TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Allstate, Doordash, TransDigm Group

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Allstate, Doordash et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 254 à 255 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 185 $

auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700

dollars

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research réduit la note à "vendre

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 255 $ à 287 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 106 à 108 dollars

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 105 à 107

dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 160 $ contre 165 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC relève le prix cible à 130 $ contre 119 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible de 254 $ à 255 $

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 150

dollars

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le cours cible de 125 à 130

dollars

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 23 dollars

* Arcosa Inc ACA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* Barings Bdc, Inc. BBDC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,50 $ à 10 $

* Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de

cours à 10$ contre 12

* Block Inc XYZ.N : Bernstein augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : Stephens relève le prix cible de 80 $ à 95 $

* Boundless Bio, Inc. BOLD.O : H.C. Wainwright ramène le cours cible de 5 $ à 4

$

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies réduit le prix cible de 54 $ à 50 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW réduit le cours cible à 50 $ contre 57 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le cours cible de 56 à 62

dollars

* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna relève le cours cible de 5 à 7 dollars

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13$ contre 25

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* CF Industries Holdings, Inc. CF.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 108 $

à 101 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de

cours à 76 $ contre 90 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : H.C. Wainwright reprend la note d'achat; PT

$44

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 135 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : H.C. Wainwright initie avec une note d'achat

et un PT de 25

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 26$

contre 29

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 160 $

contre 135 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 265 dollars

* Doordash DASH.O : Susquehanna relève le cours cible à 300 $, contre 235 $

auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars

* DXP Enterprises Inc DXPE.O : Stephens relève le cours cible de 95 $ à 125 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 18

dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 132 $ contre 142 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 60$ contre 70

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le prix cible à 210 $, contre 185 $

auparavant

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $

contre 22 $ auparavant

* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57 $ contre 55 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

sous-performance à "hold"

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 150 $ à

200 $

* Gray Television, Inc. GTN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 4,50 $ à 5

$

* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6 $ de 10

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan augmente le prix cible de 17 $ à 20 $

* I3 Verticals Inc IIIV.O : Stephens relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 510 à 700

dollars

* Innoviva, Inc. INVA.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 40 $ à 45 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 95 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible à 105 $, contre 102 $

auparavant

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève le cours cible à 97 $,

contre 96 $ auparavant

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 125 $ à 122 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 119 $ de 122

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies augmente le prix cible à 177 $ de 160 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group réduit l'objectif de prix de 3$ à 15

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible de 217 à 208 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 625 $

à 700 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $

contre 580 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 94 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ contre 97 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le cours cible à 68 $, contre 60 $

auparavant

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 37 $

* Mosaic Co MOS.N : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Natera Inc NTRA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 220 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Barrington Research augmente le prix cible à

225

* Niagen Bioscience, Inc. NAGE.O : H.C. Wainwright relève le prix cible à 12 $, contre 11

$ auparavant

* Nike Inc NKE.N : RBC augmente le prix cible de 65 $ à 76 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 36 $ à 44 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL.N : Wells Fargo augmente le prix

cible de 14 $ à 15 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 220 $

contre 185 $

* ONEOK Inc OKE.N : TD Cowen réduit le prix cible de 91 $ à 87 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 158 $ contre 170 $

* Plains All American Pipeline, L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de

cours à 20 $ contre 19 $ auparavant

* Plains GP Holdings, L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 19

à 20 dollars

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible à 283 $ contre 293 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 315 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 287 $, contre 309 $

auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup augmente le cours cible à 70 $ contre 65 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 6 $ contre 9 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 138 $ contre 172 $

* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,5 $ à 10 $

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform"

à "outperform"

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 3$ contre 4

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10$ contre 16

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC ramène le cours cible à 75 $, contre 80 $

auparavant

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 20$ de 29

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 61 $ à 49 $

* Tapestry Inc TPR.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 125 $

contre 92 $

* Tegna Inc. TGNA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Tempus AI Inc TEM.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 184 à 190 dollars

* the E.W. Scripps Co. SSP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 4 à 3 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : BTIG réduit le prix à neutre de "acheter

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 100

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible à 1650 $ contre 1700 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 125 $

contre 116 $

* under Armour Inc UAA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 6,50

$ de 8

* under Armour Inc UAA.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 5,50 $ de 6

* under Armour Inc UAA.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 7 $ à 5

$

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 70

$

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo augmente la pondération à

surpondérer à partir de poids égal

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 à 77

dollars

* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $

auparavant

* Wendy's Co WEN.O : Bernstein ramène le cours cible à 12 $, contre 15 $

auparavant

* Wendy'S Co WEN.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 11$ contre 13

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 133 dollars

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit le prix cible à 34 $ contre 38 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler relève le cours cible à 215 $ contre 210 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $