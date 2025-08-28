Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en baisse de 0,02% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, grâce à la forte demande en puces d'intelligence artificielle (IA) de la part des fournisseurs de services cloud qui développent leurs infrastructures afin d'alimenter la technologie d'IA générative.

Par ailleurs, le dirigeant du groupe, Jensen Huang, espère obtenir l'autorisation de recommencer à vendre les puces Nvidia en Chine après avoir conclu un accord avec le président américain Donald Trump pour verser des commissions au gouvernement américain.

Mais en l'absence de règles officielles aux États-Unis et compte tenu des incertitudes quant à la décision des régulateurs chinois de décourager ou non l'achat de puces Nvidia, le leader du marché de l'IA a exclu les ventes potentielles en Chine de ses prévisions pour le trimestre en cours.

Le titre perd 2,2% en avant-Bourse.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N par l'intermédiaire de sa filiale à 100% National Indemnity Company, a augmenté sa participation dans les sociétés japonaises MITSUBISHI CORP

8058.T et MITSUI & CO 8031.T , ont annoncé jeudi ces dernières.

* ALPHABET GOOGL.O - YOUTUBE et FOX FOXA.O ont annoncé mercredi avoir conclu un accord à court terme qui permettra aux abonnés de YouTube TV de continuer à regarder Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox.

* GE AEROSPACE GE.N - Plus de 600 employés syndiqués à l'United Auto Workers (UAW) de l'usine GE Aerospace d'Evendale, à Ohio, et du centre de distribution d'Erlanger, à Kentucky, se sont mis en grève jeudi après avoir échoué à conclure un nouvel accord contractuel, a déclaré Shawn Fain, président de l'UAW.

* MICROSOFT MSFT.O - Deux employés du groupe ont été licenciés mercredi après avoir participé à un "sit-in" dans le bureau du président de la société pour protester contre les liens de l'entreprise avec Israël alors que celle-ci mène une guerre à Gaza.

* HP INC HPQ.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la demande croissante d'ordinateurs personnels équipés d'intelligence artificielle et au cycle de mise à niveau vers Windows 11.

* NETAPP NTAP.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre légèrement supérieures aux estimations, alors que les entreprises réduisent leurs dépenses en services de stockage dans le cloud dans un contexte économique incertain.

* CROWDSTRIKE CRWD.O a annoncé mercredi des prévisions de revenus faibles pour le troisième trimestre, car les mesures incitatives visant à fidéliser les clients après sa mise à jour ratée en matière de cybersécurité continuent de peser sur les ventes d'abonnements.

* SNOWFLAKE SNOW.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, misant sur la forte demande pour ses services d'analyse de données, les entreprises donnant la priorité aux dépenses en intelligence artificielle.

* ELI LILLY LLY.N a temporairement suspendu les livraisons de son médicament amaigrissant Mounjaro au Royaume-Uni, avant une nouvelle hausse des prix du traitement qui doit entrer en vigueur le mois prochain.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)