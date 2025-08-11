TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Allstate, Doordash, TransDigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Allstate, Doordash et TransDigm Group.
FAITS MARQUANTS
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 254 à 255 dollars
* Doordash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 185 $
auparavant
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700
dollars
* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research réduit la note à "vendre
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 255 $ à 287 $
* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 106 à 108 dollars
* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 105 à 107
dollars
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 160 $ contre 165 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC relève le prix cible à 130 $ contre 119 $
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible de 254 $ à 255 $
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 150
dollars
* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 4 à 5 dollars
* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le cours cible de 125 à 130
dollars
* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 23 dollars
* Arcosa Inc ACA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 120 dollars
* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $
* Barings Bdc, Inc. BBDC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,50 $ à 10 $
* Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de
cours à 10$ contre 12
* Block Inc XYZ.N : Bernstein augmente le prix cible de 90 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : Stephens relève le prix cible de 80 $ à 95 $
* Boundless Bio, Inc. BOLD.O : H.C. Wainwright ramène le cours cible de 5 $ à 4
$
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies réduit le prix cible de 54 $ à 50 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW réduit le cours cible à 50 $ contre 57 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le cours cible de 56 à 62
dollars
* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna relève le cours cible de 5 à 7 dollars
* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13$ contre 25
* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de neutre à sous-performance
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 32 $ à 36 $
* CF Industries Holdings, Inc. CF.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 108 $
à 101 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de
cours à 76 $ contre 90 $
* Collegium Pharmaceutical COLL.O : H.C. Wainwright reprend la note d'achat; PT
$44
* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 135 $
* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : H.C. Wainwright initie avec une note d'achat
et un PT de 25
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 26$
contre 29
* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 160 $
contre 135 $
* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 265 dollars
* Doordash DASH.O : Susquehanna relève le cours cible à 300 $, contre 235 $
auparavant
* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars
* DXP Enterprises Inc DXPE.O : Stephens relève le cours cible de 95 $ à 125 $
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 18
dollars
* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 132 $ contre 142 $
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 60$ contre 70
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le prix cible à 210 $, contre 185 $
auparavant
* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $
contre 22 $ auparavant
* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 9$ contre 8
* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57 $ contre 55 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de
sous-performance à "hold"
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 150 $ à
200 $
* Gray Television, Inc. GTN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 4,50 $ à 5
$
* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6 $ de 10
* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan augmente le prix cible de 17 $ à 20 $
* I3 Verticals Inc IIIV.O : Stephens relève le cours cible de 35 à 40 dollars
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 510 à 700
dollars
* Innoviva, Inc. INVA.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 40 $ à 45 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 95 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible à 105 $, contre 102 $
auparavant
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève le cours cible à 97 $,
contre 96 $ auparavant
* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 125 $ à 122 $
* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 119 $ de 122
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies augmente le prix cible à 177 $ de 160 $
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 16 $
* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 14 $ contre 18 $
* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group réduit l'objectif de prix de 3$ à 15
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible de 217 à 208 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 625 $
à 700 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $
contre 580 $
* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 94 $
* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ contre 97 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le cours cible à 68 $, contre 60 $
auparavant
* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 37 $
* Mosaic Co MOS.N : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 40 $
* Natera Inc NTRA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 220 $
* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Barrington Research augmente le prix cible à
225
* Niagen Bioscience, Inc. NAGE.O : H.C. Wainwright relève le prix cible à 12 $, contre 11
$ auparavant
* Nike Inc NKE.N : RBC augmente le prix cible de 65 $ à 76 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 36 $ à 44 $
* Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL.N : Wells Fargo augmente le prix
cible de 14 $ à 15 $
* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 220 $
contre 185 $
* ONEOK Inc OKE.N : TD Cowen réduit le prix cible de 91 $ à 87 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 158 $ contre 170 $
* Plains All American Pipeline, L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de
cours à 20 $ contre 19 $ auparavant
* Plains GP Holdings, L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 19
à 20 dollars
* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible à 283 $ contre 293 $
* Primerica Inc PRI.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 315 $
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 287 $, contre 309 $
auparavant
* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup augmente le cours cible à 70 $ contre 65 $
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 6 $ contre 9 $
* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 138 $ contre 172 $
* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,5 $ à 10 $
* Sabre Corp SABR.O : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform"
à "outperform"
* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 3$ contre 4
* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10$ contre 16
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC ramène le cours cible à 75 $, contre 80 $
auparavant
* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 20$ de 29
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 61 $ à 49 $
* Tapestry Inc TPR.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 125 $
contre 92 $
* Tegna Inc. TGNA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $
* Tempus AI Inc TEM.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 60 dollars
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 184 à 190 dollars
* the E.W. Scripps Co. SSP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 4 à 3 dollars
* Trade Desk Inc TTD.O : BTIG réduit le prix à neutre de "acheter
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 100
* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible à 1650 $ contre 1700 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 125 $
contre 116 $
* under Armour Inc UAA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 6,50
$ de 8
* under Armour Inc UAA.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 5,50 $ de 6
* under Armour Inc UAA.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 7 $ à 5
$
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 70
$
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo augmente la pondération à
surpondérer à partir de poids égal
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 à 77
dollars
* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $
auparavant
* Wendy's Co WEN.O : Bernstein ramène le cours cible à 12 $, contre 15 $
auparavant
* Wendy'S Co WEN.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 11$ contre 13
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 133 dollars
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit le prix cible à 34 $ contre 38 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler relève le cours cible à 215 $ contre 210 $ auparavant
* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $
