TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Allstate, Teleflex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Allstate et Teleflex.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 266 $ à 242 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler attribue une note « surpondérer »; objectif de
cours: 51 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $
* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : BMO relève son objectif de cours de 187 $ à 210 $
* Adobe Inc ADBE.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 310 $ à 285 $
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 100 $
* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 266 $ à 242 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Amphenol Corp APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 198 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC relève son objectif de cours de 82 $ à 97 $
* Arista Networks ANET.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Avient Corp AVNT.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 44 $
* BAT BTI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 66,2 $ à 66,7 $
* Biogen BIIB.O : Needham relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours: 9 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer »
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Bernstein lance sa couverture avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 26 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Citigroup lance sa couverture avec une note « neutre »
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Citigroup lance la couverture avec un objectif de cours de 23 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Moffettnathanson lance sa couverture avec une note « neutre »
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Moffettnathanson lance sa couverture avec un objectif de cours de 21
$
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de
cours de 24 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une note « surpondérer »
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de 26 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 23 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : Deutsche Bank lance la couverture avec une note « acheter »
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 24
$
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché
»
* Brown-Forman Corporation BFb.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $
* Brown-Forman Corporation BFb.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 26,50 $ à 28,00 $
* Brown-Forman Corporation BFB.N : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »
* Cabot Corp CBT.N : Truist Securities lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 98 $
* Camden Property Trust CPT.N : BMO relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $
* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 63 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 83 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de
cours de 280 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Citigroup lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 340 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 300 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une note « surpondérer »
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours de 250 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Needham lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours: 300 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « acheter »
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 300 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 275 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 300 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de
270 $
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 67 $
* Ciena Corp CIEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 372 $ à 607 $
* Cigna CI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $
* Cisco Systems CSCO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* Cognizant CTSH.O : Wedbush passe de « neutre » à « surperformer »
* Cognizant CTSH.O : Wedbush relève son objectif de cours de 56 $ à 70 $
* Comfort Systems USA Inc FIX.N : UBS relève son objectif de cours de 1.992 $ à 2.125 $
* Cummins Inc CMI.N : UBS relève son objectif de cours de 565 $ à 850 $
* Cummins Inc CMI.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* CVS Health Corp CVS.N : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : TD Cowen initie la couverture avec une recommandation « acheter »
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de
cours de 25 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 25 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 28 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 25 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours
de 29 $
* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 435 $ à 465 $
* Entergy Corp ETR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 128 $ à 131 $
* Equity Residential EQR.N : BMO relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : BMO relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
* Extreme Networks Inc EXTR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 112 $ à 118 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 47 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Bernstein lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 47 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 47 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 51 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 46 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc. TRAX.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une note « surpondérer »
* First Tracks Biotherapeutics Inc. TRAX.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $
* Fortinet Inc FTNT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 180 $
* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 160 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* G-III Apparel Group Ltd GIII.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 29 $ à 38 $
* GMR Solutions Inc GMRS.N : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »; cours: 17 $
* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 175 $
* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 335 $ à 390 $
* iBio Inc IBIO.O : Raymond James lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 5 $
* Innovex International Inc INVX.N : Jefferies lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 34 $
* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 179 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 213 $ à 233 $
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO relève son objectif de cours de 42 $ à 60 $
* Jfrog Ltd FROG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 90 $
* Lennar Corp LEN.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $
* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 550 $ à 1.220 $
* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* MongoDB Inc MDB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 390 $ à 450 $
* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 142 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $
* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 65 $ à 57 $
* Quaker Houghton KWR.N : Truist Securities initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 172
$
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1.825 $ à 2.200 $
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $
* Septerna Inc SEPN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 47 $ à 53 $
* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 285 $ à 320 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « conserver »
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 90 $
* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Teleflex Inc TFX.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « acheter »
* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec un objectif de cours de 9 $
* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 440 $ à 460 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 200 $ à 191 $
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « achat fort »
* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58 $
* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 550 $ à 685 $
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