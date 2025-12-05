information fournie par Reuters • 05/12/2025 à 13:23

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit son objectif de cours à 415 dollars contre 465 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies augmente le prix cible à 165 $ de 160 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BofA Global Research abaisse le PT à 50 $ contre 57 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève le prix cible de 320 à 350 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 235,00 $ à 225,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 344 $ contre 362 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 27 $ à 37 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le cours cible de 400 $ à 435 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le cours cible de 254 $ à 280 $

* CME Group Inc CME.O : RBC relève le cours cible de 282 $ à 295 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Stephens relève le cours cible de 41 $ à 49 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 205 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 66 $ auparavant

* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel relève le prix cible de 85 $ à 95 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 110

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Jefferies augmente le cours cible de 26 $ à 35 $

* CubeSmart CUBE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 43 $

* Cummins CMI.N : Bernstein augmente le prix cible à 544 $ contre 475 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève le cours cible à 86 $ contre 77 $

* Docusign Inc DOCU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 82 $ contre 102 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 78$ contre 80

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 75$ contre 85

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève le cours cible à 141 $ contre 134 $

* Dollar General Corp DG.N : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible de 130 $ à 142 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève le cours cible de 115 $ à 128 $

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 129 $, contre 117 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $ contre 123 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 120 à 129 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel relève le cours cible de 90 $ à 96 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG relève le prix cible de 100 $ à 103 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible à 92 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 95 $ à 96 $

* EQT Corp EQT.N : Stephens relève le cours cible de 60 $ à 69 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC ramène le cours cible de 300 $ à 250 $

* Eversource Energy ES.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 72 $ auparavant

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 154 $

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible de 395 $ à 320 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 296 $ à 260 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente le prix cible de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit le cours cible de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 263 $ à 250 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 31 $ à 27 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 15,00 $ à 14,00 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de

prix 47

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens relève l'objectif de cours de 24 à 26 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit le cours cible de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre 48 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research relève le prix cible de 175 à 208 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : BofA Global Research relève le PT à 57$ de 50

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research ramène la valeur de l'action d'achat à sous-performance

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 1 $ de 3,4

* Kroger Co KR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 80$ contre 83

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 80 $ contre 82 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale;

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie la couverture avec un objectif de prix de 145

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible de 250 $ à 380 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 146 $ à 142 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de surperformance à

performance sectorielle

* Moody's Corp MCO.N : RBC augmente le prix cible de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le cours cible de 26 à 24 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit le cours cible de 675 $ à 655 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho ramène le cours cible à 30 $, contre 34 $ auparavant

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à

égale pondération

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 30 à 32 dollars

* Ncino Inc NCNO.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 32 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas réduit le cours à neutre de surperformant

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 300 à 293 $

* Paccar Inc PCAR.O : Bernstein relève le cours cible de 117 à 125 dollars

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 238 à 245 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible de 150 $ à 125 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève le cours cible à 74 $ contre 65 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 170 à 171 dollars

* Public Storage PSA.N : Mizuho réduit le prix cible à 285 $ contre 310 $

* Public Storage PSA.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT 290

* PVH Corp PVH.N : Jefferies réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* PVH Corp PVH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 88 $ à 85 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays augmente le prix cible de 60 à 72 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO ramène le cours cible de 110 $ à 105 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* Rubrik Inc RBRK.N : William Blair relève la note à surperformer

* Ryder System Inc R.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 210

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC réduit le prix cible de 366 $ à 336 $

* Samsara Inc IOT.N : BMO augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Samsara Inc IOT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 53 $ à 55 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 49 $, contre 48 $ auparavant

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $ auparavant

* Schneider National Inc SNDR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 26$ contre 22

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 26 $ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 16$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 17$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : Needham réduit son objectif de cours à 21$ contre 23

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 20$ contre 28

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 18,00 $ contre 20,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 125,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 155

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 33 $ à 35 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 272,00 à 299,00

* the Cooper Companies Inc COO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 82 $

* kroger Co KR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ contre 78 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit le prix cible de 121 $ à 100 $

* Trinet Group Inc TNET.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix cible

62

* Uipath Inc PATH.N : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Uipath Inc PATH.N : Truist Securities relève le prix cible de 12 $ à 17 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 653 $ à 674 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 650 $ contre 625 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 565

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à 615 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615 $ contre 590 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 640$ contre 610

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 647 $ contre 617 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 51 $ contre 42 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22 $

auparavant

* Willscot Holdings Corp WSC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27,5