TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Tower, H.B. Fuller Company, TD Synnex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Tower, H.B. Fuller Company et TD Synnex.

POINTS FORTS

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « sector perform » à « outperform »

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 700 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACNB Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 118 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 293 $ à 247 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 248 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein reprend sa couverture avec un objectif de cours de 155 dollars

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 32 $ à 47 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 98 $ à 156 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Ally Financial Inc. ALLY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* American Airlines AAL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 14 $ à 22 $

* American Airlines Group Inc. AAL.O : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformance »

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 323 $ à 380 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 550 $ à 790 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 770 $

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 715 $ à 740 $

* Arcosa, Inc. ACA.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Avantor Inc AVTR.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours:

10,5 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Barnes & Noble Education Inc BNED.N : Needham relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Belden Inc BDC.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 150 dollars

* Biohaven Ltd. BHVN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Bio-Techne TECH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Bio-Techne TECH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Blackberry Ltd BB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 4,75 $ à 9,5 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Callaway Golf Co CALY.N : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Citigroup C.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 147 $ à 158 $

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 62 $ à 47 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 80 $

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 7 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 150 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* CSX Corporation CSX.O : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Darden Restaurants DRI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 230 $ à 236 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Delta Air Lines DAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 105 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 79 $ à 106 $

* Dyne Therapeutics, Inc DYN.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Elastic NV ESTC.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 83 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Faeth Therapeutics, Inc FTH.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 57 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : BMO relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 185 $ à 187 $

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36 $

* First National Corp FXNC.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Frontier Group Holdings, Inc. ULCC.O : Barclays relève son objectif de cours de 4 $ à 7 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* Granite Construction Inc GVA.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Granite Construction Inc GVA.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de 180 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Bernstein reprend sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 175 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 $ à 1,75 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $

* Honeywell Aerospace Inc HONAV.O : RBC lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 300 $

* Illumina Inc ILMN.O : Bernstein reprend sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 185 $

* Incyte Corp INCY.O : UBS relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* Infleqtion Inc INFQ.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 20 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $

* Jb Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays relève son objectif de cours de 235 $ à 270 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 332 $ à 344 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 129 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 190 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 77 $ à 68 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : UBS relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* McCormick MKC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Micron Technology Inc MU.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 615 $ à 1 700 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 700 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 175 $ à 2 000 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 69 $ à 77 $

* Natera Inc NTRA.O : Bernstein reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 310 $

* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 159 $ à 153 $

* Nike Inc NKE.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 51 $ à 43 $

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Nike Inc NKE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 60 $

* Nike Inc NKE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 60 $

* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 176 $ à 186 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 620 $ à 580 $

* Nutex Health Inc NUTX.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 290 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Onsemi ON.O : B. Riley relève son objectif de cours de 118 $ à 135 $

* Onsemi ON.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Open Lending Corp LPRO.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »

* Open Lending Corp LPRO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 3 $ à 3,15 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Texas Capital Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

74 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 137 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Pepsico PEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 245 $ à 257 $

* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »

* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler initie la couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Qualcomm, Inc. QCOM.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 245 $

* Quantum Corp QMCO.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 8 $ à 17 $

* Revvity Inc RVTY.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 115

$

* Rxo, Inc. RXO.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 28 $

* Ryder System, Inc. R.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Sila Realty Trust Inc SILA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Skywest Inc SKYW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 55 $

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 65 $

* SpaceX SPCX.O : Argus Research lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 150 $ à 176 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Synaptics Inc SYNA.O : Susquehanna abaisse sa recommandation de « positif » à « neutre »

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* TD Synnex SNX.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 202 $ à 325 $

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 325 $

* TD Synnex SNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 341 $ à 374 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

* TD Synnex Corp SNX.N : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à 352 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Bernstein reprend sa couverture avec un objectif de cours de 520 dollars

* United Airlines UAL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 132 $ à 171 $

* United Airlines Holdings UAL.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Visteon VC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 121 $ à 133 $

* Visteon Corp VC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $

* Waters Corp WAT.N : Bernstein reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 435

dollars

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Ziprecruiter Inc ZIP.N : UBS relève son objectif de cours de 3,5 $ à 4 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $