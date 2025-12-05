 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,14
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus et Saab explorent une coopération sur les drones de combat, les titres grimpent
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 14:28

Saab et Airbus envisagent de travailler conjointement autour d'une technologie d'avions de combat sans pilote afin de soutenir les chasseurs actuels comme l'Eurofighter Typhoon et le Gripen E, a annoncé Reuters après s'être entretenu avec les dirigeants des deux groupes.

Les deux industriels s'intéressent en particulier aux avions de combat collaboratifs, dits "ailiers loyaux". Ce rapprochement intervient alors que le projet européen SCAF (Future Combat Air System) semble fragilisé par des retards et des divergences persistantes, et a déjà englouti quelque 100 milliards d'euros en huit ans.

Guillaume Faury, directeur général d'Airbus, a ainsi confirmé "de bonnes perspectives" de coopération sur les drones avec son homologue suédois.
Saab, qui étudie aussi d'autres options, a toutefois réaffirmé sa volonté de conserver sa capacité de fabricant dans le segment des chasseurs.

Airbus gagne près de 1% à Paris après des séances mouvementées. L'avionneur recule de 2,5% en hebdo, fragilisé par des problèmes logiciels et de qualité industrielle.

De son côté, Saab s'arroge plus de 3,3% à Stockholm.

Valeurs associées

AIRBUS
198,3600 EUR Euronext Paris +0,68%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank