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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Allstate, Teleflex
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Allstate et Teleflex.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 266 $ à 242 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler attribue une note « surpondérer »; objectif de

cours: 51 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : BMO relève son objectif de cours de 187 $ à 210 $

* Adobe Inc ADBE.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 100 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 266 $ à 242 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Amphenol Corp APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 198 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC relève son objectif de cours de 82 $ à 97 $

* Arista Networks ANET.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Avient Corp AVNT.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 44 $

* BAT BTI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 66,2 $ à 66,7 $

* Biogen BIIB.O : Needham relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 9 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Bernstein lance sa couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 26 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Citigroup lance sa couverture avec une note « neutre »

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Citigroup lance la couverture avec un objectif de cours de 23 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Moffettnathanson lance sa couverture avec une note « neutre »

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Moffettnathanson lance sa couverture avec un objectif de cours de 21

$

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours de 24 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une note « surpondérer »

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de 26 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 23 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Deutsche Bank lance la couverture avec une note « acheter »

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 24

$

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché

»

* Brown-Forman Corporation BFb.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Brown-Forman Corporation BFb.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 26,50 $ à 28,00 $

* Brown-Forman Corporation BFB.N : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* Cabot Corp CBT.N : Truist Securities lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 98 $

* Camden Property Trust CPT.N : BMO relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $

* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 63 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 83 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de

cours de 280 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Citigroup lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 340 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 300 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une note « surpondérer »

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours de 250 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Needham lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours: 300 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « acheter »

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 300 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 275 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 300 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de

270 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 67 $

* Ciena Corp CIEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 372 $ à 607 $

* Cigna CI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Cisco Systems CSCO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Cognizant CTSH.O : Wedbush passe de « neutre » à « surperformer »

* Cognizant CTSH.O : Wedbush relève son objectif de cours de 56 $ à 70 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : UBS relève son objectif de cours de 1.992 $ à 2.125 $

* Cummins Inc CMI.N : UBS relève son objectif de cours de 565 $ à 850 $

* Cummins Inc CMI.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* CVS Health Corp CVS.N : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : TD Cowen initie la couverture avec une recommandation « acheter »

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de

cours de 25 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 25 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 28 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 25 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours

de 29 $

* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 435 $ à 465 $

* Entergy Corp ETR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 128 $ à 131 $

* Equity Residential EQR.N : BMO relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : BMO relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Extreme Networks Inc EXTR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 112 $ à 118 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 47 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Bernstein lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 47 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 47 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 51 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 46 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc. TRAX.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une note « surpondérer »

* First Tracks Biotherapeutics Inc. TRAX.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 180 $

* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 160 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* G-III Apparel Group Ltd GIII.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 29 $ à 38 $

* GMR Solutions Inc GMRS.N : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »; cours: 17 $

* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 175 $

* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 335 $ à 390 $

* iBio Inc IBIO.O : Raymond James lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 5 $

* Innovex International Inc INVX.N : Jefferies lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 34 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 179 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 213 $ à 233 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO relève son objectif de cours de 42 $ à 60 $

* Jfrog Ltd FROG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 90 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 550 $ à 1.220 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* MongoDB Inc MDB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 390 $ à 450 $

* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 142 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 65 $ à 57 $

* Quaker Houghton KWR.N : Truist Securities initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 172

$

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1.825 $ à 2.200 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* Septerna Inc SEPN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 47 $ à 53 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 285 $ à 320 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 90 $

* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « acheter »

* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec un objectif de cours de 9 $

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 440 $ à 460 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 200 $ à 191 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « achat fort »

* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58 $

* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 550 $ à 685 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 15:27:08.

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