TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Fedex
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et Fedex, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC augmente le prix cible de 662 $ à 713 $

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 424 $, contre 294 $ auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 à 600 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Alector Inc ALEC.O : BTIG relève le cours de l'action de neutre à achat

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; objectif de prix

350

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 15 $ à 52 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 89 $ à 94 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève le cours cible de 662 $ à 713 $

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 39 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11 $ à 15 $

* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie la couverture avec une note de surperformance; PT 40

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital augmente le prix cible de 77 $ à 81 $

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à surperformance

* Federal Signal Corp FSS.N : Keybanc relève la note à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 424 $ contre 294 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 64 $

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays augmente le prix cible à 211 $ de 193 $

* Fuelcell Energy, Inc. FCEL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 6 $

* Gilead GILD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 180

* Grocery Outlet GO.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 7$ contre 10

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible à 561 $, contre 529 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève le prix cible à 27 $, contre 26 $

auparavant

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 28$ contre 25

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup augmente le prix cible de 13,25 $ à 24 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 255 $ contre 250 $

auparavant

* Macrogenics MGNX.O : Barclays relève le cours cible de 3 à 4 dollars

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible

de 97 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève le prix cible de 168 à 182 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible de 300 $ à 200 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 105 $ contre 124 $

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research rétablit la note de sous-performance; objectif de cours:

145

* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève la note d'achat de " hold " à " buy "; l'objectif de cours

passe de 17 $ à 20 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 100 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 39 à 45 dollars

* Spyglass Pharma, Inc. SGP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Talkspace TALK.O : Barclays réduit le prix cible de 5,50 $ à 5,25 $

* Talkspace TALK.O : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 732 à 766 dollars

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit le cours cible à 216 $, contre 245 $ auparavant

* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $102 vs

$110

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit le prix cible à 138 $ contre 140 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 146 $ contre 151 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 156 $, contre 172 $ auparavant

* Vail Resorts Inc MTN.N : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ de 202 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit le prix cible à 172 $ contre 175 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies augmente le prix cible de 220 à 230 dollars

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Citigroup augmente le prix cible de 575 $ à 585 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 580

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 540 $ à 600 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève le cours de l'action de vente à neutre

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 201 $ contre 189 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADOBE
282,4400 USD NASDAQ -0,42%
ALECTOR
2,1900 USD NASDAQ +9,50%
AMGEN
376,9700 USD NASDAQ +2,01%
ARCBEST
94,1400 USD NASDAQ +0,92%
BIOAGE LABS
19,7300 USD NASDAQ -2,76%
BRIDGEBIO PHARMA
65,6400 USD NASDAQ +0,43%
CASEY'S GEN STOR
664,5400 USD NASDAQ 0,00%
CHEWY RG-A
26,145 USD NYSE +2,89%
COEUR MINING
22,690 USD NYSE +0,18%
CROCS
87,1600 USD NASDAQ +1,35%
EVERPURE RG-A
62,850 USD NYSE +3,22%
FEDERAL SIGNAL
106,170 USD NYSE -2,36%
FEDEX
361,340 USD NYSE +0,68%
FIGURE TECH RG-A
32,6400 USD NASDAQ +7,09%
FIVE BELOW
219,8200 USD NASDAQ +2,11%
FUELCELL ENERGY
7,3800 USD NASDAQ -2,89%
GILEAD SCIENCES
146,6300 USD NASDAQ +1,88%
GROCER OUTL HLDG
6,0800 USD NASDAQ -7,74%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
HCA HEALTHCARE
545,090 USD NYSE +2,27%
HIMS&HERS HLTH RG-A
22,170 USD NYSE +40,85%
HP ENTERPRISE
21,820 USD NYSE +3,31%
LAM RESEARCH
211,1500 USD NASDAQ +5,93%
MACROGENICS
2,3600 USD NASDAQ +5,83%
MAZE THERA
45,0600 USD NASDAQ +0,51%
OLD DOMINION FRE
197,2200 USD NASDAQ +1,68%
ORACLE
151,555 USD NYSE -0,90%
PRUDENTIAL FINAN
95,930 USD NYSE -1,22%
Pétrole Brent
92,44 USD Ice Europ +2,95%
Pétrole WTI
89,42 USD Ice Europ +4,58%
QUALCOMM
138,1100 USD NASDAQ +1,78%
RIVIAN AUTO RG-A
15,8700 USD NASDAQ +3,25%
SCHNDR NATINAL-B
25,785 USD NYSE +0,60%
SEMTECH
85,1400 USD NASDAQ +3,80%
SOUTHWEST AIRLIN
43,040 USD NYSE +3,57%
SPYGLASS
27,1200 USD NASDAQ +1,65%
TALKSPACE
5,1200 USD NASDAQ +7,56%
TARGET
120,130 USD NYSE -0,54%
ULTA BEAUTY
642,2200 USD NASDAQ -0,64%
UNIV HEALTH SERV-B
190,270 USD NYSE -1,22%
US PHYSICAL THER
80,640 USD NYSE -0,67%
VAIL RESORTS
134,105 USD NYSE -3,45%
VERISK ANALYTICS
210,2800 USD NASDAQ -2,12%
VERTEX PHARMACEU
460,8700 USD NASDAQ +0,92%
WERNER ENTERPRIS
31,2200 USD NASDAQ +1,36%
XPO
194,390 USD NYSE +3,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
A lire aussi

  • Une personne tient un sac Lego devant l'un des magasins de l'entreprise à Copenhague
    Lego mise sur Pokémon et les briques interactives face à la hausse des coûts
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:11 

    Lego anticipe une hausse des coûts de l’énergie et des ‌matières premières avec la flambée des prix du pétrole et du gaz dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, a déclaré mardi son ​directeur général, alors que le fabricant de jouets danois cherche à stimuler ... Lire la suite

  • Vue générale du terminal à conteneurs HHLA Burchardkai dans le port de Hambourg, depuis un pont à conteneurs
    Allemagne-Les exportations baissent en janvier avec la chute de la demande en Chine et en UE
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:10 

    Les exportations allemandes ont enregistré ‌en janvier leur plus forte baisse depuis mai 2024 en raison ​de la chute de la demande chinoise et européenne, selon les données publiées mardi par l'Office fédéral des statistiques. Les exportations ont baissé de 2,3% ... Lire la suite

  • Un motocycliste passe devant un panneau représentant les trois guides suprêmes iraniens, le 10 mars 2026 à Téhéran ( AFP / - )
    L'Iran défie les Etats-Unis, menace Donald Trump
    information fournie par AFP 10.03.2026 13:10 

    L'Iran a menacé mardi d'abattre le président américain, en rejetant ses avertissements de la veille et en promettant que plus aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient "jusqu'à nouvel ordre". "L'Iran n'a pas peur de vos menaces vides. Des plus puissants ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:07 

    (Actualisé avec secteur des satellites, Kohl's, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard ... Lire la suite

