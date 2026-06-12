TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Caseys General Stores et Oracle.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $
* Doordash DASH.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 225 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $
* Adobe Inc ADBE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $
* Adobe Inc ADBE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 285 $ à 230 $
* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $
* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 340 $
* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 270 $ à 245 $
* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $
* Adobe Inc ADBE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 285 $
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 285 $ à 245 $
* Adobe Inc ADBE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 260 $ à 225 $
* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 330 $ à 250 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 460 $ à 575 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180,00 $ à 190,00 $
* Arrow Financial AROW.O : Piper Sandler attribue une note « surpondérer »; objectif de cours: 43 $
* Avalo Therapeutics AVTX.O : BofA Global Research lance une couverture avec une recommandation «
acheter » et un objectif de cours de 35,00 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève son objectif de cours de 900 $ à 975 $
* Cass Information Systems CASS.O : Piper Sandler attribue une note neutre; objectif de cours: 52 $
* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 120,00 $ à 130,00 $
* Coeur Mining Inc CDE.N : La Banque Scotia reprend sa couverture avec une note « surperformer le
secteur »; objectif de cours: 27,5 $
* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $
* Doordash DASH.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 225 $
* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* Eversource Energy ES.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »
* Fedex Corp. FDX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 161 $ à 168 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Fortinet Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 155 $
* Fulton Financial Corp FULT.O : Piper Sandler attribue une note « neutre »; objectif de cours: 23
$
* Gartner Inc IT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 170 $ à 164 $
* Guardant Health GH.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours:
185 $
* Healthequity Inc HQY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Inventrust Properties Corp IVT.N : BTIG relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $
* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 395 $
* Jefferies Financial Group Inc. JEF.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 72 $ à 87 $
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à
82 $
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Marketaxess Holdings MKTX.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance
» à « neutre »
* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 240 $ à 345 $
* McGraw Hill Inc MH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* Medallion Financial MFIN.O : Piper Sandler attribue une note « neutre »; objectif de cours: 10,5
$
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $
* Natera Inc NTRA.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours
de 275 $
* Nuvectis Pharma, Inc. NVCT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $
* Oceanfirst Financial OCFC.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »;
objectif de cours: 19 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 178 $
* Phinia Inc PHIN.N : Keybanc lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours
105 $
* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 230 $
* Regency Centers Corp REG.O : BTIG relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $
* RH RH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 151 $
* RH RH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : BMO relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »
* Spacex SPCX.O : CFRA lance la couverture avec une recommandation « vendre »; objectif de cours de
115 $
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $
* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 50 $
* Travere Therapeutics Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 8 $
* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Williams-Sonoma WSM.N : BofA Global Research réitère sa recommandation d'achat avec un objectif
de cours de 250,00 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer