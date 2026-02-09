(Actualisé avec Apollo, Eli Lilly, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC .

* APOLLO APO.N a fait état lundi d'une hausse de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenu par l'afflux de nouveaux capitaux provenant de ses clients et par la bonne dynamique de ses activités de montage de prêts.

L'action prend 1,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* FEDEX FDX.N - Un consortium dirigé par la holding Advent et le géant américain a accepté d'acheter InPost INPST.AS pour 15,60 euros par action, valorisant la société de consignes automatiques à 7,8 milliards d'euros et visant à étendre davantage sa présence en Europe, ont annoncé lundi les sociétés.

* HIMS & HERS HIMS.N - Le groupe américain de télésanté a renoncé samedi à son projet de lancer une version moins chère de la pilule anti-obésité Wegovy du laboratoire danois Novo Nordisk

NOVOb.CO , après que l'agence américaine du médicament (FDA) a annoncé qu'elle prendrait des mesures à son encontre.

L'action plonge de 14% en avant-Bourse.

* ELI LILLY LLY.N va acquérir le développeur de thérapies Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars (2,02 milliars d'euros) en espèces, ont annoncé lundi les deux sociétés.

* META META.O - L'autorité européenne de la concurrence a accusé lundi Meta d'avoir enfreint les règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles en empêchant les assistants d'intelligence artificielle (IA) tiers d'accéder à son service de messagerie WhatsApp, menaçant d'imposer des mesures provisoires contre le géant technologique américain.

* KROGER KR.N - Le géant de la distribution alimentaire prévoit de nommer Greg Foran, qui a auparavant dirigé une compagnie aérienne et la filiale américaine de Walmart, au poste de directeur général, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'action prend 5% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE LA DEFENSE - Les groupes du secteur de la défense se préparent à ce que le Pentagone publie une liste des entreprises qui pourraient être soumises à des restrictions en matière de rachat d'actions et de versement de dividendes, près d'un mois après que le président Donald Trump a signé un décret liant les rémunérations des actionnaires aux calendriers de livraison d'armes.

* LIVE NATION LYV.N - Les dirigeants et lobbyistes du groupe d'organisation et de promotion de spectacles sont en pourparlers avec de hauts responsables du département américain de la Justice afin d'éviter un procès pour monopole illégal, a rapporté dimanche le site d'information Semafor.

