TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, eBay, Oracle

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express, eBay et Oracle.
FAITS MARQUANTS
* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 à 307 dollars
* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 84 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible de 371 $ à 382 $
* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré; hausse du prix cible de 41 $ à 42 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 347 $ à 367 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : BMO relève le cours cible de 240 à 258 dollars
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 53 $
* Aecom ACM.N : Barclays relève le cours cible à 145 $ contre 130 $
* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible à 150 $, contre 140 $ auparavant
* Agco Corp AGCO.N : Barclays relève le cours cible de 110 à 116 dollars
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 100 $ à 80 $
* Albemarle ALB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 72 $ à 87 $
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 60
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève le prix cible à 43 $, contre 42 $ auparavant
* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities relève le prix cible à 47 $ contre 45 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : BofA Global Research relève le prix cible de 252 $ à 280 $
* American Axle & Manufacturing AXL.N : Stifel relève l'objectif de cours à 7$ contre 6
* American Express Co AXP.N : Barclays relève le cours cible à 355 $ contre 336 $
* American Express Co AXP.N : BTIG relève le cours cible de 277 $ à 307 $
* American Express Co AXP.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 375 à 380 dollars
* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 340 dollars
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 355 à 360 dollars
* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible de 380 à 390 dollars
* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le cours cible de 344 $ à 350 $
* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève le cours cible de 375 $ à 395 $
* American Resources AREC.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* American Tower Corp AMT.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 230 à 210 dollars
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève l'objectif de cours à 67 $ contre 55 $
* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : BofA Global Research relève le PT à 29 $ contre 26 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan relève le PT à 10,5 $ de 10
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré
* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI ajoute le titre à sa liste tactique de surperformance
* Applied Materials Inc AMAT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 170 à 250 dollars
* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 25 à 29 dollars
* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat
* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec un prix cible de 8
* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays ramène le titre de surpondération à égalité de pondération
* Axsome Therapeutics AXSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 191 $ à 194 $
* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 208 $ contre 224 $
* Bancfirst Corp BANF.O : KBW réduit le prix cible à 120 $, contre 132 $ auparavant
* Bank Ozk OZK.O : KBW réduit le prix cible de 53 $ à 50 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit son objectif de cours à 28 $ contre 32 $
* Bloom Energy Corp BE.N : RBC augmente le prix cible de 75 $ à 123 $
* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat
* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT $7
* Caterpillar CAT.N : Barclays augmente le prix cible de 425 $ à 485 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 35 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Keybanc réduit le prix cible à 52 $ contre 58 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 99 $ contre 124 $
* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 200 $ contre 155 $ auparavant
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 36 $
* Coherent Corp COHR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ contre 110 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Raymond James réduit le prix cible à 95 $ contre 105 $
* Comerica Inc CMA.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 80 $
* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel augmente le prix cible de 39 $ à 41 $
* Crowdstrike CRWD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 535 $ contre 470 $ auparavant
* Crown Castle Inc CCI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 125 $ auparavant
* CSX Corporation CSX.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 40 $ contre 38 $
* Cummins CMI.N : Barclays relève le cours cible de 387 $ à 430 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel relève le cours cible à 502 $ contre 457 $
* Dine Brands Global Inc DIN.N : Keybanc relève l'objectif de cours de 26 à 32 dollars
* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $
* eBay EBAY.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 96 $ contre 94 $
* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible à 84 $, contre 80 $ auparavant
* Echostar Corp SATS.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 64 $ contre 14 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 155 à 165 dollars
* Eli Lilly LLY.N : BMO relève le cours cible de 850 $ à 930 $
* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : TD Cowen relève le cours cible de 6 $ à 10 $
* First Solar Inc FSLR.O : RBC relève le cours cible de 201 $ à 244 $
* Fnb Corp FNB.N : Truist Securities relève le cours cible de 18,50 $ à 18 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible de 47 $ à 52 $
* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 28$ contre 29
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies augmente le prix cible à 45$ de 37
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 35 à 44 dollars
* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays relève le prix cible à 54 $, contre 51 $ auparavant
* Gilead GILD.O : BMO relève le cours cible de 130 à 135 dollars
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW réduit le cours cible à 55 $ contre 56 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Raymond James réduit le prix cible de 55 $ à 49 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 79 $ contre 80 $
* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 18 $ contre 16 $
* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération
* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 284 $ contre 285 $ auparavant
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan augmente le prix cible à 17 $ contre 16 $
* Howard Hughes HHH.N : BMO relève le cours cible de 80 $ à 95 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 20 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Raymond James réduit le prix cible à 20 $ contre 21 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 à 74 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 22 $ contre 18 $
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 33 $, contre 30 $ auparavant
* Idex Corp IEX.N : Stifel réduit le prix cible de 204 $ à 191 $
* Incyte INCY.O : BMO augmente le prix cible de 60 à 75 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel relève le cours cible de 78 $ à 79 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le prix cible de 225 à 230 $
* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 55 $ à 42 $
* International Paper Co IP.N : RBC réduit le prix cible de 63 $ à 61 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 18 $, contre 12 $ auparavant
* ITT Inc ITT.N : Stifel relève l'objectif de cours de 202 à 203 $
* Jacobs Solutions Inc J.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 182 $ contre 169 $
* KBR Inc KBR.N : Citigroup réduit le prix cible de 67 $ à 62 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $ contre 39 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 9 dollars, contre 9,5 dollars auparavant
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré
* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève le cours cible de 750 $ à 1200 $
* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le cours cible de 15 à 22 dollars
* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le cours cible à 175 $, contre 160 $ auparavant
* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays augmente le prix cible à 142$ de 83
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Raymond James augmente le prix cible de 40 $ à 50 $
* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève le cours cible à 260 $, contre 235 $ auparavant
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève le cours cible à 545 $ contre 497 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération
* Marriott MAR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 284 $ à 281 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : BMO réduit le prix cible de 222 $ à 208 $
* Martin Marietta MLM.N : Barclays relève le prix cible de 600 à 675 dollars
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève le prix cible de 700 à 720 dollars
* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays ramène l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération
* Mastec Inc MTZ.N : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 240 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Raymond James réduit le prix cible de 63 $ à 55 $
* Mechanics Bancorp MCHB.O : KBW relève le cours cible de 14,5 $ à 14 $
* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève l'objectif de cours de 195 à 240 dollars
* Middleby MIDD.O : Barclays relève le prix cible de 165 à 180 dollars
* Mohawk Industries Inc MHK.N : BofA Global Research relève le PT à 140 $ contre 138 $
* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 69 $ à 65 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo augmente le PT à 970 $ de 750 $
* Mosaic Co MOS.N : Mizuho réduit le prix cible de 38 $ à 34 $
* Ncino Inc NCNO.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à "achat fort"
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève le pt à 168$ de 163
* Nextracker Inc NXT.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 76$ contre 66
* Nextracker Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 92 $
* Niocorp Developments NB.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Nnn REIT Inc NNN.N : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 43 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Citigroup réduit le prix cible à 28 $ contre 32 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein augmente le prix cible de 630 $ à 674 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible à 382 $ contre 371 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 112 $ contre 104 $ auparavant
* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 95 $
* OSI Systems Inc OSIS.O : B. Riley relève le cours cible à 300 $, contre 260 $ auparavant
* P&G PG.N : Raymond James ramène le cours cible de 185 à 175 dollars
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BofA Global Research relève le prix cible de 215 à 240 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel réduit le prix cible de 726 $ à 723 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : BMO augmente le prix cible de 98 $ à 99 $
* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève le cours cible de 12 à 16 dollars
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible à 300 $ contre 65 $ auparavant
* Progressive Corp PGR.N : Barclays réduit le prix cible à 257 $ de 271 $
* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 265 $ à 214 $
* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal
* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 119 $
* Prologis Inc PLD.N : BMO passe de "sous-performance" à "performance du marché"
* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 136 dollars
* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities augmente le prix cible à 131$ de 120
* Pseg PEG.N : BMO ramène le cours cible de 89 $ à 85 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : BofA Global Research relève le prix cible à 87 $ contre 76 $
* Qorvo QRVO.O : Mizuho passe de neutre à sous-performant; baisse le PT de 87 $ à 75 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup augmente le prix cible de 490 $ à 517 $
* Realty Income Corp O.N : Barclays relève le prix cible de 59 $ à 63 $
* Reddit RDDT.N : Raymond James relève le cours cible de 225 à 250 $
* Regions Financial RF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 26$ contre 28
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève le cours cible à 67 $ contre 64 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies relève le prix cible à 48 $ contre 46 $ auparavant
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 25 $ contre 18 $
* Rivian RIVN.O : Mizuho passe de neutre à sous-performance; baisse le prix cible de 14 $ à 10 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho réduit le prix cible de 372 $ à 362 $
* Royalty Management Holding RMCO.O : William Blair démarre la couverture avec une note de surperformance
* Ryam RYAM.N : RBC relève le cours cible de 6 $ à 9 $
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan relève le prix cible de 110 à 113 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 235 $ à 215 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Truist Securities réduit le prix cible de 54 $ à 44 $
* Sempra SRE.N : Barclays augmente le prix cible de 80 $ à 101 $
* Sempra SRE.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Sentinelone Inc S.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $ auparavant
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : RBC relève l'objectif de cours de 7 $ à 10 $
* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW ramène l'objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho réduit le cours cible à 60 $ contre 70
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho abaisse le prix cible de neutre à sous-performance
* Slb SLB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 44 à 43 dollars
* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer; hausse le prix cible de 41 $ à 42 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève le prix cible de 250 à 270 dollars
* SPX Technologies SPXC.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT 209 $
* Starbucks Corp SBUX.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 103 à 105 $
* State Street Corp STT.N : KBW relève l'objectif de cours à 135 $ contre 132 $
* State Street Corp STT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 131 $ contre 133 $
* State Street Corporation STT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 165 $ contre 162 $
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Citigroup relève le cours cible de 35 à 40 dollars
* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies ramène le cours cible à 140 $, contre 145 $ auparavant
* Sunrun Inc RUN.O : RBC relève le cours cible à 22 $, contre 16 $ auparavant
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 49 $ à 47 $
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 88 $ contre 72 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho réduit le prix cible à 150$ de 200
* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho réduit le prix cible de neutre à sous-performance
* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 46 $ à 42 $
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 487 $ à 516 $
* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 304 à 305 dollars
* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 68 $
* Triumph Financial TFIN.N : B. Riley augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible de 55 $ à 70 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 6 $ à 5 $
* Truecar Inc TRUE.O : BTIG passe de neutre à achat
* Truist Financial Corp TFC.N : KBW augmente le prix cible de 48 $ à 49 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 54 $ à 55 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 48 $
* United Rentals URI.N : Barclays réduit le prix cible à 600 $ contre 620 $
* United States Antimony UAMY.A : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 90 $ à 80 $
* USA Rare Earth Inc USAR.O : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Veritone Inc VERI.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 6 à 9 dollars
* Vici Properties Inc VICI.N : Barclays relève le prix cible à 37 $ contre 36 $
* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley relève le cours cible à 45 $, contre 34 $ auparavant
* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 195 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Barclays relève le cours cible de 305 $ à 320 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève le cours cible de 340 à 370 dollars
* Wafd Inc WAFD.O : KBW réduit le cours cible à 31 $ contre 32 $
* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies ramène le cours cible à 70 $, contre 75 $ auparavant
* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 70 dollars
* Webster Financial Corp WBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 68 $ à 65 $
* Webster Financial Corp WBS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 69 $ à 67 $
* Webster Financial Corp WBS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 70 $
* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec une note neutre
* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec PT 39
* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 31 $
* Willscot Holdings Corp WSC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; pt $28
* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays augmente le prix cible de 64 $ à 66 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 99 $ contre 101 $
* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 355 $ contre 340 $