CAC 40
7 722,03
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Allstate, Doordash, TransDigm Group
11/08/2025 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Allstate, Doordash et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 254 à 255 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 185 $

auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700

dollars

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research réduit la note à "vendre

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 255 $ à 287 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 106 à 108 dollars

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 105 à 107

dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 160 $ contre 165 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC relève le prix cible à 130 $ contre 119 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible de 254 $ à 255 $

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 150

dollars

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le cours cible de 125 à 130

dollars

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 23 dollars

* Arcosa Inc ACA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* Barings Bdc, Inc. BBDC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,50 $ à 10 $

* Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de

cours à 10$ contre 12

* Block Inc XYZ.N : Bernstein augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : Stephens relève le prix cible de 80 $ à 95 $

* Boundless Bio, Inc. BOLD.O : H.C. Wainwright ramène le cours cible de 5 $ à 4

$

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies réduit le prix cible de 54 $ à 50 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW réduit le cours cible à 50 $ contre 57 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le cours cible de 56 à 62

dollars

* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna relève le cours cible de 5 à 7 dollars

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13$ contre 25

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* CF Industries Holdings, Inc. CF.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 108 $

à 101 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de

cours à 76 $ contre 90 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : H.C. Wainwright reprend la note d'achat; PT

$44

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 135 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : H.C. Wainwright initie avec une note d'achat

et un PT de 25

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 26$

contre 29

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 160 $

contre 135 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 265 dollars

* Doordash DASH.O : Susquehanna relève le cours cible à 300 $, contre 235 $

auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars

* DXP Enterprises Inc DXPE.O : Stephens relève le cours cible de 95 $ à 125 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 18

dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 132 $ contre 142 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 60$ contre 70

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le prix cible à 210 $, contre 185 $

auparavant

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $

contre 22 $ auparavant

* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57 $ contre 55 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

sous-performance à "hold"

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 150 $ à

200 $

* Gray Television, Inc. GTN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 4,50 $ à 5

$

* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6 $ de 10

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan augmente le prix cible de 17 $ à 20 $

* I3 Verticals Inc IIIV.O : Stephens relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 510 à 700

dollars

* Innoviva, Inc. INVA.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 40 $ à 45 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 95 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible à 105 $, contre 102 $

auparavant

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève le cours cible à 97 $,

contre 96 $ auparavant

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 125 $ à 122 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 119 $ de 122

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies augmente le prix cible à 177 $ de 160 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group réduit l'objectif de prix de 3$ à 15

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible de 217 à 208 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 625 $

à 700 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $

contre 580 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 94 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ contre 97 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le cours cible à 68 $, contre 60 $

auparavant

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 37 $

* Mosaic Co MOS.N : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Natera Inc NTRA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 220 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Barrington Research augmente le prix cible à

225

* Niagen Bioscience, Inc. NAGE.O : H.C. Wainwright relève le prix cible à 12 $, contre 11

$ auparavant

* Nike Inc NKE.N : RBC augmente le prix cible de 65 $ à 76 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 36 $ à 44 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL.N : Wells Fargo augmente le prix

cible de 14 $ à 15 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 220 $

contre 185 $

* ONEOK Inc OKE.N : TD Cowen réduit le prix cible de 91 $ à 87 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 158 $ contre 170 $

* Plains All American Pipeline, L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de

cours à 20 $ contre 19 $ auparavant

* Plains GP Holdings, L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 19

à 20 dollars

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible à 283 $ contre 293 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 315 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 287 $, contre 309 $

auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup augmente le cours cible à 70 $ contre 65 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 6 $ contre 9 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 138 $ contre 172 $

* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,5 $ à 10 $

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform"

à "outperform"

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 3$ contre 4

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10$ contre 16

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC ramène le cours cible à 75 $, contre 80 $

auparavant

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 20$ de 29

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 61 $ à 49 $

* Tapestry Inc TPR.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 125 $

contre 92 $

* Tegna Inc. TGNA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Tempus AI Inc TEM.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 184 à 190 dollars

* the E.W. Scripps Co. SSP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 4 à 3 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : BTIG réduit le prix à neutre de "acheter

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 100

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible à 1650 $ contre 1700 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 125 $

contre 116 $

* under Armour Inc UAA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 6,50

$ de 8

* under Armour Inc UAA.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 5,50 $ de 6

* under Armour Inc UAA.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 7 $ à 5

$

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 70

$

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo augmente la pondération à

surpondérer à partir de poids égal

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 à 77

dollars

* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $

auparavant

* Wendy's Co WEN.O : Bernstein ramène le cours cible à 12 $, contre 15 $

auparavant

* Wendy'S Co WEN.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 11$ contre 13

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 133 dollars

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit le prix cible à 34 $ contre 38 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler relève le cours cible à 215 $ contre 210 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $

Valeurs associées

ADOBE
341,0500 USD NASDAQ +0,82%
AFFILIATED MANAG
211,380 USD NYSE +0,78%
AFLAC
103,500 USD NYSE +1,19%
AIRBNB RG-A
121,0200 USD NASDAQ +0,82%
AKAMAI TECHNOLOG
70,5300 USD NASDAQ -5,66%
ALLSTATE
206,780 USD NYSE +0,89%
ALPHA METALLURGL
150,610 USD NYSE +16,10%
AMC NETWORKS RG-A
6,5300 USD NASDAQ +8,83%
AMERICAN FINCL G
129,320 USD NYSE +1,06%
APA
20,0100 USD NASDAQ +2,83%
ARCOSA
96,050 USD NYSE +12,76%
BARINGS BDC
9,6050 USD NYSE +3,39%
BLACK DIAMOND
2,4000 USD NASDAQ +5,26%
BLOCK RG-A
73,360 USD NYSE -4,49%
BOUNDLESS BIO
1,0800 USD NASDAQ -5,26%
BRIGHTHS FINC
44,5200 USD NASDAQ -3,36%
BUMBLE RG-A
6,3200 USD NASDAQ -1,71%
C3.AI RG-A
22,145 USD NYSE -2,32%
CARETRUST-REIT
32,900 USD NYSE +1,11%
CF INDUSTRIES HL
80,890 USD NYSE -2,42%
COGENT COMM HLDG
30,6200 USD NASDAQ -13,36%
COLLEGIUM PHARMA
34,9300 USD NASDAQ +6,04%
COREWEAVE
129,5500 USD NASDAQ +7,00%
DAY ONE BIOPHRM
6,1000 USD NASDAQ +1,16%
DELL TECH RG-C
137,660 USD NYSE +2,73%
DOORDASH RG-A
259,1900 USD NASDAQ -4,35%
DOXIMITY RG-A
66,550 USD NYSE +13,41%
DXP ENTERPRISES
110,0100 USD NASDAQ +5,49%
E.W. SCRIPPS RG-A
2,5200 USD NASDAQ -10,32%
ELANC ANIML HLTH
16,640 USD NYSE +1,00%
EOG RESOURCES
116,210 USD NYSE +0,17%
EXACT SCIENCES
40,9900 USD NASDAQ -5,03%
EXPEDIA GROUP
195,2600 USD NASDAQ +4,08%
EYEPOINT PHARMA
10,2300 USD NASDAQ +1,59%
FORD MOTOR
11,335 USD NYSE +0,44%
FRONTDOOR
54,8800 USD NASDAQ -2,56%
GENERAC HLDGS
196,310 USD NYSE +1,36%
GRAY MEDIA
4,125 USD NYSE -0,96%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEALTH CATALYST
2,8300 USD NASDAQ -23,31%
HELMERICH&PAYNE
17,290 USD NYSE +8,40%
I3 VERTICALS-A
31,7100 USD NASDAQ +11,26%
IDEXX LABS
658,0600 USD NASDAQ +1,23%
INNOVIVA
18,3400 USD NASDAQ -0,65%
INSTACART (MAPLEBEAR)
51,2100 USD NASDAQ +3,68%
JACKSN FINL RG-A
90,440 USD NYSE +1,77%
KNIFE RIVER
88,060 USD NYSE +0,11%
LAMARADVTSREIT RG-A
115,5000 USD NASDAQ -7,41%
LIVE NATION ENT
152,950 USD NYSE +3,07%
LYFT RG-A
13,4100 USD NASDAQ -5,63%
MARKETAXESS HOLD
187,0100 USD NASDAQ +1,40%
MARTIN MARIETTA
611,170 USD NYSE +1,81%
METLIFE
76,290 USD NYSE +3,33%
MONSTER BEVERAGE
64,6900 USD NASDAQ +6,40%
MOSAIC
31,995 USD NYSE +0,99%
NATERA
151,9500 USD NASDAQ +7,70%
NETAPP
106,2100 USD NASDAQ +2,27%
NEXSTAR MED GRP
186,8000 USD NASDAQ +1,23%
NIKE -B-
74,180 USD NYSE -0,22%
NUSCALE POWER
39,345 USD NYSE -12,08%
NUVEEN CHUR DRT
16,225 USD NYSE +1,18%
NVIDIA
182,7000 USD NASDAQ +1,07%
ONEOK
74,490 USD NYSE -1,34%
PALOMAR HLDGS
120,3800 USD NASDAQ -2,04%
PLAINS ALL-AMERN LP
17,8600 USD NASDAQ -0,06%
PLAINS GP HLDG RG-A
19,2400 USD NASDAQ -0,26%
PRIMERICA
257,760 USD NYSE +0,84%
PROGRESSIVE (OHI
246,460 USD NYSE +0,42%
PURE STORAGE RG-A
58,590 USD NYSE +1,37%
Pétrole Brent
66,96 USD Ice Europ +0,97%
Pétrole WTI
64,28 USD Ice Europ +1,45%
REPLIMUNE GRP
5,2900 USD NASDAQ -3,47%
ROOT RG-A
88,2600 USD NASDAQ -2,18%
RUNWAY GRWTH FIN
10,9800 USD NASDAQ +1,01%
SABRE
1,8850 USD NASDAQ -2,33%
SEMRUSH HLDG RG-A
7,130 USD NYSE -4,74%
SPECTR BRN HLDG
56,340 USD NYSE -0,90%
SPROUT SOCIAL RG-A
13,9400 USD NASDAQ -5,43%
SYLVAMO
40,415 USD NYSE -15,52%
TAPESTRY
109,090 USD NYSE +0,57%
TEGNA
15,315 USD NYSE +1,69%
TEXAS ROADHOUSE
172,8400 USD NASDAQ -6,58%
THE TRADE DESK RG-A
54,2300 USD NASDAQ -38,61%
TRANSDIGM
1 390,705 USD NYSE -2,71%
ULTRAGENYX PHARM
27,5400 USD NASDAQ -1,04%
UNDER ARMOUR RG-A
5,450 USD NYSE -17,86%
VARONIS SYSTEMS
52,7900 USD NASDAQ -2,89%
VICTORY CP HLG-A
70,4800 USD NASDAQ +5,01%
VOYA FINANCIAL
71,060 USD NYSE +0,57%
WENDY'S
10,0900 USD NASDAQ +1,31%
WYNN RESORTS
106,4100 USD NASDAQ -0,76%
YELP
30,990 USD NYSE -9,52%
ZOETIS RG-A
147,375 USD NYSE -0,56%
ZYMEWORKS
12,0200 USD NASDAQ -1,15%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2025 à 12:50:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

