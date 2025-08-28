L'État américain pourrait prendre des part dans les entreprises de défense si elle mettent "trop l'accent sur la rémunération des actionnaires"

"Nous regarderons si les entreprises de défense remplissent pleinement leur mission, c'est-à-dire si elles répondent aux besoins de l'armée américaine", selon le ministre des Finances.

Scott Bessent à Washington, aux États-Unis, le 26 août 2025. ( AFP / MANDEL NGAN )

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a laissé entendre mercredi 27 août que le gouvernement n'excluait pas que l'État fédéral prenne des parts dans des secteurs stratégiques, notamment la défense si les entreprises concernées ne remplissent pas "pleinement leur mission".

L'État américain est récemment devenu actionnaire du fabricant de semi-conducteurs Intel . Le ministre du Commerce Howard Lutnick a affirmé mardi qu'il pourrait faire de même avec des groupes de défense, en particulier Lockheed Martin.

"Je ne sais pas si nous avons besoin de prendre des participations dans des entreprises de défense", a déclaré son collègue Scott Bessent mercredi dans une interview à Fox Business , sans fermer totalement cette porte.

Construction navale

"Nous regarderons si les entreprises de défense remplissent pleinement leur mission, c'est-à-dire si elles répondent aux besoins de l'armée américaine en temps et en heure , ou si elles mettent plutôt trop l'accent sur la rémunération des actionnaires", a-t-il ajouté, estimant que l'avionneur Boeing était un mauvais exemple à ce titre.

Le secrétaire au Trésor a par ailleurs considéré que le géant américain des puces pour l'intelligence artificielle (IA) Nvidia n'avait "pas besoin de soutien financier".

L'État pourrait investir dans d'autres secteurs "sensibles pour lesquels nous devons être autosuffisants aux États-Unis", a-t-il poursuivi, citant la construction navale en exemple.