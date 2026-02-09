information fournie par Reuters • 09/02/2026 à 12:50

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Align Technology, Biogen, Citigroup

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Align Technology, Biogen et Citigroup, lundi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 150 $ à 200 $

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'opinion de "conserver" à "acheter"

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 325 $ à

390 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Baird relève l'objectif de cours de 145 $ à 156 $

* Ares Management Corp ARES.N : Deutsche Bank relève l'opinion de "conserver" à

"acheter"

* Ares Management Corp ARES.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 182 $

à 155 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit l'objectif de cours de 200 $ à 180 $

* Autonation, Inc. AN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 222 $ à 230 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 195,00 $ à 205,00 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 61 $ à 61,5 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 94 $ à 89 $

* Biogen BIIB.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 191 $ à 201 $

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 157 $ à 177 $

* Biogen BIIB.O : RBC relève l'objectif de cours de 217 $ à 233 $

* Biogen Inc BIIB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Biogen Inc BIIB.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 194 $ à 228 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 85 $

à 84 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours de 295 $ à

317 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 $ à

33 $

* Cigna CI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 310 $ à 333 $

* Cigna CI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 333 $ à 338 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 130 $ à 134 $

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 62,5 $ à 71 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : KBW réduit l'objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 1146 $ à

1155 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1 000 $ à 1 050 $

* Coty Inc COTY.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 4,25 $ à 3,5 $

* Coty Inc COTY.N : RBC réduit l'objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Coty Inc COTY.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 3 $ à 2,5 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : RBC relève l'objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Cyberark Software Ltd CYBR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 474 $ à 425 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC réduit l'objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève l'opinion à "acheter" contre "conserver";

réduit l'objectif de cours de 48 $ à 34 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC relève l'objectif de cours de 206 $ à 222 $

* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 195 $ à 206 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève l'objectif de cours de 83 $ à 96 $

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays relève l'objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Wells Fargo fait passer la recommandation de

"pondération égale" à "surpondérer"

* GSK GSK.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève l'objectif de cours de 200 $ à 207 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 503 $ à 541

$

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $

à 40 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix

de 26,00 $ à 21,00 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 41 $ à 24

$

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 602 $ à 448 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays relève l'objectif de cours de 244 $ à

275 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 802 $ à 658 $

* Kennametal KMT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 24,5 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 275 $ à 285 $

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 217 $ à 244,5 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 23 $ à

27 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 2210 $ à 2240

$

* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 182

$ à 178 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 101 $ à 96 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 1450 $

à 1413 $

* Microsoft MSFT.O : Melius Research fait passer la recommandation à "conserver"

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 160 $ à

139 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 175 $ à 144 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 62 $ à 64 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 405 $

à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 339 $ à 313 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 230 $ à 200

$

* Park Ohio Holdings Corp PKOH.O : Keybanc fait passer la recommandation de

"pondération sectorielle" à "surpondérer"

* Philip Morris PM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 185 $ à

200 $

* Philip Morris International Inc PM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de

cours de 175 $ à 205 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 17

$ à 18 $

* Plains All American Pipeline, L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de

cours de 20 $ à 21 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 17 $ à 18

$

* Plains GP Holdings, L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 20

$ à 21 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 228,5 $ à 251 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 120 $ à 133 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 108 $ à

120 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 144 $ à 129 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 428 $ à 471

$

* Ralliant Corp. RAL.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Reddit RDDT.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 265 $ à 245 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 165 $

à 237 $

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 29 $ à 31,5 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 281 $ à

295 $

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM fait passer la recommandation de "neutre" à

"acheter"

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 78 $ à 84 $

* Roblox Corp RBLX.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 130 $ à 115 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 600 $ à 565 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 44 $ à 53 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citizens fait passer la recommandation de

"performance de marché" à "surperformance de marché"

* Stellantis NV STLAM.MI : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 8 EUR à 7 EUR

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Leerink Partners initie avec une note de

surperformance; objectif de cours de 58 $

* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 65 $ à 71

$

* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 79 $ à

87 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 100 $

à 94 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 210 $ à 240

$

* Timken Co TKR.N : Keybanc fait passer la recommandation de "pondération

sectorielle" à "surpondérer"

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 51,5 $ à 57 $

* Ubiquiti, Inc. UI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 455 $ à 527 $

* Under Armour, Inc. UAA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 5 $ à 8 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 55,5 $ à 62 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays réduit l'objectif de cours de

166 $ à 142 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 206

$ à 197 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99 $ à 99,5 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 37

$ à 45 $

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 33 $ à

36 $

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de

345,00 $ à 375,00 $

* Zillow Group Inc Z.O : KBW réduit l'objectif de cours de 80 $ à 65 $