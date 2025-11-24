La FERC accorde une prolongation de cinq ans au projet Cameron LNG de Sempra en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Energy Regulatory Commission, ou FERC, a déclaré lundi qu'elle avait accordé une prolongation de cinq ans pour achever la construction de l'installation d'exportation de GNL de Sempra SRE.N Cameron LNG en Louisiane et la mettre en service.

En octobre, Cameron LNG avait déposé une demande de prolongation de cinq ans (jusqu'au 16 mars 2033) pour achever la construction et mettre l'installation en service.

Cameron LNG est détenu majoritairement par Sempra Infrastructure et a aidé les États-Unis à devenir le premier exportateur mondial de gaz super réfrigéré depuis 2023.

Le secteur du GNL aux États-Unis a connu une reprise de l'activité commerciale après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction en janvier.