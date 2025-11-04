TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Argenx SE, Cardinal Health Inc

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées américaines, dont Affiliated Managers Group, Argenx SE et Cardinal Health Inc.

FAITS MARQUANTS

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 345 dollars à

395 dollars

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 dollars à 930 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève le cours cible de 178 $ à 209 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : JP Morgan relève le cours cible de 675 $ à 775 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 198 $ à 192 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 38 dollars à 25 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 345 $ à 395 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 95 $ à 65 $

* Altria MO.N : Jefferies abaisse le cours cible de 50 $ à 47 $

* Amazon AMZN.O : HSBC relève le cours cible de 285 $ à 300 $

* Ameresco Inc AMRC.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 9 $ à 10 $

* Ares Management Corp ARES.N : KBW relève le cours cible de 188 $ à 189 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 197 $

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 $ à 930 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le cours cible de 202 $ à 197 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève le cours cible de 189 $ à 198 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit le cours cible de 20 $ à 18 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies (Pas TD Cowen) relève le cours cible de 415 $ à 480 $ (corrige le nom de la maison

de courtage) (corrigé)

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW réduit le cours cible de 92 $ à 79 $

* Bruker Corp BRKR.O : Leerink Partners relève le cours cible de 65 $ à 75 $

* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies ramène le cours cible de 92 $ à 79 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies abaisse la notation de "acheter" à "conserver"

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le cours cible de 39 $ à 22 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève le cours cible de 178 $ à 209 $

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 35 dollars à 40 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 30 $ à 38 $

* Cigna CI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 428 dollars à 375 dollars

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible de 177 $ à 180 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 16 $ à 27 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan ramène le cours cible de 127 $ à 120 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : JP Morgan relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 75 $ à 68 $

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan relève le cours cible de 29 dollars à 30 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève le cours cible de 74 $ à 90 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 120 $ à 121 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Forestar Group Inc FOR.N : JP Morgan relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 dollars à 61 dollars

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève l'objectif de cours de 198 $ à 200 $

* Harmonic Inc HLIT.O : Jefferies relève le cours cible de 8 dollars à 10 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève le cours cible de 144 $ à 145 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG relève le cours cible de 785 dollars à 830 dollars

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : JP Morgan relève le cours cible de 675 $ à 775 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Leerink Partners relève le cours cible de 745 $ à 785 $

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 82 $ à 102 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 85 $ à 81 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le cours cible de 110 $ à 82 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le cours cible de 96 $ à 94 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 150 dollars à 135 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le cours cible de 150 $ à 125 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 77 $

* Itron Inc ITRI.O : Stephens relève la recommandation à "surpondérer", de "pondération égale"

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le cours cible de 30 $ à 19 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 448 $ à 442 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 $ à 340 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève l'objectif de cours de 36 $ à 52 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 dollars à 69 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 365 dollars à 415 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : RBC relève le cours cible de 350 $ à 405 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 340 $ à 390 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies relève le cours cible de 3,5 $ à 4,2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le cours cible de 36 $ à 47 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies ramène le cours cible de 13 $ à 10 $

* Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF.N : KBW réduit le cours cible de 14,25 $ à 13,25 $

* Novavax Inc NVAX.O : TD Cowen réduit le cours cible de 8 $ à 7 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le cours cible de 220 $ à 240 $

* ON Holding AG ONON.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 40 $ à 31 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 60 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 170 dollars à 215 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC relève le cours cible de 45 $ à 50 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : JP Morgan relève le cours cible de 10 dollars à 14 dollars

* Qorvo QRVO.O : JP Morgan relève la notation à "neutre", de "sous-pondérer"; relève le cours cible de 92 $ à 105 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Realty Income Corp O.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 61 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Jefferies relève la recommandation de "conserver" à "acheter"; réduit le cours cible

de 66 $ à 65 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le cours cible de 21 $ à 15 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Jefferies réduit le cours cible de 35 $ à 30 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le cours cible de 198 $ à 192 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève le cours cible de 38 dollars à 40 dollars

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 73 $ à 84 $

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 14 $ à 20 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 26 $ à 35 $

* UDR Inc UDR.N : RBC réduit le cours cible de 40 $ à 38 $

* Unum Group UNM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 94 $ à 92 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible de 20 dollars à 22 dollars

* Upwork Inc UPWK.O : RBC relève le cours cible de 18 $ à 21 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible de 54 $ à 60 $

* Vertex Inc VERX.O : Needham ramène le cours cible de 40 $ à 30 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC réduit le cours cible de 423 $ à 415 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies relève le cours cible de 15 dollars à 16 dollars