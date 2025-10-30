information fournie par Reuters • 30/10/2025 à 18:33

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Boeing, KLA

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Boeing et KLA, jeudi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des opérations de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A.O. Smith Corporation AOS.N : Oppenheimer réduit son objectif de cours à 85 dollars contre

88 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 300 $ contre 275 $

* AEP AEP.O : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* AEP AEP.O : Mizuho relève le cours cible de 113 $ à 123 $

* AEP AEP.O : TD Cowen relève le cours cible de 133 à 137 dollars

* AEP AEP.O : Wells Fargo relève le cours cible à 139 $, contre 132 $ auparavant

* Akebia Therapeutics, Inc. AKBA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* Align TeChnology Inc ALGN.O : Jefferies augmente le prix cible à 155$ de 140

* Align TeChnology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 189 $, contre

172 $ auparavant

* Align TeChnology Inc ALGN.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 199 à 181 dollars

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 77

$ contre 80 $

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 87 $

contre 90 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan relève le cours cible de 300 à 340 dollars

* Alphabet Inc GOOG.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 310 à 336 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Barclays relève le prix cible de 250 à 315 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Bernstein relève le prix cible de 260 à 305 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève le prix cible de 294 $ à 340 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BofA Global ResearchRelève l'objectif de cours à 335 $ contre 280 $

auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 330 $, contre 270 $

auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève le prix cible de 280 à 343 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 190 à 300 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève le prix cible de 300 à 325 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le prix cible de 295 à 335 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 320 $ contre 285

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 340 $ contre 300

* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius ResearChraise l'objectif de cours à 305$ contre 280

* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 325 $ contre 295 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 10 $ à 305 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Needham relève le prix cible de 260 $ à 330 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Oppenheimer relève le cours cible de 300 $ à 345 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Oppenheimer relève le prix cible de 300 $ à 345 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 285 $ à 330 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal ResearchChauffe le prix cible de 300 à 350 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours cible de 260 à 315 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 224 à 279 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel relève le prix cible de 292 $ à 333 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Susquehanna relève le prix cible de 225 à 350 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : TD Cowen relève le prix cible de 280 à 335 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève le prix cible de 285 $ à 320 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wedbush relève le prix cible de 245 à 320 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève le prix cible de 236 à 268 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 60 à 61 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* Amrize AG AMRZ.N : Wells Fargo relève le cours cible à 58 $ contre 57 $

* Antero Resources AR.N : Barclays ramène le cours cible à 40 $, contre 42 $ auparavant

* Apollo APO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 163 $ contre 158 $

* Archrock Inc AROC.N : Stifel relève le cours cible de 30 à 31 dollars

* Arvinas Inc ARVN.O : BTIG relève le cours cible de 10 à 14 dollars

* Atricure Inc ATRC.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 53 $ à 64 $

* Atricure Inc ATRC.O : Stifel augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : BMO ramène le cours cible de 315 $ à 301 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit le prix cible de 315 $ à 245 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 295$ contre

340

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel réduit le prix cible à 290 $ contre 318 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 294 $ à 263 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 288 $ à 272 $

* Avantor AVTR.N : DeutsChe Bank réduit le prix cible de 14 $ à 13 $

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12$ de 14

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Avantor Inc AVTR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 14$ de 15

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities augmente le prix cible à 55 $ contre 54 $

* Axogen Inc AXGN.O : Jefferies relève le cours cible de 25 à 29 dollars

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 28 $ contre 22

* Axogen Inc AXGN.O : Raymond James relève le cours cible à 27 $, contre 20 $ auparavant

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 26$ contre 25

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; l'objectif de

cours passe de 30 $ à 38 $

* Bellring Brands BRBR.N : DeutsChe Bank réduit le prix cible de 44 $ à 38 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Citigroup augmente le prix cible de 350 $ à 375 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies relève le prix cible de 280 à 325 dollars

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 340 $, contre

265 $ auparavant

* BKV Corp BKV.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 30 à 33 dollars

* Bloom Energy Corp BE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 155 $ contre 85 $

auparavant

* Boeing BA.N : DeutsChe Bank ramène l'objectif de cours à 240 $ contre 255 $

* Boeing BA.N : DeutsChe Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Boeing BA.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 240$ contre 251

* Boeing Co BA.N : UBS réduit le prix cible à 275 $ contre 280 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG augmente l'objectif de cours à 226$ contre 218

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 276 $ contre 264 $

auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Keybanc relève l'objectif de cours à 220 $ contre 210 $

auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler relève le prix cible de 218 à 220 dollars

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : TD Cowen relève le prix cible de 210 à 225 dollars

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : UBS relève le prix cible de 241 à 248 dollars

* Boyd Gaming Corp BYD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 90 $ contre 95 $

auparavant

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 75 $ contre 68

$ auparavant

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 93 $ à 98 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Raymond James augmente le prix cible de 69 $ à 71 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 95 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Truist Securities augmente le prix cible de 66 $ à 80 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Oppenheimer relève le prix cible de 73 $ à 81 $

* Brinker International EAT.N : Barclays réduit le prix cible de 145 à 135 dollars

* Brinker International Inc EAT.N : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 140 $

* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global ResearchChute l'objectif de cours de 192 à

182 dollars

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 125 $, contre 144

$ auparavant

* Brinker International Inc EAT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 175 $

auparavant

* Brinker International Inc EAT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 140$ de 168

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 160$ de 175

* Brown & Brown Inc BRO.N : Citigroup réduit le prix cible à 104 $ contre 112 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 24 $

contre 30 $ auparavant

* Camping World Holdings Inc CWH.N : BMO réduit l'objectif de cours à 22 $ de 25

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Raymond James réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Hovde Group réduit le prix cible de 36 $ à 35 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Stephens réduit le prix cible de 40 $ à 37 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 340 $ contre 350 $

* Carvana CVNA.N : BofA Global ResearchChute l'objectif de cours à 385 $ contre 405 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 360 $ contre 380 $

* Caterpillar CAT.N : Barclays augmente le prix cible à 555$ de 485

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein augmente le prix cible à 557 $ de 502 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global ResearchRelève l'objectif de prix de 594 $ à 650 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 595 $ contre 430

$

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 650,00 $ à 730,00 $

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC augmente le prix cible de 560 $ à 587 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 582 $ à 729 $

* Caterpillar Inc. CAT.N : Oppenheimer relève le prix cible de $513 à $645

* Cencora COR.N : Mizuho relève le cours cible de 334 $ à 340 $

* Centene Corp CNC.N : Oppenheimer relève le cours cible de 43 $ à 45 $

* Centene Corp CNC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

* Centene Corp CNC.N : UBS augmente le prix cible de 31 $ à 42 $

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : Bernstein relève le cours cible à 135 $, contre 108 $

auparavant

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : BofA Global ResearchRelève l'objectif de cours de 151 à

167 dollars

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 125

$ auparavant

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : Raymond James augmente le prix cible de 158 à 161 $

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : TD Cowen augmente le prix cible de 115 à 138 $

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : Truist Securities augmente le prix cible de 150 $ à 165

$

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : UBS relève le prix cible de 166 à 177 dollars

* CH Robinson Worldwide Inc ChRW.O : Wells Fargo relève le prix cible de 155 à 170 dollars

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $

* Chefs' Warehouse Inc ChEF.O : UBS augmente le prix cible à 80$ de 78

* Chipotle CMG.N : DeutsChe Bank réduit le prix cible à 48 $ contre 58 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 53 $ contre 63 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Bernstein réduit le prix cible à 40 $, contre 60 $

auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BMO réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global ResearchChutte l'objectif de prix à 55 $ de

61

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BTIG réduit l'objectif de prix à 45 $ contre 57 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup réduit le prix cible à 44 $ contre 54 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 45 $ contre 53 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Jefferies réduit le prix cible à 36 $ de 44 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $, contre 44 $

auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ contre 40 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 50 $ contre 59 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 44 $, contre 50 $

auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Raymond James réduit le prix cible à 40 $ contre 52 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : RBC réduit le prix cible de 58 $ à 40 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $ de 60

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 45 $

contre 53 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ contre 55 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 38 $ contre 43 $

* ChurChill Downs Inc ChDN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 120$ de 125

* Clean Harbors CLH.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 230 $, contre 253 $ auparavant

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO réduit le prix cible de 268 $ à 264 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 256 $ à 237 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James réduit le prix cible de 277 $ à 270 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 290 $ à 275 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : BMO augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : Raymond James réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève le cours cible de 83 $ à 85 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève le cours cible à 92 $ contre 89 $

* Cognizant CTSH.O : Mizuho relève le cours cible de 84 à 85 dollars

* Cognizant CTSH.O : RBC ramène le cours cible à 82 $, contre 93 $ auparavant

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen relève le cours cible à 78 $, contre 75 $ auparavant

* Cognizant CTSH.O : Wells Fargo relève le cours cible de 82 à 87 dollars

* Cognizant TeChnology Solutions Corp CTSH.O : UBS relève le cours cible à 78 $, contre 72 $

auparavant

* Cohu Inc COHU.O : B. Riley relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 300 à 425 dollars

* Constellium SE CSTM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 16 à 17 dollars

* Corteva Inc CTVA.N : UBS réduit le prix cible à 81 $ contre 85 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BMO ramène le cours cible de 79 $ à 77 $

* Crane CR.N : DeutsChe Bank augmente le prix cible de 230 $ à 235 $

* Crexendo Inc CXDO.O : Needham relève le cours cible de 8 $ à 9 $

* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC fait passer le cours de l'action de

"surperformer" à "performer" dans le secteur

* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC augmente le prix cible de 72 $ à 80,7 $

* CSG Systems International Inc CSGS.O : William Blair ramène le cours de l'action de

"surperformer" à "performer sur le marché"

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Hovde Group relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* CVS Health Corp CVS.N : DeutsChe Bank relève le cours cible de 76 $ à 88 $

* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 98 $

* CVS Health Corp CVS.N : RBC augmente le prix cible de 81 $ à 93 $

* CVS Health Corp CVS.N : Truist Securities relève le cours cible de 92 $ à 95 $

* Dana Inc DAN.N : UBS relève le cours cible de 25 à 28 dollars

* Dana Incorporated DAN.N : DeutsChe Bank relève le cours cible de 26 à 27 dollars

* Davita Inc. DVA.N : Barclays réduit le prix cible à 143 $ contre 149 $

* Davita Inc. DVA.N : DeutsChe Bank réduit le prix cible à 126 $ contre 137 $

* DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 130$ de 123

* ebay EBAY.O : Barclays relève l'objectif de cours à 105 $ contre 92 $

* eBay EBAY.O : BenChmark relève son objectif de cours à 110 dollars contre 100 dollars

auparavant

* eBay EBAY.O : BMO relève le cours cible à 107 $, contre 102 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Citigroup relève le cours cible de 100 à 107 dollars

* eBay EBAY.O : DeutsChe Bank relève le cours cible de 96 à 100 dollars

* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours à 93 $ contre 88 $

* eBay EBAY.O : Stifel réduit le prix cible à 88 $ contre 89 $

* eBay Inc EBAY.O : UBS réduit le prix cible à 95 $ de 100

* Ecolab Inc ECL.N : BMO réduit le prix cible de 310 $ à 307 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 28 $ à 30 $

* Element Solutions Inc ESI.N : UBS augmente le cours cible de 32 $ à 33 $

* Encompass Health EHC.N : Barclays relève le cours cible à 150 $, contre 141 $ auparavant

* Enphase Energy ENPH.O : DeutsChe Bank ramène le cours cible à 36 $, contre 42 $ auparavant

* EPR Properties EPR.N : Stifel réduit le cours cible à 62,75 $ contre 65,5

* Equinix Inc EQIX.O : BMO augmente le prix cible de 850 $ à 900 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 940,00 $ à 950,00 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen augmente le prix cible à 995 $ contre 993 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à 68 $

* Equity Residential EQR.N : RBC réduit le prix cible de 72 $ à 70 $

* ESAB Corp ESAB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 147 $ contre 140 $

auparavant

* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 140 $ contre 138 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 290,75 $ contre 305,5

$ auparavant

* Ethan Allen Interiors Inc ETD.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 28 $

contre 30 $

* Etsy ETSY.N : DeutsChe Bank réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 72 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley augmente le prix cible à 78$ de 70

* Etsy Inc ETSY.N : Barclays augmente le prix cible à 62$ de 60

* Etsy Inc ETSY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 65$ de 61

* Etsy Inc ETSY.N : Needham relève le cours cible à 76 $, contre 72 $ auparavant

* Etsy Inc ETSY.N : Raymond James réduit le prix cible à 78$ de 80

* Etsy Inc ETSY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Etsy Inc ETSY.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 58 $ à 52 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW réduit le cours cible à 345 $ contre 358 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 49 $ contre 52 $

* Expand Energy Corp EXE.O : UBS relève le cours cible de 131 à 132 dollars

* Extreme Networks Inc EXTR.O : B. Riley relève le cours cible à 26 $, contre 24 $ auparavant

* Extreme Networks, Inc. EXTR.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à

"surperformer" à "performer"

* Finward Bancorp FNWD.O : Hovde Group relève l'objectif de cours à 36 $, contre 30 $

auparavant

* First Busey Corp BUSE.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 26$ contre 28

* First Community Bankshares Inc FCBC.O : Hovde Group réduit le prix cible de 41 $ à 37 $

* Fiserv FI.N : DeutsChe Bank réduit le cours cible à 78 $ contre 122 $

* Fiserv Inc FI.N : B. Riley passe de "acheter" à "neutre"; le prix cible est ramené de 228 $

à 105 $

* Fiserv Inc FI.N : Bernstein réduit le prix cible de 205 $ à 80 $

* Fiserv Inc FI.N : Bernstein ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur

le marché

* Fiserv Inc FI.N : BTIG réduit la note à neutre au lieu d'acheter

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $: Jefferies réduit le prix

cible de 125 $ à 70 $

* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 85 $: JP Morgan réduit le prix cible à

85 $ de 155

* Fiserv Inc FI.N : KBW réduit son objectif de cours à 92 $, contre 170 $ auparavant

* Fiserv Inc FI.N : KeyBanc réduit le cours de surpondération à pondération

sectorielle

* Fiserv Inc FI.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 170 $ auparavant: Mizuho

réduit le prix cible à 110 $ de 145

* Fiserv Inc FI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 179 $ à 81 $

* Fiserv Inc FI.N : Morgan Stanley réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Fiserv Inc FI.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 178 $ à 91 $

* Fiserv Inc FI.N : Raymond James réduit le prix cible de 167 $ à 91 $

* Fiserv Inc FI.N : RBC réduit le prix cible de 178 $ à 85 $

* Fiserv Inc FI.N : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver; le cours

cible est ramené de 177 $ à 80 $

* Fiserv Inc FI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 143 $ à 75 $

* Fiserv Inc FI.N : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver

* Fiserv Inc FI.N : William Blair réduit l'objectif de performance du marché de

"surperformer" à "maintenir"

* Five Star Bancorp FSBC.O : KBW augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 à 78 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup relève le cours cible de 68 à 82 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 76 $

* Flowserve Corp FLS.N : Stifel augmente le prix cible de 66 $ à 84 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible de 324 $ à 321 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible de 52 $ à 66 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup augmente le prix cible de 31 à 62 dollars

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat

* Formfactor Inc FORM.O : Stifel relève l'objectif de cours à 42 $ contre 35 $ auparavant

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55$ contre 53

* Fortive Corp FTV.N : Truist Securities relève le prix cible de 55 à 58 dollars

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12,50 $ à 16

$

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : RBC augmente le prix cible de 5 $ à 7 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : Citigroup réduit le prix cible de 31 $ à 28 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $

contre 35 $ auparavant

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 26 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler augmente le cours cible à 91 $ contre 88 $

* GE Healthcare GEHC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 87 $ de 89

* GE Vernova Inc GEV.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 710 $ contre 690 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 236 $

contre 221 $ auparavant

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 200 $ contre 196 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : UBS réduit le prix cible à 215 $ contre 220 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG augmente le prix cible à 116$ de 104

* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup augmente le prix cible de 110 à 113 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies réduit le prix cible de 160 $ à 130 $

* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham augmente le prix cible de 115 à 117 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 120 $ à 122 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup réduit le prix cible à 490 $ contre 530 $

* Guardant Health GH.O : Barclays augmente le prix cible à 85 $ de 70

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho augmente le prix cible de 75 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : UBS relève le cours cible de 80 $ à 110 $

* H2O America HTO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 59 $ contre 58

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Stifel relève l'objectif de cours à 19$ contre 18

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 486 $ contre 417 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 658 $ contre 650 $ auparavant

* Huron Consulting Group HURN.O : Barrington Research augmente le prix cible à 190 $ contre

176 $

* Ibio, Inc. IBIO.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 5 $ à 6 $

* Idex Corp IEX.N : RBC réduit le prix cible de 200 $ à 195 $

* Idex Corp IEX.N : Stifel augmente le prix cible de 191 $ à 200 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève le cours cible de 175 $ à 265 $

