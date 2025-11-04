Victoire en justice pour le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson

Tommy Robinson, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom (G), face à des journalistes devant le tribunal de Westminster après avoir été relaxé à Londres le 4 novembre 2025 ( AFP / Adrian DENNIS )

Le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson a été relaxé mardi à Londres après avoir refusé de livrer le code PIN de son téléphone à la police, une victoire pour celui qui affirmait avoir été ciblé pour ses convictions politiques.

Suivi par quelque 1,7 million de personnes sur X, cet activiste anti-immigration et antimusulman de 42 ans, déjà condamné à plusieurs reprises par la justice, a organisé l'un des plus grands rassemblements de l'extrême droite à Londres en septembre dernier.

Interpellé à l'été 2024 alors qu'il s'apprêtait à traverser le tunnel sous la Manche à destination de l'Espagne, au volant d'une voiture de luxe, M. Robinson avait alors refusé de donner le code de son téléphone à des policiers qui l'interrogeaient en invoquant une loi antiterroriste.

"Je ne peux m'empêcher de penser que ce sont vos convictions politiques et ce que vous défendez qui ont été la principale raison de cette arrestation", a déclaré le juge du tribunal de Westminster, Sam Goozee. Dans ces conditions, "je ne peux pas vous condamner", a-t-il ajouté.

"Ce verdict est un coup dur pour la police", qui a agi de manière "corrompue, illégale" et "m'a ciblé pour mes convictions politiques", s'est réjoui Tommy Robinson après l'audience, entouré de ses partisans en joie à l'annonce de son acquittement.

- Remerciements à Elon Musk

Le militant, qui se présente comme journaliste et défenseur de la liberté d'expression, a également remercié le milliardaire américain Elon Musk, qui a plusieurs fois affiché son soutien à des partis d'extrême droite en Europe. C'est le patron de Tesla qui a réglé ses frais de justice dans cette affaire, à hauteur d'"environ 100.000 livres", selon M. Robinson.

Derek Marshall, quinquagénaire venu du Hampshire (sud de l'Angleterre) pour soutenir le militant et vêtu aux couleurs du drapeau britannique, s'est félicité auprès de l'AFP que le juge soit "un homme de loi, qui ne cède pas à la pression politique".

Le 28 juillet 2024, la police avait stoppé la Bentley argentée de Tommy Robinson à l'entrée du tunnel sous la Manche à Folkestone (Angleterre), repérant cette "voiture inhabituelle" dans le flot des véhicules, selon un policier ayant témoigné au procès.

Tommy Robinson, qui était au volant, a indiqué qu'il allait la livrer à un ami à Benidorm, en Espagne. La police a découvert dans le véhicule un sac contenant plus de 13.000 livres (près de 15.000 euros) en liquide.

Selon l'accusation, les réponses "vagues" de M. Robinson avaient inquiété les policiers, qui ont décidé de l'emmener pour un interrogatoire et lui ont notamment réclamé le code PIN de son téléphone.

"Même pas en rêve, mon pote", avait répondu le militant, disant vouloir protéger ses sources journalistiques.

Le juge a cependant expliqué ne pas avoir été convaincu par les arguments de la police.

Il a notamment souligné que les agents impliqués n'étaient "pas au clair" sur les pouvoirs dont ils disposaient en vertu de la loi antiterroriste.

Mi-septembre, Tommy Robinson, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom, a organisé à Londres une manifestation d'une ampleur inédite, réunissant jusqu'à 150.000 personnes autour de divers slogans dont beaucoup antimigrants.

Fondateur de l'ex-groupuscule English Defence League (Ligue de défense anglaise), issu de la mouvance hooligan, il a été condamné de nombreuses fois pour troubles à l'ordre public, fraude hypothécaire ou agression d'un policier, ce qui lui a valu d'être emprisonné à au moins six reprises.

Il est également accusé d'avoir alimenté à l'été 2024 les pires émeutes qu'ait connues l'Angleterre depuis une quinzaine d'années, après le meurtre de trois fillettes tuées à coups de couteau dans un cours de danse à Southport (nord-ouest de l'Angleterre).