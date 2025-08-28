TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agilent Technologies, Nvidia, Snowflake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Agilent Technologies, Nvidia et Snowflake.

FAITS MARQUANTS

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève l'objectif de

cours à 140 $ contre 135 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 225 $ contre

185 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 215 $

à 285 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève l'objectif de cours à 145 $ contre

143 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève le cours cible de 207 $ à

220 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 145 $, contre 151 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 130 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners augmente le prix cible à 140 $ de 135 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit le prix cible à 46 $ contre 54 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan réduit le cours cible à 66 $ contre 76 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 83 $ de 105 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein réduit le prix cible de 371 $ à 343 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG réduit le prix cible à 489 $ de 520 $

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 490 $ contre 530 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit le prix cible à 500 $ contre 530 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 505 $ à 450 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 480 $ à 440 $

* Domo Inc DOMO.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 9 $ à 15 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève le prix cible de 155 $ à 185 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours cible de 52 $ à 55 $

* Gohealth Inc GOCO.O : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 12 $

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le prix cible de 117 $ à 109 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan relève le cours cible de 27 $ à 30 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 126 $, contre 129 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève le cours cible de 145 $ à 151 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities augmente le PT à 205,00 $ de 200,00 $

* Kohls KSS.N : Jefferies augmente le prix cible de 9 $ à 17 $

* Kohls KSS.N : TD Cowen augmente le prix cible à 17 $ à partir de 8 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit le cours cible de 90 $ à 81 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève le prix cible à 225 $, contre 185 $

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 $ à 195 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies augmente le prix cible à 205 $ de 200 $

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 215,00 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 210 $ de 206 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 66 $ à 78 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 255 $ contre 219 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève le prix cible de 235 $ à 276 $

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève le prix cible de 250 $ à 270 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 225 $ à 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève le prix cible à 285 $ contre 215 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève l'objectif de cours à 145 $, contre 143 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève le cours cible à 89 $ contre 88 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : BTIG relève le cours cible de 335 $ à 340 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies relève le prix cible de 335 $ à 345 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan augmente le prix cible à 290 $ contre 274 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 355 $ contre 325 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James augmente le prix cible à 340 $, contre 310 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 284 $ à 297 $

* Venture Global Inc VG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à acheter, au lieu de le maintenir

* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 220 $ contre 207 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 215 $ contre 168 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC relève le cours cible de 212 $ à 213 $