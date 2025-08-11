TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Allstate, Doordash, TransDigm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Allstate, Doordash et TransDigm Group.
FAITS MARQUANTS
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 254 à 255 dollars
* Doordash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 dollars contre 185
dollars auparavant
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700
dollars
* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research abaisse la note de vente
* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity reprend la note d'achat;
objectif de 305 dollars
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le prix cible de 255 $ à 287 $
* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 106 à 108 dollars
* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 105 à 107 dollars
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 160 $ contre 165 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC relève le prix cible à 130 $ contre 119 $
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible de 254 $ à 255 $
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à
150 dollars
* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 4 à 5 dollars
* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le cours cible de 125 à 130
dollars
* American Public Education Inc APEI.O : Barrington Research relève le prix
cible de 32 à 36 dollars
* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BMO réduit le prix cible de 27 $ à 22 $
* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Truist Securities augmente le prix cible de
65 $ à 77 $
* APA Corp (Us) APA.O : UBS augmente le prix cible de 19 $ à 21 $
* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars
* Archer-Daniels-Midland Co ADM.N : UBS relève l'objectif de cours à 70$ contre
60
* Arcosa Inc ACA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 120 dollars
* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15$ contre 18
* Array Technologies Inc ARRY.O : UBS relève l'objectif de cours à 9 $ contre
8,5
* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal
à égal
* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 6$ contre 7
* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James passe de "market perform"
à "surperform"
* Barings Bdc Inc. BBDC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,50 $ à 10 $
* Black Diamond Therapeutics Inc. BDTX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à
10$ contre 12
* Block Inc XYZ.N : Bernstein augmente le prix cible de 90 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : Stephens relève le prix cible de 80 $ à 95 $
* Boundless Bio Inc. BOLD.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 5 $ à 4 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho augmente le prix cible de 60 $ à 64 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies réduit le prix cible de 54 $ à 50 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW réduit le prix cible de 57 $ à 50 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le cours cible de 56 à 62
dollars
* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna relève le cours cible de 5 à 7 dollars
* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13$ contre 25
* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de neutre à sous-performance
* C3.ai Inc AI.N : UBS réduit l'objectif de cours à 23$ contre 27
* C3.ai Inc AI.N : Wedbush réduit le prix cible à 23$ de 35
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 32 $ à 36 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 55
$ à 65 $
* Centrus Energy Corp LEU.A : Stifel relève le cours cible de 220 à 242 dollars
* CF Industries Holdings Inc. CF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 101 $ de 108
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à
76 $ contre 90 $
* Collegium Pharmaceutical COLL.O : H.C. Wainwright assume avec une note d'achat; PT $44
* Consolidated Edison Inc ED.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 101
$ à 106 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO augmente le prix cible de 350 $ à 375 $
* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 135 $
* Crane NXT Co CXT.N : UBS relève le cours cible de 60 à 62 dollars
* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : H.C. Wainwright initie avec une note d'achat et un PT
de 25
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 29 $ à 26 $
* Definitive Healthcare DH.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 5 $ contre 4
* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup augmente le cours cible à 160 $ contre 135 $
* Disney DIS.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 140 à 141
dollars
* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 265 dollars
* Doordash DASH.O : Susquehanna relève le cours cible à 300 $ contre 235 $
* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars
* Draftkings Inc DKNG.O : Argus Research relève le cours cible de 45 à 55
dollars
* DXP Enterprises Inc DXPE.O : Stephens relève le cours cible de 95 $ à 125 $
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 12 à 18
dollars
* Eli Lilly and Company LLY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 900 $
contre 1010 $
* Embecta Corp EMBC.O : Mizuho relève le cours cible à 14 $, contre 12 $
auparavant
* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 142 $ à 132 $
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 60$ contre 70
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le prix cible à 210 $, contre 185 $
auparavant
* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $
contre 22 $ auparavant
* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 8 à 9 dollars
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à
surpondérer
* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57$ contre 55
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200$ contre 150
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève le cours de l'action de
sous-performance à "hold"
* Golden Entertainment GDEN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35$
contre 36
* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Raymond James abaisse le prix cible de "strong
buy" à "outperform
* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Raymond James réduit le prix cible de 9 $ à 5 $
* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : UBS réduit le prix cible de 5,25 $ à 4,25 $
* Goodyear Tire & Rubber GT.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 12 $
contre 15 $
* Gray Television Inc. GTN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 4,50 $ à 5 $
* Grindr Inc GRND.N : Citizens ramène le cours cible à 23 $, contre 27 $
auparavant
* HA Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : UBS relève l'objectif de cours
à 39 $ contre 38
* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James réduit l'objectif à surperformer à
partir de strong buy
* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James réduit l'objectif de prix à 78 $ de
105
* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho relève le cours cible à 50 $ contre 48 $
* Health Catalyst Inc HCAT.O : Citigroup passe d'achat à neutre
* Health Catalyst Inc HCAT.O : Citigroup réduit le prix cible de 6,50 $ à 3,50
$
* Health Catalyst Inc. HCAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6$ de 10
* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan augmente le prix cible à 20 $ contre 17 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Argus Research ramène le cours cible à 650 $, contre 865
$ auparavant
* I3 Verticals Inc IIIV.O : Benchmark relève le prix cible à 39 $ contre 33 $
auparavant
* I3 Verticals Inc IIIV.O : Stephens relève le cours cible à 40 $, contre 35 $
auparavant
* ICF International Inc ICFI.O : Barrington Research relève l'objectif de cours
à 107 $ contre 105 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700
dollars
* Innoviva Inc. INVA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 40 à 45 dollars
* Innoviva Inc INVA.O : Oppenheimer initie avec une note de surperformance;
prix cible de 35 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 88 $ à 95 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève l'objectif de cours à 105 $ contre 102 $
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève le cours cible de 96 à 97 dollars
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity reprend la
note d'achat; PT 74 $
* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 125 $ à 122 $
* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 122 $ à 119 $
* Leonardo Drs Inc DRS.O : Canaccord Genuity reprend la note d'achat; le prix
cible est de 50 $
* Light & Wonder LNW.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 89 $ à 87 $
* Live Nation Entertainment LYV.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 170
à 175 dollars
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies relève le cours cible à 177 $, contre
160 $ auparavant
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit le cours cible à 15 $ contre 16 $ auparavant
* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 14 $ contre 18 $
* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 3 $ à 15 $
* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group ramène l'objectif de cours de "buy" à "hold"
* Main Street Capital MAIN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de
54 $ à 64 $
* Maplebear Inc CART.O : BMO augmente le prix cible de 49 $ à 58 $
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies augmente le prix cible de 50 $ à 55 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible de 217 à 208 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 625
$ à 700 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $
contre 580 $
* Maxcyte Inc MXCT.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 103 dollars
* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le prix cible de 94 $ à 92 $
* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ contre 97 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Stifel reprend avec une note d'achat;
objectif de cours de 89
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 68 $
* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 37 $
* Mosaic Co MOS.N : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 40 $
* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 42 $ à 39 $
* MP Materials MP.N : Deutsche Bank augmente le cours cible de 67 $ à 68 $
* Natera Inc NTRA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 220 $
* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Barrington Research augmente le prix cible à 225
* Niagen Bioscience Inc. NAGE.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 12 $, contre
11 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : RBC augmente le prix cible de 65 $ à 76 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 36 $ à 44 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS augmente le prix cible de 34 $ à 38 $
* Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à
15$ de 14
* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 220 $ contre 185
$
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS relève le cours cible de 38 à 42
dollars
* ONEOK Inc OKE.N : TD Cowen réduit le cours cible de 91 $ à 87 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Argus Research augmente le prix cible de
210 $ à 220 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 158 $ contre 170 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Benchmark relève le cours cible de 50 à 60
dollars
* Papa John's International Inc PZZA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de
cours à 46 $ contre 40
* Plains All American Pipeline L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de 19 $ à 20 $
* Plains GP Holdings L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 19 à 20
dollars
* Power Integrations Inc POWI.O : Benchmark réduit le prix cible à 55 $ de 70
* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le cours cible à 283 $ contre 293 $
* Primerica Inc PRI.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 315 $
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 287 $, contre 309 $
auparavant
* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 70 $
* Rapid7 Inc RPD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 29 $ à 20 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities réduit l'objectif à
812 $ de 940 $
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 9 $
* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 138$ contre 172
* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,5 $ à 10
$
* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit le prix cible à 3$ de 4
* Sabre Corp SABR.O : Bernstein relève l'objectif de cours de "market perform" à
"outperform"
* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Wedbush initie avec une note de
surperformance et un PT de 28 $
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Mizuho réduit le prix cible de 21 $ à 18
$
* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies réduit le prix cible à 10 $ contre 16 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Truist Securities relève l'objectif de
cours à 85$ contre 75
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80
* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20$ contre 29
* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 84 $
* Stratégie MSTR.O : Mizuho relève le cours cible à 586 $ contre 563 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 61 $ à 49 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 715 $ contre 540
$
* Tapestry Inc TPR.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 125 $ contre
92 $
* Tegna Inc. TGNA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $
* Tempus AI Inc TEM.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 60 dollars
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 184 à 190 dollars
* the E.W. Scripps Co. SSP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 4 à 3 dollars
* progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 275,00 $ à
265,00 $
* Trade Desk Inc TTD.O : BTIG réduit le prix à neutre de acheter
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 50 $
* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible à 1650 $ contre 1700 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 125 $
contre 116 $
* under Armour Inc UAA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 6,50 $ de 8
* under Armour Inc UAA.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 5,50 $ de 6
* under Armour Inc UAA.N : Stifel réduit le prix cible à 9$ de 10
* under Armour Inc UAA.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 7 $ à 5 $
* under Armour Inc UAA.N : UBS réduit le prix cible à 7,5 $ contre 8 $
* United Parks & Resorts PRKS.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 81 $
contre 78 $
* Urban Edge Properties UE.N : BTIG initie une couverture avec une note
d'achat; objectif de prix 23
* Varonis Systems Inc. VRNS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 70 $
* Varonis Systems Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de
égal à égal
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 77$
contre 66
* Vital Farms Inc VITL.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 53 $ contre 45 $
auparavant
* Vivid Seats SEAT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 1,95 $ à 18
$
* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $
* Wendy's Co WEN.O : Bernstein ramène le cours cible de 15 à 12 dollars
* Wendy'S Co WEN.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 11$ contre 13
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 133 dollars
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 122 à 126
dollars
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 38 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 215 $ contre 210 $
auparavant
* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $