TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alignment Healthcare, BJ's Wholesale Club Holdings, Hyatt Hotels
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alignment Healthcare Inc, BJ's Wholesale Club Holdings et Hyatt Hotels.

FAITS MARQUANTS

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan passe de neutre à surpondérer

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 115 $

à 108 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la couverture, prix cible 178,00

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec un objectif de prix de 25

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible de 345 $ à 330 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities initie une couverture, objectif de

cours 32

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities initie une couverture avec une

note d'achat

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : BTIG réduit le prix cible de 26 $ à 19 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 67 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan augmente le cours cible de 18 $ à 20 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan relève le cours de l'action de neutre à

surpondérer

* Alliant Energy Corp LNT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 77 à 78 dollars

* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : J.P.Morgan réduit le prix cible à 12$ de 15

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia fait passer le titre de sous-performance

à performance sectorielle

* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays réduit le prix cible de 36 $ à 26 $

* Azenta Inc AZTA.O : Needham augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le cours cible de 85 $ à 140 $

* Benitec Biopharma Inc. BNTC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 32 $,

contre 35 $ auparavant

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix

à 115$ de 125

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit l'objectif de prix à 108 $ de

115 $

* Bionano Genomics Inc BNGO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 11 $ à 7 $

* Brandywine Realty Trust BDN.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève le cours cible de 53 à 54

dollars

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible

de 395

* Carvana CVNA.N : Wedbush augmente le prix cible de 380 $ à 400 $

* Carvana CVNA.N : Wedbush relève la note de neutre à surperformer

* Catx Therapeutics (Perspective Therapeutics) CATX.A : Truist Securities prend en charge

la couverture avec une note d'achat

* Catx Therapeutics (Perspective Therapeutics) CATX.A : Truist Securities prend en charge

la couverture avec un prix cible de 12 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

prix cible 62

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : J.P.Morgan augmente le prix cible de 12 $ à 18 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : J.P.Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondérer

* Cleanspark Inc CLSK.O : J.P.Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Clearway Energy Inc CWENa.N : Roth MKM relève le prix cible de 39 à 40 dollars

* Codexis Inc CDXS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 9$ contre 10

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 39 $

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* Copart Inc CPRT.O : J.P.Morgan ramène l'objectif de cours de 50 à 45 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James augmente le prix cible de 28 $ à 31 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : UBS augmente le prix cible de 29 $ à 32 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : UBS relève le cours de neutre à surperformer

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 320 à 335 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 515 à 580 dollars

* CubeSmart CUBE.N : BMO réduit le prix cible de 48 $ à 45 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 522 $ à 628 $; le prix

cible passe de 522 $ à 628 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities augmente le PT à 24$ de 23

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho réduit le prix cible à 185$ de 190

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 204 $ contre

207 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel augmente le prix cible de 84 $ à 90 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 25

à 24 $

* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève le cours cible de 1 100 $ à 1 300 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : BMO augmente le prix cible de 71 $ à 72 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : BofA Global Research relève l'objectif

de cours de 142 $ à 150 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies augmente le prix cible à 105 $ de 90 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 80 $ à

105 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BMO ramène le cours cible de 160 $ à 150 $

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies ramène le cours cible à 60 $, contre 70 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC réduit le cours cible à 228 $, contre 265 $

auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

(acheter)

* Flutter Entertainment FLUT.N : Wells Fargo initie avec une note de surpondération; PT

272

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT $14

* Fulcrum Therapeutics, Inc. FULC.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de 12 $ à 18 $

* Gap Inc GAP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 31$ contre 30

* Gatx Corp GATX.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 191 à 192 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de 140 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies ramène le cours cible de 85 $ à 75 $

* Gladstone Commercial Corp GOOD.O : B. Riley réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BMO réduit le prix cible à 2,7 $ de 3,5

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la couverture du titre, avec un objectif de

cours de 178,00

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Hyatt Hotels Corp H.N : Raymond James augmente le prix cible de 165 $ à 180 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist Securities initie la couverture avec une note

d'achat; PT $59

* Immuneering Corp IMRX.O : Piper Sandler relève le prix cible de 12 $ à 13 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours cible de 101 à 115 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy" (acheter)

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 88 $ à 86 $

* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O : Barclays augmente le prix cible de 4 à 9 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS réduit l'objectif de cours à neutre à partir

d'achat

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS augmente le prix cible de 163 à 188 $

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève le prix cible de 48 à 65 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS reprend la couverture avec une note neutre

* Julius Baer Gruppe AG BAER.S : RBC réduit le cours cible de 69 CHF à 67,5 CHF

* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de

surpondération à surpondération

* Kura Oncology Inc KURA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 11 $ à 28 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 55 à 65 dollars

* Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : Jefferies réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham augmente le prix cible à 290 $ contre 235 $

auparavant

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 12 à 16 dollars

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Mannkind Corp MNKD.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de 9 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : J.P.Morgan réduit l'objectif à 13 $, contre 20 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105

* Meiragtx Holdings Plc MGTX.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note

d'achat et un PT de 20

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève la note de surpondération à égale pondération

* Moog Inc MOGa.N : Truist Securities augmente le prix cible de 240 $ à 262 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC réduit le prix cible à 26 $ contre 35

* Mp Materials Corp MP.N : BMO ramène le cours cible de 76 $ à 75 $

* Mp Materials Corp MP.N : BMO fait passer le cours de l'action de "marché performant" à

"surperformance"

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : BMO ramène le cours cible de 37 $ à 35 $

* Navan Inc NAVN.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 26

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 25

* Navan Inc NAVN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible 25

* Navan Inc NAVN.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 25

* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat;

PT 30 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Truist Securities augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT

140

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Truist Securities initie une couverture avec une note

d'achat; PT 11 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Ovid Therapeutics Inc. OVID.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 1,5 $ à 2 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stifel relève le cours cible de 87 $ à 145 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le cours cible à 60 $ contre 75

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : BMO ramène le cours cible de 45 $ à 43 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Bernstein réduit le prix cible à 123 $ contre 129 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 108 $ contre 115

$

* Public Storage PSA.N : BMO ramène le prix cible de 325 à 320 dollars

* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat et

un PT de 92

* RB Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 111 $ à

124 $

* RB Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada relève la cote à "surperformance"

de "performant" à "performant"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities prend en charge l'objectif de

couverture de 798 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities prend en charge la couverture

avec une note d'achat

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 27 $ à 42 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : J.P.Morgan réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS initie une couverture avec une note neutre; objectif

de 42

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO réduit le prix cible de 76 $ à 63 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : BMO réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la couverture, prix cible 10

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la couverture avec une note neutre

* Surgery Partners Inc SGRY.O : J.P.Morgan réduit l'objectif de cours à 20$ contre 27

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : Barclays augmente le prix cible à 35 $ contre 22

$

* T1 Energy Inc TE.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 7 $

* The Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève le cours cible de 88 $ à 90 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 64 $ contre 58 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à acheter au lieu de le

maintenir

* Turtle Beach Corp TBCH.O : Roth MKM réduit l'objectif de prix à 20$ contre 22

* UDR Inc UDR.N : BMO réduit le prix cible de 44 $ à 41 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Barclays réduit le prix cible à 50 $ de 81

* UMH Properties Inc UMH.N : B. Riley réduit le prix cible à 18,5 $ contre 19 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : UBS réduit le prix cible à 37$ de 49

* US Physical Therapy Inc USPH.N : J.P.Morgan réduit l'objectif de cours à 100$ contre

110

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix cible de 345 $ à 330 $

* Venture Global Inc VG.N : Citigroup réduit le prix cible à 9$ de 16

* Ventas, Inc VTR.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 90 $ contre 76 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James augmente le prix cible de 50 $ à 51 $

* Viridian Therapeutics VRDN.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT $41

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Morgan Stanley réduit le PT à 25$ de 46

* Vornado Realty Trust VNO.N : J.P.Morgan relève la note de sous-pondération à neutre

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* Xencor Inc XNCR.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT

29 $

Valeurs associées

AGIOS PHARM
25,9350 USD NASDAQ +2,75%
AIRO GRP HLDG
7,6900 USD NASDAQ -3,75%
ALEXANDRIA REIT
50,830 USD NYSE -0,16%
ALIGNMENT HLTHC
17,7800 USD NASDAQ +6,47%
ALLIANT ENERGY
68,4100 USD NASDAQ +0,21%
ANAPTYSBIO
42,0400 USD NASDAQ +6,13%
AST SPCEMOBILE RG-A
53,3100 USD NASDAQ +3,78%
AZENTA
36,8001 USD NASDAQ +5,47%
BELITE BIO SP ADR
134,2600 USD NASDAQ +11,36%
BENITEC BIOPHRM
12,9500 USD NASDAQ -2,34%
BIONANO GENOM
1,6700 USD NASDAQ +3,09%
BJ WHSL CL HLDG
90,430 USD NYSE -1,21%
BRANDYW REIT-SBI
3,325 USD NYSE -4,04%
BRISTOL-MYERSSQU
48,370 USD NYSE +4,57%
CARVANA-A
328,340 USD NYSE +5,98%
CF INDUSTRIES HL
77,640 USD NYSE -1,12%
CG ONCOLOGY
44,1800 USD NASDAQ +4,10%
CIPHER MINING
16,4050 USD NASDAQ +15,94%
CLEANSPARK
11,2929 USD NASDAQ +16,06%
CODEXIS
1,6100 USD NASDAQ +4,55%
COGENT BIOSCIS
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
COGENT BIOSCIS
37,8400 USD NASDAQ +2,94%
COLUMBIA FINL
15,6400 USD NASDAQ +0,97%
COPART
38,8050 USD NASDAQ -4,73%
CORPAY RG-B
291,320 USD NYSE +0,86%
COTERRA ENERGY
26,255 USD NYSE +1,98%
CROWDSTRIKE
506,7600 USD NASDAQ +3,28%
CUBESMART REIT
36,435 USD NYSE +0,40%
CUMMINS
487,420 USD NYSE +3,06%
DARDEN RESTAURAN
173,985 USD NYSE -0,39%
DIAMONDBACK ENG
147,8000 USD NASDAQ +0,93%
DONALDSON
88,990 USD NYSE +1,44%
ELI LILLY & CO
1 061,020 USD NYSE +0,07%
EQUITY LIFE REIT
63,190 USD NYSE +0,29%
ESTNL GOVT REIT
21,785 USD NYSE +2,28%
EXACT SCIENCES
100,9850 USD NASDAQ +0,08%
EXPEDIT INTL WAS
145,865 USD NYSE +1,84%
EXTRA SP ST REIT
130,610 USD NYSE -0,70%
FISERV INC
61,0162 USD NASDAQ +0,29%
FLUTTER ENTMT
191,765 USD NYSE -0,80%
FULCRUM THERA
11,5975 USD NASDAQ +2,72%
GATX
156,600 USD NYSE -0,23%
GILEAD SCIENCES
125,3625 USD NASDAQ -1,01%
GLADSTO COM REIT
10,7231 USD NASDAQ -0,80%
GLOBAL PAYMENTS
73,030 USD NYSE -0,60%
HUDSON PAC REIT
1,770 USD NYSE +2,31%
HYATT HOTELS RG-A
161,740 USD NYSE +2,07%
IDEAYA BIOSCIENC
34,5200 USD NASDAQ +1,56%
IMMUNEERING RG-A
7,3100 USD NASDAQ +0,14%
INCYTE
106,0900 USD NASDAQ +3,95%
INSPIRE MED SYS
115,145 USD NYSE +28,21%
INTEGER HOLDINGS
70,428 USD NYSE +0,57%
IOVANCE BTHRPTCS
2,5050 USD NASDAQ +11,83%
JAZZ PHARMACEUTI
180,5100 USD NASDAQ +2,02%
JFROG
60,8050 USD NASDAQ +2,68%
JULIUS BAER GRP
55,920 CHF Swiss EBS Stocks -4,41%
KIMBELL ROYALTY
12,760 USD NYSE -3,70%
KURA ONCOLOGY
11,7500 USD NASDAQ +5,19%
LANDBRIDGE RG-A
56,900 USD NYSE -0,73%
LUMENTUM HLDNGS
293,7900 USD NASDAQ +14,95%
MANNKIND
5,1300 USD NASDAQ +1,99%
MARA HLDGS
10,8200 USD NASDAQ +7,45%
MARVELL TECH
82,9000 USD NASDAQ +7,04%
MEIRAGTX
7,5100 USD NASDAQ +0,67%
MERCK
101,760 USD NYSE +4,04%
MOSAIC
23,650 USD NYSE -2,17%
MP MATERIALS RG-A
59,246 USD NYSE +7,22%
NATL ST REIT-SBI
28,670 USD NYSE -0,52%
NAVAN RG-A
15,7500 USD NASDAQ +5,28%
NURIX THERAPEUTC-RG
17,3100 USD NASDAQ +3,28%
NUVALENT RG-A
110,2399 USD NASDAQ +4,12%
ORMAT TECHNOLOGI
110,610 USD NYSE +1,91%
OVID THERAPTCS
1,4600 USD NASDAQ +4,29%
PALVELLA THERA
103,2888 USD NASDAQ +9,78%
PAYPAL HOLDINGS
60,7000 USD NASDAQ +0,21%
POST HOLDINGS
97,940 USD NYSE -1,47%
PPG INDUSTRIES
97,470 USD NYSE -1,22%
PUBLIC STOR REIT
269,110 USD NYSE -0,11%
RB GLOBAL
96,006 USD NYSE -0,20%
REGENERON PHARMA
760,8450 USD NASDAQ +0,65%
RIGEL PHARM
49,3900 USD NASDAQ +6,87%
RIOT PLATFORMS
13,8200 USD NASDAQ +8,73%
SILGAN HLDGS
39,020 USD NYSE -1,86%
SL GREEN REIT
44,990 USD NYSE +2,44%
STELLANTIS
10,100 USD NYSE +2,33%
SURGERY PARTNERS
16,4300 USD NASDAQ +3,72%
SYNDAX PHARMACEU
19,1100 USD NASDAQ +9,58%
TIMKEN
79,400 USD NYSE +2,49%
TRACTOR SUPPLY
53,1450 USD NASDAQ +0,43%
UDR REIT
35,770 USD NYSE +0,45%
ULTRAGENYX PHARM
33,1500 USD NASDAQ -1,31%
UNITED PARKS
34,005 USD NYSE +1,69%
US PHYSICAL THER
71,425 USD NYSE -0,41%
VEEVA SYSTEMS RG-A
239,740 USD NYSE -1,77%
VENTAS REIT
79,330 USD NYSE +0,09%
VIPER ENERGY
36,2100 USD NASDAQ +0,61%
VIRIDIAN THERAPT
32,2550 USD NASDAQ +6,31%
VOR RLT REIT-SBI
35,035 USD NYSE +3,59%
WARRIOR MET COAL
76,390 USD NYSE +1,79%
WEX
147,570 USD NYSE +1,01%
XENCOR
16,7250 USD NASDAQ +5,39%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/11/2025 à 18:58:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

