Valneva grimpe en Bourse après des résultats semestriels "solides"

Valneva s'envole mardi à la Bourse de Paris après avoir publié des résultats semestriels jugés "solides", portés notamment par les ventes de son vaccin Ixiaro/Jespect.

Vers 08h30 GMT, le titre Valneva gagnait 9,6% après avoir grimpé jusqu'à plus de 13% plus tôt en séance, tandis que le SBF120 augmentait de 0,47% au même moment.

La société de biotechnologies française a vu son chiffre d'affaires augmenter de 37,8% au premier semestre, à 97,6 millions d'euros, mais a enregistré un Ebitda ajusté à -6 millions d'euros, contre un bénéfice de 56,2 millions d'euros il y a un an.

Le semestre 2024 avait bénéficié d’un produit exceptionnel provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV)1, souligne Valneva dans un communiqué.

La performance au premier semestre a notamment été soutenue par les ventes du vaccin contre l’encéphalite japonaise Ixiaro/Jespect, qui ont progressé de 30,6% à 54,7 millions d’euros.

Les analystes de Kempen ont qualifié ces résultats de "solides", saluant la croissance continue des ventes.

"L'entreprise a confirmé le calendrier du programme de vaccin contre la maladie de Lyme", soulignent-ils également.

Valneva a par ailleurs confirmé ses perspectives financières telles qu'annoncées en mai, et dit tabler sur un chiffre d’affaires entre 180 millions et 190 millions d’euros pour 2025.

