 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 963,50
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FERC accorde une prolongation de cinq ans au projet Cameron LNG de Sempra en Louisiane
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 19:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Energy Regulatory Commission, ou FERC, a déclaré lundi qu'elle avait accordé une prolongation de cinq ans pour achever la construction de l'installation d'exportation de GNL de Sempra SRE.N Cameron LNG en Louisiane et la mettre en service.

En octobre, Cameron LNG avait déposé une demande de prolongation de cinq ans (jusqu'au 16 mars 2033) pour achever la construction et mettre l'installation en service.

Cameron LNG est détenu majoritairement par Sempra Infrastructure et a aidé les États-Unis à devenir le premier exportateur mondial de gaz super réfrigéré depuis 2023.

Le secteur du GNL aux États-Unis a connu une reprise de l'activité commerciale après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction en janvier.

Valeurs associées

SEMPRA ENERGY
93,380 USD NYSE +0,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank