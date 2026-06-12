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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Oracle
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 19:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Caseys General Stores et Oracle.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $

* Doordash DASH.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 285 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 340 $

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 270 $ à 245 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* Adobe Inc ADBE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 285 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 285 $ à 245 $

* Adobe Inc ADBE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 260 $ à 225 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 330 $ à 250 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 460 $ à 575 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180,00 $ à 190,00 $

* Arrow Financial AROW.O : Piper Sandler attribue une note « surpondérer »; objectif de cours: 43 $

* Avalo Therapeutics AVTX.O : BofA Global Research lance une couverture avec une recommandation «

acheter » et un objectif de cours de 35,00 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève son objectif de cours de 900 $ à 975 $

* Cass Information Systems CASS.O : Piper Sandler attribue une note neutre; objectif de cours: 52 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 120,00 $ à 130,00 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : La Banque Scotia reprend sa couverture avec une note « surperformer le

secteur »; objectif de cours: 27,5 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Doordash DASH.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 225 $

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Eversource Energy ES.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »

* Fedex Corp. FDX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 161 $ à 168 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fortinet Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 155 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : Piper Sandler attribue une note « neutre »; objectif de cours: 23

$

* Gartner Inc IT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 170 $ à 164 $

* Guardant Health GH.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours:

185 $

* Healthequity Inc HQY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Inventrust Properties Corp IVT.N : BTIG relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 395 $

* Jefferies Financial Group Inc. JEF.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 72 $ à 87 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à

82 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Marketaxess Holdings MKTX.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance

» à « neutre »

* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 240 $ à 345 $

* McGraw Hill Inc MH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Medallion Financial MFIN.O : Piper Sandler attribue une note « neutre »; objectif de cours: 10,5

$

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Natera Inc NTRA.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours

de 275 $

* Nuvectis Pharma, Inc. NVCT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $

* Oceanfirst Financial OCFC.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 19 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 178 $

* Phinia Inc PHIN.N : Keybanc lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours

105 $

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 230 $

* Regency Centers Corp REG.O : BTIG relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $

* RH RH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 151 $

* RH RH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : BMO relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Spacex SPCX.O : CFRA lance la couverture avec une recommandation « vendre »; objectif de cours de

115 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 50 $

* Travere Therapeutics Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 8 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Williams-Sonoma WSM.N : BofA Global Research réitère sa recommandation d'achat avec un objectif

de cours de 250,00 $

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202,4100 USD NASDAQ -7,49%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
520,1900 USD NASDAQ +6,50%
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ARROW FINANCIAL
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AVALO THERAP
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CARVANA-A
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CASS INFO SYS
49,3900 USD NASDAQ -0,10%
CISCO SYSTEMS
121,5500 USD NASDAQ -0,23%
COEUR MINING
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FLUTTER ENTMT
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 19:40:05.

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