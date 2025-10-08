TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AGCO, Caterpillar, United Rentals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AGCO, Caterpillar et United Rentals.
FAITS MARQUANTS
* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 125$ contre 135
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 570 $
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 575 $ contre 645 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève le cours cible à 975 $, contre 825 $ auparavant
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies ramène le cours cible de 480 à 425 dollars
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 34 $
* AECOM ACM.N : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT $151
* Aecom ACM.N : Truist Securities augmente le prix cible de 128 $ à 146 $
* AES Corp AES.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours à 8,50 $ contre 5 $
* Aflac Inc AFL.N : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 102 $
* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies ramène le cours cible à 125 $, contre 135 $ auparavant
* AGCO Corp AGCO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 142 $ contre 143 $
* Agilent Technologies Inc A.N : UBS augmente le prix cible à 170 $ de 130
* AGNC Investment Corp AGNC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 10,50 $ à 10 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $
* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 40 $
* Allstate Corp ALL.N : UBS relève le cours cible de 235 à 250 dollars
* American International Group Inc AIG.N : UBS relève l'objectif de cours à 94 $ contre 90 $ auparavant
* American Water AWK.N : Jefferies ramène le cours cible à 114 $, contre 116 $ auparavant
* Ametek AME.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 229 $ contre 219 $ auparavant
* Amphenol Corp APH.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 120 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners relève le prix cible de 37 à 51 dollars
* Annaly Capital Management Inc NLY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 22,50 $ contre 21,50 $ auparavant
* Apollo Global Management Inc APO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 147 $ contre 168 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 240 à 250 dollars
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 11,50 $ à 11 $
* ArcBest Corp ARCB.O : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le PT à 89 $ de 79 $
* ArcBest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente le prix cible de 85 $ à 87 $
* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 187 $, contre 200 $ auparavant
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 38 à 45 dollars
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 365 à 366 dollars
* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars
* Assurant Inc AIZ.N : UBS relève le cours cible de 250 $ à 255 $
* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80 $ contre 55 $ auparavant
* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54 $
* Banc of California Inc BANC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $ auparavant
* Bellring Brands Inc BRBR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 39$ contre 40
* Bentley Systems BSY.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 57 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève le prix cible de 88 $ à 95 $
* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : RBC relève le cours cible de 13 à 14 dollars
* Biogen BIIB.O : RBC ramène le cours cible de 219 $ à 217 $
* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 6 $ contre 7 $
* Blackbaud Inc BLKB.O : Stifel réduit le prix cible de 75 $ à 65 $
* BlackRock Inc BLK.N : Barclays relève le cours cible à 1 0310 $ contre 1 210 $
* Blackstone Inc BX.N : Barclays réduit le prix cible à 171 $ contre 181 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays réduit le prix cible à 21 $ contre 23 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies augmente le prix cible à 135$ de 120
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Boston Beer Company Inc SAM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 230 $ contre 234 $ auparavant
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 52 $ à 53 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 108 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : UBS réduit le prix cible à 106 $ de 120
* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 98 $ de 101
* Cadence Bank CADE.N : Barclays augmente le prix cible de 43 $ à 46 $
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Stifel réduit le prix cible de 45 $ à 43 $
* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 53 $ à 42 $
* Carmax Inc KMX.N : Stephens ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 500 à 570 dollars
* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities relève le prix cible de 507 $ à 582 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours à 264 $ contre 256 $
* Celsius Holdings CELH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 40 à 55 dollars
* Central Pacific Financial CPF.N : KBW initie la couverture avec une note de performance du marché; PT 34 $
* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 37
* Certara Inc CERT.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 11,5 $ à 13 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; augmente le prix cible de 134 $ à 148 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan augmente le prix cible à 155 $ de 126 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ contre 116 $
* Church & Dwight CHD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 120 $ auparavant
