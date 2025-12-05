 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 129,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Assystem partenaire de Rolls Royce autour du programme de sous-marins nucléaires britanniques
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 17:07

Assystem annonce sa nomination comme l'un des trois partenaires clés d'un partenariat CASP (Capability Assured Strategic Partnership) piloté par Rolls-Royce Submarines Ltd. (RRSL), aux côtés d'AtkinsRéalis et de Frazer-Nash Consulting. L'idée de ce partenariat est de pouvoir accélérer le programme britannique de sous-marins nucléaires.
Fort de plus de 20 ans de collaboration avec RRSL, Assystem contribuera à transformer la relation avec la chaîne d'approvisionnement en étendant ses services en ingénierie, gestion de projets et solutions numériques.
Classé fournisseur de rang 1 au Royaume-Uni et riche de 60 ans d'expérience dans des projets nucléaires complexes, le groupe apportera un modèle opérationnel plus agile et axé sur les capacités.
D'un montant pouvant atteindre 400 millions de livres sterling, CASP adopte une approche contractuelle innovante visant à renforcer la collaboration, simplifier les processus et soutenir la résilience de la défense britannique.
Simon Barber, directeur général d'Assystem UK, souligne que ce partenariat "apporte une réelle valeur" et jouera un rôle décisif dans la mise en oeuvre de la stratégie industrielle de défense du Royaume-Uni.

Assytem gagne 0,2% à Paris et affiche un repli d'un peu plus de 8% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ASSYSTEM
43,400 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Une illustration montre des adolescents posant pour une photo en tenant des smartphones devant un logo X
    L'UE condamne le réseau social X à €120 mlns d'amende
    information fournie par Reuters 05.12.2025 18:34 

    par Foo Yun Chee La Commission européenne a infligé vendredi une amende de 120 millions d'euros au réseau social X d'Elon Musk pour avoir enfreint les règles de l'Union européenne (UE) en matière de contenu en ligne. Il s'agit de la première sanction de ce type ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Le logo de la banque suisse UBS à Zurich
    Suisse-Le gouvernement prêt à assouplir les règles sur les fonds propres d'UBS-sources
    information fournie par Reuters 05.12.2025 18:23 

    par Ariane Luthi et Oliver Hirt Le gouvernement suisse est prêt à assouplir en partie la réglementation bancaire sur les fonds propres en vertu de laquelle UBS devra renforcer ses liquidités d'un montant pouvant atteindre 24 milliards de dollars (20,62 milliards ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris finit à l'équilibre, confiante dans la Fed
    information fournie par AFP 05.12.2025 18:05 

    La Bourse de Paris a terminé la semaine sans élan vendredi, après la publication de l'inflation américaine en septembre qui a conforté les attentes des investisseurs d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le CAC 40 est resté stable ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Cour d'appel de Paris valide la réduction de dette d'Altice France
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.12.2025 18:02 

    La Cour d'appel de Paris a donné raison vendredi à la direction d'Altice France, maison mère de SFR, au sujet de son opération de réduction de dette, à laquelle s'opposaient le CSE et deux syndicats. Dans une décision rendue vendredi et consultée par l'AFP, la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank