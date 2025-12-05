Apple envoie une nouvelle série de notifications de cybermenaces aux utilisateurs de 84 pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les notifications de logiciels espions aux paragraphes 3 et 4)

Apple AAPL.O a envoyé une nouvelle série de notifications de cybermenaces à ses utilisateurs dans 84 pays, a déclaré la société vendredi, annonçant ses derniers efforts pour protéger ses clients contre les menaces de surveillance.

Apple est l'une des nombreuses entreprises technologiques qui émettent régulièrement des avertissements aux utilisateurs lorsqu'elle détermine qu'ils peuvent avoir été ciblés par des pirates informatiques soutenus par des États. La déclaration d'Apple, qui précise que les avertissements ont été émis le 2 décembre, contient peu de détails supplémentaires sur la surveillance présumée et ne répond pas aux questions concernant le nombre d'utilisateurs ciblés, ni ne précise qui est censé effectuer la surveillance. Les précédentes vagues d'avertissements ont fait la une des journaux et suscité des enquêtes de la part d'organismes gouvernementaux, notamment de l'Union européenne, dont les hauts fonctionnaires ont déjà été ciblés par des logiciels espions .

La déclaration d'Apple précise qu'"à ce jour, nous avons notifié des utilisateurs dans plus de 150 pays au total"