* Church & Dwight CHD.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 85 $ contre 88 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS réduit le prix cible à 98$ de 103
* Clearway Energy Inc CWENa.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: PT 36 $
* Clorox CLX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 135 $ à 125 $
* Clorox CLX.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 130 $ contre 135 $
* Clorox Co CLX.N : UBS réduit le prix cible à 128 $, contre 134 $ auparavant
* CME Group Inc CME.O : Barclays ramène le cours cible de 298 $ à 280 $
* Coeur Mining Inc CDE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 23 $
* Cognex Corp CGNX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 55
* Cognex Corp CGNX.O : Truist Securities relève le prix cible à 45 $ contre 37 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 361 $ contre 365 $
* Colgate-Palmolive CL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 98 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 99 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 30 $ auparavant
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 230
* Consolidated Edison Inc ED.N : Jefferies réduit le prix cible de 113 $ à 110 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup augmente le prix cible à 148 $ contre 145 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève le prix cible à 170 $, contre 167 $ auparavant
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 153 $ contre 173 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le cours cible de 89 $ à 105,5 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 46 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 44 $
* Corteva CTVA.N : Mizuho ramène le cours cible à 78 $ contre 85 $ auparavant
* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : TD Cowen réduit le prix cible à 27 $ contre 30 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : Truist Securities augmente le prix cible de 273 $ à 276 $
* CSX Corp CSX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 41 $
* Cummins CMI.N : Jefferies relève le cours cible de 450 à 500 dollars
* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible à 434 $ contre 380 $
* Darling Ingredients DAR.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de
45
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 46 $ à 42 $
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre 147 $
* Deckers Outdoor Corp DECK.N : UBS réduit le prix cible à 157 $ contre 158 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies ramène le cours cible à 440 $, contre 510 $ auparavant
* Deere & Co DE.N : Truist Securities augmente le prix cible à 609 $ contre 602 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève le cours cible de 133 à 151 dollars
* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève le cours cible de 160 à 175 dollars
* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève le cours cible de 160 à 170 dollars
* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève le cours cible de 130 à 150 dollars
* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève le cours cible à 186 dollars, contre 155 dollars auparavant
* Dell Technologies Inc DELL.N : Wells Fargo relève le cours cible à 180 $, contre 160 $ auparavant
* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 110 $ contre 140 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Barclays réduit le prix cible à 405 $ de 425
* Domino's Pizza DPZ.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 535 $ contre 520 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 450 $ contre 490 $
* Dt Midstream Inc DTM.N : Barclays relève le cours cible de 103 à 114 dollars
* Eagle Materials Inc EXP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 261
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Barclays relève le cours cible à 145 $, contre 140 $ auparavant
* Edwards Lifesciences EW.N : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"
* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 170 $ contre 134 $ auparavant
* Elf Beauty Inc ELF.N : UBS relève l'objectif de cours à 150$ contre 112
* Energizer Holdings Inc ENR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 26$ contre 29
* Energy Fuels Inc UUUU.A : B. Riley relève le cours cible à 22 $, contre 11 $ auparavant
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $63
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 63 $ à 65 $
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 70 dollars
* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 40 à 35 dollars
* Fastenal Co FAST.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 49 $
* Fedex FDX.N : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité; l'objectif est ramené de 284 $ à 274 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 49 $ à 52 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève le cours cible de 47 à 49 dollars
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène le cours cible de 2 000 $ à 1 900 $
* First Horizon Corporation FHN.N : Barclays relève le cours cible de 26 à 29 dollars
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Barclays relève le cours cible de 31 à 34 dollars
* FirstEnergy FE.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 53
* Fluence Energy FLNC.O : Barclays relève le prix cible à 13 $ contre 8 $
* Fluor FLR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 51 $ contre 52 $
* FMC Corp FMC.N : BMO ramène le cours cible à 40 $, contre 45 $ auparavant
* Fox Corp FOXA.O : Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 58 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Freshpet FRPT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 81 $
* Freshpet FRPT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 81 $ auparavant
* Freshpet FRPT.O : BofA Global Research réduit la note d'achat à neutre
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 16$ contre 12
* Gilead GILD.O : Citigroup augmente le prix cible de 125 $ à 135 $
* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 98 $ à 100 $
* Globe Life Inc GL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 150 à 172 dollars
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS réduit le cours cible à 130 $, contre 136 $ auparavant
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 226 $ contre 240 $
* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 65 $ à 66 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : UBS relève le cours cible de 150 à 152 dollars
* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies relève le cours cible à 12,25 $ contre 11,75 $
* Healthcare Realty Trust HR.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; PT 19 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 10 $ à 9 $
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Citigroup augmente le prix cible à 26 $ contre 17 $
* Hershey Co HSY.N : UBS relève l'objectif de cours à 205 $ contre 192 $
* Hub Group Inc HUBG.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 41 $, contre 43 $ auparavant
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities augmente le prix cible à 298 $ contre 283 $
* Impinj Inc PI.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un prix cible de 200 $
* Incyte INCY.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"
* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible de 138 $ à 139 $
* Intel INTC.O : HSBC passe de "hold" à "reduce"; augmente le prix cible de 21,25 $ à 24 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays augmente le prix cible de 73 $ à 81 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays réduit le prix cible de 212 $ à 201 $
* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 84 $ à 90 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève le cours cible de 222 $ à 232 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 180 $ à 170 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays augmente le prix cible de 118 à 125 dollars
* Jacobs Solutions Inc J.N : Truist Securities augmente le prix cible de 148 à 163 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 90 $
* Kenvue Inc KVUE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 21 $ contre 25 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 17 $ contre 20 $
* Kenvue Inc KVUE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 23 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 41 $
* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 118 $
* Kimberly-Clark Corp KMB.O : UBS réduit le prix cible à 130 $, contre 140 $ auparavant
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Barclays réduit le prix cible à 40 $ contre 43 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 52 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : TD Cowen réduit l'objectif à 44 $ contre 49 $
* Kraft Heinz Co KHC.O : UBS réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 28 $
* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : B. Riley réduit le prix cible à neutre de "acheter"; augmente le
prix cible à 105 $ de 72 $
* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 24 $ à 27 $
* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève le cours cible de 323 à 342 dollars
* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 138 $ contre 147 $
* Legence Corp LGN.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un prix cible de 34 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 77 $ à 75 $
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit le cours cible à 575 $ contre 645 $
* Lincoln National Corp LNC.N : Barclays augmente le prix cible à 46 $ contre 42 $
* Lincoln National Corp LNC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 38 $ contre 37 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays réduit le prix cible à 411 $ contre 460 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit le prix cible à 235 $, contre 240 $ auparavant
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 247 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 250
* Manpowergroup Inc MAN.N : UBS réduit le prix cible de 46 $ à 40 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 186 $, contre 200 $ auparavant
* Marsh & Mclennan MMC.N : Barclays réduit le prix cible à 221 $ contre 233 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 222 $ contre 226 $
* Marsh & Mclennan Companies Inc MMC.N : UBS réduit le prix cible à 257 $, contre 258 $ auparavant
* Martin Marietta Materials MLM.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 620
$
* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 209 $ à 248 $
* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 59 $ contre 58 $ auparavant
* Matador Resources Co MTDR.N : RBC relève le prix cible de 60 à 62 dollars
* McCormick & Company Inc MKC.N : Barclays réduit le prix cible à 72 $ contre 82 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible à 93 $ contre 102 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 71 $ contre 79 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit le prix cible à 78 $ contre 84 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 79 $ contre 82 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Stifel réduit le prix cible à 71 $ contre 76 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : UBS réduit le prix cible de 71 $ à 70 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 490 $, contre 455 $ auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 141 $
* Metlife Inc MET.N : Barclays relève le cours cible à 98 $ contre 93 $
* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève le cours cible de 95 à 96 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 195 à 225 dollars
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup réduit le prix cible de 51 $ à 49 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : UBS réduit le prix cible de 52 $ à 49 $
* Mondelez International Inc MDLZ.O : UBS réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 69 $
* Monster Beverage MNST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 72 $ auparavant
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 79 $ contre 76 $ auparavant
* Monster Beverage Corp MNST.O : UBS relève le prix cible de 67 à 72 dollars
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays ramène le cours cible de 109 à 108 dollars
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC augmente le prix cible de 149 $ à 156 $
* Newell Brands Inc NWL.O : Citigroup réduit le prix cible de 6 $ à 5,50 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de 52 $ à 56 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 288 à 303 $
* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : Piper Sandler relève le prix cible de 17,50 $ à 19,50 $
* Northrop Grumman NOC.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de "$575"
à "$700"
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $ auparavant
* Nov Inc NOV.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 14$ contre 13
* NRG Energy Inc NRG.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours à 202 $ contre 198 $
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 19$ contre 15
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 143$ contre 155
* Old National Bancorp ONB.O : Barclays relève le cours cible à 29 $, contre 28 $ auparavant
* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 155 à 171 dollars
* Owens & Minor Inc OMI.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 6$ contre 5
* P10 Inc PX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $
* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 97 $ contre 98 $
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : UBS relève le cours cible de 10 à 12 dollars
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities relève le cours cible de 822 à 910 dollars
* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS relève l'objectif de cours à 27 $ contre 17 $ auparavant
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Rosenblatt Securities réduit le cours cible à 30 $ contre 36 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 27$ contre 31
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 136$ contre 121
* Penumbra Inc PEN.N : Needham relève la note de "hold" à "buy"
* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 166 $ contre 131 $ auparavant
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 120 dollars contre 125 dollars
auparavant
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 105
* Popular Inc BPOP.O : Barclays augmente le prix cible à 160$ de 155
* Primo Brands PRMB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 32 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 160 $ contre 128 $
* Principal Financial Group PFG.O : Barclays relève le cours cible de 80 $ à 83 $
* Principal Financial Group PFG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 72 à 73 dollars
* Procter & Gamble Co PG.N : UBS réduit le prix cible à 176 $ contre 180 $
* Progressive Corp PGR.N : Barclays réduit le prix cible à 271 $ de 281 $
* Progressive Corp PGR.N : UBS réduit le prix cible de 268 $ à 261 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup augmente le prix cible de 5 $ à 6 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Barclays réduit le prix cible à 117 $ contre 120 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC augmente le prix cible de 63 $ à 70 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève le prix cible de 472 $ à 521 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners augmente le prix cible à 203 $, contre 192 $ auparavant
* Ramaco Resources Inc METC.O : B. Riley augmente le prix cible de 14 $ à 50 $
* Range Resources Corp RRC.N : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 46 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève le cours cible de 695 $ à 704 $
* Reinsurance Group of America RGA.N : Barclays reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $246
* Republic Services Inc RSG.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 263 $ contre 268 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Barclays augmente le prix cible à 162 $, contre 120 $ auparavant
* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup relève le prix cible de 152 à 155 dollars
* Rocket Companies Inc RKT.N : RBC relève le cours cible de 17 $ à 20 $
* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 120 $ à 89 $
* RXO Inc RXO.N : JP Morgan augmente le cours cible de 15 $ à 16 $
* RXO Inc RXO.N : TD Cowen ramène le cours cible de 16 $ à 14 $
* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays réduit le prix cible de 79 $ à 70 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : UBS réduit le prix cible à 75 $ (80 $)
* Sabre Corp SABR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 3,30 $ contre 3,90
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 360 $ contre 374 $ auparavant
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC augmente le prix cible de 14 $ à 16 $
* SBA Communications SBAC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 220 $ contre 230 $
* Scansource Inc SCSC.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 43 $
* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 28$ contre 27
* Schneider National Inc SNDR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 25 $ de 28
* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup relève le cours cible de 40 à 42 dollars
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC relève le cours cible de 16 $ à 20 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 43
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho réduit le prix cible à 100$ de 107
* Simply Good Foods Co SMPL.O : UBS réduit le prix cible de 36 $ à 27 $
* Slb SLB.N : Bernstein abaisse le cours cible à 47,60 $, contre 63 $ auparavant
* Smithfield Foods SFD.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $ auparavant
* Snowflake Inc SNOW.N : UBS relève l'objectif de cours à 310 $ contre 285
* Southern Copper Corp SCCO.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 108 $ contre 89,10 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 121 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 60 $ à 68 $
* SPX Technologies SPXC.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de 202
$
* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 63 $ à 70 $
* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen relève la note d'achat de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 118 $ à 131 $
* Symbotic Inc SYM.O : Barclays initie la couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 38 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 50 $
* Talen Energy Corp TLN.O : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours à 496 $ contre 424 $ auparavant
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 606 $
* Tesla Inc TSLA.O : Stifel relève le cours cible de 440 à 483 dollars
* Tetra Tech TTEK.O : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT 41
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Barclays augmente le prix cible de 82 $ à 85 $
* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le prix cible de 113 à 114 dollars
* The Hartford Financial Services Group HIG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 160 $ contre 142 $ auparavant
* The Hartford Financial Services Group HIG.N : Wells Fargo relève son objectif à 147 $, contre 139 $ auparavant
* The Procter & Gamble Co PG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 174$ de 180
* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente l'objectif de prix à 266 $ contre 265 $
* The Travelers Companies Inc TRV.N : Barclays augmente le prix cible de 274 $ à 313 $
* The Travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 275 $ à 291 $
* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup réduit le prix cible à 117 $ contre 122 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays réduit le prix cible à 144 $ contre 170 $
* Travelers Companies Inc TRV.N : UBS augmente le prix cible de 284 $ à 287 $
* Trimble Inc TRMB.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 100
* Twfg Inc TWFG.O : UBS réduit le prix cible à 39$ de 42
* Tyson Foods Inc TSN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 58 $ contre 59 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 155 $ contre 150 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 265 $ contre 267 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève le cours cible de 825 à 975 dollars
* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 1194 $ contre 952 $ auparavant
* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 433 $ contre 379 $
* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 390 $ contre 350 $ auparavant
* Unum Group UNM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 95 $ contre 92 $ auparavant
* Unum Group UNM.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 100 à 98 dollars
* UPS UPS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 85 $ contre 96 $
* UTZ Brands Inc UTZ.N : UBS réduit le cours cible à 13,5 $ contre 15
* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève le cours cible à 13 $ contre 11 $
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : JP Morgan relève le cours cible à 530 $ contre 517 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC augmente le prix cible de 405 $ à 423 $
* Viking Holdings Ltd VIK.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 70 $ contre 66 $
* Vistra Corp VST.N : Seaport Research Partners relève le cours cible à 242 $, contre 220 $ auparavant
* Vita Coco Company COCO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 40 à 45 dollars
* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 81 $
* Voya Financial VOYA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 83 $ contre 82 $
* W R Berkley Corp WRB.N : Barclays relève le cours cible de 66 à 73 dollars
* W R Berkley Corp WRB.N : UBS relève le prix cible de 80 à 87 dollars
* W R Berkley Corp WRB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 68 à 69 dollars
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 13 $ auparavant
* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 40 $, contre 36 $ auparavant
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève le cours cible de 60 à 68 dollars
* Waste Connections Inc WCN.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 210 à 205 dollars
* Waste Management Inc WM.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 262 $ contre 265 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies ramène le cours cible de 480 à 425 dollars
* Webster Financial Corporation WBS.N : Barclays augmente le prix cible de 77 $ à 78 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 24 $ contre 29 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : TD Cowen réduit le prix cible à 24 $ de 30
* Wesco International Inc WCC.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Wesco International Inc WCC.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 258
* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies augmente le prix cible de 245 $ à 255 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève le cours cible de 100 à 112 dollars
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève le cours cible de 170 à 175 dollars
* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 963 $
* XPO Inc XPO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 156 $ à 144 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève le cours cible de 301 à 375 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 319 à 350 dollars