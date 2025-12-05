 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 127,06
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 dollars contre 235,00

dollars

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC relève le cours cible de 2170 $ à 2400 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le cours cible à 80 $ contre 82 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 653 $ à 674 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit son objectif de cours à 415 dollars contre 465 dollars

* AES Corp AES.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 50 $ contre 57 $

auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 320 à 350 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 235,00 $ à 225,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 344 $ contre 362 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 27 $ à 37 $

* Blue Owl Technology Finance OTF.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du

secteur; PT 15 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le prix cible de 400 $ à 435 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le prix cible de 400 $ à 435 $

* Brown-Forman BFb.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le cours cible de 254 $ à 280 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 357

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Stephens relève le cours cible de 41 $ à 49 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 205 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 66 $ auparavant

* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel relève le prix cible de 85 $ à 95 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 110

* Corpay Inc CPAY.N : Oppenheimer relève la note de "performer" à "surperformer"

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Jefferies augmente le prix cible de 26 $ à 35 $

* Crowdstrike CRWD.O : Argus Research augmente le prix cible de 540 $ à 600 $

* CubeSmart CUBE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 43 $

* Cummins CMI.N : Bernstein augmente le prix cible de 475 $ à 544 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève le cours cible à 86 $, contre 77 $ auparavant

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 31$ contre 30

* Docusign Inc DOCU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 82 $ contre 102 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 78$ contre 80

* Docusign Inc DOCU.O : Wedbush réduit son objectif de cours à 75$ contre 85

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 75 $ de 85

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève le cours cible de 134 à 141 dollars

* Dollar General Corp DG.N : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible de 130 $ à 142 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève le cours cible de 115 $ à 128 $

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 129 $, contre 117 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $ contre 123 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 120 à 129 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève le cours cible à 92 $, contre 86 $ auparavant

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel relève le cours cible de 90 à 96 dollars

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG relève le prix cible de 100 $ à 103 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible à 92 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 95 $ à 96 $

* EQT Corp EQT.N : Stephens relève le cours cible de 60 $ à 69 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC ramène le cours cible de 300 $ à 250 $

* Eversource Energy ES.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 72 $ auparavant

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 154

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible de 395 $ à 320 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 296 $ à 260 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente le prix cible de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit le cours cible de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 263 $ à 250 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 31 $ à 27 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 15,00 $ à 14,00 $

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 120 $ contre 117 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 28$ contre 27

* Home Depot Inc HD.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 405 $ contre 420 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 47

* Humana HUM.N : Jefferies relève la note d'achat de " hold " à " buy "; augmente le prix cible de 253

$ à 313 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens relève le cours cible à 26 $ contre 24 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit le cours cible de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre 48 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research relève le prix cible de 175 à 208 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : BofA Global Research relève le PT à 57$ de 50

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 1$ de 3,4

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à "sous-performer

* Kroger Co KR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 83 $ à 80 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 80 $ contre 82 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale;

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie la couverture avec un objectif de prix de 145

* Lowe's Cos LOW.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 315 $ contre 320 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 $ à 380 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 146 $ à 142 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de surperformance à

performance sectorielle

* Moody's Corp MCO.N : RBC augmente le prix cible de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le cours cible de 26 à 24 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit le cours cible de 675 $ à 655 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho ramène le cours cible à 30 $, contre 34 $ auparavant

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 30 à 32 dollars

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* Ncino Inc NCNO.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 32 $ à 27 $

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 21 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible à neutre de surperformant

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 300 à 293 $

* Oklo Inc OKLO.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix: 135

* Paccar Inc PCAR.O : Bernstein relève le prix cible de 117 à 125 dollars

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 245 $ contre 238 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix: 167

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* PayPal PYPL.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 75

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève le cours cible de 65 à 74 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 170 à 171 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève le cours cible de 250 à 304 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève le prix cible de 77 $ à 83 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 270 à 303 dollars

* Public Storage PSA.N : Mizuho réduit le prix cible à 285 $ contre 310 $

* Public Storage PSA.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT 290 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* PVH Corp PVH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 88 $ à 85 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays augmente le prix cible de 60 à 72 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Rubrik Inc RBRK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 115 à 120 dollars

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO ramène le cours cible de 110 à 105 dollars

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 118$ contre 115

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 120$ contre 115

* Rubrik Inc RBRK.N : William Blair relève la note à surperformance

* Ryder System Inc R.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 210

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC réduit le prix cible de 366 $ à 336 $

* Samsara Inc IOT.N : BMO augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Samsara Inc IOT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 53 $ à 55 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 49 $, contre 48 $ auparavant

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $ auparavant

* Schneider National Inc SNDR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 26$ contre 22

* Sentinelone Inc S.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 24$ contre 26

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 21$ contre 26

* Sentinelone Inc S.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 18$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 16$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 17$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 18,00 $ contre 20,00

* Sentinelone Inc S.N : Needham réduit le prix cible à 21$ de 23

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 20$ de 28

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Sentinelone Inc S.N : Wedbush réduit le prix cible à 20$ de 23

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 125,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 155

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 33 $ à 35 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 272,00 à 299,00

* the Cooper Companies Inc COO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 82 $

* kroger Co KR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 78 $ à 70 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit le prix cible de 121 $ à 100 $

* Trinet Group Inc TNET.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 62

* Uipath Inc PATH.N : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Uipath Inc PATH.N : Truist Securities relève le prix cible de 12 $ à 17 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève le cours cible à 647 $ contre 617 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible à 674 $ contre 653 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 650 $ contre 625 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 565

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à 615 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615 $ contre 590 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 640$ contre 610

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 615$ contre 600

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 51 $ contre 42 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Vital Farms Inc VITL.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 45

* Werner Enterprises Inc WERN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 22 à 25 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 27,5 $ à 25 $

* Zumiez Inc ZUMZ.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
242,755 USD NYSE -1,09%
ADOBE
344,2150 USD NASDAQ +4,71%
AES
14,025 USD NYSE +0,65%
AIRBNB RG-A
123,8200 USD NASDAQ +2,48%
ALEXANDRIA REIT
47,320 USD NYSE +1,59%
ALPHABET-A
321,3850 USD NASDAQ +1,19%
AMER TOWER REIT
179,500 USD NYSE +0,36%
AUTOMATIC DATA P
261,7850 USD NASDAQ +0,92%
AXOGEN
33,7400 USD NASDAQ +2,69%
BROADCOM
389,6350 USD NASDAQ +2,26%
CARRIER GLOBAL
54,530 USD NYSE +0,06%
CME GROUP RG-A
271,4700 USD NASDAQ -0,63%
CNX RESOURCES
41,585 USD NYSE +2,91%
COHERENT
186,370 USD NYSE +5,06%
COOPER CO
83,3200 USD NASDAQ +8,17%
COREWEAVE
87,9299 USD NASDAQ +2,54%
CORPAY RG-B
310,450 USD NYSE +4,38%
COSTAR GROUP
68,5300 USD NASDAQ +0,50%
CRESCENT BIOPHAR
12,7500 USD NASDAQ -1,85%
CROWDSTRIKE
524,3100 USD NASDAQ +2,18%
CUBESMART REIT
36,750 USD NYSE -0,22%
CUMMINS
512,015 USD NYSE +0,24%
CVS HEALTH
76,357 USD NYSE -0,50%
DENALI THERAPTCS
20,2200 USD NASDAQ +0,55%
DOCUSIGN
66,5200 USD NASDAQ -6,44%
DOLLAR GENERAL
130,655 USD NYSE +4,35%
DONALDSON
92,155 USD NYSE -2,12%
EDWARDS LIFESCIENCES
87,270 USD NYSE +1,75%
EQT
61,890 USD NYSE +3,03%
EQUIFAX INC
212,470 USD NYSE +0,58%
EVERSOURCE ENERG
66,742 USD NYSE -0,47%
EXTRA SP ST REIT
130,310 USD NYSE -0,62%
FACTSET RESH SYS
284,415 USD NYSE +1,97%
FAIR ISAAC
1 797,775 USD NYSE +1,44%
FIRST ADVANTAGE
13,9700 USD NASDAQ +0,58%
GARTNER
233,040 USD NYSE +0,43%
GENESCO
24,890 USD NYSE +1,63%
GROCER OUTL HLDG
11,3700 USD NASDAQ -0,09%
HEALTHEQUITY
95,6150 USD NASDAQ -0,06%
HOME DEPOT
353,255 USD NYSE +0,61%
HP ENTERPRISE
22,655 USD NYSE -0,90%
HUB GROUP-A
40,8700 USD NASDAQ +3,08%
HUMANA
261,170 USD NYSE +3,22%
INTERCON EXCHANG
158,175 USD NYSE -0,59%
INTL PAPER
39,065 USD NYSE -0,17%
J.B.HUNT TRANSP
188,4000 USD NASDAQ +0,46%
KNGHT-SWFT RG-A
51,490 USD NYSE +1,10%
KOSMOS ENERGY
1,175 USD NYSE +10,33%
KROGER
63,085 USD NYSE -0,10%
LANDSTAR SYSTEMS
142,3600 USD NASDAQ +1,19%
LOWE'S COM
246,760 USD NYSE +0,24%
LUMENTUM HLDNGS
330,0050 USD NASDAQ +0,66%
MID-AMER AP REIT
132,255 USD NYSE -0,44%
MOODY'S
493,500 USD NYSE +0,81%
MOSAIC
24,390 USD NYSE +1,18%
MSCI RG-A
537,480 USD NYSE -0,61%
NATL ST REIT-SBI
29,890 USD NYSE +0,88%
NCINO
23,5300 USD NASDAQ -3,37%
NEUPHORIA
4,3900 USD NASDAQ +2,81%
NEWMONT
92,080 USD NYSE +1,49%
NORFOLK SOUTHERN
294,780 USD NYSE -0,09%
OKLO RG-A
105,340 USD NYSE -5,63%
PACCAR
109,4900 USD NASDAQ +0,91%
PACKAGING CORP A
199,180 USD NYSE +1,29%
PALVELLA THERA
96,5800 USD NASDAQ +2,96%
PAYCHEX INC
113,3500 USD NASDAQ +1,42%
PAYPAL HOLDINGS
62,7400 USD NASDAQ +1,64%
PEGASYSTEMS
59,1800 USD NASDAQ +3,82%
PHILLIPS 66
142,090 USD NYSE +1,90%
PRAXIS PRECIS
267,6900 USD NASDAQ +40,91%
PUBLIC STOR REIT
275,010 USD NYSE -0,58%
PVH
77,537 USD NYSE +0,38%
ROLLINS
61,293 USD NYSE +1,58%
RUBRIK RG-A
88,811 USD NYSE +26,03%
RYDER SYSTEM
183,180 USD NYSE +1,77%
SALESFORCE
257,900 USD NYSE +4,15%
SAMSARA RG-A
46,720 USD NYSE +14,76%
SCHNDR NATINAL-B
25,730 USD NYSE +1,60%
SENTINELONE RG-A
15,335 USD NYSE -9,69%
SERVICETITAN RG-A
103,0500 USD NASDAQ +7,80%
SKYWARD SPEC
47,1700 USD NASDAQ -0,74%
SLM
30,4200 USD NASDAQ +0,86%
SNOWFLAKE
232,950 USD NYSE -0,82%
TRANSUNION
85,005 USD NYSE +0,97%
TRINET GROUP
57,100 USD NYSE -1,01%
UIPATH RG-A
18,420 USD NYSE -0,32%
ULTA BEAUTY
605,7800 USD NASDAQ +13,45%
UNITY SOFTWARE
46,040 USD NYSE +4,28%
VITAL FARMS
32,5250 USD NASDAQ +3,39%
WERNER ENTERPRIS
29,3550 USD NASDAQ +1,96%
WILLSCOT HOLD
20,9200 USD NASDAQ -1,32%
ZUMIEZ
29,7200 USD NASDAQ +9,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 15:50:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank