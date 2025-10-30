Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars

Le géant des médias sociaux Meta Platforms META.O va lever des fonds par le biais d'offres d'obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars, a-t-il déclaré dans un document déposé jeudi, alors que les grandes entreprises technologiques s'empressent de financer l'expansion coûteuse de l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Meta a indiqué que ses dépenses d'investissement pour l'année prochaine seraient "sensiblement plus importantes" qu'en 2025, tandis que les investisseurs examinent de près le rythme de retour sur ces investissements considérables.

Elle lève des fonds par le biais d'une vente d'obligations en six parties, avec des échéances allant de cinq à 40 ans.