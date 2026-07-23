TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alphabet, IBM, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alphabet, IBM et Tesla.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 420 $

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève son objectif de cours de 1 195 $ à 1 225 $

* IBM IBM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 288 $ à 262 $

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 635 $ à 600 $

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 417 $ à 400 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Aaon Inc AAON.O : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Adtran Holdings Inc ADTN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 485 $ à 685 $

* AEP AEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 154 $ à 148 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* Agilon Health Inc AGL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 62 $ à 56 $

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 420 $

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 445 $ à 400 $

* Alphabet Inc GOOG.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 470 $ à 475 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Barclays relève son objectif de cours de 405 $ à 425 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève son objectif de cours de 455 $ à 465 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 415 $ à 400 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 415 $ à 400 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 445 $ à 400 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 445 $ à 395 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 430 $ à 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 400 $ à 379 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 418 $ à 411 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Stephens attribue pour la première fois la note « surpondérer »; objectif de cours: 15 $

* Ameren Corp AEE.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* American Water AWK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 134 $ à 128 $

* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 360 $ à 364 $

* Applied Digital APLD.O : Morgan Stanley attribue une note « neutre » à l'ouverture de couverture; objectif de cours: 36,5 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 126 $

* AT&T Inc T.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* AT&T Inc T.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* AT&T Inc T.N : Wolfe Research relève sa recommandation de « peer perform » à « outperform »

* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Badger Meter BMI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 143 $ à 137 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 172 $ à 170 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : Maxim Group passe de « acheter » à « conserver »

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Oppenheimer lance la couverture avec une note « perform »; objectif de cours: 25 $

* BP BP.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 42 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 121 $ à 110 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Cardinal Health, Inc CAH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $

* Cardinal Health, Inc CAH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $

* Caredx Inc CDNA.O : Stephens relève son objectif de cours de 38 $ à 50 $

* Carvana CVNA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 97 $ à 91,5 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Stephens relève son objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : UBS relève son objectif de cours de 53 $ à 60 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 207 $

* Chubb Limited CB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 358 $ à 356 $

* Cloudflare NET.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* CME Group CME.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 284 $ à 286 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 249 $ à 250 $

* CME Group Inc CME.O : Raymond James relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 270 $ à 292 $

* CME Group Inc. CME.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 324 $ à 330 $

* Cms Energy Corp CMS.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Coinbase Global Inc COIN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 400 $ à 235 $

* Community Health Systems Inc. CYH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2,5 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 122 $ à 121 $

* Core & Main Inc CNM.N : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Corteva Inc CTVA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Crocs Inc CROX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* Crown Castle Inc CCI.N : TD Cowen relance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 94 $

* CSX Corp CSX.O : BMO relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* CSX Corp CSX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 46 $ à 54 $

* CSX Corporation CSX.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* CSX Corporation CSX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Diamondrock Hospitality Company DRH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 127 $ à 134 $

* Edison International EIX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Energy Vault Holdings Inc NRGV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 5,25 $ à 5 $

* Energy Vault Holdings Inc NRGV.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 31 $ à 43 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 172 $ à 167 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 210 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Evolent Health Inc EVH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 5,5 $ à 6,75 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 158 dollars

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 129 $ à 134 $

* First Bancorp FBP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 33 dollars

* First Bancorp FBP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* First Solar Inc FSLR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 243 $ à 294 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 165 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 400 $

* Gartner IT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 167 $ à 140 $

* GE Aerospace GE.N : Bernstein relève son objectif de cours de 405 $ à 421 $

* GE Vernova GEV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 1 206 $ à 1 298 $

* GE Vernova GEV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 302 $ à 1 330 $

* GE Vernova GEV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 250 $ à 1 350 $

* GE Vernova GEV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 303 $ à 1 338 $

* GE Vernova GEV.N : RBC relève son objectif de cours de 1 195 $ à 1 225 $

* GE Vernova GEV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1 235 $

* Gilead GILD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 127 $ à 126 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 263 $

* IBM IBM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 288 $ à 262 $

* IBM IBM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* IBM IBM.N : Melius Research relève son objectif de cours de 250 $ à 255 $

* IBM IBM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 293 $ à 190 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 123 $ à 141 $

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Stephens attribue pour la première fois la note « surpondérer »; objectif de cours: 160 dollars

* JP Morgan JPM.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 345 $ à 375 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Kforce Inc KFRC.N : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 59 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 84 $

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Las Vegas Sands LVS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 73 $ à 62 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 67 $ à 61 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 74 $ à 60 $

* Laureate Education LAUR.O : Barrington Research lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 45 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 75 $ à 130 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 215 dollars

* M&T Bank Corporation MTB.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Marathon Petroleum MPC.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 343 $

* McKesson Corp MCK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 945 $ à 1 000 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Les actions de Mobileye Global poursuivent leur baisse; dernière cotation en baisse de 14,9 % - :

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 101 $ à 123 $

* Moody's Corp MCO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 600 $ à 570 $

* Moody's Corp MCO.N : UBS relève son objectif de cours de 490 $ à 505 $

* Moody's Corporation MCO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 587 $ à 594 $

* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 590 $ à 597 $

* Neptune Insurance Holdings, Inc. NP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Neuropace Inc NPCE.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformance »; objectif de cours: 22 $

* Northern Trust NTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 189 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 189 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Northern Trust Corporation NTRS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 189 $ à 194 $

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 635 $ à 600 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Nuscale Power SMR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 97 $ à 90 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 8 $

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW abaisse son objectif de cours de 108 $ à 97 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 39 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 39 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 54 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 35 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Benchmark abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Philip Morris PM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* Philip Morris PM.N : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* Philip Morris PM.N : Stifel relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 208 dollars

* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $

* PNC Financial Services PNC.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Pultegroup Inc. PHM.N : Barclays relève son objectif de cours de 123 $ à 124 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citizens relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 175 $ à 179 $

* Regency Centers Corporation REG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $

* Reliance, Inc. RS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Reliance, Inc. RS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 372 $ à 398 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 181 $ à 192,1 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Morgan Stanley attribue pour la première fois la note « surpondérer »; objectif de cours: 36 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Rollins Inc ROL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $

* Rollins Inc ROL.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Rollins Inc. ROL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 35 $

* Rollins Inc. ROL.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Sous-performance »

* RPM International Inc RPM.N : BMO relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 129 $ à 130 $

* RPM International Inc RPM.N : UBS relève son objectif de cours de 130 $ à 142 $

* RPM International Inc RPM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 121 $ à 117 $

* Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 126 $ à 136 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 3 250 $ à 3 050 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 120 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird relève son objectif de cours de 118 $ à 125 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 236 $ à 248 $

* ServiceNow Inc NOW.N : BMO relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 156 $ à 154 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* ServiceNow Inc NOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* ServiceNow Inc NOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Southern Co SO.N : Keybanc passe d'une recommandation « sector weight » à « underweight »

* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 86 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 44 $ à 34 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 750 $ à 760 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève son objectif de cours de 735 $ à 750 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Stifel relève son objectif de cours de 750 $ à 775 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 35 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 450 $ à 410 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 475 $ à 445 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 480 $ à 450 $

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 417 $ à 400 $

* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 490 $ à 460 $

* Tesla Inc TSLA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 430 $ à 370 $

* Tesla Inc TSLA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 442 $ à 385 $

* Texas Instruments TXN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 315 $ à 360 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 316 $ à 330 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 340 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 360 $ à 340 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 278 $ à 300 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : UBS relève son objectif de cours de 350 $ à 380 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Barclays relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 87 $ à 94 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $

* Turning Point Brands Inc TPB.N : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 301 $ à 334 $

* United Rentals URI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 195 $ à 1 300 $

* United Rentals Inc URI.N : UBS relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 350 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* UTZ Brands Inc UTZ.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 10 $ à 14,25 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 329 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 192 $ à 235 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 360 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 107 $

* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 315 $ à 350 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Wabtec Corp WAB.N : Stephens relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Waste Connections WCN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 183 $ à 190 $

* Wesbanco Inc WSBC.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 318 $ à 355 $

* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 284 $ à 315 $

* Whirlpool Corp WHR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 45 $ à 37 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 230 $ à 200 $

* Xenia Hotels & Resorts, Inc. XHR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $