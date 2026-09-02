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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Dell Technologies, Zscaler
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 19:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Dell Technologies et Zscaler.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : RBC relève son objectif de cours de 285 à 315 dollars

* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 565 $ à 635 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 434 $ à 475 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 51 $

* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 65 $

à 60 $

* Adobe Inc ADBE.O : RBC relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $

* Aevex Corp AVEX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 20 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 26,25 $

* Alumis Inc. ALMS.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Alumis Inc. ALMS.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $

* Alumis Inc. ALMS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 29,00 $

* Alumis Inc. ALMS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 55 $ à 37 $

* Alumis Inc. ALMS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 51 $ à 25 $

* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $

* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 50,00 $ à 40,00 $

* Amrize AMRZ.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Amrize AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 57 $ à 52 $

* Amrize AMRZ.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* AST Spacemobile, Inc. ASTS.O : Berenberg lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 92 $

* Atricure, Inc. ATRC.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 64 $

* BILLIONTOONE, INC BLLN.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 120 $

* Braze Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 65 $

* Calumet, Inc. CLMT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 163 $ à 175 $

* Comstock Resources, Inc. CRK.N : BMO relève son objectif de cours de 13 $ à 17 $

* Comstock Resources, Inc. CRK.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler lance une couverture avec une recommandation « neutre

»; objectif de cours: 665 dollars

* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 515 $

à 600 $

* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 565 $

à 635 $

* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de

650 $ à 735 $

* Dell Technologies (Avant la reconstitution) DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 500 $ à

600 $

* Dell Technologies () DELL.N avant la réincorporation): Truist Securities relève son objectif de

cours de 360 $ à 505 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 505 $ à 600 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 497 $ à 588 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève son objectif de cours de 455 $ à 500 $

* Dell Technologies Inc. DELL.N : Barclays relève son objectif de cours de 550 $ à 603 $

* Dell Technologies Inc. DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 434,00 $ à 499,00 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wedbush relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : BTIG relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : UBS relève son objectif de cours de 375 $ à 385 $

* Eagle Nuclear Energy Corp. NUCL.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 11,5 $

* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 61 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 55 $

* Enovis Corporation ENOV.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Enovis Corporation ENOV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 33 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 155 $ à 152 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de

20 $ à 4 $

* Gaming and Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 47 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 45,00 $ à 54,00 $

* GitLab Inc. GTLB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 34 $ à 47 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30,00 $ à 57,00 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Needham relève son objectif de cours de 38 $ à 65 $

* GitLab Inc. GTLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 52 $

* GitLab Inc. GTLB.O : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 60 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 43 $ à 55 $

* GitLab Inc. GTLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* GitLab Inc. GTLB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* GitLab Inc. GTLB.O : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* GitLab Inc. GTLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : William Blair passe d’une recommandation « sous-performance » à « en ligne avec

le marché »

* Globalfoundries Inc. GFS.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 60 dollars

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 230 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Berenberg lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 24 $

* Iperionx Limited IPX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 26 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : UBS relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 73 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 121 $ à 140 $

* Maplebear Inc. CART.O : Argus Research relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 77 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « pondération neutre » à «

surpondération »

* Materion Corporation MTRN.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 314 dollars

* Minimed Group Inc MMED.O : BTIG relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Mizuho relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Minimed Group Inc MMED.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 460 $ à 480 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Bernstein relève son objectif de cours de 449 $ à 484 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : BMO abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 545 $ à 565 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 400 $ à 460 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 460 $ à 500 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 380,00 $ à 430,00 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 400 $ à 470 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 515 $ à 465 $

* MongoDB, INC. MDB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 400 $ à 480 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 395 $ à 445 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 395 $ à 440 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Stifel abaisse son cours cible de 475 $ à 465 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 460 $ à 410 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41 $

* Niocorp Developments Ltd. NB.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours de 4,7 $

* OGE Energy Corp. OGE.N : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* OGE Energy Corp. OGE.N : RBC relève sa recommandation de « aligné sur le secteur » à « surperformer »

* Oneok, Inc. OKE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 98 $ à 106 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 290 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 78 $ à 79 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 387,00 $ à 394,00 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 370 $ à 375 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 380 $ à 404 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 410 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 345 $ à 420 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 434 $ à 475 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 355 $ à 415 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Stephens relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $

* Planet Labs PBC PL.N : Berenberg lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; cours-cible:

25 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 316 $ à 319 $

* Public Storage PSA.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 346 $ à 343 $

* Rare Earths Americas Inc REA.A : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas

vendre »; objectif de cours de 12,3 $

* Red Cat Holdings RCAT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 9 $

* Ring Energy Inc REI.A : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours de 2 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Berenberg lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours à 83 $

* Science Applications International SAIC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 102 $

* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « neutre » à « acheter

»

* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 31 $ à 45 $

* SpaceX SPCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Stitch Fix, Inc. SFIX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 4 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan abaisse son cours-cible de 74 $ à 71 $

* Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM.N : Stifel attribue une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 515 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 282 $ à 324 $

* Tower Semiconductor Ltd. TSEM.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 270 dollars

* TScan Therapeutics Inc TCRX.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* TScan Therapeutics Inc TCRX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 5 $ à 1 $

* USA Rare Earth, Inc. USAR.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 21 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Morgan Stanley reprend sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 665 dollars

* VICI Properties Inc VICI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* Welltower Inc. WELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Welltower Inc. WELL.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 244 $ à 251 $

* Williams-Sonoma Inc. WSM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 19:50:22.

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