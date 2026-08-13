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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Five Below, Silgan Holdings
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 18:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Five Below et Silgan Holdings.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 175 $ à 215 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de

"conserver" à "acheter"

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies relève sa

recommandation de "conserver" à "acheter"

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa

recommandation de "performance sectorielle" à

"surperformance"

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Accendra Health Inc ACH.N : UBS abaisse son objectif de

cours de 4,50 $ à 1,50 $

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son

objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 175 $ à 215 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 132 $ à 158 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan passe de

"sous-pondérer" à "neutre"

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Benchmark lance la

couverture du titre avec une recommandation "Achat";

objectif de cours: 60 $

* Allstate Corp ALL.N : BMO relève son objectif de cours

de 250 $ à 284 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Needham

abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG relève son objectif

de cours de 28 $ à 37 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : Citigroup relève

son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* American Well Corporation AMWL.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 7,5 $ à 12 $

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 70 $ à 57 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist Securities relève

son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* Andersen Group Inc. ANDG.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 39 $ à 49 $

* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 81 $ à 135 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 55 $ à 70 $

* Arxis Inc ARXS.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 61 $ à 67 $

* Assurant Inc AIZ.N : UBS relève son objectif de cours

de 274 $ à 331 $

* Atmos Energy Corporation ATO.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 188 $ à 179 $

* Axos Financial, Inc. AX.N : Benchmark relève son

objectif de cours de 115 $ à 120 $

* B&G Foods BGS.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 5 $ à 4,50 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 79 $ à 88 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Rosenblatt Securities

abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Wedbush abaisse son

objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Bitgo Holdings, Inc. BTGO.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Brinker International Inc EAT.N : BMO relève son

objectif de cours de 175 $ à 230 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 227 $ à 282 $

* Brinker International Inc EAT.N : D.A. Davidson relève

son objectif de cours de 160 $ à 260 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 185 $ à 230 $

* Brinker International Inc EAT.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 190 $ à 250 $

* Brinker International Inc EAT.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 175 $ à 275 $

* Brinker International Inc EAT.N : Raymond James relève

son objectif de cours de 210 $ à 270 $

* Brinker International Inc EAT.N : Stephens relève son

objectif de cours de 220 $ à 300 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 210 $ à 270 $

* Brinker International Inc EAT.N : UBS relève son

objectif de cours de 260 $ à 285 $

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 220 $ à 280 $

* Brown-Forman BFb.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Cardinal Health CAH.N : Barclays relève son objectif de

cours de 258 $ à 275 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 223 $ à 261 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 275 $ à 280 $

* Carriage Services Inc CSV.N : Oppenheimer lance la

couverture du titre avec une recommandation "surperformer"

* Carriage Services Inc CSV.N : Oppenheimer lance la

couverture du titre avec un objectif de cours de 48 $

* Cerebras Systems CBRS.O : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 273,00 $ à 279,00 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 310 $ à 300 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 273 $ à 279 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : UBS relève son objectif

de cours de 320 $ à 330 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Wedbush relève son

objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Chemours CC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26

$ à 18 $

* Chemours CC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 22 $ à 15 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Mizuho relève son objectif

de cours de 273 $ à 300 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 175 $ à 163 $

* Cisco CSCO.O : Barclays relève son objectif de cours de

121 $ à 123 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de

cours de 145 $ à 160 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 130 $ à 135 $

* Cisco CSCO.O : Rosenblatt Securities relève son

objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Cisco CSCO.O : Truist Securities relève son objectif de

cours de 125 $ à 140 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : UBS relève son objectif de

cours de 132 $ à 138 $

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève son

objectif de cours de 121 $ à 123 $

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Coherent Corp. COHR.N : B. Riley relève son objectif de

cours de 309 $ à 345 $

* Coherent Corp. COHR.N : Jefferies relève son objectif

de cours de 375 $ à 420 $

* Coherent Corp. COHR.N : Needham relève son objectif de

cours de 380 $ à 420 $

* Coherent Corp. COHR.N : Rosenblatt Securities relève

son objectif de cours de 425 $ à 500 $

* Coreweave, Inc CRWV.O : Barclays relève son objectif de

cours de 90 $ à 105 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : HSBC relève son objectif de

cours de 36 $ à 39 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 18 $ à 24 $

* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 97 $ à 103 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Jonestrading relève

son objectif de cours de 74 $ à 90 $

* Definium Therapeutics, Inc. DFTX.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 68 $ à 72 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 19 $ à 24 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : Truist Securities relève

son objectif de cours de 150 $ à 209 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 125 $ à 140 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de

cours de 1.135 $ à 1.220 $

* Entergy ETR.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 129 $ à 122 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 196 $ à 193 $

* EPR Properties EPR.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Erock EROC.N : BofA Global Research relève son objectif

de cours de 16,00 $ à 19,00 $

* Femasys Inc FEMY.O : Maxim Group ajuste son objectif de

cours de 30 $ à 10 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 20

* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 52 $ à 35 $

* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Barclays relève

son objectif de cours de 48 $ à 65 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : H.C.

Wainwright relève son objectif de 44 $ à 57 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 54 $ à 95 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush

relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 210 $ à 350 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de

"conserver" à "acheter"

* Goodrx Holdings, Inc. GDRX.O : UBS relève son objectif

de cours de 2,50 $ à 3,75 $

* Grocery Outlet GO.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 7,00 $ à 11,00 $

* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* H & R Block Inc HRB.N : Stephens relève son objectif de

cours de 47 $ à 59 $

* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays relève son objectif de

cours de 15 $ à 16 $

* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 1,75 $ à 1,50 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Heico Corporation HEI.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 410 $ à 429 $

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Horace Mann Educators Corp HMN.N : Raymond James relève

son objectif de cours de 53 $ à 59 $

* Incyte INCY.O : Bernstein relève son objectif de cours

de 99 $ à 104 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 1,8 $ à 3 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies passe de

"conserver" à "acheter"

* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 100 $ à 108 $

* Intuit Inc. INTU.O : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 591 $ à 457 $

* Jack In the Box JACK.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Mizuho relève son objectif

de cours de 13 $ à 16 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 14 $ à 21 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC relève son objectif de

cours de 16 $ à 22 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : UBS relève son objectif de

cours de 14 $ à 20 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 118 $ à 85 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays relève son

objectif de cours de 96 $ à 99 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : UBS relève son objectif de

cours de 131 $ à 136 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Truist

Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 104 $

* Kura Oncology, Inc. KURA.O : Leerink Partners relève

son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Stifel relève son

objectif de cours de 40 $ à 53 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 31 $ à 7 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research

abaisse sa recommandation de "Achat" à "Neutre"

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 20 $ à 10 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : UBS relève son objectif de

cours de 38 $ à 39 $

* Liftoff Mobile, Inc. LFTO.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 79 $ à 92 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 60 $ à 115 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham relève son

objectif de cours de 70 $ à 110 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 62 $ à 108 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 641 $ à 691 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 285 $ à 267 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 278 $ à 268 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 1.100 $ à 1.200 $

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O :

Benchmark réintègre le titre avec une recommandation

"Achat"

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O :

Benchmark réintroduit la couverture avec un objectif de

cours de 375 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP

Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 31 $ à 36 $

* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 63 $ à 79 $

* Microsoft MSFT.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 550 $ à 625 $

* Microvast Holdings, Inc. MVST.O : H.C. Wainwright

abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Middleby MIDD.O : Barclays abaisse son objectif de

cours de 155 $ à 145 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 450 $ à 540 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : BTIG relève son

objectif de cours de 117 $ à 133 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $

* Moonlake Immunotherapeutics MLTX.O : H.C. Wainwright

relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 315 $ à 365 $

* National Vision Holdings, Inc. EYE.O : UBS abaisse son

objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Nebius Group NV NBIS.O : BNP Paribas relève son

objectif de cours de 238 $ à 260 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : la Deutsche Bank

abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 617 $ à 667 $

* Oceaneering International Inc OII.N : TD Cowen relève

son objectif de cours de 36 $ à 47 $

* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse sa recommandation de

"surperformance" à "en ligne avec le secteur"; abaisse son

objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Oracle Corporation ORCL.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Oscar Health, Inc. OSCR.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 19 $ à 26 $

* Oscar Health, Inc. OSCR.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 80 $ à 78 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS relève son

objectif de cours de 271 $ à 292 $

* Park Dental Partners Inc PARK.O : Northland Capital

relève son objectif de cours de 21,5 $ à 27 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 105 $ à 120 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Polaryx Therapeutics, Inc PLYX.O : Raymond James lance

la couverture du titre avec une recommandation "Achat

fort"

* Polaryx Therapeutics, Inc PLYX.O : Raymond James lance

sa couverture avec un objectif de cours de 6 $

* Pseg PEG.N : Truist Securities abaisse son objectif de

cours de 90 $ à 84 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 100 $ à 115 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 106 $ à 109 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Jefferies

relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : JP Morgan reprend la

couverture du titre avec une recommandation "surpondérer";

objectif de cours: 250 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Monness Crespi Hardt relève

son objectif de cours de 200 $ à 222 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : JP Morgan

relève son objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Sempra SRE.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 107 $ à 100 $

* Septerna, Inc. SEPN.O : Jonestrading relève son

objectif de cours de 43 $ à 62 $

* Septerna, Inc. SEPN.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 43 $ à 59 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève son objectif

de cours de 51 $ à 58 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa

recommandation de "en ligne avec le secteur" à

"surperformer"

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 32 $ à 47 $

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève sa

recommandation de "pondération neutre" à "surpondération"

* Southern Co SO.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 100 $ à 97 $

* Staar Surgical Company STAA.O : UBS abaisse son

objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BofA Global Research

abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7,50 $

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BofA Global Research

abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-performance"

