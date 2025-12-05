 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 143,90
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 dollars contre 235,00

dollars

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC relève le cours cible de 2170 $ à 2400 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le cours cible à 80 $ contre 82 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 653 $ à 674 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit son objectif de cours à 415 dollars contre 465 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies augmente le prix cible à 165 $ de 160 $

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BofA Global Research abaisse le PT à 50 $ contre 57 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève le prix cible de 320 à 350 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 235,00 $ à 225,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 344 $ contre 362 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 27 $ à 37 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le cours cible de 400 $ à 435 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le cours cible de 254 $ à 280 $

* CME Group Inc CME.O : RBC relève le cours cible de 282 $ à 295 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Stephens relève le cours cible de 41 $ à 49 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 205 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 66 $ auparavant

* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel relève le prix cible de 85 $ à 95 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 110

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Jefferies augmente le cours cible de 26 $ à 35 $

* CubeSmart CUBE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 43 $

* Cummins CMI.N : Bernstein augmente le prix cible à 544 $ contre 475 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève le cours cible à 86 $ contre 77 $

* Docusign Inc DOCU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 82 $ contre 102 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 78$ contre 80

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 75$ contre 85

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève le cours cible à 141 $ contre 134 $

* Dollar General Corp DG.N : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible de 130 $ à 142 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève le cours cible de 115 $ à 128 $

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 129 $, contre 117 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $ contre 123 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 120 à 129 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel relève le cours cible de 90 $ à 96 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG relève le prix cible de 100 $ à 103 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible à 92 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 95 $ à 96 $

* EQT Corp EQT.N : Stephens relève le cours cible de 60 $ à 69 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC ramène le cours cible de 300 $ à 250 $

* Eversource Energy ES.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 72 $ auparavant

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 154 $

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible de 395 $ à 320 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 296 $ à 260 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente le prix cible de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit le cours cible de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 263 $ à 250 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 31 $ à 27 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 15,00 $ à 14,00 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de

prix 47

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens relève l'objectif de cours de 24 à 26 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit le cours cible de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre 48 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research relève le prix cible de 175 à 208 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : BofA Global Research relève le PT à 57$ de 50

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research ramène la valeur de l'action d'achat à sous-performance

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 1 $ de 3,4

* Kroger Co KR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 80$ contre 83

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 80 $ contre 82 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale;

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie la couverture avec un objectif de prix de 145

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible de 250 $ à 380 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 146 $ à 142 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de surperformance à

performance sectorielle

* Moody's Corp MCO.N : RBC augmente le prix cible de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le cours cible de 26 à 24 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit le cours cible de 675 $ à 655 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho ramène le cours cible à 30 $, contre 34 $ auparavant

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à

égale pondération

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 30 à 32 dollars

* Ncino Inc NCNO.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 32 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas réduit le cours à neutre de surperformant

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 300 à 293 $

* Paccar Inc PCAR.O : Bernstein relève le cours cible de 117 à 125 dollars

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 238 à 245 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le cours cible de 150 $ à 125 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève le cours cible à 74 $ contre 65 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 170 à 171 dollars

* Public Storage PSA.N : Mizuho réduit le prix cible à 285 $ contre 310 $

* Public Storage PSA.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT 290

* PVH Corp PVH.N : Jefferies réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* PVH Corp PVH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 88 $ à 85 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays augmente le prix cible de 60 à 72 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO ramène le cours cible de 110 $ à 105 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* Rubrik Inc RBRK.N : William Blair relève la note à surperformer

* Ryder System Inc R.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 210

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC réduit le prix cible de 366 $ à 336 $

* Samsara Inc IOT.N : BMO augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Samsara Inc IOT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 53 $ à 55 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 49 $, contre 48 $ auparavant

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $ auparavant

* Schneider National Inc SNDR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 26$ contre 22

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 26 $ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 16$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 17$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : Needham réduit son objectif de cours à 21$ contre 23

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 20$ contre 28

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 18,00 $ contre 20,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 125,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 155

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 33 $ à 35 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 272,00 à 299,00

* the Cooper Companies Inc COO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 82 $

* kroger Co KR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ contre 78 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit le prix cible de 121 $ à 100 $

* Trinet Group Inc TNET.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix cible

62

* Uipath Inc PATH.N : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Uipath Inc PATH.N : Truist Securities relève le prix cible de 12 $ à 17 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 653 $ à 674 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 650 $ contre 625 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 565

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à 615 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615 $ contre 590 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 640$ contre 610

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 647 $ contre 617 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 51 $ contre 42 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22 $

auparavant

* Willscot Holdings Corp WSC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27,5

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
245,430 USD NYSE +0,02%
ADOBE
328,7300 USD NASDAQ +0,60%
AIRBNB RG-A
120,8200 USD NASDAQ +0,57%
ALEXANDRIA REIT
46,580 USD NYSE -3,77%
ALPHABET-A
317,6200 USD NASDAQ -0,63%
AMER TOWER REIT
178,865 USD NYSE +1,54%
AUTOMATIC DATA P
259,4000 USD NASDAQ -0,32%
AXOGEN
32,8550 USD NASDAQ +15,97%
BROADCOM
381,0300 USD NASDAQ +0,11%
CARRIER GLOBAL
54,495 USD NYSE -0,23%
CME GROUP RG-A
273,1900 USD NASDAQ -0,42%
CNX RESOURCES
40,410 USD NYSE +0,05%
COHERENT
177,400 USD NYSE +3,81%
COOPER CO
77,0300 USD NASDAQ +1,38%
COREWEAVE
85,7500 USD NASDAQ +8,05%
COSTAR GROUP
68,1900 USD NASDAQ -1,20%
CRESCENT BIOPHAR
12,9900 USD NASDAQ -3,13%
CUBESMART REIT
36,830 USD NYSE -0,46%
CUMMINS
510,790 USD NYSE +0,50%
CVS HEALTH
76,740 USD NYSE +2,24%
DOCUSIGN
71,1000 USD NASDAQ +0,68%
DOLLAR GENERAL
125,210 USD NYSE +13,86%
DONALDSON
94,155 USD NYSE +7,50%
EDWARDS LIFESCIENCES
85,770 USD NYSE +2,09%
EQT
60,070 USD NYSE -1,81%
EQUIFAX INC
211,250 USD NYSE +0,72%
EVERSOURCE ENERG
67,060 USD NYSE +1,64%
EXTRA SP ST REIT
131,120 USD NYSE -0,84%
FACTSET RESH SYS
278,920 USD NYSE -0,11%
FAIR ISAAC
1 772,330 USD NYSE +0,56%
FIRST ADVANTAGE
13,8900 USD NASDAQ -0,22%
GARTNER
232,040 USD NYSE +0,04%
GENESCO
24,490 USD NYSE -30,66%
GROCER OUTL HLDG
11,3800 USD NASDAQ +0,62%
HP ENTERPRISE
22,860 USD NYSE +2,65%
HUB GROUP-A
39,6500 USD NASDAQ -0,65%
INTERCON EXCHANG
159,110 USD NYSE +1,43%
INTL PAPER
39,130 USD NYSE -0,31%
J.B.HUNT TRANSP
187,5350 USD NASDAQ -0,20%
KNGHT-SWFT RG-A
50,930 USD NYSE +0,35%
KOSMOS ENERGY
1,065 USD NYSE -1,84%
KROGER
63,145 USD NYSE -4,64%
LANDSTAR SYSTEMS
140,6800 USD NASDAQ +1,27%
LUMENTUM HLDNGS
327,8500 USD NASDAQ +8,21%
MID-AMER AP REIT
132,840 USD NYSE -1,28%
MOODY'S
489,525 USD NYSE -0,52%
MOSAIC
24,105 USD NYSE -0,50%
MSCI RG-A
540,780 USD NYSE -0,92%
NATL ST REIT-SBI
29,630 USD NYSE -1,18%
NCINO
24,3500 USD NASDAQ -4,77%
NEWMONT
90,725 USD NYSE +1,18%
NORFOLK SOUTHERN
295,050 USD NYSE +0,28%
PACCAR
108,5000 USD NASDAQ -0,04%
PACKAGING CORP A
196,635 USD NYSE -0,71%
PAYCHEX INC
111,7650 USD NASDAQ -1,43%
PEGASYSTEMS
57,0000 USD NASDAQ +4,17%
PHILLIPS 66
139,440 USD NYSE -0,30%
PUBLIC STOR REIT
276,620 USD NYSE -0,61%
PVH
77,240 USD NYSE -11,76%
ROLLINS
60,340 USD NYSE -0,43%
RUBRIK RG-A
70,470 USD NYSE -1,30%
RYDER SYSTEM
179,990 USD NYSE +0,87%
SALESFORCE
247,620 USD NYSE +3,78%
SAMSARA RG-A
40,710 USD NYSE +4,36%
SCHNDR NATINAL-B
25,325 USD NYSE +0,64%
SENTINELONE RG-A
16,980 USD NYSE +0,12%
SERVICETITAN RG-A
95,5900 USD NASDAQ +2,44%
SKYWARD SPEC
47,5200 USD NASDAQ +5,18%
SLM
30,1600 USD NASDAQ +0,20%
SNOWFLAKE
234,880 USD NYSE -11,57%
TRANSUNION
84,190 USD NYSE +0,97%
TRINET GROUP
57,680 USD NYSE -0,62%
UIPATH RG-A
18,480 USD NYSE +24,19%
ULTA BEAUTY
533,9500 USD NASDAQ -1,94%
UNITY SOFTWARE
44,150 USD NYSE -1,08%
WERNER ENTERPRIS
28,7900 USD NASDAQ 0,00%
WILLSCOT HOLD
21,2000 USD NASDAQ +0,86%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 13:23:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:46 

    Netflix , le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars au total, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi. Cette acquisition, qui permet ... Lire la suite

  • La croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, sur la zone Euro, selon Eurostat ( POOL / YVES HERMAN )
    Zone euro: la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, selon Eurostat
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:36 

    La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump entouré par les chefs d'Etat rwandais Paul Kagame (G) et congolais Etienne Tshisekedi (D) lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix, à Washington le 4 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Conflit dans l'est de la RDC: accord signé, mise en oeuvre complexe
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:28 

    La mise en oeuvre de l'accord entériné jeudi à Washington et visant à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) s'annonce complexe alors même que d'intenses combats sont en cours vendredi dans l'Est congolais. - Diplomatie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.12.2025 13:15 

    (Actualisé avec Netflix et WBD, contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank