TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Five Below, Silgan Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Five Below et Silgan Holdings.
POINTS FORTS
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 175 $ à 215 $
* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de
"conserver" à "acheter"
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies relève sa
recommandation de "conserver" à "acheter"
* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa
recommandation de "performance sectorielle" à
"surperformance"
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Accendra Health Inc ACH.N : UBS abaisse son objectif de
cours de 4,50 $ à 1,50 $
* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son
objectif de cours de 95 $ à 90 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 175 $ à 215 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 132 $ à 158 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan passe de
"sous-pondérer" à "neutre"
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Benchmark lance la
couverture du titre avec une recommandation "Achat";
objectif de cours: 60 $
* Allstate Corp ALL.N : BMO relève son objectif de cours
de 250 $ à 284 $
* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Needham
abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG relève son objectif
de cours de 28 $ à 37 $
* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : Raymond James abaisse
son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : Citigroup relève
son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* American Well Corporation AMWL.N : Truist Securities
relève son objectif de cours de 7,5 $ à 12 $
* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 70 $ à 57 $
* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist Securities relève
son objectif de cours de 42 $ à 55 $
* Andersen Group Inc. ANDG.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 38 $ à 49 $
* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo relève son objectif
de cours de 39 $ à 49 $
* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : Truist Securities
relève son objectif de cours de 81 $ à 135 $
* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Morgan Stanley
relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 55 $ à 70 $
* Arxis Inc ARXS.O : Citigroup relève son objectif de
cours de 61 $ à 67 $
* Assurant Inc AIZ.N : UBS relève son objectif de cours
de 274 $ à 331 $
* Atmos Energy Corporation ATO.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 188 $ à 179 $
* Axos Financial, Inc. AX.N : Benchmark relève son
objectif de cours de 115 $ à 120 $
* B&G Foods BGS.N : Barclays abaisse son objectif de
cours de 5 $ à 4,50 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Citigroup relève son
objectif de cours de 79 $ à 88 $
* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Rosenblatt Securities
abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Wedbush abaisse son
objectif de cours de 15 $ à 8 $
* Bitgo Holdings, Inc. BTGO.N : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Brinker International Inc EAT.N : BMO relève son
objectif de cours de 175 $ à 230 $
* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup relève son
objectif de cours de 227 $ à 282 $
* Brinker International Inc EAT.N : D.A. Davidson relève
son objectif de cours de 160 $ à 260 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 185 $ à 230 $
* Brinker International Inc EAT.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 190 $ à 250 $
* Brinker International Inc EAT.N : Mizuho relève son
objectif de cours de 175 $ à 275 $
* Brinker International Inc EAT.N : Raymond James relève
son objectif de cours de 210 $ à 270 $
* Brinker International Inc EAT.N : Stephens relève son
objectif de cours de 220 $ à 300 $
* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 210 $ à 270 $
* Brinker International Inc EAT.N : UBS relève son
objectif de cours de 260 $ à 285 $
* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo relève
son objectif de cours de 220 $ à 280 $
* Brown-Forman BFb.N : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Cardinal Health CAH.N : Barclays relève son objectif de
cours de 258 $ à 275 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 223 $ à 261 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 215 $ à 260 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 275 $ à 280 $
* Carriage Services Inc CSV.N : Oppenheimer lance la
couverture du titre avec une recommandation "surperformer"
* Carriage Services Inc CSV.N : Oppenheimer lance la
couverture du titre avec un objectif de cours de 48 $
* Cerebras Systems CBRS.O : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 273,00 $ à 279,00 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 340 $ à 320 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 310 $ à 300 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 273 $ à 279 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : UBS relève son objectif
de cours de 320 $ à 330 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Wedbush relève son
objectif de cours de 280 $ à 290 $
* Chemours CC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26
$ à 18 $
* Chemours CC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 22 $ à 15 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Mizuho relève son objectif
de cours de 273 $ à 300 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 175 $ à 163 $
* Cisco CSCO.O : Barclays relève son objectif de cours de
121 $ à 123 $
* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de
cours de 145 $ à 160 $
* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 130 $ à 135 $
* Cisco CSCO.O : Rosenblatt Securities relève son
objectif de cours de 150 $ à 165 $
* Cisco CSCO.O : Truist Securities relève son objectif de
cours de 125 $ à 140 $
* Cisco Systems Inc CSCO.O : UBS relève son objectif de
cours de 132 $ à 138 $
* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève son
objectif de cours de 121 $ à 123 $
* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Coherent Corp. COHR.N : B. Riley relève son objectif de
cours de 309 $ à 345 $
* Coherent Corp. COHR.N : Jefferies relève son objectif
de cours de 375 $ à 420 $
* Coherent Corp. COHR.N : Needham relève son objectif de
cours de 380 $ à 420 $
* Coherent Corp. COHR.N : Rosenblatt Securities relève
son objectif de cours de 425 $ à 500 $
* Coreweave, Inc CRWV.O : Barclays relève son objectif de
cours de 90 $ à 105 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : HSBC relève son objectif de
cours de 36 $ à 39 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 18 $ à 24 $
* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 97 $ à 103 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Jonestrading relève
son objectif de cours de 74 $ à 90 $
* Definium Therapeutics, Inc. DFTX.O : Wells Fargo relève
son objectif de cours de 68 $ à 72 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 68 $ à 65 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 19 $ à 24 $
* Ducommun Incorporated DCO.N : Truist Securities relève
son objectif de cours de 150 $ à 209 $
* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 125 $ à 140 $
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de
cours de 1.135 $ à 1.220 $
* Entergy ETR.N : Truist Securities abaisse son objectif
de cours de 129 $ à 122 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 196 $ à 193 $
* EPR Properties EPR.N : Raymond James relève son
objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Erock EROC.N : BofA Global Research relève son objectif
de cours de 16,00 $ à 19,00 $
* Femasys Inc FEMY.O : Maxim Group ajuste son objectif de
cours de 30 $ à 10 $ pour tenir compte du regroupement
d'actions à raison de 1 pour 20
* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 52 $ à 35 $
* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Barclays relève
son objectif de cours de 48 $ à 65 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : H.C.
Wainwright relève son objectif de 44 $ à 57 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 54 $ à 95 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush
relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 210 $ à 350 $
* Five Below, Inc. FIVE.O : Jefferies passe de
"conserver" à "acheter"
* Goodrx Holdings, Inc. GDRX.O : UBS relève son objectif
de cours de 2,50 $ à 3,75 $
* Grocery Outlet GO.O : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 6 $ à 9 $
* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Morgan Stanley
relève son objectif de cours de 7,00 $ à 11,00 $
* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : Wells Fargo relève
son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* H & R Block Inc HRB.N : Stephens relève son objectif de
cours de 47 $ à 59 $
* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays relève son objectif de
cours de 15 $ à 16 $
* Health Catalyst, Inc. HCAT.O : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 1,75 $ à 1,50 $
* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays abaisse son
objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Heico Corporation HEI.N : Citigroup relève son objectif
de cours de 410 $ à 429 $
* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 38 $ à 49 $
* Horace Mann Educators Corp HMN.N : Raymond James relève
son objectif de cours de 53 $ à 59 $
* Incyte INCY.O : Bernstein relève son objectif de cours
de 99 $ à 104 $
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 1,8 $ à 3 $
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Jefferies passe de
"conserver" à "acheter"
* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 100 $ à 108 $
* Intuit Inc. INTU.O : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 591 $ à 457 $
* Jack In the Box JACK.O : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : Mizuho relève son objectif
de cours de 13 $ à 16 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 14 $ à 21 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC relève son objectif de
cours de 16 $ à 22 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : UBS relève son objectif de
cours de 14 $ à 20 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Truist Securities abaisse
son objectif de cours de 118 $ à 85 $
* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays relève son
objectif de cours de 96 $ à 99 $
* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : UBS relève son objectif de
cours de 131 $ à 136 $
* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Truist
Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 104 $
* Kura Oncology, Inc. KURA.O : Leerink Partners relève
son objectif de cours de 21 $ à 28 $
* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Stifel relève son
objectif de cours de 40 $ à 53 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research
abaisse son objectif de cours de 31 $ à 7 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research
abaisse sa recommandation de "Achat" à "Neutre"
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 20 $ à 10 $
* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : UBS relève son objectif de
cours de 38 $ à 39 $
* Liftoff Mobile, Inc. LFTO.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : BofA Global Research
relève son objectif de cours de 79 $ à 92 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 60 $ à 115 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham relève son
objectif de cours de 70 $ à 110 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 62 $ à 108 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup relève son
objectif de cours de 641 $ à 691 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 285 $ à 267 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 278 $ à 268 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 1.100 $ à 1.200 $
* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O :
Benchmark réintègre le titre avec une recommandation
"Achat"
* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O :
Benchmark réintroduit la couverture avec un objectif de
cours de 375 $
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP
Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $
* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 31 $ à 36 $
* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 10 $ à 12 $
* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 63 $ à 64 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo relève
son objectif de cours de 63 $ à 79 $
* Microsoft MSFT.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 550 $ à 625 $
* Microvast Holdings, Inc. MVST.O : H.C. Wainwright
abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $
* Middleby MIDD.O : Barclays abaisse son objectif de
cours de 155 $ à 145 $
* Mongodb, Inc. MDB.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 450 $ à 540 $
* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : BTIG relève son
objectif de cours de 117 $ à 133 $
* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $
* Moonlake Immunotherapeutics MLTX.O : H.C. Wainwright
relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 42 $ à 45 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Citigroup relève son objectif de
cours de 315 $ à 365 $
* National Vision Holdings, Inc. EYE.O : UBS abaisse son
objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Nebius Group NV NBIS.O : BNP Paribas relève son
objectif de cours de 238 $ à 260 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : la Deutsche Bank
abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $
* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup relève son objectif
de cours de 617 $ à 667 $
* Oceaneering International Inc OII.N : TD Cowen relève
son objectif de cours de 36 $ à 47 $
* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse sa recommandation de
"surperformance" à "en ligne avec le secteur"; abaisse son
objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Oracle Corporation ORCL.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 210 $ à 200 $
* Oscar Health, Inc. OSCR.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 19 $ à 26 $
* Oscar Health, Inc. OSCR.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 20 $ à 27 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo abaisse son objectif
de cours de 80 $ à 78 $
* Packaging Corp of America PKG.N : UBS relève son
objectif de cours de 271 $ à 292 $
* Park Dental Partners Inc PARK.O : Northland Capital
relève son objectif de cours de 21,5 $ à 27 $
* Paychex, Inc. PAYX.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 105 $ à 120 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève
son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Polaryx Therapeutics, Inc PLYX.O : Raymond James lance
la couverture du titre avec une recommandation "Achat
fort"
* Polaryx Therapeutics, Inc PLYX.O : Raymond James lance
sa couverture avec un objectif de cours de 6 $
* Pseg PEG.N : Truist Securities abaisse son objectif de
cours de 90 $ à 84 $
* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 100 $ à 115 $
* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 106 $ à 109 $
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Jefferies
relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* Salesforce, Inc. CRM.N : JP Morgan reprend la
couverture du titre avec une recommandation "surpondérer";
objectif de cours: 250 $
* Salesforce, Inc. CRM.N : Monness Crespi Hardt relève
son objectif de cours de 200 $ à 222 $
* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : JP Morgan
relève son objectif de cours de 56 $ à 63 $
* Sempra SRE.N : Truist Securities abaisse son objectif
de cours de 107 $ à 100 $
* Septerna, Inc. SEPN.O : Jonestrading relève son
objectif de cours de 43 $ à 62 $
* Septerna, Inc. SEPN.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 43 $ à 59 $
* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève son objectif
de cours de 51 $ à 58 $
* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC relève sa
recommandation de "en ligne avec le secteur" à
"surperformer"
* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 32 $ à 47 $
* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève sa
recommandation de "pondération neutre" à "surpondération"
* Southern Co SO.N : Truist Securities abaisse son
objectif de cours de 100 $ à 97 $
* Staar Surgical Company STAA.O : UBS abaisse son
objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BofA Global Research
abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7,50 $
* Stubhub Holdings Inc STUB.N : BofA Global Research
abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-performance"
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Bernstein relève son
objectif de cours de 37 $ à 42 $
* Tidewater Inc. TDW.N : Barclays relève son objectif de
cours de 91 $ à 86 $
* Trimble Inc TRMB.O : Bernstein abaisse son objectif de
cours de 85 $ à 73 $
* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 11 $ à 9 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 7 $ à 5 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de
"neutre" à "sous-pondérer"
* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Guggenheim abaisse
son objectif de cours de 37 $ à 25 $
* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève son objectif de
cours de 9 $ à 11 $
* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N :
Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 54 $
* Vse Corp VSEC.O : Citigroup relève son objectif de
cours de 263 $ à 280 $
* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup relève son objectif de
cours de 311 $ à 341 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : Truist Securities abaisse
son objectif de cours de 38 $ à 33 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : Truist Securities abaisse
son objectif de cours de 122 $ à 114 $
* Whitefiber Inc WYFI.O : Clear Street relève son
objectif de cours de 38 $ à 44 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup relève son
objectif de cours de 200 $ à 248 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group
relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $
* Xcel Energy XEL.O : Truist Securities abaisse son
objectif de cours de 94 $ à 88 $
* Xylem Inc XYL.N : UBS relève son objectif de cours de
135 $ à 138 $
* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 27 $ à 24 $
* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 60 $ à 46 $
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