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Bernstein relève son

objectif de cours de 37 $ à 42 $

* Tidewater Inc. TDW.N : Barclays relève son objectif de

cours de 91 $ à 86 $

* Trimble Inc TRMB.O : Bernstein abaisse son objectif de

cours de 85 $ à 73 $

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 7 $ à 5 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de

"neutre" à "sous-pondérer"

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Guggenheim abaisse

son objectif de cours de 37 $ à 25 $

* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève son objectif de

cours de 9 $ à 11 $

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N :

Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 54 $

* Vse Corp VSEC.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 263 $ à 280 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 311 $ à 341 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 122 $ à 114 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Clear Street relève son

objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 200 $ à 248 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group

relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $

* Xcel Energy XEL.O : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 94 $ à 88 $

* Xylem Inc XYL.N : UBS relève son objectif de cours de

135 $ à 138 $

* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 27 $ à 24 $

* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 60 $ à 46 $

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42,940 USD NYSE -0,02%
HORACE MANN EDUC
51,580 USD NYSE +0,21%
INCYTE
120,5000 USD NASDAQ -0,22%
INOVIO PHARMA
0,9027 USD NASDAQ +17,23%
INTRNTNL SEAWAYS
94,895 USD NYSE +2,67%
INTUIT
339,0950 USD NASDAQ +1,31%
JACK IN THE BOX
18,8050 USD NASDAQ +0,19%
KONTOOR BRAND
82,985 USD NYSE +1,57%
KRATOS DEF&SEC
62,8300 USD NASDAQ -1,55%
KURA ONCOLOGY
10,3600 USD NASDAQ +4,23%
LB PHARM
44,4450 USD NASDAQ -2,06%
LENZ THER
4,8000 USD NASDAQ -4,76%
LIFTOFF MOBILE
19,9001 USD NASDAQ -21,22%
LIQUIDIA
75,4000 USD NASDAQ -4,30%
LOCKHEED MARTIN
598,050 USD NYSE -1,46%
LOWE'S COM
216,950 USD NYSE +0,46%
LUMENTUM HLDNGS
909,0300 USD NASDAQ -2,51%
MACOM TECHNOLOGY
317,8650 USD NASDAQ +2,29%
MADISON SQU
85,500 USD NYSE -3,58%
MAGNOLIA OIL RG-A
25,795 USD NYSE -2,14%
MANITOWOC COMP
20,310 USD NYSE +0,64%
MATADOR RES
51,430 USD NYSE -2,08%
MICROSOFT
494,4200 USD NASDAQ +0,40%
MICROVAST HLDGS
0,8659 USD NASDAQ -5,88%
MIDDLEBY CORP
116,8200 USD NASDAQ -1,79%
MONGODB-A
457,0150 USD NASDAQ +4,38%
MONOPAR THERAPE
111,5975 USD NASDAQ -2,87%
MOONLAKE IMM RG-A
16,6700 USD NASDAQ -3,25%
MURPHY OIL
34,555 USD NYSE -2,05%
NATERA
310,1950 USD NASDAQ -1,82%
NATIONAL VSN HLD
19,9700 USD NASDAQ +2,36%
NEBIUS GROUP RG-A
253,0700 USD NASDAQ -2,36%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
152,7700 USD NASDAQ -2,38%
NORTHROP GRUMMAN
574,150 USD NYSE -0,56%
O-I GLASS
6,895 USD NYSE +2,15%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCEANEERING INTL
51,410 USD NYSE +0,72%
ORACLE
153,715 USD NYSE +0,32%
OSCAR HEALTH RG-A
29,970 USD NYSE +1,22%
OVINTIV
61,680 USD NYSE -2,41%
PACKAGING CORP A
256,570 USD NYSE +0,08%
PARK DENTAL
23,5000 USD NASDAQ +11,69%
PAYCHEX INC
121,6000 USD NASDAQ +1,02%
PERMIAN RES RG-A
21,040 USD NYSE -1,87%
POLARYX
2,4900 USD NASDAQ +11,66%
PTC THERAPEUTICS
72,7800 USD NASDAQ +0,19%
PUBL SVCS ENTERP
75,925 USD NYSE +0,09%
Pétrole Brent
87,69 USD Ice Europ -0,97%
Pétrole WTI
81,90 USD Ice Europ -0,69%
RYMAN HOSP REIT
125,420 USD NYSE +1,10%
SALESFORCE
192,360 USD NYSE -0,48%
SCHOLAR RCK HLDG
54,6250 USD NASDAQ +1,50%
SEMPRA ENERGY
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SEPTERNA
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SILGAN HLDGS
42,010 USD NYSE +3,32%
SM ENERGY
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SOUTHERN CO
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SUPER MICRO
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TIDEWATER
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TRIMBLE
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TRIPADVISOR
10,6250 USD NASDAQ -0,79%
TRONOX HLDGS
6,035 USD NYSE -2,11%
UNICYCIVE THERAP
5,1200 USD NASDAQ -5,01%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 18:31:43.

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