TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agilent Technologies, Nvidia, Snowflake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Agilent Technologies, Nvidia et Snowflake.
FAITS MARQUANTS
* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de
cours à 140 $ contre 135 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 225 $ contre
185 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 215 $
à 285 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève l'objectif de cours à 145 $ contre
143 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève le cours cible de 207 $ à
220 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 145 $, contre 151 $
* Agilent Technologies Inc A.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 130 $
* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners augmente le prix cible à 140 $ de 135 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit le prix cible à 46 $ contre 54 $
* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan réduit le cours cible à 66 $ contre 76 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 83 $ de 105 $
* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein réduit le prix cible de 371 $ à 343 $
* Crowdstrike CRWD.O : BTIG réduit le prix cible à 489 $ de 520 $
* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 490 $ contre 530 $
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit le prix cible à 500 $ contre 530 $
* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 505 $ à 450 $
* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 480 $ à 440 $
* Domo Inc DOMO.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 9 $ à 15 $
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève le prix cible de 155 $ à 185 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours cible de 52 $ à 55 $
* Gohealth Inc GOCO.O : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 12 $
* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le prix cible de 117 $ à 109 $
* HP Inc HPQ.N : JP Morgan relève le cours cible de 27 $ à 30 $
* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 126 $, contre 129 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève le cours cible de 145 $ à 151 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities augmente le PT à 205,00 $ de 200,00 $
* Kohls KSS.N : Jefferies augmente le prix cible de 9 $ à 17 $
* Kohls KSS.N : TD Cowen augmente le prix cible à 17 $ à partir de 8 $
* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit le cours cible de 90 $ à 81 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible à 225 $, contre 185 $
* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 $ à 195 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies augmente le prix cible à 205 $ de 200 $
* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 215,00 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 210 $ de 206 $
* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $
* Pure Storage Inc PSTG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 66 $ à 78 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 255 $ contre 219 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève le prix cible de 235 $ à 276 $
* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 250 $ à 275 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève le prix cible de 250 $ à 270 $
* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 225 $ à 255 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève le prix cible à 285 $ contre 215 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève l'objectif de cours à 145 $, contre 143 $
* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève le cours cible à 89 $ contre 88 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : BTIG relève le cours cible de 335 $ à 340 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies relève le prix cible de 335 $ à 345 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan augmente le prix cible à 290 $ contre 274 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 355 $ contre 325 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James augmente le prix cible à 340 $, contre 310 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 284 $ à 297 $
* Venture Global Inc VG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à acheter, au lieu de le maintenir
* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 220 $ contre 207 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 215 $ contre 168 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC relève le cours cible de 212 $ à 213 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer