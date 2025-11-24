information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 18:58

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alignment Healthcare, BJ's Wholesale Club Holdings, Hyatt Hotels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alignment Healthcare Inc, BJ's Wholesale Club Holdings et Hyatt Hotels.

FAITS MARQUANTS

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan passe de neutre à surpondérer

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 115 $

à 108 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la couverture, prix cible 178,00

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec un objectif de prix de 25

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible de 345 $ à 330 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities initie une couverture, objectif de

cours 32

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities initie une couverture avec une

note d'achat

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : BTIG réduit le prix cible de 26 $ à 19 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 67 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan augmente le cours cible de 18 $ à 20 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan relève le cours de l'action de neutre à

surpondérer

* Alliant Energy Corp LNT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 77 à 78 dollars

* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : J.P.Morgan réduit le prix cible à 12$ de 15

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia fait passer le titre de sous-performance

à performance sectorielle

* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays réduit le prix cible de 36 $ à 26 $

* Azenta Inc AZTA.O : Needham augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le cours cible de 85 $ à 140 $

* Benitec Biopharma Inc. BNTC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 32 $,

contre 35 $ auparavant

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix

à 115$ de 125

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit l'objectif de prix à 108 $ de

115 $

* Bionano Genomics Inc BNGO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 11 $ à 7 $

* Brandywine Realty Trust BDN.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève le cours cible de 53 à 54

dollars

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible

de 395

* Carvana CVNA.N : Wedbush augmente le prix cible de 380 $ à 400 $

* Carvana CVNA.N : Wedbush relève la note de neutre à surperformer

* Catx Therapeutics (Perspective Therapeutics) CATX.A : Truist Securities prend en charge

la couverture avec une note d'achat

* Catx Therapeutics (Perspective Therapeutics) CATX.A : Truist Securities prend en charge

la couverture avec un prix cible de 12 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

prix cible 62

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : J.P.Morgan augmente le prix cible de 12 $ à 18 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : J.P.Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondérer

* Cleanspark Inc CLSK.O : J.P.Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Clearway Energy Inc CWENa.N : Roth MKM relève le prix cible de 39 à 40 dollars

* Codexis Inc CDXS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 9$ contre 10

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 39 $

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* Copart Inc CPRT.O : J.P.Morgan ramène l'objectif de cours de 50 à 45 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James augmente le prix cible de 28 $ à 31 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : UBS augmente le prix cible de 29 $ à 32 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : UBS relève le cours de neutre à surperformer

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 320 à 335 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 515 à 580 dollars

* CubeSmart CUBE.N : BMO réduit le prix cible de 48 $ à 45 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 522 $ à 628 $; le prix

cible passe de 522 $ à 628 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities augmente le PT à 24$ de 23

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho réduit le prix cible à 185$ de 190

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 204 $ contre

207 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel augmente le prix cible de 84 $ à 90 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 25

à 24 $

* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève le cours cible de 1 100 $ à 1 300 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : BMO augmente le prix cible de 71 $ à 72 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : BofA Global Research relève l'objectif

de cours de 142 $ à 150 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies augmente le prix cible à 105 $ de 90 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 80 $ à

105 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BMO ramène le cours cible de 160 $ à 150 $

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies ramène le cours cible à 60 $, contre 70 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC réduit le cours cible à 228 $, contre 265 $

auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

(acheter)

* Flutter Entertainment FLUT.N : Wells Fargo initie avec une note de surpondération; PT

272

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT $14

* Fulcrum Therapeutics, Inc. FULC.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de 12 $ à 18 $

* Gap Inc GAP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 31$ contre 30

* Gatx Corp GATX.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 191 à 192 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de 140 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies ramène le cours cible de 85 $ à 75 $

* Gladstone Commercial Corp GOOD.O : B. Riley réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BMO réduit le prix cible à 2,7 $ de 3,5

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la couverture du titre, avec un objectif de

cours de 178,00

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Hyatt Hotels Corp H.N : Raymond James augmente le prix cible de 165 $ à 180 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist Securities initie la couverture avec une note

d'achat; PT $59

* Immuneering Corp IMRX.O : Piper Sandler relève le prix cible de 12 $ à 13 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours cible de 101 à 115 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy" (acheter)

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 88 $ à 86 $

* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O : Barclays augmente le prix cible de 4 à 9 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS réduit l'objectif de cours à neutre à partir

d'achat

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS augmente le prix cible de 163 à 188 $

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève le prix cible de 48 à 65 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS reprend la couverture avec une note neutre

* Julius Baer Gruppe AG BAER.S : RBC réduit le cours cible de 69 CHF à 67,5 CHF

* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de

surpondération à surpondération

* Kura Oncology Inc KURA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 11 $ à 28 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 55 à 65 dollars

* Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : Jefferies réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham augmente le prix cible à 290 $ contre 235 $

auparavant

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 12 à 16 dollars

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Mannkind Corp MNKD.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de 9 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : J.P.Morgan réduit l'objectif à 13 $, contre 20 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105

* Meiragtx Holdings Plc MGTX.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note

d'achat et un PT de 20

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève la note de surpondération à égale pondération

* Moog Inc MOGa.N : Truist Securities augmente le prix cible de 240 $ à 262 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC réduit le prix cible à 26 $ contre 35

* Mp Materials Corp MP.N : BMO ramène le cours cible de 76 $ à 75 $

* Mp Materials Corp MP.N : BMO fait passer le cours de l'action de "marché performant" à

"surperformance"

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : BMO ramène le cours cible de 37 $ à 35 $

* Navan Inc NAVN.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 26

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 25

* Navan Inc NAVN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible 25

* Navan Inc NAVN.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 25

* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat;

PT 30 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Truist Securities augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT

140

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Truist Securities initie une couverture avec une note

d'achat; PT 11 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Ovid Therapeutics Inc. OVID.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 1,5 $ à 2 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stifel relève le cours cible de 87 $ à 145 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le cours cible à 60 $ contre 75

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : BMO ramène le cours cible de 45 $ à 43 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Bernstein réduit le prix cible à 123 $ contre 129 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 108 $ contre 115

$

* Public Storage PSA.N : BMO ramène le prix cible de 325 à 320 dollars

* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat et

un PT de 92

* RB Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 111 $ à

124 $

* RB Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada relève la cote à "surperformance"

de "performant" à "performant"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities prend en charge l'objectif de

couverture de 798 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities prend en charge la couverture

avec une note d'achat

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 27 $ à 42 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : J.P.Morgan réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS initie une couverture avec une note neutre; objectif

de 42

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO réduit le prix cible de 76 $ à 63 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : BMO réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la couverture, prix cible 10

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la couverture avec une note neutre

* Surgery Partners Inc SGRY.O : J.P.Morgan réduit l'objectif de cours à 20$ contre 27

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : Barclays augmente le prix cible à 35 $ contre 22

$

* T1 Energy Inc TE.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 7 $

* The Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève le cours cible de 88 $ à 90 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 64 $ contre 58 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à acheter au lieu de le

maintenir

* Turtle Beach Corp TBCH.O : Roth MKM réduit l'objectif de prix à 20$ contre 22

* UDR Inc UDR.N : BMO réduit le prix cible de 44 $ à 41 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Barclays réduit le prix cible à 50 $ de 81

* UMH Properties Inc UMH.N : B. Riley réduit le prix cible à 18,5 $ contre 19 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : UBS réduit le prix cible à 37$ de 49

* US Physical Therapy Inc USPH.N : J.P.Morgan réduit l'objectif de cours à 100$ contre

110

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible de 345 $ à 330 $

* Venture Global Inc VG.N : Citigroup réduit le prix cible à 9$ de 16

* Ventas, Inc VTR.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 90 $ contre 76 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James augmente le prix cible de 50 $ à 51 $

* Viridian Therapeutics VRDN.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT $41

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Morgan Stanley réduit le PT à 25$ de 46

* Vornado Realty Trust VNO.N : J.P.Morgan relève la note de sous-pondération à neutre

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* Xencor Inc XNCR.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT

29 $