* Impinj Inc PI.O : Susquehanna relève le prix cible de 235 $ à 255 $

* Intellia Therapeutics, Inc. NTLA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 18 $

contre 25 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays augmente le prix cible de 80 $ à 95 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Bernstein relève le prix cible de 50 à 65 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif à 72,00 $ contre

68,00 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James augmente le prix cible de 85 $ à 89 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 80 $ à 82 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 59 $ à 99 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* ITT Inc ITT.N : Citigroup relève le prix cible à 225 $, contre 207 $ auparavant

* ITT Inc ITT.N : Stifel relève le prix cible de 203 à 225 dollars

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Mizuho ramène le cours de l'action de surperformance à neutre

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Mizuho augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Needham passe de "acheter" à "conserver

* Jamf Holding Corp JAMF.O : William Blair ramène le cours de l'action de "surperformer" à

"performer" sur le marché

* KLA Corp KLAC.O : Barclays augmente le prix cible de 1200 $ à 1300 $

* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible à 1460 $ contre 1010 $

* KLA Corp KLAC.O : JP Morgan relève le cours cible de 1 070 $ à 1 485 $

* KLA Corp KLAC.O : Needham relève le cours cible de 1 100 $ à 1 350 $

* KLA Corp KLAC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 1000 $ à 1400 $

* KLA Corp KLAC.O : Stifel relève le cours cible de 1050 à 1260 $

* KLA Corp KLAC.O : Susquehanna relève le cours cible de 745 $ à 1125 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 900 $ à 1300 $

* KLA Corp KLAC.O : UBS relève le cours cible de 1135 $ à 1260 $

* KLA Corp KLAC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1115 $ à 1250 $

* KLA Corporation KLAC.O : DeutsChe Bank relève le prix cible de 1070 $ à 1200 $

* Kodiak Ai Inc KDK.O : Northland Capital initie avec une note de surperformance; objectif 17

* Kraft Heinz KHC.O : Bernstein réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Kraft Heinz KHC.O : DeutsChe Bank réduit le prix cible à 26 $ contre 27 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan ramène le cours cible à 25 $, contre 27 $ auparavant

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 25 dollars, contre 30

dollars auparavant

* Kraft Heinz KHC.O : Stifel ramène le cours cible à 26 $, contre 28 $ auparavant

* Kraft Heinz KHC.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 27 $ auparavant

* Kraft Heinz Co KHC.O : UBS réduit le prix cible à 25$ contre 27

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 27 à 31 dollars

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Leonardo DRS Inc DRS.O : Truist Securities réduit le prix cible de 49 $ à 47 $

* LSB Industries Inc LXU.N : UBS augmente le prix cible de 9,25 $ à 9,5 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Mizuho relève le cours cible de 25 à 26 dollars

* Masco MAS.N : DeutsChe Bank relève le cours cible à 70 $ contre 69 $

* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit le prix cible à 76 $ contre 78 $

* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le prix cible de 71 $ à 69 $

* Masco Corp MAS.N : UBS réduit le prix cible de 85 $ à 84 $

* Masco Corp MAS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $, au lieu de 80

* Materion Corp MTRN.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Materion Corporation MTRN.N : Keybanc réduit la pondération du secteur de surpondération à

surpondération

* Mediaalpha Inc MAX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 14 à 15 dollars

* MerChants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 41 $ à 42 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : UBS réduit le prix cible à 101 $ contre 107 $

* Meta META.O : BenChmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Meta META.O : Bernstein réduit le prix cible à 870$ de 900

* Meta META.O : BofA Global ResearchChc: BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 810

$ contre 900 $

* Meta META.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 850 $ de 915 $

* Meta META.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 875 $ de 930 $

* Meta META.O : Jefferies réduit le prix cible à 910 $ contre 950 $

* Meta META.O : JP Morgan réduit le prix cible de 875,00 $ à 800,00 $

* Meta META.O : Mizuho réduit le prix cible à 815 $ de 925 $

* Meta META.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 15 $ à 875 $

* Meta META.O : Monness Crespi Hardt réduit le prix cible de 860 $ à 808 $

* Meta META.O : Oppenheimer réduit le cours à performer de surperformer

* Meta META.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 880 $ à 840 $

* Meta META.O : Raymond James réduit le prix cible à 840 $ contre 880 $ auparavant: Raymond

James réduit le prix cible de 900 $ à 825 $

* Meta META.O : RBC réduit le prix cible de 840 $ à 810 $

* Meta META.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 1086 à 1117 $

* Meta META.O : Roth MKM relève le cours cible à 1117 dollars contre 1086 dollars: Roth MKM

relève le cours cible de 835 $ à 845 $

* Meta META.O : Stifel réduit le prix cible à 875 $ contre 900 $

* Meta META.O : TD Cowen réduit le prix cible de 875 $ à 810 $

* Meta META.O : Truist Securities réduit le prix cible de 900 $ à 875 $

* Meta META.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 837 $ à 802 $

* Meta Platforms Inc META.O : UBS relève le prix cible de 900 à 915 dollars

* Meta Platforms Inc. META.O : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à

"perform"

* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays réduit le prix cible de 810 $ à 770 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 42 $

* MGM Resorts International MGM.N : BofA Global ResearchChutte l'objectif de prix à 35 $ de

43

* MGM Resorts International MGM.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 47,50 $ de 51

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho augmente le prix cible à 62 $ de 58 $

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel réduit le prix cible à 45$ de 47

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities réduit le prix cible de 48 $ à 47 $

* MGP Ingredients Inc MGPI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein augmente le prix cible à 645 $ de 637 $

* Microsoft MSFT.O : BMO ramène le cours cible de 650 $ à 625 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève le prix cible à 690 $, contre 682 $ auparavant

* Microsoft MSFT.O : JP Morgan relève le cours cible à 575 $ contre 565 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 650 dollars contre 625

dollars

* Microsoft MSFT.O : Raymond James ramène le cours cible à 600 $ contre 630 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel abaisse son objectif de cours à 640 $, contre 650 $ auparavant

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen augmente le prix cible à 655 $ contre 640 $

* Microsoft MSFT.O : Wells Fargo relève le prix cible de 675 $ à 700 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 52 $,

contre 42 $ auparavant

* Mirion TeChnologies Inc MIR.N : B. Riley augmente le prix cible de 22 $ à 29 $

* Mirion TeChnologies Inc MIR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 34 $, contre 28 $

auparavant

* Mister Car Wash Inc MCW.O : UBS réduit le prix cible de 7,25 $ à 6,25 $

* Modine Manufacturing Co MOD.N : B. Riley relève le cours cible de 180 à 190 dollars

* Modine Manufacturing Co MOD.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 185 $ à 200 $

* Modine Manufacturing Co. MOD.N : Oppenheimer relève le prix cible de 180 à 185 dollars

* Moelis & Co MC.N : BMO ramène le cours cible de 74 $ à 70 $

* Moelis & Co MC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 78 $ à 79 $

* Moelis & Co MC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 78 $, contre 80 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg ramène le cours cible à 67 $, contre 70 $ auparavant

* Mondelez International MDLZ.O : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 71 $

* Monro Inc MNRO.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : DeutsChe Bank augmente le prix cible de 71 $ à 75 $

* Morningstar Inc MORN.O : UBS réduit le prix cible à 320 $ contre 350 $

* Navient Corp NAVI.O : DeutsChe Bank réduit le prix cible à 13 $ contre 17 $

* Navient Corp NAVI.O : Jefferies réduit le prix cible à 13$ de 14

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 12,5 $ contre 14 $

* Netgear Inc NTGR.O : Raymond James relève le cours cible de 29 à 37 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 172 $

contre 165 $

* NiSource Inc NI.N : BMO augmente le prix cible de 48 $ à 49 $

* Northeast Bank NBN.O : KBW ramène le cours cible à 102 $ contre 107 $

* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève le cours cible à 14 $ contre 11 $

* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 46 $ à

47 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Truist Securities réduit le prix cible de 36 $ à 23 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Mizuho augmente le prix cible de 225 $ à 235 $

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : TD Cowen relève le cours cible à 20 $, contre 14 $

auparavant

* OGE Energy Corp OGE.N : Mizuho relève le cours cible de 45 à 47 dollars

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit le prix cible à 168 $ contre 173 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible de 155 $ à 150 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 143 $ à 144 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James réduit le prix cible de 160 à 155

dollars

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stephens réduit le prix cible à 156 $ de 162 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel réduit le prix cible à 160$ de 162

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 159 $ à 154 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 145 $ à 138 $

* ONEOK Inc OKE.N : Stifel réduit le prix cible de 97 $ à 94 $

* ONEOK Inc OKE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 82 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup réduit le prix cible de 160 $ à 150 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 132 $ de 140

* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 158 $ contre 171 $

* Otis Worldwide OTIS.N : DeutsChe Bank augmente le prix cible de 100 $ à 102 $

* Otis Worldwide Corp. OTIS.N : Barclays augmente le prix cible à 92 $, contre 90 $

auparavant

* Perpetua Resources Corp PPTA.O : B. Riley relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan réduit le cours cible à 154 $ contre 166 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 159 $ contre 155 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 140 $ à 145 $

* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 154 $ à 162 $

* PPG Industries PPG.N : DeutsChe Bank abaisse le cours cible à 120 $, contre 128 $

auparavant

* PPG Industries Inc PPG.N : BMO ramène le cours cible de 126 $ à 120 $

* PPG Industries Inc PPG.N : RBC réduit le prix cible de 116 $ à 109 $

* PPG Industries Inc PPG.N : UBS abaisse le cours cible à 110 $, contre 115 $ auparavant

* PPG Industries Inc PPG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 130 $ de 132

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 35 $ contre 37 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Stifel augmente le prix cible à 20$ de 7

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Hovde Group réduit le prix cible de 83 $ à 80 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Raymond James augmente le prix cible de 75 $ à 77 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Stephens relève le prix cible de 77 $ à 81 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 100 $

contre 73 $

* Qnity Electronics Inc Q_w.N : RBC initie la couverture avec une note de surperformance;

objectif 120

* Quantumscape QS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 5 $ à 16 $

* Range Resources Corp RRC.N : UBS réduit le cours cible de 40 à 38 dollars

* Ranpak Holdings Corp PACK.N : Baird relève le cours cible de 5 $ à 6 $

* Realreal Inc REAL.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 17,50

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : BofA Global ResearChuts price objective to $60 from $65

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 800 $ contre

780 $

* Renasant Corp RNST.N : Hovde Group augmente le prix cible de 40 $ à 41 $

* Renasant Corp RNST.N : Hovde Group passe de "market perform" à "outperform"

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : RBC relève le cours cible de 25 $ à 28 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : UBS augmente le prix cible de 25 $ à 26 $

* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup réduit le prix cible de 399 $ à 336 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 290 $, contre 300 $

auparavant

* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Oppenheimer relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Sensei Biotherapeutics, Inc. SNSE.O : H.C. Wainwright passe de "acheter" à "neutre

* Servicenow Inc NOW.N : Barclays augmente le prix cible de 1210 $ à 1225 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Bernstein relève le prix cible de 1042 à 1093 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : BMO réduit le prix cible à 1150 $ contre 1160 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 1243 $ à 1253 $

* ServiceNow Inc NOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 1020 à 1075 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Mizuho relève le cours cible à 1150 $ contre 1100 $ auparavant

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 1315 $ contre 1250 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Stifel réduit le prix cible à 1150 $ contre 1200 $

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen augmente le prix cible à 1250 $ à partir de 1200 $

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen relève le prix cible de 1200 à 1250 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : UBS relève le prix cible de 1075 à 1150 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Wells Fargo relève le cours cible de 1225 à 1275 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO relève le cours cible de 380 à 405 dollars

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Baird réduit le prix cible de 62 $ à 48 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 51 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 44 $ contre 51 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 53 $, contre 62

$ auparavant

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 52 $ contre 55 $

* Siteone SITE.N : DeutsChe Bank augmente le prix cible à 143 $ contre 140 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 143 $ à 151 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays relève le prix cible à 120 $, contre 106 $

auparavant

* Smurfit Westrock Plc SW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50$ de 55

* Smurfit Westrock Plc SW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 50 $ contre 52 $

* Sofi TeChnologies Inc SOFI.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 38 $ contre 31 $

* Sofi TeChnologies Inc SOFI.O : UBS relève l'objectif de cours à 27,5 $ contre 20,5

* Southern Copper Corp SCCO.N : Wells Fargo relève le cours cible à 137 $ contre 121 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Hovde Group réduit le prix cible de 108 $ à 103 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays réduit le prix cible de 185 $ à 122 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : BMO réduit le prix cible de 120 $ à 90 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : Jefferies réduit le prix cible de 177 $ à 110 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 124 $ à 91 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 140 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : UBS réduit le prix cible de 118 $ à 108 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 135$ de 180

* Starbucks SBUX.O : BofA Global ResearchChute l'objectif de cours à 106 $ contre 117 $

* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 105

* Starbucks SBUX.O : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 100 $

* Stem Inc STEM.N : BMO réduit le cours cible de 20 $ à 18 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group augmente le cours cible de 26 $ à 43 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de performance de

"market perform" à "outperform";

* stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Hovde Group réduit le prix cible de 83 $ à 75 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies relève le cours cible à 481 $ contre 448 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Needham réduit le prix cible de 42 $ à 38 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 37 $ à 31 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC augmente le prix cible de 230 $ à 252 $

* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève le cours de l'action de "sous-performance"

à "achat"

* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 145 $ à 205 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen augmente l'objectif de prix à 200 $ de 145

* Teradyne Inc TER.O : UBS augmente l'objectif de cours à 200$ contre 165

* Thredup Inc TDUP.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix

11

* Timken Co TKR.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 82 $ à 85 $

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 142 $ à 147

$

* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Trinet Group Inc TNET.N : UBS réduit le prix cible de 69 $ à 63 $

* TTM TeChnologies Inc TTMI.O : B. Riley augmente le prix cible de 71 $ à 75 $

* TTM TeChnologies Inc TTMI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 78 $ contre 60

$ auparavant

* Uber UBER.N : DeutsChe Bank relève le cours cible à 108 $ contre 105 $

* Udemy Inc UDMY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 8 $, contre 9 $

auparavant

* Udemy Inc UDMY.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 8 $ contre 9 $

* Udemy Inc UDMY.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 8,5 $ contre 9 $ auparavant

* UMB Financial Corp UMBF.O : Hovde Group réduit le prix cible de 145 $ à 140 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 148 $ à 145 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Raymond James réduit le prix cible de 138 $ à 135 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen réduit le prix cible de 151 $ à 149 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de 564 $ à 575 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 447 $ contre 435

$

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC augmente le prix cible de 569 $ à 587 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 525 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 414 $ à 423 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 525 $

contre 500 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 440 $ contre 433 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : DeutsChe Bank relève le prix cible à 333 $, contre 275 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 395 $ à 411 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $, contre 335 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC augmente le prix cible de 206 $ à 231 $

* Veralto VLTO.N : DeutsChe Bank réduit le prix cible de 119 $ à 116 $

* Veralto Corp VLTO.N : Barclays augmente le prix cible de 119 $ à 121 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC augmente le prix cible à 111 $ contre 108 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays réduit le prix cible à 275 $ contre 310 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO réduit le prix cible de 257 $ à 222 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : DeutsChe Bank réduit le prix cible de 275 $ à 237 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies réduit le prix cible à 220 $, contre 255 $

auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit le prix cible de 314 $ à 250 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 334 $ à 300 $

* Verizon VZ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 49 $

auparavant

* Verizon VZ.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 47,00 $ contre 49,00 $

* Verizon VZ.N : RBC réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 46 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 50,50 $ à 51 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 56 $ à 51 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 24 $ contre 23 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : UBS relève le prix cible de 29 à 31 dollars

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : B. Riley relève le cours cible de neutre à achat

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : B. Riley augmente le prix cible de 12 $ à 18 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relève l'objectif de cours à 20$ contre 16

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 15 à 19 dollars

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Stifel augmente le prix cible de 15 $ à 18 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : UBS relève le prix cible à 17 $, contre 12 $ auparavant

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Piper Sandler relève le cours cible à 51 $, contre 48 $

auparavant

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 à 53 dollars

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 47$ de 39

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 35 à 38 dollars

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève le cours cible de 244 $ à 250 $

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 400 $ à 360 $

* Wayfair Inc W.N : Citigroup augmente le prix cible à 135$ contre 105

* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le prix cible de 51 $ à 86 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 52 $ contre

49 $ auparavant

* Waystar Holding Corp WAY.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 53 à 54

dollars

* Waystar Holding Corp WAY.O : Mizuho relève le cours cible à 50 $ contre 48 $ auparavant

* WP Carey Inc WPC.N : RBC relève le cours cible à 69 $ contre 67 $

* Xylem, Inc. XYL.N : Oppenheimer relève le cours cible à 170 $, contre 162 $ auparavant

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : DeutsChe Bank relève le prix cible de 50 $ à 51 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Mizuho augmente le prix cible de 43 $ à 49 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Stifel relève le cours cible à 54 $, contre 53 $

auparavant