TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AGCO, Caterpillar, United Rentals

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AGCO, Caterpillar et United Rentals.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 34 $

* AECOM ACM.N : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT $151

* Aecom ACM.N : Truist Securities augmente le prix cible de 128 $ à 146 $

* AES Corp AES.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours à 8,50 $ contre 5 $

* Aflac Inc AFL.N : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 102 $

* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies ramène le cours cible à 125 $, contre 135 $ auparavant

* AGCO Corp AGCO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 142 $ contre 143 $

* Agilent Technologies Inc A.N : UBS augmente le prix cible à 170 $ de 130

* AGNC Investment Corp AGNC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 10,50 $ à 10 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 40 $

* Allstate Corp ALL.N : UBS relève le cours cible de 235 à 250 dollars

* American International Group Inc AIG.N : UBS relève l'objectif de cours à 94 $ contre 90 $ auparavant

* American Water AWK.N : Jefferies ramène le cours cible à 114 $, contre 116 $ auparavant

* Ametek AME.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 229 $ contre 219 $ auparavant

* Amphenol Corp APH.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 120 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners relève le prix cible de 37 à 51 dollars

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 22,50 $ contre 21,50 $ auparavant

* Apollo Global Management Inc APO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 147 $ contre 168 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 240 à 250 dollars

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 11,50 $ à 11 $

* ArcBest Corp ARCB.O : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le PT à 89 $ de 79 $

* ArcBest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 85 $ à 87 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 187 $, contre 200 $ auparavant

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 38 à 45 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 365 à 366 dollars

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Assurant Inc AIZ.N : UBS relève le cours cible de 250 $ à 255 $

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80 $ contre 55 $ auparavant

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54 $

* Banc of California Inc BANC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $ auparavant

* Bellring Brands Inc BRBR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 39$ contre 40

* Bentley Systems BSY.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 57 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève le prix cible de 88 $ à 95 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : RBC relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Biogen BIIB.O : RBC ramène le cours cible de 219 $ à 217 $

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 6 $ contre 7 $

* Blackbaud Inc BLKB.O : Stifel réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays relève le cours cible à 1 0310 $ contre 1 210 $

* Blackstone Inc BX.N : Barclays réduit le prix cible à 171 $ contre 181 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays réduit le prix cible à 21 $ contre 23 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies augmente le prix cible à 135$ de 120

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Boston Beer Company Inc SAM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 230 $ contre 234 $ auparavant

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 108 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : UBS réduit le prix cible à 106 $ de 120

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 98 $ de 101

* Cadence Bank CADE.N : Barclays augmente le prix cible de 43 $ à 46 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Stifel réduit le prix cible de 45 $ à 43 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 53 $ à 42 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 500 à 570 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities relève le prix cible de 507 $ à 582 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours à 264 $ contre 256 $

* Celsius Holdings CELH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 40 à 55 dollars

* Central Pacific Financial CPF.N : KBW initie la couverture avec une note de performance du marché; PT 34 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 37

* Certara Inc CERT.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 11,5 $ à 13 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; augmente le prix cible de 134 $ à 148 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan augmente le prix cible à 155 $ de 126 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ contre 116 $

* Church & Dwight CHD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 120 $ auparavant

* Church & Dwight CHD.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 85 $ contre 88 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS réduit le prix cible à 98$ de 103

* Clearway Energy Inc CWENa.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: PT 36 $

* Clorox CLX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 135 $ à 125 $

* Clorox CLX.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 130 $ contre 135 $

* Clorox Co CLX.N : UBS réduit le prix cible à 128 $, contre 134 $ auparavant

* CME Group Inc CME.O : Barclays ramène le cours cible de 298 $ à 280 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 23 $

* Cognex Corp CGNX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 55

* Cognex Corp CGNX.O : Truist Securities relève le prix cible à 45 $ contre 37 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 361 $ contre 365 $

* Colgate-Palmolive CL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 98 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 99 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 30 $ auparavant

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 230

* Consolidated Edison Inc ED.N : Jefferies réduit le prix cible de 113 $ à 110 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup augmente le prix cible à 148 $ contre 145 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève le prix cible à 170 $, contre 167 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 153 $ contre 173 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le cours cible de 89 $ à 105,5 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 46 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 44 $

* Corteva CTVA.N : Mizuho ramène le cours cible à 78 $ contre 85 $ auparavant

* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : TD Cowen réduit le prix cible à 27 $ contre 30 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : Truist Securities augmente le prix cible de 273 $ à 276 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 41 $

* Cummins CMI.N : Jefferies relève le cours cible de 450 à 500 dollars

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible à 434 $ contre 380 $

* Darling Ingredients DAR.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 45

45

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre 147 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : UBS réduit le prix cible à 157 $ contre 158 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies ramène le cours cible à 440 $, contre 510 $ auparavant

* Deere & Co DE.N : Truist Securities augmente le prix cible à 609 $ contre 602 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève le cours cible de 133 à 151 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève le cours cible de 160 à 175 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève le cours cible de 160 à 170 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève le cours cible de 130 à 150 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève le cours cible à 186 dollars, contre 155 dollars auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : Wells Fargo relève le cours cible à 180 $, contre 160 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 110 $ contre 140 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Barclays réduit le prix cible à 405 $ de 425

* Domino's Pizza DPZ.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 535 $ contre 520 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 450 $ contre 490 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : Barclays relève le cours cible de 103 à 114 dollars

* Eagle Materials Inc EXP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 261

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Barclays relève le cours cible à 145 $, contre 140 $ auparavant

* Edwards Lifesciences EW.N : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 170 $ contre 134 $ auparavant

* Elf Beauty Inc ELF.N : UBS relève l'objectif de cours à 150$ contre 112

* Energizer Holdings Inc ENR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 26$ contre 29

* Energy Fuels Inc UUUU.A : B. Riley relève le cours cible à 22 $, contre 11 $ auparavant

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $63

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 63 $ à 65 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 40 à 35 dollars

* Fastenal Co FAST.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 49 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité; l'objectif est ramené de 284 $ à 274 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 49 $ à 52 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève le cours cible de 47 à 49 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène le cours cible de 2 000 $ à 1 900 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Barclays relève le cours cible de 26 à 29 dollars

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Barclays relève le cours cible de 31 à 34 dollars

* FirstEnergy FE.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 53

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays relève le prix cible à 13 $ contre 8 $

* Fluor FLR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 51 $ contre 52 $

* FMC Corp FMC.N : BMO ramène le cours cible à 40 $, contre 45 $ auparavant

* Fox Corp FOXA.O : Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 58 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Freshpet FRPT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 81 $

* Freshpet FRPT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 81 $ auparavant

* Freshpet FRPT.O : BofA Global Research réduit la note d'achat à neutre

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 16$ contre 12

* Gilead GILD.O : Citigroup augmente le prix cible de 125 $ à 135 $

* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 98 $ à 100 $

* Globe Life Inc GL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 150 à 172 dollars

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS réduit le cours cible à 130 $, contre 136 $ auparavant

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 226 $ contre 240 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 65 $ à 66 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : UBS relève le cours cible de 150 à 152 dollars

* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies relève le cours cible à 12,25 $ contre 11,75 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; PT 19 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 10 $ à 9 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Citigroup augmente le prix cible à 26 $ contre 17 $

* Hershey Co HSY.N : UBS relève l'objectif de cours à 205 $ contre 192 $

* Hub Group Inc HUBG.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 41 $, contre 43 $ auparavant

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities augmente le prix cible à 298 $ contre 283 $

* Impinj Inc PI.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un prix cible de 200 $

* Incyte INCY.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible de 138 $ à 139 $

* Intel INTC.O : HSBC passe de "hold" à "reduce"; augmente le prix cible de 21,25 $ à 24 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays augmente le prix cible de 73 $ à 81 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays réduit le prix cible de 212 $ à 201 $

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 84 $ à 90 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève le cours cible de 222 $ à 232 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 180 $ à 170 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays augmente le prix cible de 118 à 125 dollars

* Jacobs Solutions Inc J.N : Truist Securities augmente le prix cible de 148 à 163 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 90 $

* Kenvue Inc KVUE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 21 $ contre 25 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 17 $ contre 20 $

* Kenvue Inc KVUE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 23 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 41 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 118 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : UBS réduit le prix cible à 130 $, contre 140 $ auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Barclays réduit le prix cible à 40 $ contre 43 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 52 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : TD Cowen réduit l'objectif à 44 $ contre 49 $

* Kraft Heinz Co KHC.O : UBS réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 28 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : B. Riley réduit le prix cible à neutre de "acheter"; augmente le prix cible à 105 $ de 72 $

prix cible à 105 $ de 72 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève le cours cible de 323 à 342 dollars

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 138 $ contre 147 $

* Legence Corp LGN.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un prix cible de 34 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 77 $ à 75 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit le cours cible à 575 $ contre 645 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Barclays augmente le prix cible à 46 $ contre 42 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 38 $ contre 37 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays réduit le prix cible à 411 $ contre 460 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit le prix cible à 235 $, contre 240 $ auparavant

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 247 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 250

* Manpowergroup Inc MAN.N : UBS réduit le prix cible de 46 $ à 40 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 186 $, contre 200 $ auparavant

* Marsh & Mclennan MMC.N : Barclays réduit le prix cible à 221 $ contre 233 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 222 $ contre 226 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MMC.N : UBS réduit le prix cible à 257 $, contre 258 $ auparavant

* Martin Marietta Materials MLM.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 620 $

$

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 209 $ à 248 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 59 $ contre 58 $ auparavant

* Matador Resources Co MTDR.N : RBC relève le prix cible de 60 à 62 dollars

* McCormick & Company Inc MKC.N : Barclays réduit le prix cible à 72 $ contre 82 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible à 93 $ contre 102 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 71 $ contre 79 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit le prix cible à 78 $ contre 84 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 79 $ contre 82 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Stifel réduit le prix cible à 71 $ contre 76 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : UBS réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 490 $, contre 455 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 141 $

* Metlife Inc MET.N : Barclays relève le cours cible à 98 $ contre 93 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève le cours cible de 95 à 96 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 195 à 225 dollars

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : UBS réduit le prix cible de 52 $ à 49 $

* Mondelez International Inc MDLZ.O : UBS réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 69 $

* Monster Beverage MNST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 72 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 79 $ contre 76 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : UBS relève le prix cible de 67 à 72 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays ramène le cours cible de 109 à 108 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC augmente le prix cible de 149 $ à 156 $

* Newell Brands Inc NWL.O : Citigroup réduit le prix cible de 6 $ à 5,50 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de 52 $ à 56 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 288 à 303 $

* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : Piper Sandler relève le prix cible de 17,50 $ à 19,50 $

* Northrop Grumman NOC.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de "$575" à "$700"

à "$700"

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $ auparavant

* Nov Inc NOV.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 14$ contre 13

* NRG Energy Inc NRG.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours à 202 $ contre 198 $

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 19$ contre 15

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 143$ contre 155

* Old National Bancorp ONB.O : Barclays relève le cours cible à 29 $, contre 28 $ auparavant

* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 155 à 171 dollars

* Owens & Minor Inc OMI.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 6$ contre 5

* P10 Inc PX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 97 $ contre 98 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : UBS relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities relève le cours cible de 822 à 910 dollars

* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS relève l'objectif de cours à 27 $ contre 17 $ auparavant

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Rosenblatt Securities réduit le cours cible à 30 $ contre 36 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 27$ contre 31

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 136$ contre 121

* Penumbra Inc PEN.N : Needham relève la note de "hold" à "buy"

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 166 $ contre 131 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 120 dollars contre 125 dollars auparavant

auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 105

* Popular Inc BPOP.O : Barclays augmente le prix cible à 160$ de 155

* Primo Brands PRMB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 32 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 160 $ contre 128 $

* Principal Financial Group PFG.O : Barclays relève le cours cible de 80 $ à 83 $

* Principal Financial Group PFG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 72 à 73 dollars

* Procter & Gamble Co PG.N : UBS réduit le prix cible à 176 $ contre 180 $

* Progressive Corp PGR.N : Barclays réduit le prix cible à 271 $ de 281 $

* Progressive Corp PGR.N : UBS réduit le prix cible de 268 $ à 261 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup augmente le prix cible de 5 $ à 6 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Barclays réduit le prix cible à 117 $ contre 120 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC augmente le prix cible de 63 $ à 70 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève le prix cible de 472 $ à 521 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners augmente le prix cible à 203 $, contre 192 $ auparavant

* Ramaco Resources Inc METC.O : B. Riley augmente le prix cible de 14 $ à 50 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 46 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève le cours cible de 695 $ à 704 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : Barclays reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $246

* Republic Services Inc RSG.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 263 $ contre 268 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Barclays augmente le prix cible à 162 $, contre 120 $ auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup relève le prix cible de 152 à 155 dollars

* Rocket Companies Inc RKT.N : RBC relève le cours cible de 17 $ à 20 $

* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 120 $ à 89 $

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan augmente le cours cible de 15 $ à 16 $

* RXO Inc RXO.N : TD Cowen ramène le cours cible de 16 $ à 14 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays réduit le prix cible de 79 $ à 70 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : UBS réduit le prix cible à 75 $ (80 $)

* Sabre Corp SABR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 3,30 $ contre 3,90

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 360 $ contre 374 $ auparavant

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC augmente le prix cible de 14 $ à 16 $

* SBA Communications SBAC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 220 $ contre 230 $

* Scansource Inc SCSC.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 43 $

* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 28$ contre 27

* Schneider National Inc SNDR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 25 $ de 28

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup relève le cours cible de 40 à 42 dollars

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC relève le cours cible de 16 $ à 20 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 43

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho réduit le prix cible à 100$ de 107

* Simply Good Foods Co SMPL.O : UBS réduit le prix cible de 36 $ à 27 $

* Slb SLB.N : Bernstein abaisse le cours cible à 47,60 $, contre 63 $ auparavant

* Smithfield Foods SFD.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS relève l'objectif de cours à 310 $ contre 285

* Southern Copper Corp SCCO.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 108 $ contre 89,10 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 121 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 60 $ à 68 $

* SPX Technologies SPXC.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de 202 $

$

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen relève la note d'achat de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 118 $ à 131 $

* Symbotic Inc SYM.O : Barclays initie la couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 38 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 50 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours à 496 $ contre 424 $ auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 606 $

* Tesla Inc TSLA.O : Stifel relève le cours cible de 440 à 483 dollars

* Tetra Tech TTEK.O : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT 41

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Barclays augmente le prix cible de 82 $ à 85 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le prix cible de 113 à 114 dollars

* The Hartford Financial Services Group HIG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 160 $ contre 142 $ auparavant

* The Hartford Financial Services Group HIG.N : Wells Fargo relève son objectif à 147 $, contre 139 $ auparavant

* The Procter & Gamble Co PG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 174$ de 180

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente l'objectif de prix à 266 $ contre 265 $

* The Travelers Companies Inc TRV.N : Barclays augmente le prix cible de 274 $ à 313 $

* The Travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 275 $ à 291 $

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup réduit le prix cible à 117 $ contre 122 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays réduit le prix cible à 144 $ contre 170 $

* Travelers Companies Inc TRV.N : UBS augmente le prix cible de 284 $ à 287 $

* Trimble Inc TRMB.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 100

* Twfg Inc TWFG.O : UBS réduit le prix cible à 39$ de 42

* Tyson Foods Inc TSN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 58 $ contre 59 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 155 $ contre 150 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 265 $ contre 267 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève le cours cible de 825 à 975 dollars

* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 1194 $ contre 952 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 433 $ contre 379 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 390 $ contre 350 $ auparavant

* Unum Group UNM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 95 $ contre 92 $ auparavant

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 100 à 98 dollars

* UPS UPS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 85 $ contre 96 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : UBS réduit le cours cible à 13,5 $ contre 15

* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève le cours cible à 13 $ contre 11 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : JP Morgan relève le cours cible à 530 $ contre 517 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC augmente le prix cible de 405 $ à 423 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 70 $ contre 66 $

* Vistra Corp VST.N : Seaport Research Partners relève le cours cible à 242 $, contre 220 $ auparavant

* Vita Coco Company COCO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 40 à 45 dollars

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 81 $

* Voya Financial VOYA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 83 $ contre 82 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Barclays relève le cours cible de 66 à 73 dollars

* W R Berkley Corp WRB.N : UBS relève le prix cible de 80 à 87 dollars

* W R Berkley Corp WRB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 68 à 69 dollars

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 13 $ auparavant

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 40 $, contre 36 $ auparavant

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève le cours cible de 60 à 68 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 210 à 205 dollars

* Waste Management Inc WM.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 262 $ contre 265 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies ramène le cours cible de 480 à 425 dollars

* Webster Financial Corporation WBS.N : Barclays augmente le prix cible de 77 $ à 78 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 24 $ contre 29 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : TD Cowen réduit le prix cible à 24 $ de 30

* Wesco International Inc WCC.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Wesco International Inc WCC.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 258

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies augmente le prix cible de 245 $ à 255 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève le cours cible de 100 à 112 dollars

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 963 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 156 $ à 144 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève le cours cible de 301 à 375 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 319 à 350 dollars