Le trafic aérien aux Etats-Unis touché par le blocage budgétaire

Un avion de la compagnie Delta atterrit à l'aéroport Ronald Reagan près de Washington, le 6 octobre 2025 ( AFP / Brendan Smialowski )

Des retards et annulations de vol allant crescendo sont redoutés aux Etats-Unis en raison du blocage budgétaire qui paralyse depuis une semaine une partie de l'Etat fédéral, alors que le Congrès n'est toujours pas parvenu mercredi à sortir de l'impasse.

Le Sénat a rejeté pour la sixième fois un texte républicain qui propose une simple prolongation du budget actuel jusque fin novembre, de même qu'un texte démocrate qui prévoit de maintenir certaines dépenses de santé.

Une semaine après le début de ce "shutdown" qui a mis des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, l'inquiétude grandit de voir s'allonger les files d'attente dans les aéroports en raison d'un absentéisme croissant des contrôleurs aériens et des agents de sécurité des transports.

Les contrôleurs aériens sont considérés comme ayant une mission "essentielle" de service public et ne sont pas mis au chômage technique durant un "shutdown".

Mais puisqu'à l'instar de l'ensemble des fonctionnaires fédéraux, ils ne sont pas payés tant que la paralysie dure, certains préfèrent se faire porter pâle plutôt que de travailler sans salaire.

Le ministre des Transports de Donald Trump, Sean Duffy, a déclaré à la presse lundi qu'une "légère" augmentation du nombre de contrôleurs aériens en arrêt maladie avait déjà été constatée.

"Notre priorité c'est la sécurité", a-t-il affirmé depuis l'aéroport de Newark, en banlieue de New York.

"Et donc, si nous avons des arrêts maladie supplémentaires, nous réduirons le flux jusqu'à un rythme cohérent avec la sécurité des Américains", a ajouté le ministre.

- "Sur le reculoir" -

Des problèmes de manque de personnel touchent déjà près d'une douzaine d'aéroports à travers le pays, notamment à Chicago et Boston, selon la FAA, le régulateur américain de l'aviation civile.

"Comme le ministre Duffy l'a dit, il y a une augmentation des pénuries de personnel à travers le système" de transport aérien, a déclaré l'agence dans un communiqué.

"Quand cela se produit, la FAA ralentit le trafic à destination de certains aéroports pour s'assurer de la sécurité des opérations", a-t-elle précisé.

Depuis le début de l'impasse budgétaire au Congrès, chaque camp se retranche sur ses positions, et aucune issue n'est en vue pour le moment.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, parle à la presse au Capitole de Washington, le 8 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Certains fonctionnaires fédéraux vont manquer leur premier salaire vendredi, et la pression monte sur les élus pour mettre fin à la crise.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a estimé mercredi devant la presse que les républicains étaient "sur le reculoir". Le sénateur new-yorkais a pointé en direction des nombreux sondages qui montrent selon lui un manque de soutien envers les arguments de la majorité présidentielle.

Donald Trump continue en parallèle de lancer des menaces de conséquences graves si l'opposition ne cède pas. Il a ainsi affirmé mardi que les fonctionnaires fédéraux mis au chômage technique ne recevraient pas automatiquement leurs arriérés de salaire, malgré une loi en ce sens adoptée lors de son premier mandat.

Une prise de position à laquelle se sont opposés de nombreux responsables, jusque dans sa majorité.

Mercredi, c'est au tour de plus d'1,3 million de militaires de ne pas toucher leur solde comme prévu, une échéance marquante dans un pays où ceux-ci ont une place particulière dans l'esprit du grand public.