 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:11

Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes

Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes

Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud").

La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter la pression causée par une croissance plus faible de son activité de commerce en ligne.

Le groupe s'attend à ce que ses ventes nettes s'établissent entre 206 milliards de dollars et 213 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 208,12 milliards de dollars milliards de dollars, selon des données LSEG.

La division d'informatique dématérialisée du géant américain, Amazon Web Services (AWS), a enregistré une hausse de 20% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le consensus ressortait à +17,95%.

Si AWS représente seulement une petite part des revenus d'Amazon, il s'agit d'un vecteur crucial de bénéfices, représentant traditionnellement environ 60% de la marge d'exploitation globale du groupe.

(Deborah Sophia; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank