.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
* Dupont CTA_PA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 159 $ à 168 $
* Dupont DD.N : Barclays relève son objectif de cours de 156 $ à 176 $
* Dupont DD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 159 $ à 168 $
* Dupont DD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 156 $ à 165 $
* Dupont De Nemours DD.N : UBS relève son objectif de cours de 172 $ à 182 $
* Dynatrace DT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $ à 61 $
* Dynatrace DT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Dynatrace DT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 61 $
* Dynatrace DT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $
* Dynatrace DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $
* Dynatrace DT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Dynatrace Inc DT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Dynatrace Inc DT.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Dynatrace Inc DT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Dynatrace Inc DT.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Echostar ECHO.O : UBS relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $
* Edwards Lifesciences EW.N : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »
* Edwards Lifesciences EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 113 $
* Emcor Group EME.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 065 $ à 925 $
* Enpro NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 430 $ à 440 $
* Entergy ETR.N : BMO relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $
* Equitable Holdings EQH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 67 $
* Equitable Holdings EQH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Everest Group Ltd. EG.N : KBW relève son objectif de cours de 407 $ à 450 $
* Evertec EVTC.N : KBW relève son objectif de cours de 38 $ à 42 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 214 $ à 220 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 245 $
* Expeditors Intl. of Washington EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Expro Ltd XPRO.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 1 $ à 15 $
* Extra Space Storage EXR.N : UBS relève son objectif de cours de 152 $ à 174 $
* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $
* Faeth Therapeutics FTH.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Finwise Ban FINW.O : Stephens relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Firefly Aerospace FLY.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* First Bank (Hamilton) FRBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Fis FIS.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 53 $ à 38 $
* Fiserv FISV.O : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 59 $
* Fiserv FISV.O : BMO relève son objectif de cours de 48 $ à 57 $
* Fiserv FISV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Fiserv FISV.O : KBW relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Fiserv FISV.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $
* Fiserv FISV.O : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Fiserv FISV.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 49 $ à 59 $
* Fiserv Inc FISV.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Fiserv Inc FISV.O : B. Riley relève son objectif de cours de 51 $ à 60 $
* Fiserv Inc FISV.O : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 68 $
* Flux Power Holdings FLUX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $
* Flywire FLYW.O : BTIG relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Flywire FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Flywire FLYW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Flywire FLYW.O : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 21,5 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 51 $
* Freshworks FRSH.O : Baird relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
* Freshworks FRSH.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Freshworks FRSH.O : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $
* Gaming and Leisure Properties GLPI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $
* Gartner IT.N : BMO relève son objectif de cours de 212 $ à 231 $
* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 197 $
* Gartner IT.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 235 $ à 210 $
* Gartner IT.N : UBS relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $
* Graphic Packaging GPK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 9,5 $ à 10,5 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 11,5 $ à 12 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : RBC relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : UBS relève son objectif de cours de 9,5 $ à 11,5 $
* Group 1 Automotive GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 250 $
* Group 1 Automotive GPI.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Hagerty HGTY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $
* Hagerty Inc HGTY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 144 $
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son objectif de cours de 116 $ à 120 $
* Healthstream HSTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Henry Schein HSIC.O : UBS relève son objectif de cours de 94 $ à 95 $
* Hess Midstream LP HESM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Huntsman HUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Huntsman HUN.N : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $
* Huron Consulting Group HURN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 160 $ à 220 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 57 $ à 52 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
* Idexx Laboratories IDXX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $
* Incyte INCY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 154 $ à 150 $
* Innovative Industrial Properties IIPR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* Insmed INSM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 220 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $
* IPG Photonics IPGP.O : Needham abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $
* IPG Photonics IPGP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $
* Isabella Bank ISBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $
* Isabella Bank ISBA.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Jackson Financial JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 151 $ à 154 $
* Kardigan KARD.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 42 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 355 $ à 370 $
* Knife River KNF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 97 $ à 82 $
* Lab LH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $
* Leidos LDOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 142 $ à 138 $
* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Lendingtree TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Lendingtree TREE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Stifel relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $
* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 86 $
* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $
* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 89 $ à 84 $
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 612 $ à 633 $
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 709 $ à 743 $
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $
* Marathon Petroleum MPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 448 $ à 430 $
* Marathon Petroleum MPC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 453 $ à 458 $
* Marathon Petroleum MPC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 560 $ à 550 $
* Marathon Petroleum MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 560 $ à 564 $
* Marqeta MQ.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* Mastec MTZ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 359 $ à 353 $
* Mink Therapeutics INKT.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 38
$
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 200 $ à 202 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 154 $ à 140 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 183 $ à 189 $
* Mosaic Co MOS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Mvb Financial MVBF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Argus Research relève son objectif de cours de 111 $ à 118 $
* Navitas Semiconductor NVTS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $
* Navitas Semiconductor NVTS.O : Rosenblatt Securities passe de « neutre » à « acheter »
* Neutron Holdings LIME.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $
* Neutron Holdings Inc LIME.O : Needham abaisse son objectif de cours de 36 $ à 29 $
* New Mountain Finance NMFC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 7,5 $ à 7 $
* Niagen Bioscience NAGE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Nike NKE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Nucor NUE.N : Keybanc relève son objectif de cours de 286 $ à 301 $
* Nurix Therapeutics NRIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $
* Nurix Therapeutics NRIX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Nuveen Churchill Direct Lending NCDL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* One Gas OGS.N : BTIG relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $
* One Gas OGS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $
* One Gas OGS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $
* Onemain Holdings OMF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $
* Oneok OKE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $
* Oportun Financial OPRT.O : Stephens relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Ovintiv OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Ovintiv OVV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $
* Palantir Technologies PLTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* People Incorporated PPLI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $
* People Incorporated PPLI.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $
* People Incorporated PPLI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $
* Pershing Square PS.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Pfizer PFE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $
* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $
* Pfizer PFE.N : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Pfizer PFE.N : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $
* Phoenix Education Partners PXED.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 44 $ à 25 $
* Phoenix Education Partners PXED.N : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »
* Phoenix Education Partners PXED.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 38 $ à 23 $
* Pinnacle West Capital PNW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 103 $ à 109 $
* PJT Partners PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 159 $ à 155 $
* Postal Realty Trust, Inc. PSTL.N : Colliers abaisse son objectif de cours à 25 $
* Procore Technologies PCOR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $
* Prudential Financial PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $
* Public Storage PSA.N : UBS relève son objectif de cours de 294 $ à 334 $
* Ramaco Resources METC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 17 $
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 64 $ à 55 $
* Red Rock Resorts RRR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $
* Red Rock Resorts RRR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 64 $
* Red Rock Resorts RRR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 74 $ à 62 $
* Red Rock Resorts RRR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 74 $ à 70 $
* Red Rock Resorts RRR.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 78 $ à 60 $
* Redwood Trust RWT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,5 $
* Revolve Group RVLV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Revolve Group RVLV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 31 $ à 25 $
* Revolve Group RVLV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Revolve Group Inc RVLV.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $
* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Revvity RVTY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 155 $
* Revvity RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Revvity RVTY.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 172 $
* Revvity RVTY.N : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 177 $
* Revvity RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Needham abaisse son objectif de cours de 130 $ à 114 $
* Riot Platforms RIOT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 35 $ à 18 $
* River City Bank RCBC.O : KBW relève son objectif de cours de 58 $ à 64 $
* Rxo Inc RXO.N : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 30,25 $
* Rxsight RXST.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $
* Rxsight RXST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Rxsight RXST.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 152 $ à 154 $
* Safehold SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* SBA Communications SBAC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 238 $ à 235 $
* Septerna SEPN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 61 $
* Shopify SHOP.O : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $
* Sigma Lithium SGML.O : Atb Cormark Capital Markets abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $
* Sonic Automotive SAH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $
* Sonic Automotive SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $
* Sotera Health Company SHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Sotera Health Company SHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Sprout Social SPT.O : Baird relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Stifel relève son objectif de cours de 123 $ à 131 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $
* SSR Mining SSRM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* Starwood Property Trust STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $
* Super Micro Computer SMCI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* Super Micro Computer SMCI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 36 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 48 $ à 65 $
* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 47 $
* Supernus SUPN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 55 $ à 37 $
* Sysco SYY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 92 $
* Take-Two Interactive Software TTWO.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 313 $ à 262 $
* Talen Energy TLN.O : CIBC relève son objectif de cours de 493 $ à 515 $
* Talen Energy TLN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 442 $ à 455 $
* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 88 $ à 106 $
* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Teladoc Health TDOC.N : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $
* Tempus Ai TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 76 $ à 95 $
* Tenet Healthcare THC.N : Barclays relève son objectif de cours de 271 $ à 297 $
* Terawulf WULF.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 36 $ à 20 $
* The Chemours Company CC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 108 $ à 126 $
* Marzetti Company MZTI.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $
* The Williams Companies WMB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $
* Toast TOST.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
* Transcat TRNS.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »
* Travere Therapeutics TVTX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 89 $ à 78 $
* Ul Solutions ULS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Ul Solutions ULS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 104 $ à 105 $
* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 39 $ à 34 $
* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Unum Group UNM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 109 $ à 101 $
* Upstart Holdings UPST.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 54 $ à 42 $
* Upstart Holdings UPST.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Upstart Holdings UPST.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 35 $ à 24 $
* Upstart Holdings UPST.O : Needham abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $
* Upstart Holdings UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 35 $
* Upstart Holdings UPST.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $
* Upstart Holdings UPST.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $
* V VGID.PK : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $
* V VVX.N : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Versant Media Group VSNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 39 $
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 617 $ à 626 $
* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Viper Energy VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
* Vistra Corp. VST.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Vital Farms Inc VITL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Voyager Technologies Inc (Prerein) VOYG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Walt Disney Co DIS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 125 $ à 133 $
* Waters WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 530 $
* Waters WAT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 440 $ à 460 $
* Waters WAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 435 $ à 470 $
* Waters WAT.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $
* Waters WAT.N : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $
* Waters WAT.N : Stifel relève son objectif de cours de 420 $ à 470 $
* Waystar Holding WAY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Xometry XMTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 110 $ à 132 $
* Xometry XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Xometry XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 117 $
* Xometry XMTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Xometry XMTR.O : UBS relève son objectif de cours de 95 $ à 108 $
* Xometry XMTR.O : Wedbush relève son objectif de cours de 126 $ à 140 $
* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Xylem Inc XYL.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Yum Brands YUM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $
* Yum Brands YUM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 167 $ à 171 $
* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 180 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 416 $ à 432 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 360 $ à 380 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer