A Chengdu, Emmanuel Macron défend le multilatéralisme et la coopération franco-chinoise

Cérémonie d'accueil du président français Macron et de Brigitte Macron par le président chinois Xi Jinping et son épouse, à Pékin

Emmanuel Macron s'est livré vendredi à un plaidoyer en faveur du multilatéralisme à l'occasion d'un déplacement en compagnie de Xi Jinping dans la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan, signe d'un accueil particulièrement attentionné de la part du président chinois, qui accompagne rarement ses visiteurs hors de Pékin.

Ce déplacement a également été l'occasion pour Xi Jinping de souligner l'importance accordée par Pékin à Paris dans ses relations avec l'Union européenne.

Le président français a débuté la journée en surprenant d'autres joggers dans le parc de Jincheng Lake, comme l'ont montré des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux chinois.

Il a ensuite rejoint Xi Jinping à Dujiangyan, une petite ville située à 50 km de Chengdu qui abrite de nombreux barrages permettant l'irrigation de trois millions d'hectares dans les plaines fertiles du Sichuan, selon les médias officiels chinois.

La construction du système d'irrigation de Dujiangyan, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, a débuté au troisième siècle avant Jésus-Christ.

Le chef de l'Etat effectue sa quatrième visite d'Etat en Chine depuis le 3 décembre, dans un contexte de tensions entre Pékin et l'Union européenne, à l'heure où la montée en puissance chinoise bouleverse les relations commerciales, sécuritaires et diplomatiques mondiales.

Intervenant devant les étudiants de l'Université de Chengdu, qui lui ont réservé un accueil de rock star, Emmanuel Macron a lancé un plaidoyer en faveur du multilatéralisme.

"Pour faire la paix, pour bâtir la prospérité de demain, pour essayer de gagner les révolutions technologiques, climatiques, démographiques (...), il faudrait plus de coopération", a souligné le président français.

"On est à un moment de rupture de notre ordre international et le monde qu'on avait construit après la Deuxième Guerre mondiale, qui reposait sur ce qu'on appelle le multilatéralisme et donc de la coopération entre les puissances. Il est en train de se fissurer, de se fracturer, pour ne pas dire qu'il est déjà en train de se refragmenter", a-t-il déploré.

COOPÉRATION FRANCO-CHINOISE

Soulignant que la France et la Chine ont un intérêt commun à "défendre ce multilatéralisme efficace pour relever les défis contemporains", Emmanuel Macron a appelé les étudiants chinois à ne pas céder aux sirènes de la division du monde.

"Il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer que l'Europe est vieille, que l'Europe ou que les pays les plus riches, ceux qu'on trouve au G7, sont arrogants, déjà riches, qu'il y a un Nord qui méprise un Sud global. Tout ça, ce sont des récits, des inventions", a-t-il dit.

"On a fait progresser toute notre planète, de la Chine à la France, à chaque fois qu'on a su coopérer, dans le respect réciproque, dans la considération."

Emmanuel Macron et Xi Jinping ont signé jeudi 12 accords de coopération, portant sur le vieillissement de la population, les investissements bilatéraux, l'énergie nucléaire et la protection des pandas.

Aucun accord commercial majeur n'a en revanche été conclu à l'occasion de cette visite d'Etat. Xi Jinping n'a notamment pas validé une commande de 500 avions d'Airbus, attendue de longue date, dont la concrétisation pourrait affaiblir Pékin dans ses négociations commerciales avec les Etats-Unis, qui font de leur côté pression pour obtenir de nouveaux engagements d'achats de Boeing.

S'adressant à la presse au terme de sa visite à Chengdu, Emmanuel Macron a souligné qu'il avait particulièrement discuté avec son homologue chinois de la nécessité d'un "rééquilibrage économique" entre l'Union européenne et la Chine, y compris par une augmentation des investissements directs chinois dans des secteurs ciblés en Europe, notamment technologiques, ainsi que de la levée des restrictions aux exportations de part et d'autre.

(Rédigé par Joe Cash à Pékin; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)