TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Align Technology, Biogen, Citigroup
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Align Technology, Biogen et Citigroup, lundi.

FAITS MARQUANTS

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'opinion de "conserver" à "acheter"

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 130 $ à 134 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève l'opinion à "acheter" contre "conserver"; réduit l'objectif de

cours de 48 $ à 34 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99 $ à 99,5 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 150 $ à 200 $

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'opinion de "conserver" à "acheter"

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 325 $ à

390 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Baird relève l'objectif de cours de 145 $ à 156 $

* Ares Management Corp ARES.N : Deutsche Bank relève l'opinion de "conserver" à

"acheter"

* Ares Management Corp ARES.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 182 $

à 155 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit l'objectif de cours de 200 $ à 180 $

* Autonation, Inc. AN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 222 $ à 230 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 195,00 $ à 205,00 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 61 $ à 61,5 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 94 $ à 89 $

* Biogen BIIB.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 191 $ à 201 $

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 157 $ à 177 $

* Biogen BIIB.O : RBC relève l'objectif de cours de 217 $ à 233 $

* Biogen Inc BIIB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Biogen Inc BIIB.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 194 $ à 228 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 85 $

à 84 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours de 295 $ à

317 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 $ à

33 $

* Cigna CI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 310 $ à 333 $

* Cigna CI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 333 $ à 338 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 130 $ à 134 $

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 62,5 $ à 71 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : KBW réduit l'objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 1146 $ à

1155 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1 000 $ à 1 050 $

* Coty Inc COTY.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 4,25 $ à 3,5 $

* Coty Inc COTY.N : RBC réduit l'objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Coty Inc COTY.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 3 $ à 2,5 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : RBC relève l'objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Cyberark Software Ltd CYBR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 474 $ à 425 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC réduit l'objectif de cours de 175 $ à 150 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève l'opinion à "acheter" contre "conserver";

réduit l'objectif de cours de 48 $ à 34 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC relève l'objectif de cours de 206 $ à 222 $

* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 195 $ à 206 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève l'objectif de cours de 83 $ à 96 $

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays relève l'objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Wells Fargo fait passer la recommandation de

"pondération égale" à "surpondérer"

* GSK GSK.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève l'objectif de cours de 200 $ à 207 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 503 $ à 541

$

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $

à 40 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix

de 26,00 $ à 21,00 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 41 $ à 24

$

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 602 $ à 448 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays relève l'objectif de cours de 244 $ à

275 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 802 $ à 658 $

* Kennametal KMT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 24,5 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 275 $ à 285 $

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 217 $ à 244,5 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 23 $ à

27 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 2210 $ à 2240

$

* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 182

$ à 178 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 101 $ à 96 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 1450 $

à 1413 $

* Microsoft MSFT.O : Melius Research fait passer la recommandation à "conserver"

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 160 $ à

139 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 175 $ à 144 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 62 $ à 64 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 405 $

à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 339 $ à 313 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 230 $ à 200

$

* Park Ohio Holdings Corp PKOH.O : Keybanc fait passer la recommandation de

"pondération sectorielle" à "surpondérer"

* Philip Morris PM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 185 $ à

200 $

* Philip Morris PM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 185 $ à

200 $

* Philip Morris International Inc PM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de

cours de 175 $ à 205 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 17

$ à 18 $

* Plains All American Pipeline, L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de

cours de 20 $ à 21 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 17 $ à 18

$

* Plains GP Holdings, L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 20

$ à 21 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 228,5 $ à 251 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 120 $ à 133 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 108 $ à

120 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 144 $ à 129 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 428 $ à 471

$

* Ralliant Corp. RAL.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Reddit RDDT.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 265 $ à 245 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 165 $

à 237 $

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 29 $ à 31,5 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 281 $ à

295 $

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM fait passer la recommandation de "neutre" à

"acheter"

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 78 $ à 84 $

* Roblox Corp RBLX.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 130 $ à 115 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 600 $ à 565 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 44 $ à 53 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citizens fait passer la recommandation de

"performance de marché" à "surperformance de marché"

* Stellantis NV STLAM.MI : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 8 EUR à 7 EUR

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Leerink Partners initie avec une note de

surperformance; objectif de cours de 58 $

* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 65 $ à 71

$

* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 79 $ à

87 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 100 $

à 94 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 210 $ à 240

$

* Timken Co TKR.N : Keybanc fait passer la recommandation de "pondération

sectorielle" à "surpondérer"

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 51,5 $ à 57 $

* Ubiquiti, Inc. UI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 455 $ à 527 $

* Under Armour, Inc. UAA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 5 $ à 8 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 55,5 $ à 62 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays réduit l'objectif de cours de

166 $ à 142 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 206

$ à 197 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99 $ à 99,5 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 37

$ à 45 $

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 33 $ à

36 $

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de

345,00 $ à 375,00 $

* Zillow Group Inc Z.O : KBW réduit l'objectif de cours de 80 $ à 65 $

Afficher toutes les valeurs associées Réduire
