Airbus et Saab explorent une coopération sur les drones de combat, les titres grimpent
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 14:28
Les deux industriels s'intéressent en particulier aux avions de combat collaboratifs, dits "ailiers loyaux". Ce rapprochement intervient alors que le projet européen SCAF (Future Combat Air System) semble fragilisé par des retards et des divergences persistantes, et a déjà englouti quelque 100 milliards d'euros en huit ans.
Guillaume Faury, directeur général d'Airbus, a ainsi confirmé "de bonnes perspectives" de coopération sur les drones avec son homologue suédois.
Saab, qui étudie aussi d'autres options, a toutefois réaffirmé sa volonté de conserver sa capacité de fabricant dans le segment des chasseurs.
Airbus gagne près de 1% à Paris après des séances mouvementées. L'avionneur recule de 2,5% en hebdo, fragilisé par des problèmes logiciels et de qualité industrielle.
De son côté, Saab s'arroge plus de 3,3% à Stockholm.
Valeurs associées
|198,3600 EUR
|Euronext Paris
|+0,68%
A lire aussi
-
Lyon a commencé à s'illuminer jeudi soir avec les tests de la vingtaine d'installations de la Fête des Lumières, à la veille de son lancement officiel.
-
Le président français Emmanuel Macron défend depuis la Chine le principe de la "préférence européenne" pour l'industrie automobile, afin de préserver la "base de production" de l'UE. SONORE
-
Engie rappelle dans 12.000 foyers des thermostats de radiateurs "potentiellement concernés" par un risque de surchauffe, voire d'incendie des boîtiers "Mon Pilotage Elec", a indiqué vendredi l'énergéticien à l'AFP, confirmant une information de Franceinfo. "Nous ... Lire la suite
-
Minéraux critiques : un investissement de 500 milliards de dollars nécessaires dans les infrastructures minières d'ici 2040, selon la Banque mondiale
Les pays de l'OCDE doivent aider les pays en développement riches en ressources naturelles à s'industrialiser pour pouvoir fournir la matière première aux économies développées. Répondre à la demande en métaux critiques -cuivre, lithium, nickel, graphite et terres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer