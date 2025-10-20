information fournie par Reuters • 20/10/2025 à 14:08

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, eBay, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express, eBay et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 à 307 dollars

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 84 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible de 371 $ à 382 $

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré; hausse du prix cible de 41 $ à 42 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 347 $ à 367 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : BMO relève le cours cible de 240 à 258 dollars

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 53 $

* Aecom ACM.N : Barclays relève le cours cible à 145 $ contre 130 $

* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible à 150 $, contre 140 $ auparavant

* Agco Corp AGCO.N : Barclays relève le cours cible de 110 à 116 dollars

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 100 $ à 80 $

* Albemarle ALB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 72 $ à 87 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 60

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève le prix cible à 43 $, contre 42 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities relève le prix cible à 47 $ contre 45 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BofA Global Research relève le prix cible de 252 $ à 280 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Stifel relève l'objectif de cours à 7$ contre 6

* American Express Co AXP.N : Barclays relève le cours cible à 355 $ contre 336 $

* American Express Co AXP.N : BTIG relève le cours cible de 277 $ à 307 $

* American Express Co AXP.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 375 à 380 dollars

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 340 dollars

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 355 à 360 dollars

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible de 380 à 390 dollars

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le cours cible de 344 $ à 350 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève le cours cible de 375 $ à 395 $

* American Resources AREC.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* American Tower Corp AMT.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 230 à 210 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève l'objectif de cours à 67 $ contre 55 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : BofA Global Research relève le PT à 29 $ contre 26 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan relève le PT à 10,5 $ de 10

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI ajoute le titre à sa liste tactique de surperformance

* Applied Materials Inc AMAT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 170 à 250 dollars

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 25 à 29 dollars

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec un prix cible de 8

* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays ramène le titre de surpondération à égalité de pondération

* Axsome Therapeutics AXSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 191 $ à 194 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 208 $ contre 224 $

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW réduit le prix cible à 120 $, contre 132 $ auparavant

* Bank Ozk OZK.O : KBW réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit son objectif de cours à 28 $ contre 32 $

* Bloom Energy Corp BE.N : RBC augmente le prix cible de 75 $ à 123 $

* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec PT $7

* Caterpillar CAT.N : Barclays augmente le prix cible de 425 $ à 485 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Keybanc réduit le prix cible à 52 $ contre 58 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 99 $ contre 124 $

* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 200 $ contre 155 $ auparavant

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 36 $

* Coherent Corp COHR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ contre 110 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Raymond James réduit le prix cible à 95 $ contre 105 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel augmente le prix cible de 39 $ à 41 $

* Crowdstrike CRWD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 535 $ contre 470 $ auparavant

* Crown Castle Inc CCI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 125 $ auparavant

* CSX Corporation CSX.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 40 $ contre 38 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève le cours cible de 387 $ à 430 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel relève le cours cible à 502 $ contre 457 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Keybanc relève l'objectif de cours de 26 à 32 dollars

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* eBay EBAY.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 96 $ contre 94 $

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible à 84 $, contre 80 $ auparavant

* Echostar Corp SATS.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 64 $ contre 14 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 155 à 165 dollars

* Eli Lilly LLY.N : BMO relève le cours cible de 850 $ à 930 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : TD Cowen relève le cours cible de 6 $ à 10 $

* First Solar Inc FSLR.O : RBC relève le cours cible de 201 $ à 244 $

* Fnb Corp FNB.N : Truist Securities relève le cours cible de 18,50 $ à 18 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible de 47 $ à 52 $

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 28$ contre 29

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies augmente le prix cible à 45$ de 37

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 35 à 44 dollars

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays relève l'objectif de cours à 54 dollars contre 51 dollars auparavant

* Gilead GILD.O : BMO relève le cours cible de 130 à 135 dollars

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW réduit le cours cible à 55 $ contre 56 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Raymond James réduit le prix cible de 55 $ à 49 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 79 $ contre 80 $

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 18 $ contre 16 $

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 284 $ contre 285 $ auparavant

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan augmente le prix cible à 17 $ contre 16 $

* Howard Hughes HHH.N : BMO relève le cours cible de 80 $ à 95 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Raymond James réduit le prix cible à 20 $ contre 21 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 à 74 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 22 $ contre 18 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 33 $, contre 30 $ auparavant

* Idex Corp IEX.N : Stifel réduit le prix cible de 204 $ à 191 $

* Incyte INCY.O : BMO augmente le prix cible de 60 à 75 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel relève le cours cible de 78 $ à 79 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le prix cible de 225 à 230 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 55 $ à 42 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le prix cible de 63 $ à 61 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 18$ de 12$ Intuitive Machines Inc

* ITT Inc ITT.N : Stifel relève l'objectif de cours de 202 à 203 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 182 $ contre 169 $

* KBR Inc KBR.N : Citigroup réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $ contre 39 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 9 dollars, contre 9,5 dollars auparavant

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève le cours cible de 750 $ à 1200 $

* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le cours cible de 15 à 22 dollars

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le cours cible à 175 $, contre 160 $ auparavant

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays augmente le prix cible à 142$ de 83

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Raymond James augmente le prix cible de 40 $ à 50 $

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève le cours cible à 260 $, contre 235 $ auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève le cours cible à 545 $ contre 497 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Marriott MAR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 284 $ à 281 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : BMO réduit le prix cible de 222 $ à 208 $

* Martin Marietta MLM.N : Barclays relève le prix cible de 600 à 675 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève le prix cible de 700 à 720 dollars

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays ramène l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération

* Mastec Inc MTZ.N : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 240 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Raymond James réduit le prix cible de 63 $ à 55 $

* Mechanics Bancorp MCHB.O : KBW relève le cours cible de 14,5 $ à 14 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève l'objectif de cours de 195 à 240 dollars

* Middleby MIDD.O : Barclays relève le prix cible de 165 à 180 dollars

* Mohawk Industries Inc MHK.N : BofA Global Research relève le PT à 140 $ contre 138 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 69 $ à 65 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo augmente le PT à 970 $ de 750 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho réduit le prix cible de 38 $ à 34 $

* Ncino Inc NCNO.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à "achat fort"

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève le pt à 168$ de 163

* Nextracker Inc NXT.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 76$ contre 66

* Nextracker Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 92 $

* Niocorp Developments NB.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Nnn REIT Inc NNN.N : Barclays réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Citigroup réduit le prix cible à 28 $ contre 32 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein augmente le prix cible de 630 $ à 674 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible à 382 $ contre 371 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 112 $ contre 104 $ auparavant

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* OSI Systems Inc OSIS.O : B. Riley relève le cours cible à 300 $, contre 260 $ auparavant

* P&G PG.N : Raymond James ramène le cours cible de 185 à 175 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BofA Global Research relève le prix cible de 215 à 240 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel réduit le prix cible de 726 $ à 723 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : BMO augmente le prix cible de 98 $ à 99 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève le cours cible de 12 à 16 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible à 300 $ contre 65 $ auparavant

* Progressive Corp PGR.N : Barclays réduit le prix cible à 257 $ de 271 $

* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 265 $ à 214 $

* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 119 $

* Prologis Inc PLD.N : BMO passe de "sous-performance" à "performance du marché"

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 136 dollars

* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities augmente le prix cible à 131$ de 120

* Pseg PEG.N : BMO ramène le cours cible de 89 $ à 85 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : BofA Global Research relève le prix cible à 87 $ contre 76 $

* Qorvo QRVO.O : Mizuho passe de neutre à sous-performant; baisse le PT de 87 $ à 75 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup augmente le prix cible de 490 $ à 517 $

* Realty Income Corp O.N : Barclays relève le prix cible de 59 $ à 63 $

* Reddit RDDT.N : Raymond James relève le cours cible de 225 à 250 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 26$ contre 28

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève le cours cible à 67 $ contre 64 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies relève le prix cible à 48 $ contre 46 $ auparavant

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 25 $ contre 18 $

* Rivian RIVN.O : Mizuho passe de neutre à sous-performance; baisse le prix cible de 14 $ à 10 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho réduit le prix cible de 372 $ à 362 $

* Royalty Management Holding RMCO.O : William Blair démarre la couverture avec une note de surperformance

* Ryam RYAM.N : RBC relève le cours cible de 6 $ à 9 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan relève le prix cible de 110 à 113 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 235 $ à 215 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Truist Securities réduit le prix cible de 54 $ à 44 $

* Sempra SRE.N : Barclays augmente le prix cible de 80 $ à 101 $

* Sempra SRE.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Sentinelone Inc S.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $ auparavant

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : RBC relève l'objectif de cours de 7 $ à 10 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW ramène l'objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho réduit le cours cible à 60 $ contre 70

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho abaisse le prix cible de neutre à sous-performance

* Slb SLB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 44 à 43 dollars

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer; hausse le prix cible de 41 $ à 42 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève le prix cible de 250 à 270 dollars

* SPX Technologies SPXC.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT 209 $

* Starbucks Corp SBUX.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 103 à 105 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève l'objectif de cours à 135 $ contre 132 $

* State Street Corp STT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 131 $ contre 133 $

* State Street Corporation STT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 165 $ contre 162 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Citigroup relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies ramène le cours cible à 140 $, contre 145 $ auparavant

* Sunrun Inc RUN.O : RBC relève le cours cible à 22 $, contre 16 $ auparavant

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 49 $ à 47 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 88 $ contre 72 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho réduit le prix cible à 150$ de 200

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 46 $ à 42 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 487 $ à 516 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 304 à 305 dollars

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 68 $

* Triumph Financial TFIN.N : B. Riley augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

* Truecar Inc TRUE.O : BTIG passe de neutre à achat

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW augmente le prix cible de 48 $ à 49 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 54 $ à 55 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* United Rentals URI.N : Barclays réduit le prix cible à 600 $ contre 620 $

* United States Antimony UAMY.A : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Veritone Inc VERI.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 6 à 9 dollars

* Vici Properties Inc VICI.N : Barclays relève le prix cible à 37 $ contre 36 $

* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley relève le cours cible à 45 $, contre 34 $ auparavant

* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 195 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Barclays relève le cours cible de 305 $ à 320 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève le cours cible de 340 à 370 dollars

* Wafd Inc WAFD.O : KBW réduit le cours cible à 31 $ contre 32 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies ramène le cours cible à 70 $, contre 75 $ auparavant

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 70 dollars

* Webster Financial Corp WBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 68 $ à 65 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec une note neutre

* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec PT 39

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; pt $28

* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays augmente le prix cible de 64 $ à 66 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 99 $ contre 101 $

* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 355 $ contre 340 $