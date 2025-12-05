Assystem partenaire de Rolls Royce autour du programme de sous-marins nucléaires britanniques
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 17:07
Fort de plus de 20 ans de collaboration avec RRSL, Assystem contribuera à transformer la relation avec la chaîne d'approvisionnement en étendant ses services en ingénierie, gestion de projets et solutions numériques.
Classé fournisseur de rang 1 au Royaume-Uni et riche de 60 ans d'expérience dans des projets nucléaires complexes, le groupe apportera un modèle opérationnel plus agile et axé sur les capacités.
D'un montant pouvant atteindre 400 millions de livres sterling, CASP adopte une approche contractuelle innovante visant à renforcer la collaboration, simplifier les processus et soutenir la résilience de la défense britannique.
Simon Barber, directeur général d'Assystem UK, souligne que ce partenariat "apporte une réelle valeur" et jouera un rôle décisif dans la mise en oeuvre de la stratégie industrielle de défense du Royaume-Uni.
Assytem gagne 0,2% à Paris et affiche un repli d'un peu plus de 8% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|43,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Foo Yun Chee La Commission européenne a infligé vendredi une amende de 120 millions d'euros au réseau social X d'Elon Musk pour avoir enfreint les règles de l'Union européenne (UE) en matière de contenu en ligne. Il s'agit de la première sanction de ce type ... Lire la suite
-
par Ariane Luthi et Oliver Hirt Le gouvernement suisse est prêt à assouplir en partie la réglementation bancaire sur les fonds propres en vertu de laquelle UBS devra renforcer ses liquidités d'un montant pouvant atteindre 24 milliards de dollars (20,62 milliards ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé la semaine sans élan vendredi, après la publication de l'inflation américaine en septembre qui a conforté les attentes des investisseurs d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le CAC 40 est resté stable ... Lire la suite
-
La Cour d'appel de Paris a donné raison vendredi à la direction d'Altice France, maison mère de SFR, au sujet de son opération de réduction de dette, à laquelle s'opposaient le CSE et deux syndicats. Dans une décision rendue vendredi et consultée par l'AFP, la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer