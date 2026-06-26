Wall Street termine la semaine en petite baisse

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en léger repli vendredi, mais est parvenue à limiter ses pertes, les investisseurs opérant une rotation hors des grands noms des semi-conducteurs au profit d'autres secteurs.

L'indice Nasdaq a perdu 0,24%, tandis que le Dow Jones (-0,09%) et l'indice élargi S&P 500 (-0,05%) ont terminé près de l'équilibre.

Nasdaq