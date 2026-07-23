Oracle remporte un contrat de 7 milliards de dollars avec le Pentagone pour la fourniture de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action d'Oracle ORCL.N progresse de 2 % à 122,40 dollars après la clôture. ** Le Pentagone attribue à ORCL un contrat d’une valeur de près de 7 milliards de dollars, d’une durée maximale de 10 ans, visant à regrouper les licences logicielles sur site du département en un seul contrat.

** L’« Enterprise Software Agreement » a une valeur de base de 3,31 milliards de dollars pour les cinq premières années et une valeur totale de 6,99 milliards de dollars si les années d’option sont exercées.

** L'accord couvre l'ensemble du ministère américain de la Guerre, ainsi que les garde-côtes et les services de renseignement.

** À la clôture de jeudi, l'action ORCL avait chuté de 38,4 % depuis le début de l'année.