information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 12:27

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Fedex

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et Fedex, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Alector Inc ALEC.O : BTIG relève le cours de l'action de neutre à achat

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; objectif de prix

350

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 15 $ à 52 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 89 $ à 94 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève le cours cible de 662 $ à 713 $

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 39 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11 $ à 15 $

* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie la couverture avec une note de surperformance; PT 40

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital augmente le prix cible de 77 $ à 81 $

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à surperformance

* Federal Signal Corp FSS.N : Keybanc relève la note à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 424 $ contre 294 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 64 $

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays augmente le prix cible à 211 $ de 193 $

* Fuelcell Energy, Inc. FCEL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 6 $

* Gilead GILD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 180

* Grocery Outlet GO.O : Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 7$ contre 10

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible à 561 $, contre 529 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève le prix cible à 27 $, contre 26 $

auparavant

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 28$ contre 25

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup augmente le prix cible de 13,25 $ à 24 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 255 $ contre 250 $

auparavant

* Macrogenics MGNX.O : Barclays relève le cours cible de 3 à 4 dollars

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible

de 97 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève le prix cible de 168 à 182 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible de 300 $ à 200 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 105 $ contre 124 $

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research rétablit la note de sous-performance; objectif de cours:

145

* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève la note d'achat de " hold " à " buy "; l'objectif de cours

passe de 17 $ à 20 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 100 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 39 à 45 dollars

* Spyglass Pharma, Inc. SGP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Talkspace TALK.O : Barclays réduit le prix cible de 5,50 $ à 5,25 $

* Talkspace TALK.O : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 732 à 766 dollars

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit le cours cible à 216 $, contre 245 $ auparavant

* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $102 vs

$110

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit le prix cible à 138 $ contre 140 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 146 $ contre 151 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 156 $, contre 172 $ auparavant

* Vail Resorts Inc MTN.N : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ de 202 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit le prix cible à 172 $ contre 175 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies augmente le prix cible de 220 à 230 dollars

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Citigroup augmente le prix cible de 575 $ à 585 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 580

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 540 $ à 600 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève le cours de l'action de vente à neutre

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 201 $ contre 189 $